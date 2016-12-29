15:03 29 декабря

Харьковский тракторный режут на металлолом

Два цеха Харьковского тракторного завода – сталелитейный и чугунолитейный – начали резать на металлолом, рассказал агентству UNN источник на предприятии.

Харьковский тракторный режут на металлолом


«Работы ведутся весь день, однако рабочим не дают пояснений. Говорят, что оборудование цехов вывозят в Черкасскую область», – пишет издание.


«Просто уничтожают все, превращая в металлолом. Сказали, что следующий – цех, где делали оборонку. Там вообще станки, техника... У всех шок», – сказал источник.

При этом агентство утверждает, что ранее мощности завода пытались вывезти в Россию. Этим якобы занимался Олег Дерипаска, партнер владельца предприятия олигарха Александра Ярославского. Кроме того, по данным агентства, контроль финансово-хозяйственной деятельности завода осуществляется россиянами.

Совладельцем ХТЗ кроме Ярославского также называется представитель АО «Русские машины» Зигфрид Вольф.

Напомним, завод начал работать в 1931 г. В 80-е он достиг максимальной производительности, производя до 70-ти тыс. тракторов в год и отправляя свою продукцию в 36 стран мира. В апреле этого года стало известно об увольнении работников ХТЗ с целью «стабилизации финансового положения предприятия».

Использованы фотографии: news.ukrhome.net
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Комментарии 80
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:38
    Здравствуй, век каменный!Вот и начала укроина избавляться от наследия"проклятого прошлого "!Жаль только, темпы у них пока невысокие...
    Изгоняющий либероидов
    1. Zibelew Сегодня, 11:44
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Вот и начала укроина избавляться от наследия"проклятого прошлого "!

      Настоящая гидность! Не даром скакуасы покрышки жгли! Евроинтеграция, кружевные трусы, органы в Европу по безвизу и незалежность!
      Zibelew
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 11:57
        Ну жили же наши предки собирательством? Жили, так что все нормально... История развивается по спирали. Видимо у скакунов спираль ну очень резко вильнула...
        А по совести - жаль. Мне, как человеку которые всю свою жизнь связан с металлургией, с выплавкой стали - жаль. Жаль оборудование, жаль людей...
        Однако симптомы странные...
        Обама пакостит напоследок, скакуны видимо тоже... чуют, что все, им кранты - и пакостит по максималке. Видимо решили все же разрушенную 404 подарить России.
        Скептик-Самоучка
        1. volot-voin Сегодня, 12:08
          Цитата: Скептик-Самоучка

          А по совести - жаль. Мне, как человеку которые всю свою жизнь связан с металлургией, с выплавкой стали - жаль. Жаль оборудование, жаль людей...

