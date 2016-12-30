Десять лет назад казнили Саддама Хусейна

Когда необходимо, Запад предстает в обличье защитника прав человека, категорического противника смертной казни. Но если дело касается интересов западных держав, то в этом случае «гуманистические сказки» моментально забываются. Можно и наслаждаться зверским убийством пожилого ливийского лидера Муаммара Каддафи, и отправлять гнить в тюрьмы неугодных политиков со всего мира якобы по приговору международного трибунала, и не обращать внимания на массовые публичные казни в нефтеносных странах — союзниках.30 декабря 2006 года, ровно десять лет назад, в Ираке был казнен Саддам Хусейн — один из наиболее известных ближневосточных политиков ХХ века, осмелившихся вступить в прямую войну с Соединенными Штатами Америки. Сейчас мы не будем вдаваться в тенденциозные оценки его внутренней и внешней политики — как и у каждого правителя, у Саддама были «черные» и «белые» стороны. Но, по крайней мере, в годы его правления не было хаоса и кровопролития, которые начались на иракской земле после его свержения и смерти.Как известно, 20 марта 2003 года вооруженные силы США и Великобритании начали агрессию против суверенного Ирака. Бомбардировкам были подвергнуты Багдад, другие иракские города. Хотя западная пропаганда упорно утверждала, что удары наносятся исключительно по военным и административным объектам, на самом деле бомбили все подряд. Тысячи мирных жителей стали жертвами воздушных налетов. За время боевых действий американское командование неоднократно сообщало о гибели Саддама Хусейна. Но эти слухи не соответствовали действительности — иракский президент до последнего оставался в Багдаде. Даже в начале апреля, когда стало ясно, что вот-вот Багдад падет, Саддам Хусейн призывал сограждан не терять бодрость духа и продолжать сопротивление американо-английской агрессии. Хотя 9 апреля в Багдад вошли американские войска, именно этим днем было датировано записанное на видеопленку последнее выступление Саддама Хусейна перед соотечественниками. 17 апреля 2003 года капитулировали остатки одного из элитных соединений иракской армии — дивизии «Медина». Фактически именно эту дату принято считать официальным окончанием сопротивления режима Саддама Хусейна американской агрессии, хотя на самом деле война против американцев просто перетекла в фазу террористической деятельности.Но и после капитуляции дивизии «Медина», Саддама Хусейна еще долгое время не могли найти. Предполагали даже, что он был убит во время воздушных налетов или обстрелов. Лишь в конце года, 13 декабря, Саддам Хусейн был обнаружен. Он скрывался в селении Ад-Даур, в 15 километрах от своего родного города Тикрита. Убежищем Саддама был подвал обычного деревенского дома глубиной около двух метров. У Саддама нашли два автомата Калашникова, пистолет и 750 тысяч долларов. Саддаыл арестован около 21.15 по местному времени. Но, кстати, эти обстоятельства задержания бывшего иракского президента были подвергнуты сомнению некоторыми источниками. Так, вторая версия представляет задержание Саддама в более выгодном для него свете — что он отстреливался со второго этажа дома, убив американского солдата, и лишь потом был схвачен.Почти два года Саддам Хусейн провел в тюрьме — пока велось следствие. То, что его собираются казнить, было очевидно. Первоначально оккупационные власти отменили на территории Ирака смертную казнь, но затем она была восстановлена на непродолжительное время — специально для того, чтобы расправиться над Саддамом. Суд над иракским лидером начался 19 октября 2005 года. Ему был предъявлен очень большой список военных преступлений, в том числе: массовое убийство мирного населения в селении аль-Дуджейль, населенном иракскими шиитами, в 1982 году; массовая казнь более 8000 человек из курдского племени Барзан в 1983 году; геноцид курдского населения Ирака во время проведения операции «Анфаль» в 1987-1988 гг.; использование минометов при артиллерийском обстреле Киркука; использование химического оружия против курдских повстанцев в Халабадже в 1988 году; вторжение иракской армии в Кувейт в 1990 году; жестокое подавление восстания иракских шиитов в 1991 году; выселение нескольких тысяч курдов-шиитов в Иран; многочисленные политические репрессии против оппозиционных политических деятелей, неугодных чиновников, религиозных авторитетов, общественных организаций и просто неугодных по каким-либо причинам граждан страны; организация строительных работ по возведению дамб, каналов и плотин на юге Ирака, в результате чего высохли знаменитые Месопотамские болота, долгое время бывшие исторической средой обитания т.