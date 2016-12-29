«Ил» успешно выполнил госзаказ на модернизацию очередной партии Ил-38Н

ОАО «Ил» объявило об успешном выполнении госконтракта на модернизацию очередной партии противолодочный самолетов Ил-38Н.«В рамках исполнения государственного контракта на серийную модернизацию очередной партии противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации ВМФ России до уровня Ил-38Н, Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина успешно завершил ремонт и модернизацию двух самолетов», – говорится релизе.Самолеты сданы заказчику в декабре 2016 г.Сообщается, что «по согласованию с командованием морской авиации ВМФ России им присвоены имена командующего морской авиацией Виктора Павловича Потапова и морского летчика Героя Советского Союза Михаила Константиновича Вербицкого».С помощью новой поисково-прицельной системы «модернизированный самолет может успешно решать задачи патрулирования, поиска и уничтожения подводных лодок (причем, с применением расширенной, по сравнению с базовым Ил-38, номенклатуры вооружений), радиоэлектронного наблюдения за надводными и воздушными целями, постановки минных заграждений, поиска и спасения людей на море, а также экологического мониторинга водной поверхности», – рассказали в пресс-службе.