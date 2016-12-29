15:01 29 декабря

В Варшаве заявили, что закупаемые в США крылатые ракеты необходимы для обороны

Закупка в США крылатых ракет JASSM-ER с дальностью до 980 км носит оборонный характер, заявил польский постпред при НАТО Михал Полаков.

В Варшаве заявили, что закупаемые в США крылатые ракеты необходимы для обороны


Ранее сообщалось о подписании контракта на поставку в Польшу американских крылатых ракет повышенной дальности JASSM-ER класса «воздух-поверхность» для оснащения ими истребителей F-16. Речь идет о 70-ти боевых и 8-ми учебных ракетах.


Позже российский постпред при НАТО Александр Грушко заявил, что покупка ракет будет учтена в военном планировании России.

«(Закупка) имеет оборонный характер и проистекает из роста угрозы в регионе», – сказал Полаков в ответ на заявление постпреда РФ.

«Российские военно-политические действия, проводимые с 2014 года, ухудшили ощущение безопасности стран, соседствующих с Россией, а российская риторика и такие заявления, как последнее (заявление) посла Грушко, создают атмосферу устрашения и не способствуют строительству доверия», – добавил он.

По словам польского дипломата, «закупка ракет является элементом мобилизации ВС и реализацией решений саммита НАТО в Варшаве». Он также подчеркнул, что Варшава «придерживается политики транспарентности в соответствии со своими международными обязательствами». И примером такой открытости является «визит в Польшу представителей ОБСЕ, в том числе из России, которым были продемонстрированы новые системы вооружений», добавил Полаков.

Использованы фотографии: http://makarih-203.livejournal.com
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35
  1. bouncyhunter Сегодня, 11:03
    Это с каких пор крылатые ракеты стали оборонительным оружием ? request
    Похоже , у поляков либо своя классификация , либо окончательно сорвало башню . lol
    bouncyhunter
    1. vkl.47 Сегодня, 11:10
      Искандеры с ядерной начинкой будет только для обороны.исключительно)
      vkl.47
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 11:28
        Прикола ради...
        А не допустить ли мааааааленькуую "утечку" из МО РФ для населения Польши и четко показать территории, которые находятся под прицелом ЯО?
        Хочется посмотреть - а не обпачкает ли штаны шляхта....
        Скептик-Самоучка
        1. Orionvit Сегодня, 12:21
          Да успокойтесь. Все эти потуги пшеков казаться "крутыми", ничего кроме смеха и общей напряженности не вызывают. Все прекрасно знают, что такое польская армия и как говорится в статье "что покупка ракет будет учтена в военном планировании России". Вопрос в в том, что они действительно направлены против России (поляки этого не отрицают), а это уже лишняя головная боль.
          Orionvit
          1. cniza Сегодня, 13:03
            Цитата: Orionvit
            Да успокойтесь. Все эти потуги пшеков казаться "крутыми", ничего кроме смеха и общей напряженности не вызывают. Все прекрасно знают, что такое польская армия и как говорится в статье "что покупка ракет будет учтена в военном планировании России". Вопрос в в том, что они действительно направлены против России (поляки этого не отрицают), а это уже лишняя головная боль.