н. «болотных арабов». Безусловно, все эти действия в политической жизни Ирака действительно имели место. Курды и шииты имели все основания ненавидеть Саддама Хусейна как своего главного врага, на протяжении десятилетий проводившего массовые репрессии против курдского народа и шиитской религиозной общины. Тем не менее, оккупационные власти действовали явно не из соображений заботы о благополучии курдского и шиитского населения Ирака.Все время, пока шло следствие, Саддам Хусейн находился в плену под охраной американских военнослужащих. Он был помещен в крохотную одиночную камеру площадью 2 Х 2,5 метра. В камере находились только бетонные нары и унитаз. Судя по всему, такая маленькая камера была выбрана американским военным командованием специально — чтобы унизить иракского лидера. Ведь ничего не стоило обеспечить Саддаму более человеческие условия заключения. Если верить американским военнослужащим, осуществлявшим его охрану, кормили Саддама Хусейна неплохо, давали сигары, выпускали на прогулку. Правда, в камере, где содержался Саддам, повесили портрет Джорджа Буша — опять же, для причинения моральных страданий поверженному иракскому президенту. Но удовлетворили, в свою очередь, и просьбу Саддама разрешить ему иметь в камере портреты своих сыновей, погибших в бою с американцами — Удая и Кусая.Поскольку американское руководство нуждалось в создании видимости того, что Хусейна будет судить иракский народ, а не оккупационные власти, бывший президент предстал перед Высшим уголовным трибуналом Ирака. 5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака признал Саддама Хусейна виновным в организации убийства 148 иракских шиитов и приговорил бывшего президента к высшей мере наказания — смертной казни через повешение. 26 декабря 2006 года приговор трибунала был оставлен без изменений апелляционным судом Ирака. Также апелляционная инстанция постановила исполнить смертный приговор в течение 30 суток. 29 декабря 2006 года было опубликовано постановление о казни. Саддама Хусейна, который находился в заключении уже три года, теперь спешили убрать как можно скорее. Противники Саддама Хусейна настаивали на том, что казнь бывшего диктатора Ирака должна была быть публичной. Они жаждали увидеть, как Хусейна будут вешать на центральной площади Багдада и требовали организовать трансляцию казни Саддама по телевидению — в прямом эфире. Многие иракцы из числа родственников погибших в годы правления Саддама Хусейна людей обращались к суду с просьбой назначить их палачами бывшего президента. Однако, суд, находившийся под влиянием американского руководства, на такое проведение казни все же не решался. В конце концов, было решено осуществить казнь Саддама Хусейна в присутствии специальной делегации представителей, а сам процесс повешения бывшего президента Ирака заснять на видео.По свидетельствам людей, общавшихся с Саддамом Хусейном после вынесения смертного приговора, иракский президент воспринял его вполне достойно, если не сказать стоически. Генерал-майор морской пехоты США Дуг Стоун, отвечавший в американской военной администрации за вопросы военных тюрем, подчеркнул, что Саддам Хусейн ни разу так и не показал волнения о своей дальнейшей судьбе. В последние месяцы жизни он часто вспоминал о своей дочери и просил ей передать, что его совесть перед Богом чиста, а он — лишь солдат, приносящий себя в жертву за иракский народ.Ночью 30 декабря 2006 года за Саддамом Хусейном пришли охранники. Его повели на казнь. Бывший президент Ирака, некогда всесильный диктатор, оказывавший колоссальное влияние не только на жизнь своей страны, но и на всю ближневосточную политику, был повешен примерно с 2.30 до 3.00 ночи 30 декабря 2006 года. Как сообщило затем информационное агентство Аль-Арабия, Саддам Хусейн был повешен в штаб-квартире иракской военной разведки, которая находилась на тот период в багдадском квартале Аль-Хадернийя — месте традиционного проживания багдадских шиитов. Непосредственно во время казни Саддама присутствовали представители американского военного командования, иракского правительства, уголовного трибунала Ирака, исламского духовенства, врач и видеооператор. Перед казнью Саддам Хусейн заявил, что рад принять смерть и стать мучеником, а не вечно гнить в тюрьме.