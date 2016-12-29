Известный украинский учёный-оборонщик получил гражданство Российской Федерации

Известному учёному украинского оборонпрома и его супруге торжественно вручены паспорта России.

Я обратился к президенту Владимиру Путину, 9 сентября этого года он дал согласие на то, чтобы Игорь Николаевич и члены его семьи были приняты в российское гражданство, и сегодня мне выпала честь вручить паспорта нашим теперь уже соотечественникам, нашим согражданам. Хочу также сказать, что мы будем рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины. Видя происходящее на Украине, российские оборонщики переживают за судьбы своих украинских коллег. Но мы рады тому, что они вливаются в нашу общую работу.

Сегодня заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин лично вручил паспорт гражданина Российской Федерации украинскому учёному, занимавшемуся разработками в оборонно-промышленном секторе, Игорю Гашененко. Он перешёл в структуры российского ОПК и с марта 2016 года работает на одном из заводов холдинга «Высокоточные комплексы». Холдинг входит в госкорпорацию «Ростех», и именно коллектив и руководство холдинга подписали совместное обращение к Коллегии ВПК с просьбой о предоставлении гражданства учёному-оборонщику.Решение о предоставлении гражданства было принято высшим руководством страны. Торжественная церемония вручения паспорта гражданина РФ состоялась перед началом оперативного заседания Коллегии ВПК. Необходимо отметить, что гражданство РФ получила и супруга Игоря Гашененко Людмила.Фотография вручения паспортов граждан РФ Игорю и Людмиле Гашененко появилась в микроблоге Дмитрия Рогозина с пометкой:Из заявления вице-премьера: