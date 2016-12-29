Авиация СФ получила первые Су-30СМ

В среду на Северный флот прибыла первая партия многоцелевых истребителей Су-30СМ, сообщили в российском военном ведомстве.«На аэродроме Североморск-3 состоялось построение личного состава военного гарнизона для встречи самолетов, совершивших перелёт из Иркутска. Два Су-30СМ войдут в состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота», – говорится в релизе.Отмечается, что «эта уникальная по своим характеристикам машина, сочетающая в себе качества бомбардировщика, штурмовика и истребителя, способна уничтожать наземные, надводные и воздушные цели».Экипаж самолета – 2 человека – пилот и штурман. «По сравнению с другими моделями истребителей у Су-30СМ значительно увеличен радиус полёта, что значительно расширяет возможности применения», – добавили в пресс-службе.Справка Минобороны: