15:04 29 декабря

Ударная группа американских кораблей, находившаяся на Ближнем Востоке, взяла курс на США

Ударная группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower отправилась на родину.

Ударная группа американских кораблей, находившаяся на Ближнем Востоке, взяла курс на США


Кроме авианосца в составе группы находятся эсминцы Mason и Nitze, а также крейсер San Jacinto.


«Более шести тысяч моряков из авианосной ударной группы должны вернуться в порты своей приписки 30 декабря после успешного завершения длившейся семь месяцев дислокации», – сообщила пресс-служба ВМС США.

На Ближнем Востоке корабли поддерживали операции, проводимые западной коалицией в Ираке, Сирии, Ливане и Южном Судане.

«В ходе своего применения ударная группа показала себя превосходно во время операций в зоне ответственности 5-го флота (Ближний Восток) и 6-го флота (Европа), обеспечивая безопасность на море, выполняя боевые задачи и нанося удары при помощи истребителей-бомбардировщиков F/A-18 против группировки ИГ (запрещена в РФ)», – отметили в пресс-службе.

Использованы фотографии: http://eurasian-defence.ru
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Комментарии 36
  1. himRa Сегодня, 10:39
    Мавр сделал свое дело,мавр может уйти!
    himRa
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:43
      Поплыли домой т.к. закончились запасы памперсов и гамбургеры laughing
      bouncyhunter
      1. vovanpain Сегодня, 10:48
        Ударная группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower отправилась на родину.

        Что б дорога вам наждачкой крупнозернистой была. yes
        vovanpain
        1. 210окв Сегодня, 11:28
          И пару маяков не обойти..
          Цитата: vovanpain
          Ударная группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower отправилась на родину.

          Что б дорога вам наждачкой крупнозернистой была. yes
          210окв
          1. Партизанъ Сегодня, 12:55
            Зря Вы так, моряк должен домой вернуться живым, а то что им не повезло и родились янки, они не виноваты
            Партизанъ
        2. Corsair Сегодня, 11:48
          попутных штормов и ураганов вам "партнеры"?
          Corsair
          1. Офицер запаса Сегодня, 12:44
            "В ходе своего применения ударная группа показала себя превосходно во время операций в зоне ответственности 5-го флота (Ближний Восток)"

            Если не ошибаюсь - это эти ребята госпиталя и свадьбы бомбили? И правительственные сирийские войска? Справились превосходно...
            Офицер запаса
    2. vkl.47 Сегодня, 11:01
      Вспомнил песню Леонидова и Фоменко ...Дамооооооуоой!
      vkl.47
    3. askort154 Сегодня, 11:17
      himRa....Мавр сделал свое дело,мавр может уйти!

      "Мавр" навонял по всему свету, пришло время смываться. Дезинфекторы на хвосте.
      askort154
    4. Александр12 Сегодня, 11:31
      Мавр сделал свое дело,мавр может уйти
      !
      Я бы перефразировал бы немного. Мавр сделал свое дело,мавр может утонуть! laughing
      Александр12
      1. Paranoid50 Сегодня, 12:24
        «В ходе своего применения ударная группа показала себя превосходно во время операций в зоне ответственности 5-го флота (Ближний Восток) и 6-го флота (Европа), обеспечивая безопасность на море, выполняя боевые задачи и нанося удары при помощи истребителей-бомбардировщиков F/A-18 против группировки ИГ (запрещена в РФ)», – отметили в пресс-службе.
        Вот ведь как... Коллеги,ничто не смущает в сообщении пресс-службы ВМС США? wink
        Paranoid50
  2. rasputin17 Сегодня, 10:43
    Попутного ветра в корму!!
    rasputin17
    1. Александр12 Сегодня, 11:34
      Торпеду ему в корму для скорости laughing марки 65-73 lol
      Александр12
  3. Goblin13 Сегодня, 10:45
    Эти уходят, другие придут
    Goblin13
  4. san4es Сегодня, 10:54
    Походу "Ляонина" испугались belay
    san4es
    1. kirgiz58 Сегодня, 10:56
      "Ленина" в китайском произношении? ))
      kirgiz58
  5. изя топ Сегодня, 10:57
    может,это возвращают для майдану в штатии?было бы интересно feel
    изя топ
  6. Александр 3 Сегодня, 10:57
    Янки гоу хоум.
    Александр 3
  7. Rostislav Сегодня, 10:57
    Баба с возу, кобыле легче.
    Rostislav
  8. ser-pov Сегодня, 10:58
    Попутного в корму и ноль футов под килем ... fellow
    ser-pov
    1. vkl.47 Сегодня, 11:02
      И хрен в обе руки
      vkl.47
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:03
    ударная группа показала себя превосходно