          Люди попали под раздачу. Их предали Горбатый с Ельциным, благодаря чему они оказались в другой стране. Людей жаль.... Не вижу повода для злорадства, это когда то было наше, народное достояние и доставалось оно дедам с превеликим трудом.
          volot-voin
          1. электроОлег Сегодня, 12:32
            Сложная ситуация после развала СССР как лакмусовая бумага показала кто есть кто. Завтра укропитеки станут в пещерах жить и сношаться с собаками. А кто не будет - тот москаль! Чуваки правильно пишут - каменный век!
            электроОлег
            1. cniza Сегодня, 12:51
              И вернутся они в " чистое поле ".
              cniza
              1. электроОлег Сегодня, 14:24
                Поле было чистое, пока там какл не накакл. laughing
                электроОлег
          2. 30 вис Сегодня, 14:30
            Построено кровью и потом советских людей! Разрушено безмозглыми ,неблагодарными потомками ... Деградация населения Украины ..Да и нашей России .. Пьют боярышник , мрут ..Обидно .Воспитывать своих детей нужно с молодых ногтей в трезвости , и зачинать на трезвую глову ,а не по пьяни ..
            30 вис
      2. DenZ Сегодня, 13:52
        Не надо так много эмоций, нужно подумать кому это выгодно ( развалить ХТЗ) и тут явно прослеживается либо желание Украины утащить завод к западенцам ( в Черкасскую область подальше от неспокойной харьковщины) Либо желание дядей из-за лужи совсем похоронить ХТЗ.
        DenZ
        1. Orionvit Сегодня, 14:35
          и тут явно прослеживается либо желание Украины утащить завод к западенцам
          Я давно говорил, что на украине скорее второе солнце взойдёт, чем они новый завод построят. Ну или даже перевезут старый. Вы обратили внимание, что завод режут на украине, а стрелки уже переводят на Россию. Виновный "найден".
          Orionvit
    2. Владимир 38 Сегодня, 11:45
      Это у них перемога, зрада и тому подобное.. Темпы у них на мой взгляд уже стахановские
      Владимир 38
      1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 11:54
        Надо отметить , что мы хохлодонтов во многом опережаем, в том числе и по резке заводов в лом.
        ЗИЛ,АЗЛК,Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени металлургический завод «Серп и Молот» и т.д.,а в масштабах всей страны перечислять страниц не хватит. Так что каклы идут проторенной дорожкой.
        ФАНТОМ-АС
        1. Severomor Сегодня, 12:25
          Цитата: ФАНТОМ-АС
          ... мы хохлодонтов во многом опережаем, в том числе и по резке заводов в лом. ЗИЛ,АЗЛК,......

          Это у нас не отнять )))) И если на АЗЛК есть хоть вывеска Ренаулта, то ЗИЛ - это позор. Только вчера про это подумал, когда проезжал по третьему кольцу. Море огня и рекламы, торговый центр (куда ж без него) ВТБарена (люблю хокккей, но)... есть всё, нет производства
          Severomor
          1. Винни76 Сегодня, 13:31
            Цитата: ФАНТОМ-АС
            ЗИЛ,АЗЛК,Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени металлургический завод «Серп и Молот» и т.д.,а в масштабах всей страны перечислять страниц не хватит.

            А что хорошего эти автозаводы производили? Москвичи, Зилы? Что же их народ не покупал -то не напомните. Изначальное отношение к покупателям как к идиотам, типа продали а автомобилисты пусть сами эту консервную банку до ума доводят. Причем продавали за границу экспортные варианты(для белых людей) а внутри страны с незатянутыми гайками и так сойдет. А когда у них подушки безопасности появились, когда АККП?
            Резюмируя, тупо не выдержали конкуренции. Могильщики русского народа. Сдохли и хрен с ними.
            Винни76
            1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:54
              Винни, хоте написать большой, длинный ответ. Потом подумал - вы не поймете, а я зря потрачу время.
              Поэтому отвечу коротко, двумя словами: "д,б" (с) Лавров.
              Идите и повышайте свой образовательный уровень, ну и помимо прочего, попробуйте поговорить с руководителями предприятий, не официозом, а так, за рюмкой чая, по вопросам конкуренции. Очень много для себя нового откроете.
              Скептик-Самоучка
              1. костя андреев Сегодня, 14:06
                Вы друг мои вот эти слова Лаврова примените к себе, потомучто оскорблять человека приэтом ставя себя носителем какой-то секретной информации полученной за рюмкой чая в беседе с кем то не рассказывая про нее это и есть первый признак слов Лаврова.
                Вы не могли бы привести аргументы, из за которых их нужно сохранить, и какую продукцию какого уровня они выпускали.
                костя андреев
              2. Винни76 Сегодня, 14:30
                Цитата: Скептик-Самоучка
                Идите и повышайте свой образовательный уровень,

