14:59 29 декабря

«Ил» успешно выполнил госзаказ на модернизацию очередной партии Ил-38Н

ОАО «Ил» объявило об успешном выполнении госконтракта на модернизацию очередной партии противолодочный самолетов Ил-38Н.

«Ил» успешно выполнил госзаказ на модернизацию очередной партии Ил-38Н


«В рамках исполнения государственного контракта на серийную модернизацию очередной партии противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации ВМФ России до уровня Ил-38Н, Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина успешно завершил ремонт и модернизацию двух самолетов», – говорится релизе.


Самолеты сданы заказчику в декабре 2016 г.

Сообщается, что «по согласованию с командованием морской авиации ВМФ России им присвоены имена командующего морской авиацией Виктора Павловича Потапова и морского летчика Героя Советского Союза Михаила Константиновича Вербицкого».

С помощью новой поисково-прицельной системы «модернизированный самолет может успешно решать задачи патрулирования, поиска и уничтожения подводных лодок (причем, с применением расширенной, по сравнению с базовым Ил-38, номенклатуры вооружений), радиоэлектронного наблюдения за надводными и воздушными целями, постановки минных заграждений, поиска и спасения людей на море, а также экологического мониторинга водной поверхности», – рассказали в пресс-службе.

Использованы фотографии: russianplanes.net
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Комментарии 12
  1. bouncyhunter Сегодня, 12:05
    Очередная приятная новость накануне Нового Года ! Ил-38 качественный самолёт , ещё послужит ! good
    bouncyhunter
    1. ДэнСабака Сегодня, 12:18
      да, хорошая машина... и модернизация - дело хорошее....
      но и новые машины нужны, очень уж у России большая акватория, и неплохо вооружённые потенциальные противники.....
      ДэнСабака
      1. cniza Сегодня, 12:48
        причем, с применением расширенной, по сравнению с базовым Ил-38, номенклатуры вооружений


        "Железо" крепкое ещё послужит и поработает на славу.
        cniza
  2. Холуай Сегодня, 12:06
    Да уж...А чо не кукурузник?
    Холуай
    1. Alexey RA Сегодня, 12:17
      Цитата: Холуай
      Да уж...А чо не кукурузник?

      За этим - к производителю. smile
      Alexey RA
    2. Челентаныч Сегодня, 12:22
      А,что Вас смущает?Возраст?Так множество примеров,где более древние модели самолетов стоят на вооружении,ВМС США до сих пор "Орионы" использует к примеру,в Европе НАТО "Бреге" использует.
      Челентаныч
      1. Олег Монархист Сегодня, 14:34
        Что Вы ему пытаетесь объяснить? Холуай, судя по всему обычный малолетка, после школы, считает, что реактивный самолет он круче, потому как реактивный и более быстрый. laughing
        Олег Монархист
    3. Юра Сегодня, 13:11
      Цитата: Холуай
      А чо не кукурузник?

      Из кукурузников делают беспилотники-камикадзе. На вопрос и ответ.
      Юра
    4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:12
      Холуай -вы со Старпером по графику работаете или как??? lol Не нравится самолет -создайте свой, а мы посмотрим am
      Изгоняющий либероидов
    5. Олег Монархист Сегодня, 14:31
      Дитё, тебе сколько лет?
      Олег Монархист
  3. 210окв Сегодня, 12:08
    Вот ведь МАШИНА!Этому самолету лет уже за шестьдесят..А все еще грозная вещь..Где этот"холуай"с его "парк юрского периода"?А вот и он!
    210окв
  4. x.andvlad Сегодня, 12:20
    Может быть в план модернизации стоило включить еще и установку "черных ящиков" с радиомаяками?! Я ни на что не намекаю, НО в свете последних печальных событий...
    А то вон чуть ли не на каждое такси ставим ГЛОНАСС, а на такую важную деталь как "аварийный самописец" в самолете до сих пор нет радиомаяков. Мы 21 веке или где?
    x.andvlad

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