    Как обычно - заслуги преувеличены, наградные листы подготовлены, общественное мнение на стороне Сша, бандиты при своих интересах. Одним словом прогулялись и засветили свой флаг.
    rotmistr60
    1. ватник Сегодня, 11:16
      Цитата: rotmistr60
      Как обычно - заслуги преувеличены, наградные листы подготовлены, общественное мнение на стороне Сша, бандиты при своих интересах

      Ага ещё деньги "отмыли" и террористам помощь оказали
      на большее США не способно.
      ватник
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:18
        Да, еще показали что они везде и всюду и держат руку на пульсе.
        rotmistr60
  10. DeniosF Сегодня, 11:12
    давно пора!!! валите к себе домой!!!
    DeniosF
  11. brasist Сегодня, 11:32
    На Ближнем Востоке корабли поддерживали операции, проводимые западной коалицией в Ираке, Сирии, Ливане и Южном Судане.

    Какова поддержка такова и операция одни по экскаваторам пуляли а другие видимо чаек пугали...
    brasist
  12. faterdom Сегодня, 11:37
    Приезжали создавать "бесполетную зону". Оказалось - таковая уже имеется в регионе, и кнопка от нее у ВВП. Хорошая кнопка - не "перегрузка" там какая контрафактная...
    Дальнейшее торчание АУГ "Эйзенхауэр" и Ко в качестве пугала стало просто тупо бросанием тонн и тонн долларов на ветер, да еще и результат ( взятие Асадом Алеппо) по всем параметрам отрицательный для "исключительных".
    Так что тут двояко: хорошо, что уходят, плохо, что их деньги перестанут на этой бесполезной мельнице перемалываться.
    faterdom
  13. Shuttle Сегодня, 11:41
    после успешного завершения длившейся семь месяцев дислокации

    В чем интересно успех?
    Мосул взяли? ИГИЛ победили?
    Shuttle
  14. Ksi-14 Сегодня, 11:41
    Так и вспоминается расказ Задорнова про Испанский маяк lol
    Ksi-14
  15. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:42
    Как хотел бы я знать -какую операцию они там УСПЕШНО завершили??? Втаптывание неких государств в каменный век -не в счет!
    Изгоняющий либероидов
  16. BOB044 Сегодня, 11:45
    Ударная группа американских кораблей, находившаяся на Ближнем Востоке, взяла курс на США
    Всё навоевались матрасники.
    BOB044
  17. himRa Сегодня, 11:45
    Цитата: Александр12
    Мавр сделал свое дело,мавр может уйти
    !
    Я бы перефразировал бы немного. Мавр сделал свое дело,мавр может утонуть! laughing

    Кто бы мог постараться? Дракончик еще не вырос а жаль!
    himRa
  18. CooL_SnipeR Сегодня, 11:51
    Диражабли успешно подр...полировали борта
    CooL_SnipeR
  19. a.s.zzz888 Сегодня, 12:01
    ударная группа показала себя превосходно во время операций в зоне ответственности


    А перед кем "показала"?
    a.s.zzz888
  20. masiya Сегодня, 12:04
    Навоевались, усех бармалеев разбомбили, Ирак и Сирию от ИГИЛа освободили, крепкий мир в регионе установили, голодных местных накормили, жилье восстановили, больных и раненых вылечили и с чуством полного удовлетворения отправились весело встречать Новый Год!!! Хотя по чести лучше бы в таком виде...
    masiya
  21. кеп Сегодня, 12:45
    Как там в кино??
    кеп

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