                Спасибо Самоучка за добрые слова. Дело в том, что мне пришлось поездить на ВАЗ 2105, а потом я пересел на "позорный" Рено Символ. Так вот свои ощущения от разборки сра...го карбюратора на 20 градусном морозе я никогда не забуду. И визжащую печку и запасную крышку трамблера и ящик инструментов в багажнике. И после этого всего "позорный" Рено Символ был как космический корабль. Оказывается на тормоз не надо давить со всей дури, баранку можно крутить двумя пальцами, а передачу можно не втыкать а включать.
                Так что запихните свою рюмку себе в зону бикини
                Винни76
        2. Алексей 2016 Сегодня, 12:25
          Полностью с Вами согласен.За примерами далеко ходить не надо. У нас в городе был УАМЗ(филиал ЗИЛ) полностью самостоятельное предприятия. Своё КБ, полный цикл производства! Теперь ...теперь нет ничего всё, что смогли украсть-украли, что смогли-продали. Всё остальное в металлолом.
          Алексей 2016
          1. Hariton Laptev Сегодня, 13:10
            Ну так а что говорить если на всю страну заявляли "зачем нам производство. все что нужно мы из за границы привезем."
            Hariton Laptev
        3. lis-ik Сегодня, 12:50
          Цитата: ФАНТОМ-АС
          Надо отметить , что мы хохлодонтов во многом опережаем, в том числе и по резке заводов в лом.
          ЗИЛ,АЗЛК,Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени металлургический завод «Серп и Молот» и т.д.,а в масштабах всей страны перечислять страниц не хватит. Так что каклы идут проторенной дорожкой.

          Добавлю всего лишь по Москве. Флагманы станкостроения завод "Орджоникидзе" и "Красный пролетарий", по последнему вообще беда. В эпоху позднего СССР был построен полный цех автомат, с роботами и т.д., теперь всё сдано в аренду уже давно. А по "Серпу и молоту", его ещё при союзе планировали вывести за пределы города, всётаки это литейка.
          lis-ik
      2. ДэнСабака Сегодня, 12:13
        да, это - стратегия перемоги... не будет в Харькове промышленности, авось и не понадобится Харьков "клятым маскалям".... ну и с другими городами и весями, та же стратегия....
        ДэнСабака
    3. bouncyhunter Сегодня, 11:47
      Мдя ... Свидомозавры с декоммунизацией ваще с катушек слетели ! Хотя , от них чего-то другого ждать не приходится ...
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 12:53
        Столько было примеров по восточной Европе , но по граблям надо походить , в угоду хозяину.
        cniza
    4. 210окв Сегодня, 11:56
      Ехали(скакали)-веселились..Подсчитали-прослезилис
      ь.. crying
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Здравствуй, век каменный!Вот и начала укроина избавляться от наследия"проклятого прошлого "!Жаль только, темпы у них пока невысокие...
      210окв
    5. Зяблицев Сегодня, 12:04
      Рагули дорвавшиеся до власти в следствии своего селюковского сознания точно знают истинную ценность ХТЗ...., в виде металлолома! Деньги будут прямо сейчас, а значит гараная рагулька и много, много горилки... laughing
      Зяблицев
      1. антивирус Сегодня, 12:10
        если литейка выработала свое (25-30 лет)-только в лом.
        А вот будет ли новое ставиться? это к турчинову
        антивирус
      2. bouncyhunter Сегодня, 12:20
        Женя , привет ! drinks hi
        много, много горилки...

        А про сало ты забув ? lol
        bouncyhunter
    6. Францисканец Сегодня, 12:25
      Россияне с неменьшим энтузиазмом свои заводы режут . На ютубе полно видосов как подымающееся с колен пускает на слом все что можно .
      Францисканец
      1. Винни76 Сегодня, 13:37
        Цитата: Францисканец
        Россияне с неменьшим энтузиазмом свои заводы режут .

        Сейчас проще и дешевле новый завод в чистом поле за пол года построить, чем старый модернизировать. Ну и народа надо на производстве раз в 10 меньше...
        Винни76
      2. DenZ Сегодня, 13:46
        Цитата: Францисканец
        На ютубе полно видосов как подымающееся с колен пускает на слом все что можно .

