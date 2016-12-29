Ударная группа американских кораблей, находившаяся на Ближнем Востоке, взяла курс на США

Ударная группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower отправилась на родину.Кроме авианосца в составе группы находятся эсминцы Mason и Nitze, а также крейсер San Jacinto.«Более шести тысяч моряков из авианосной ударной группы должны вернуться в порты своей приписки 30 декабря после успешного завершения длившейся семь месяцев дислокации», – сообщила пресс-служба ВМС США.На Ближнем Востоке корабли поддерживали операции, проводимые западной коалицией в Ираке, Сирии, Ливане и Южном Судане.– отметили в пресс-службе.