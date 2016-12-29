15:01 29 декабря

Авиация СФ получила первые Су-30СМ

В среду на Северный флот прибыла первая партия многоцелевых истребителей Су-30СМ, сообщили в российском военном ведомстве.

Авиация СФ получила первые Су-30СМ


«На аэродроме Североморск-3 состоялось построение личного состава военного гарнизона для встречи самолетов, совершивших перелёт из Иркутска. Два Су-30СМ войдут в состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота», – говорится в релизе.


Отмечается, что «эта уникальная по своим характеристикам машина, сочетающая в себе качества бомбардировщика, штурмовика и истребителя, способна уничтожать наземные, надводные и воздушные цели».

Экипаж самолета – 2 человека – пилот и штурман. «По сравнению с другими моделями истребителей у Су-30СМ значительно увеличен радиус полёта, что значительно расширяет возможности применения», – добавили в пресс-службе.

Авиация СФ получила первые Су-30СМ


Справка Минобороны: «Многоцелевой истребитель Су-30СМ с двигателями изменяемого вектора тяги был принят на вооружение в 2012 г. Он является одними из самых современных боевых самолетов в Вооруженных Силах РФ. С 2012 г эти машины поставляются ВКС РФ, с 2014 – морской авиации ВМФ России.

Су-30СМ имеет массу 25 тонн, способен нести более 10 т ракет и бомб на 12 узлах подвески. Су-30СМ может быть оснащен современными ракетами "воздух-воздух", а также сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31».

Использованы фотографии: Алексея Коршунов/russianplanes.net
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Комментарии 12
  1. bouncyhunter Сегодня, 12:31
    В последнее время новости о вводе в состав ВС новой и модернизированной техники ассоциируются у меня с докладами о выполнении "пятилетки" времён СССР laughing good
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 12:45
      Привет Паша , да как угодно , лишь бы строили и пополняли войска новой техникой . Удачи.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:52
        Витя , привет ! Так ведь и я за это двумя руками . Каждой такой новости откровенно радуюсь , а не бурчу , как Холуай . lol
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 12:57
          Ничего про него не скажу , видишь у меня циферку возле НИКА, winked , а строить надо ещё больше иначе нас сожрут .
          cniza
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:09
      Павел -ничего что я так,просто по Русски? Конец года,план горит,премию не дадут при невыполнении оного-вот и сдают технику аккурат под елочку, как подарок от деда отморозка lol ,извините,мороза!!!
      Изгоняющий либероидов
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:28
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Павел -ничего что я так,просто по Русски? Конец года,план горит,премию не дадут при невыполнении оного-вот и сдают технику аккурат под елочку, как подарок от деда отморозка lol ,извините,мороза!!!

        hi Я не против , можно и на "ты" wink Тогда уж позвольте и Вас по простому . hi Сергей , я прекрасно понимаю , что всем хоцца на Новый Год премию чтобы кушать бутерброды с икрой . Вот и стараются , "пятилетку" в четыре года выполняют ! lol Повторюсь - каждой такой новости откровенно радуюсь ! laughing
        bouncyhunter
      2. Устин Сегодня, 14:47
        Смотрю Вы " спец"! Для того чтобы машину сдать в декабре ее делать надо с октября прошлого года, аккурат с того момента когда подпишут контракт. Раньше даже куска металла не купишь. Вот Вам и вся" елочка"
        Устин
    3. Владыка Ситх Сегодня, 14:56
      Я надеюсь по доброй традиции - мы найдем на ВО статью, сколько единиц техники поставлено в войска за прошедший год)
      Владыка Ситх
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:04
    Люблю я слово партия применительно к технике, даже если в той партии всего пара экземпляров -единиц.Почему не написать честно-звено, или два самолета???
    Изгоняющий либероидов
  3. perepilka Сегодня, 13:50
    А чо с Москвой-300, в Рогачах так и останется?
    Там бы, хоть эскадрилию 31-х, на вахту, этож какая длинная рука получится what
    perepilka
    1. perepilka Сегодня, 14:03
      Не, ну полк то пускай у мамки
      perepilka
  4. Altona Сегодня, 14:22
    Скандинавы и прибалты наверное у себя шпротинами давятся, когда читают о таком пополнении нашего Северного флота. "Агрессоры" снова новое оружие ввели в строевые части.
    Altona

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