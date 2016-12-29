НПО «СПЛАВ» возродит производство для ВМФ систем залпового огня

Российский флот получит РСЗО «Удав» и «Запад», предназначенные для отведения торпед противника и поражения подлодок, сообщил гендиректор НПО «СПЛАВ» Владимир Лепин.По словам главы предприятия, «на предприятии спустя 20 лет начинается возрождение производства РСЗО для ВМФ». Речь идет о комплексах «Удав» и «Запад».Отмечается, что «реактивный комплекс противоторпедной защиты кораблей "Удав-1М" создан для поражения и отведения атакующих корабль ракет, но помимо этого, он способен поражать и подводные лодки». Калибр – 300 мм, дальность стрельбы – до 3000 м.Ракетный противолодочный комплекс РПК-8 «Запад» предназначен для защиты надводных кораблей от подлодок, а также от идущих на корабль торпед. Калибр РГБ – 213 мм, дальность действия – 400-4300 м, глубина поражения торпед – до 10-ти м, подлодок – до 1000 м.