        Вы правильно пишите- "все что можно". Что нельзя (читай не устарело не выработало свой ресурс) то не режем. wink
        DenZ
    7. Paranoid50 Сегодня, 12:39
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      , темпы у них пока невысокие...

      Ну,судя по сообщению, это У НАС пока темпы невысокие. (Дерипаска,Ярославский)
      Paranoid50
      1. Paranoid50 Сегодня, 13:00
        И вот, в тему : Вице-премьер Дмитрий Рогозин перед началом оперативного заседания Коллегии ВПК вручил российские паспорта украинскому ученому-оборонщику Игорю Гашененко и его супруге Людмиле. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает «Интерфакс».Lenta.ru12:29
        Paranoid50
    8. serkhan Сегодня, 12:44
      Жаль только, темпы у них пока невысокие...

      немного загляните за "горизонт". Этому может радоваться только западный партнер. Запад чтоли будет восстанавливать цеха, заводы?! Смешно...
      serkhan
      1. DenZ Сегодня, 13:49
        Думаю что станки и прочее вывозят ( в Черкасскую область) тупо потому что боятся чтобы Новороссия ( и как они думают Россия) не захватило это предприятие). В принципе, со стороны укропов вполне объяснимое и даже логичное действие.
        DenZ
    9. vovanpain Сегодня, 13:09
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Здравствуй, век каменный

      Да тут скорее,Вспомним российские 90-е,ощущение такое,хунтята драпать собрались из Харькова,так после себя вызженую землю оставляют. belay
      vovanpain
    10. Seidel45 Сегодня, 13:44
      Жаль только, темпы у них пока невысокие...

      Это да, темпы развала очень низкие. То ли дело у нас в своё время - на точнейшем оборудовании алюминиевые кастрюльки, сковородки и прочую нужную в домашнем хозяйстве ерунду выпускали, у нас в Саратове громадный авиационный завод, выпускавший знаменитые Як-и, в том числе Як-40 и Як-42, в пух и прах раздербанили и сейчас на его территории жилые дома и всевозможные торговые центры строят. В моём родном Балашове самый большой в СССР комбинат плащевых тканей обанкротили, а оборудование на металлолом продали, зато бывший гендиректор олигархом местного разлива стал. Сейчас, правда, половину комбината за государственный счёт, т.е. за наш, запустили, а во второй половине какой-то толстосум торгово-развлекательный центр устроил - это ведь важнее. Там же машиностроительный завод, производивший машино-тракторные прицепы для всей страны и за рубеж, складские тележки для оперативно-тактических ракет и ещё много кое чего, полностью уничтожили, а всю не малую территорию магазинами застроили. Можно и дальше перечислять, да времени жалко. А ведь все эти предприятия были градообразующими и на них тысячи рабочих и их семей кормилось. А посему, коллеги-комментаторы, прежде, чем издеваться над Украиной, не лучше ли в зеркало поглядеть? У нас сейчас начались кое-какие телодвижения в промышленности, но живём-то пока всё так же за счёт нефти, газа, леса кругляка и другого сырья, а наша самая лучшая в мире, по мнению Запада, центробанкирша все "лишние" денежки не нашенской промышленности под малые проценты ссужает, а в американские кубышки отправляет, т.е. работает на развитие экономики всё тех же США, а не своей родной страны. Вот так-то вот. А поносИть кого угодно можно. Это ведь легко и просто, особенно, когда это соринка в чужом глазу.
      Seidel45
      1. megavolt823 Сегодня, 14:54
        с одной стороны разделяю мнение всех . но ? не буду включать нострадамуса ,а просто сошлюсь на историю . как бы нам потом не пришлось по новой строить все эти заводы . вот и будет юмор . hi
        megavolt823
  2. Zibelew Сегодня, 11:38
    Вот она декоммунизация...Все правильно. И начинать это благое мероприятие нужно было три года назад. Ждем, когда начнут резать на металлолом чуждый украинскому менталитету газопровод.
    Zibelew
    1. KondratKo Сегодня, 11:49
      "Ждем, когда начнут резать"
      Думается, что в 2019-м у них наконец руки будут развязаны. )
      Мы это тоже проходили, однако металлургию утилизация не особо коснулась, повезло, но сколько других отраслей угробили...
      KondratKo
  3. ism_ek Сегодня, 11:43
    В России давно большинство флагманов советского машиностроения на металлолом разрезали
    ism_ek
    1. семург Сегодня, 11:45
      Цитата: ism_ek
      В России давно большинство флагманов советского машиностроения на металлолом разрезали

