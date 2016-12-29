Авиация СФ получила первые Су-30СМ
В среду на Северный флот прибыла первая партия многоцелевых истребителей Су-30СМ, сообщили в российском военном ведомстве.
«На аэродроме Североморск-3 состоялось построение личного состава военного гарнизона для встречи самолетов, совершивших перелёт из Иркутска. Два Су-30СМ войдут в состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота», – говорится в релизе.
Отмечается, что «эта уникальная по своим характеристикам машина, сочетающая в себе качества бомбардировщика, штурмовика и истребителя, способна уничтожать наземные, надводные и воздушные цели».
Экипаж самолета – 2 человека – пилот и штурман. «По сравнению с другими моделями истребителей у Су-30СМ значительно увеличен радиус полёта, что значительно расширяет возможности применения», – добавили в пресс-службе.
Справка Минобороны: «Многоцелевой истребитель Су-30СМ с двигателями изменяемого вектора тяги был принят на вооружение в 2012 г. Он является одними из самых современных боевых самолетов в Вооруженных Силах РФ. С 2012 г эти машины поставляются ВКС РФ, с 2014 – морской авиации ВМФ России.
Су-30СМ имеет массу 25 тонн, способен нести более 10 т ракет и бомб на 12 узлах подвески. Су-30СМ может быть оснащен современными ракетами "воздух-воздух", а также сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31».
«На аэродроме Североморск-3 состоялось построение личного состава военного гарнизона для встречи самолетов, совершивших перелёт из Иркутска. Два Су-30СМ войдут в состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота», – говорится в релизе.
Отмечается, что «эта уникальная по своим характеристикам машина, сочетающая в себе качества бомбардировщика, штурмовика и истребителя, способна уничтожать наземные, надводные и воздушные цели».
Экипаж самолета – 2 человека – пилот и штурман. «По сравнению с другими моделями истребителей у Су-30СМ значительно увеличен радиус полёта, что значительно расширяет возможности применения», – добавили в пресс-службе.
Справка Минобороны: «Многоцелевой истребитель Су-30СМ с двигателями изменяемого вектора тяги был принят на вооружение в 2012 г. Он является одними из самых современных боевых самолетов в Вооруженных Силах РФ. С 2012 г эти машины поставляются ВКС РФ, с 2014 – морской авиации ВМФ России.
Су-30СМ имеет массу 25 тонн, способен нести более 10 т ракет и бомб на 12 узлах подвески. Су-30СМ может быть оснащен современными ракетами "воздух-воздух", а также сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31».
Использованы фотографии: Алексея Коршунов/russianplanes.net