            Не такая уж у них и слабая армия , а вооружаются они по команде и с удовольствием , правда польский народ об этом слабо знает.
            cniza
        2. кирилл750 Сегодня, 14:03
          ДАВНО УЖЕ ВОНЬ НА ВЕСЬ СВЕТ СТОИТ И ОТ ПШЕКОВ И ИХ ШТАНОВ
          кирилл750
      2. Челентаныч Сегодня, 11:32
        Нам надо намекнуть полякам,что мы можем им помочь и оборонительных рвов нарыть,например вместо Варшавы будет один большой "оборонительный ров" после попадания туда ядерной ГЧ. bully soldier bully
        Челентаныч
    2. Романенко Сегодня, 11:32
      Это такие специальные ракеты для войска польского, они перебегают дорогу Калибрам и хватают их за хвосты ,с курса сбивают...
      Ну, словом, мирная продукция, как автоматы для умеренной оппозиции в Сирии - которые не больно убивают.
      Романенко
    3. 210окв Сегодня, 11:46
      Про "башню"это точно..Особенно на фото под ракету кирпичи подсунули...Для пущей важности наверное.. wassat
      Цитата: bouncyhunter
      Это с каких пор крылатые ракеты стали оборонительным оружием ? request
      Похоже , у поляков либо своя классификация , либо окончательно сорвало башню . lol
      210окв
      1. Челентаныч Сегодня, 12:00
        Когда европеец думает о "Российской угрозе" кирпичи появляются сами собой,поэтому неудивительно,что и на фото попали. laughing
        Челентаныч
    4. Арон Заави Сегодня, 14:08
      Цитата: bouncyhunter
      Это с каких пор крылатые ракеты стали оборонительным оружием ? request
      Похоже , у поляков либо своя классификация , либо окончательно сорвало башню . lol

      Ну "Искандеры" только во имя поввшения обороноспособности развернули в Калининграде. Так в чем противоречие?
      Арон Заави
  2. fzr1000 Сегодня, 11:07
    Да пусть закупают. Денег много видать.
    fzr1000
  3. anna1980 Сегодня, 11:07
    Это надо же, так ненавидеть свой народ belay
    anna1980
  4. ВСЗМК Сегодня, 11:10
    Готовятся обороняться от "самой сильной армии Европы". От украинской.
    ВСЗМК
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:13
    покупка ракет будет учтена в военном планировании России

    Не плохо было бы довести это до каждого поляка, чтобы знали о том, что пушной зверек неизбежен.
    крылатые ракеты необходимы для обороны

    Наверное от украинской армии?
    rotmistr60
  6. brasist Сегодня, 11:14
    Ну,ну ещё какая отмазка против вылизывания...
    brasist
  7. ВохаАхов Сегодня, 11:15
    А как же закон о запрете продажи другим странам ракет с дальностью пуска более 300 км. У Англии есть "Трайденты" и "Томагавки", у поляков будет JASSM-ER. Может и нам начать продавать той же Индии"Калибры" и "Искандеры"?
    ВохаАхов
  8. anna1980 Сегодня, 11:20
    Цитата: ВохаАхов
    А как же закон о запрете продажи другим странам ракет с дальностью пуска более 300 км. У Англии есть "Трайденты" и "Томагавки", у поляков будет JASSM-ER. Может и нам начать продавать той же Индии"Калибры" и "Искандеры"?

    Кубе в долг под отработку laughing wink
    anna1980
  9. Александр 3 Сегодня, 11:27
    "оторым были продемонстрированы новые системы вооружений», добавил Полаков ".Мы продемонстрируем для вас лучше и доходчивее.
    Александр 3
  10. изя топ Сегодня, 11:30
    что то много пшеки ржачные заявлять стали...на побратымов вон накинулись
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал Украину не отмечать 75-летие создания УПА.
    "Украина и Польша должны выработать общее видение исторической роли Украинской повстанческой армии", - сообщается на сайте МИД Польши.
    При этом Ващиковский подчеркнул, что примирение станет невозможным, если в Украине в следующем году устроят масштабные торжества по случаю 75-й годовщины создания УПА.
    интересно,что нерабы панам ответят?
    изя топ
    1. злой партизан Сегодня, 13:36
      Цитата: изя топ
      интересно,что нерабы панам ответят?

