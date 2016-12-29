Ударная группа американских кораблей, находившаяся на Ближнем Востоке, взяла курс на США
Ударная группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower отправилась на родину.
Кроме авианосца в составе группы находятся эсминцы Mason и Nitze, а также крейсер San Jacinto.
«Более шести тысяч моряков из авианосной ударной группы должны вернуться в порты своей приписки 30 декабря после успешного завершения длившейся семь месяцев дислокации», – сообщила пресс-служба ВМС США.
На Ближнем Востоке корабли поддерживали операции, проводимые западной коалицией в Ираке, Сирии, Ливане и Южном Судане.
«В ходе своего применения ударная группа показала себя превосходно во время операций в зоне ответственности 5-го флота (Ближний Восток) и 6-го флота (Европа), обеспечивая безопасность на море, выполняя боевые задачи и нанося удары при помощи истребителей-бомбардировщиков F/A-18 против группировки ИГ (запрещена в РФ)», – отметили в пресс-службе.
Кроме авианосца в составе группы находятся эсминцы Mason и Nitze, а также крейсер San Jacinto.
«Более шести тысяч моряков из авианосной ударной группы должны вернуться в порты своей приписки 30 декабря после успешного завершения длившейся семь месяцев дислокации», – сообщила пресс-служба ВМС США.
На Ближнем Востоке корабли поддерживали операции, проводимые западной коалицией в Ираке, Сирии, Ливане и Южном Судане.
«В ходе своего применения ударная группа показала себя превосходно во время операций в зоне ответственности 5-го флота (Ближний Восток) и 6-го флота (Европа), обеспечивая безопасность на море, выполняя боевые задачи и нанося удары при помощи истребителей-бомбардировщиков F/A-18 против группировки ИГ (запрещена в РФ)», – отметили в пресс-службе.
Использованы фотографии: http://eurasian-defence.ru