      Судя по статье и на хтз хозяева россияне.
      семург
      1. Zibelew Сегодня, 11:51
        Цитата: семург
        Судя по статье и на хтз хозяева россияне.

        Фраза "Владельцем ХТЗ кроме Ярославского называется также представитель ОАО «Русские машины» Зигфрид Вольф" подтверждает, что планы Гитлера полностью реализовались.
        Zibelew
        1. Лелёк Сегодня, 12:26
          Цитата: Zibelew
          планы Гитлера полностью реализовались.


          Не полностью, но уже где-то рядом. Лозунг "перекуём станки на мечи" в действии.
          Лелёк
      2. avt Сегодня, 12:23
        Цитата: семург
        Судя по статье и на хтз хозяева россияне.

        Судя по комменту - русские осуществляют план ,,Шатун"посредством типа уничтожения ХТЗ??
        avt
  4. Александр 3 Сегодня, 11:45
    Европе конкуренты не нужны.
    Александр 3
    1. avt Сегодня, 12:29
      Цитата: Александр 3
      Европе конкуренты не нужны.

      А китайцам металл как раз нужен.Собственно всё ожидаемо и даже здесь ещё во времена майдана высказано оппонентам на Руине , тогда взяхлёб нам писавшим о том , что де мы ничего не понимаем в сдобутой гидности и щастя эуроинтеграции.Собственно -да
      Цитата: Fisman
      ну и (х....) шут с ними!
      avt
      1. Борис Сорокин Сегодня, 12:54
        У китайцев сейчас выводится из эксплуатации лишние мощности по производству стали на 160 млн. тонн в год.
        Борис Сорокин
        1. avt Сегодня, 13:35
          Цитата: Борис Сорокин
          У китайцев сейчас выводится из эксплуатации лишние мощности

          Но металлолом отличное вторсырьё - не надо заморачиваться с переработкой руды, так что скупают он всё на ура, а уж по бросовым ценам , так и вовсе - сплошной профит.
          avt
  5. Fisman Сегодня, 11:46
    ну и (х....) шут с ними!
    Fisman
  6. Altona Сегодня, 11:48
    Погасить свет всегда легче, чем зажечь его. В общем, лишают людей экономического фундамента.
    Altona
    1. 210окв Сегодня, 12:00
      Я не злорадствую.Но стало как то по барабану..Что и как там..
      210окв
  7. десантура6 Сегодня, 11:48
    Думается мне это против России направлено, не хотят завод целым оставлять Харьковской республике.
    десантура6
  8. Лютояр Сегодня, 11:53
    Вот она, перемога! Да и не нужно это проклятое наследие тоталитарного совка. Теперь Руина великая аграрная держава ведь.Только об этом кроме них никто почему-то не знает.
    Лютояр
  9. Не служил Сегодня, 11:55
    Цитата: десантура6
    Думается мне это против России направлено, не хотят завод целым оставлять Харьковской республике.

