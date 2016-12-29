15:03 29 декабря

НПО «СПЛАВ» возродит производство для ВМФ систем залпового огня

Российский флот получит РСЗО «Удав» и «Запад», предназначенные для отведения торпед противника и поражения подлодок, сообщил гендиректор НПО «СПЛАВ» Владимир Лепин.

НПО «СПЛАВ» возродит производство для ВМФ систем залпового огня


По словам главы предприятия, «на предприятии спустя 20 лет начинается возрождение производства РСЗО для ВМФ». Речь идет о комплексах «Удав» и «Запад».


Отмечается, что «реактивный комплекс противоторпедной защиты кораблей "Удав-1М" создан для поражения и отведения атакующих корабль ракет, но помимо этого, он способен поражать и подводные лодки». Калибр – 300 мм, дальность стрельбы – до 3000 м.

Ракетный противолодочный комплекс РПК-8 «Запад» предназначен для защиты надводных кораблей от подлодок, а также от идущих на корабль торпед. Калибр РГБ – 213 мм, дальность действия – 400-4300 м, глубина поражения торпед – до 10-ти м, подлодок – до 1000 м.

Использованы фотографии: http://rbase.new-factoria.ru
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Комментарии 10
  1. cniza Сегодня, 12:59
    А что их снимали с вооружения? , может все таки модернизация.
    cniza
    1. Muvka Сегодня, 13:04
      Вроде написано - "возобновление производства". Или читать разучились? Не снимали с вооружения, но и не производили 20 лет. Что тут может быть непонятного?
      Muvka
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:08
        Хорошо , что возобновляют производство . Такие шайтан-трубы лишними точно не будут . Ещё одна монетка в копилку мощи ВС РФ ! good
        bouncyhunter
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:01
    Слава небесам -не все еще профукано и продано! Все как всегда -через задницу -сперва закрываем или уничтожаем, потом вспоминаем что оказывается самим надо-то кидаемся восстонавливать. пока Россия сильна своей непредсказуемостью её не победить.
    Изгоняющий либероидов
    1. 210окв Сегодня, 13:13
      Бывает что запустить в производство остановленное когда то гораздо труднее чем начинать заново..
      210окв
  3. uhu189 Сегодня, 13:28
    А эффективность этих комплексов остается такой-же, какой она была на момент начала их производства?
    uhu189
    1. Alekseits Сегодня, 13:42
      Наверное, все- таки не полная копия, а что-то усовершенствованное. Но точно сказать не могу.
      Alekseits
  4. Alexey RA Сегодня, 13:47
    Российский флот получит РСЗО «Удав» и «Запад», предназначенные для отведения торпед противника и поражения подлодок, сообщил гендиректор НПО «СПЛАВ» Владимир Лепин.

    С каких это пор РБУ и РКПЗ стали именоваться РСЗО?
    Alexey RA
  5. Wiruz Сегодня, 13:47
    Странная ситуация. Ведь от таких комплексов отказались недавно в пользу "Пакета-НК". Вон, те же РБУ на пр.22350 не стали ставить.
    Wiruz
    1. PSih2097 Сегодня, 14:29
      Цитата: Wiruz
      Ведь от таких комплексов отказались недавно в пользу "Пакета-НК".

      видимо не на всех его хватает или переделка кораблей под "пакет" "выделки не стоит".
      PSih2097

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