Вместе с тем, о последних минутах жизни Саддама Хусейна сохранились и другие свидетельства. Согласно неофициальной видеосъемке, опубликованной в средствах массовой информации, перед тем, как взойти на эшафот, бывший президент Ирака прочитал Шахаду — священный для мусульман символ веры, и произнес фразу, которая должна была стать квинтэссенцией его взглядов: «Бог велик, исламская община победит, и Палестина — арабская земля». В ответ присутствовавшие на казни представители новой иракской администрации выкрикивали в адрес Саддама Хусейна ругательства и лозунги в память о казненном шиитском лидере Мухаммеде Бакер ас-Садре. Когда один из судей, присутствовавших на казни, потребовал от коллег успокоиться, Саддам Хусейн выкрикнул проклятия в адрес американцев и Ирана. Затем он вновь прочитал Шахаду и когда стал читать ее в третий раз, опустилась платформа эшафота. Через несколько минут присутствовавший на казни медик констатировал смерть человека, бывшего на протяжении 24 лет всесильным главой иракского государства.Есть и еще одно очень интересное свидетельство о смерти Саддама Хусейна. Оно принадлежит военнослужащему, выполнявшему функции начальника охраны могилы Саддама. Он утверждал, что на теле бывшего иракского президента после казни были обнаружены шесть ножевых ран. Но так ли это, неизвестно — официальная версия эти слова не подтверждает.После казни и констатации факта смерти Саддама Хусейна, его тело было помещено в гроб, который вечером того же дня передали представителям арабского племени «Абу Насир», к которому принадлежал Саддам Хусейн. Соплеменники на американском вертолете повезли тело Саддама Хусейна в родной город Тикрит. Поминовение бывшего президента провели в главной мечети Тикрита Ауджи, где собрались многочисленные представители племени, к которому принадлежал иракский лидер. Рано утром на следующий день Саддам Хусейн был похоронен в родном селении в трех километрах от Тикрита — рядом со своими сыновьями Удаем и Кусаем и внуком Мустафой, погибшими тремя годами ранее. В знак протеста против казни Саддама Хусейна его сторонники устроили террористический акт в шиитском квартале Багдада. Во время этого взрыва погибли 30 человек, еще около 40 человек получили ранения различной степени тяжести.Кстати, интересно, что первый раз к смерти Саддам Хусейн был приговорен за 44 года до своей казни. В далеком 1959 году молодой иракский революционер Саддам Хусейн, которому тогда было всего 22 года, участвовал в заговоре против тогдашнего руководителя Ирака генерала Абдель Керима Касема. Молодой Саддам не входил в основную группу заговорщиков, которая и должна была расправиться с генералом. В его функции входило прикрытие покушения. Но когда появился автомобиль Абдель Керима Касема, Саддам не выдержал и сам начал стрелять по машине. Тем самым, он фактически сорвал покушение на тогдашнего главу государства. Охранники Касема открыли по Саддаму огонь, но раненый революционер смог бежать. Согласно официальной биографии Саддама, склонной героизировать подвиги иракского президента, Хусейн четыре ночи скакал на коне, затем сам сделал себе операцию, вытащив ножом застрявшую в голени пулю, переплыл реку Тигр и дошел пешком до родного селения аль-Ауджа, где скрылся от преследования. Заочно Саддам Хусейн был приговорен тогда к смертной казни. Но ему удалось покинуть Ирак и перебраться в Египет, где Хусейн два года проучился на юридическом факультете Каирского университета, а на родину вернулся в 1963 году, когда режим генерала Касема был все же свергнут однопартийцами Саддама по партии БААС (Партия арабского социалистического возрождения).Свержение и смерть Саддама Хусейна стали эпохальным событием для новейшей истории Ирака. Несмотря на то, что Хусейн был жестоким диктатором, и в годы его правления погибло множество людей, куда большие жертвы и разрушения Ираку принесла американская военная агрессия и начавшаяся затем гражданская война на территории страны. Фактически, Ирак, бывший при Саддаме Хусейне единым государством, оказался дезорганизован на практически независимые друг от друга территории. Неоднозначность Саддама Хусейна как политической фигуры признается и многими его оппонентами. В историю Ирака годы его правления войдут не только как жестокая диктатура и время кровопролитной войны с соседним Ираном, но и как эпоха грандиозной экономической и социальной модернизации страны, развития науки и образования, культуры и технологий, здравоохранения и социальной защиты населения. К примеру, иракские историки и археологи утверждают, что в годы правления Саддама Хусейна огромные средства выделялись иракским правительством на сохранение памяти об историческом наследии страны, на реставрацию многочисленных уникальных архитектурных памятников шумерской, вавилонской, ассирийской эпох в истории Междуречья. Затем эти памятники оказались разрушены религиозными экстремистами, активизация которых на иракской земле также стала непосредственным результатом американской военной агрессии и свержения режима Саддама Хусейна.