    Ну вот мне тоже кажется, а не начало ли это слива Харьковской области и Харькова.
    Не служил
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 11:57
    Вот и до этого завода добрались укрокаклики. А что, гуляй рванина! laughing
    a.s.zzz888
  11. Толик_74 Сегодня, 11:57
    Лучше б рашен разрезали на мелалолом
    Толик_74
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:00
      Цитата: Толик_74
      Лучше б рашен разрезали на мелалолом

      Может Вы имели в виду Рошен? fool
      СРЦ П-15
  12. wandlitz Сегодня, 12:00
    Так это везде так, где рыночные "законы" управления экономикой главенствуют...
    Сколько заводов по России уничтожено различными Дерипасками, Антонами Баковым и прочими оптимизаторами....
    Не важно где это в России или в другой стане СНГ делается. Жаль, что результаты труда предыдущих поколений уничтожаются...
    wandlitz
  13. антивирус Сегодня, 12:03
    украинцы жгут- зер гут( по В Маяковскому)
    убирают одного конкурента. Кто займет его место? а в Лозовой режут?
    антивирус
  14. Nitarius Сегодня, 12:05
    жаль ...Если получится в Россию матушку умыкнуть ... только радость на душе будет ... такое производство "ПРОКАКАТЬ " это будет нечто
    Nitarius
    1. Францисканец Сегодня, 12:26
      Вы своих тракторных заводов кучу порезали . нехрена вам еще один ?
      Францисканец
  15. IrbenWolf Сегодня, 12:07
    Не плачьте, ведь "они-нам-не-братья". Меньше заводов - меньше конкурентов. Что говорите? Своих тоже без счета порезали?... Ну так это же старый "(не?)братский" анекдот про соседа у которого корова сдохнет.
    IrbenWolf
  16. pvv113 Сегодня, 12:09
    После того, как на Украине пустили под гильотину самолеты Дальней авиации, я уже ничему не удивляюсь hi
    pvv113
  17. askort154 Сегодня, 12:11
    Корабль "СССР" утонул, союзные шлюпки разбросало, каждая из них гребёт не ведома куда, лишь бы спастись. В украинской шлюпке -надкусывают последний мешок с яблоками.
    askort154
  18. К-50 Сегодня, 12:15
    Похоже на гитлеровцев, которые отступая за собой все ломали. Так видимо и укропитеки хотят после бегства за собой развалины страны оставить. negative
    К-50
    1. БЛОНДИН Сегодня, 12:35
      Цитата: К-50
      Похоже на гитлеровцев, которые отступая за собой все ломали. Так видимо и укропитеки хотят после бегства за собой развалины страны оставить. negative

      ... при цейтноте минировать начнут!
      БЛОНДИН
  19. vladimirw Сегодня, 12:16
    [/quote]При этом агентство утверждает, что ранее мощности завода пытались вывезти в Россию. Этим якобы занимался Олег Дерипаска,[quote]

    а вы думаете этот фрукт в России что то развивал, скажем ГАЗ ? ГАЗ начали гробить немцов и кириенко так сказать наши местные кадры, при полной поддержки кудрина, в чем он и признавался на местномТВ. А дерипаска продолжает добивать. Особо нам гордиться не чем
    vladimirw
    1. парящий Сегодня, 12:42
      Да, ГАЗ жаль... Раньше, когда самолет в Горьком садился или взлетал, он проходил над заводом и площадками, где стояла новая техника... Дух захватывало!!! Сейчас в Нижнем такого порыва не чувствуешь... Супермаркеты, гипермаркеты и пятерочки с ашанами.... Сокол держится и еще немного предприятий, связанных с оборонкой, а где все остальные.......
      парящий
  20. tilovaykrisa Сегодня, 12:17
    Цитата: ФАНТОМ-АС
    Надо отметить , что мы хохлодонтов во многом опережаем, в том числе и по резке заводов в лом.
    ЗИЛ,АЗЛК,Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени металлургический завод «Серп и Молот» и т.д.,а в масштабах всей страны перечислять страниц не хватит. Так что каклы идут проторенной дорожкой.


