В Варшаве заявили, что закупаемые в США крылатые ракеты необходимы для обороны
Закупка в США крылатых ракет JASSM-ER с дальностью до 980 км носит оборонный характер, заявил польский постпред при НАТО Михал Полаков.
Ранее сообщалось о подписании контракта на поставку в Польшу американских крылатых ракет повышенной дальности JASSM-ER класса «воздух-поверхность» для оснащения ими истребителей F-16. Речь идет о 70-ти боевых и 8-ми учебных ракетах.
Позже российский постпред при НАТО Александр Грушко заявил, что покупка ракет будет учтена в военном планировании России.
«(Закупка) имеет оборонный характер и проистекает из роста угрозы в регионе», – сказал Полаков в ответ на заявление постпреда РФ.
«Российские военно-политические действия, проводимые с 2014 года, ухудшили ощущение безопасности стран, соседствующих с Россией, а российская риторика и такие заявления, как последнее (заявление) посла Грушко, создают атмосферу устрашения и не способствуют строительству доверия», – добавил он.
По словам польского дипломата, «закупка ракет является элементом мобилизации ВС и реализацией решений саммита НАТО в Варшаве». Он также подчеркнул, что Варшава «придерживается политики транспарентности в соответствии со своими международными обязательствами». И примером такой открытости является «визит в Польшу представителей ОБСЕ, в том числе из России, которым были продемонстрированы новые системы вооружений», добавил Полаков.
Ранее сообщалось о подписании контракта на поставку в Польшу американских крылатых ракет повышенной дальности JASSM-ER класса «воздух-поверхность» для оснащения ими истребителей F-16. Речь идет о 70-ти боевых и 8-ми учебных ракетах.
Позже российский постпред при НАТО Александр Грушко заявил, что покупка ракет будет учтена в военном планировании России.
«(Закупка) имеет оборонный характер и проистекает из роста угрозы в регионе», – сказал Полаков в ответ на заявление постпреда РФ.
«Российские военно-политические действия, проводимые с 2014 года, ухудшили ощущение безопасности стран, соседствующих с Россией, а российская риторика и такие заявления, как последнее (заявление) посла Грушко, создают атмосферу устрашения и не способствуют строительству доверия», – добавил он.
По словам польского дипломата, «закупка ракет является элементом мобилизации ВС и реализацией решений саммита НАТО в Варшаве». Он также подчеркнул, что Варшава «придерживается политики транспарентности в соответствии со своими международными обязательствами». И примером такой открытости является «визит в Польшу представителей ОБСЕ, в том числе из России, которым были продемонстрированы новые системы вооружений», добавил Полаков.
Использованы фотографии: http://makarih-203.livejournal.com