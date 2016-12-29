Харьковский тракторный режут на металлолом

Два цеха Харьковского тракторного завода – сталелитейный и чугунолитейный – начали резать на металлолом, рассказал агентству UNN источник на предприятии.«Работы ведутся весь день, однако рабочим не дают пояснений. Говорят, что оборудование цехов вывозят в Черкасскую область», – пишет издание.– сказал источник.При этом агентство утверждает, что ранее мощности завода пытались вывезти в Россию. Этим якобы занимался Олег Дерипаска, партнер владельца предприятия олигарха Александра Ярославского. Кроме того, по данным агентства, контроль финансово-хозяйственной деятельности завода осуществляется россиянами.Совладельцем ХТЗ кроме Ярославского также называется представитель АО «Русские машины» Зигфрид Вольф.Напомним, завод начал работать в 1931 г. В 80-е он достиг максимальной производительности, производя до 70-ти тыс. тракторов в год и отправляя свою продукцию в 36 стран мира. В апреле этого года стало известно об увольнении работников ХТЗ с целью «стабилизации финансового положения предприятия».