    Учился и проходил практику в свое время на ЗИЛ-е да и живу рядом, отчетливо помню начало 90-ых как тогда начали растаскивать завод, начинали с директоров а под концовку тащили все кто что мог,ночами вырывали кабеля на цвет мет между цехов километрами, а ведь там 13 проходных,метро под него строили,целый жилой район, свой ДК,бассейн и выпускали то все!!! от чайников до правительственных лимузинов, больно было на это смотреть, а щас застраивают комплексами под аренду и стоят они полу пустые.
    tilovaykrisa
  21. кеп Сегодня, 12:26
    Великой,может называться страна,которая от добычи руды до полета в космос, может делать сама,все разговоры о кооперации в волчьей стае,может говорить о том что,слабому волку в лучшем случае достанется только кость.Или другое место,какое?, додумайте сами.
    кеп
  22. Товарищ_Сталин Сегодня, 12:30
    Пусть режут. Скаклам танки негде будет ремонтировать.
    Товарищ_Сталин
  23. 2-0 Сегодня, 12:33
    Муси-пуси, мать... Скорей-бы в России ЧТЗ как ХТЗ порубали, бульдозеристы хоть на нормальной импортной технике=бы поработали, в пояс хозяину кланяясь.
    У нас на Сахалине, когда мы "Катарпилеры" и "Комацу" начали покупать - менять фекалии Т-170, машинисты чуть не плакали, когда с кабин вылазили. Один из "Катеров" из нашей конторы на снежной свалке в Южном в 2007 г. работал круглосуточно, практически двигатель не глушили, машинисты менялись, и так почти 2 месяца... А ЭТО ГО...О чтз-ское... то бортовая, то движок. Про экскаваторы... японцев получали, опять машинисты чуть не в слёзы. А народу за 50 лет. Молодых практчески нет, эти помрут и всё...

    Если завод неконкурентоспособен, чего его в попу целовать? Лучше-бы работали и проектировали, так не порезали-бы. И пишут потом всякие ботаны-конторщики - ах, хохлы дураки и полудурки. Сами вы.... говоры-же скорей-бы ЧТЗ под нож.
    2-0
    1. Krasniy_lis Сегодня, 13:13
      Цитата: 2-0
      У нас на Сахалине

      и флаг желто-голубой. Мощно.
      Krasniy_lis
      1. 2-0 Сегодня, 14:45
        Ничё не мощно. Я на малой родине замёрз за 45 лет, переехал на малую родину к жене, в Херсонскую, 3 года назад - отогреваюсь. Гражданство - РФ. Ещё умничания есть, новорос фуев?

        Тут на форуме технарей мало, в основном офисно-диванная слякоть. Подтянулись-бы технари, строители например, они-бы мои слова обосновали и поддержали.
        2-0
  24. кирилл750 Сегодня, 12:50
    теперь на волах и деревянными сохами пахать будут Хотя кто и что пахать все просрали
    кирилл750
  25. Злой 55 Сегодня, 12:52
    Сползание ЦеУКРАЛины в каменный век приобретает лавинообразную форму..История всё расставляет по своим местам..
    Злой 55
  26. AlexTires Сегодня, 12:58
    Возрождение экономики каменного века в Украине не за горами.



    AlexTires
  27. птс-м Сегодня, 13:22
    Раз режут станки и линии на металл,значить кому -то в мире не хватает иголок и лезвий.Народная примета.
    птс-м
  28. Stinger Сегодня, 14:23
    Что-то долго они оптимизируются. Наши Кировский завод, Серп и Молот, ЗиЛ и сотни других гораздо быстрей под нож пустили. Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре чуть на металлом не порезали. Если бы не Погасян, давно бы продали китайцам по рублю за кг
    Stinger
  29. Jovanni Сегодня, 14:31
    Это... Не с тех цехов начали... Литейные цеха порезали, а другие теперь плавить где? Эхе-хе...
    Jovanni

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