      "Патамушта гладиолус!!" yes
      злой партизан
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:40
    Они этими ракетами будут бить по воронам? Или это против Северной Кореи?
    Изгоняющий либероидов
  12. BerBer Сегодня, 11:46
    Вообще с ног на голову. С300 наступательное вооружение, а эти крылатые ракеты оборонительное.
    BerBer
  13. commbatant Сегодня, 11:55
    С начало США продаст Польше крылатые ракеты воздушного базирования, потом на территории Польши появятся хранилища с ядерными боеголовками для указанных ракет. Что-то подобное уже было в период ПНР во времена Варшавского Договора, т.с. "ляхам" не привыкать.
    http://www.liveinternet.ru/community/moja_polska/
    post191704253
    commbatant
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 12:00
    С огнём играют пшеки. Загорится, не дай Бог, куда бежать будут? В мерикатосию? Они там нафиг ни кому не упали! bully
    a.s.zzz888
  15. vladimirw Сегодня, 12:05
    у пшеков мания величия, и врут они в подражание великой державе
    vladimirw
  16. gg.na Сегодня, 12:06
    гейросоюз рушиться!!! Да и фиг с ём ... bully зима не лето, переживём и это!!! yes
    gg.na
  17. Pete Mitchell Сегодня, 12:17
    Сдается мне что правильнее будет так:.. военно-политические действия блока нато, проводимые с момента окончания холодной войны, ухудшили ощущение безопасности стран, соседствующих с разрастающимся блоком, а истерическая риторика и такие заявления, создают атмосферу устрашения и не способствуют строительству доверия».
    Вот еще бы народам этих стран объяснить, что их элиты, прости Господи, подставляют их под раздачу, а бьют как известно но глушняк
    Pete Mitchell
  18. кеп Сегодня, 12:38
    Полякам очень хочется казаться "крутыми",но как известно "лучше быть, чем казаться".
    Со стороны американцев обыкновенная "подстава".
    Ну будет на послевоенной карте "польское море",только и всего.
    кеп
  19. капрал Сегодня, 12:45
    А чего народ так возбудился- переполошился ? Разве не у нас стоит на вооружении неимеющийаналоговвмире С-400, которому (как уверяют некоторые на этом ресурсе) все эти крылатые ракетки идут на легкую закуску? winked
    капрал
  20. ZAVal Сегодня, 12:48
    Наши "лесополосы" из "Тополей" и "Ясеней", в ядерном исполнении, предназначены исключительно для того чтобы с запада ветром всякую хрень не надуло. Только у некоторых начинается понос, как минимум словесный, если эти "лесополосы" растут близко к их гарницам, хоть и у себя дома.
    ZAVal
  21. ИванИванов Сегодня, 13:03
    Это понятно, как и авианосцы, оружие чисто оборонное
    ИванИванов
  22. Orionvit Сегодня, 14:19
    Цитата: cniza
    Не такая уж у них и слабая армия

    Когда в последний раз, "не такая уж и слабая" польская армия себя проявила? Батальон на вторых ролях в Ираке? Как вы определяете сильную армию? Каковы критерии оценки? Украине досталось почти половина Советского оружия, и что украинская армия сильнее стала? Как там у поляков с боевым духом? Где и в каком месте польская армия сильна?
    Orionvit
    1. voyaka uh Сегодня, 14:37
      "Батальон на вторых ролях в Ираке? "////

      Кстати, в Ираке они прославились.
      Когда военные - сторонники Саддама организовали
      восстание в Фаллудже и выбили оттуда патрули и блок-посты американцев (1-ая битва за Фаллуджу),то же самое попытались сделать и в городе, который
      был в ответственности поляков.
      Поляки атаковали, как сумасшедшие, и выгнали саддамовцев нафиг.
      Больше те так и решались приблизится к "буйным белым людям" am .
      voyaka uh
  23. Orionvit Сегодня, 14:43
    Цитата: Арон Заави
    Ну "Искандеры" только во имя поввшения обороноспособности развернули в Калининграде. Так в чем противоречие?

    Противоречие в военной доктрине. Оглядываясь на историю, сколько раз Россия "встречала" у себя "цивилизованную" Европу? С тех пор ничего не изменилось. Все заявления западных стран, не стоят и выеденного яйца. Это не я так придумал, так было всегда.
    Orionvit

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня