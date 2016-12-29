15:00 29 декабря

Известный украинский учёный-оборонщик получил гражданство Российской Федерации

Сегодня заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин лично вручил паспорт гражданина Российской Федерации украинскому учёному, занимавшемуся разработками в оборонно-промышленном секторе, Игорю Гашененко. Он перешёл в структуры российского ОПК и с марта 2016 года работает на одном из заводов холдинга «Высокоточные комплексы». Холдинг входит в госкорпорацию «Ростех», и именно коллектив и руководство холдинга подписали совместное обращение к Коллегии ВПК с просьбой о предоставлении гражданства учёному-оборонщику.

Решение о предоставлении гражданства было принято высшим руководством страны. Торжественная церемония вручения паспорта гражданина РФ состоялась перед началом оперативного заседания Коллегии ВПК. Необходимо отметить, что гражданство РФ получила и супруга Игоря Гашененко Людмила.

Фотография вручения паспортов граждан РФ Игорю и Людмиле Гашененко появилась в микроблоге Дмитрия Рогозина с пометкой:
Известному учёному украинского оборонпрома и его супруге торжественно вручены паспорта России.



Известный украинский учёный-оборонщик получил гражданство Российской Федерации


Из заявления вице-премьера:
Я обратился к президенту Владимиру Путину, 9 сентября этого года он дал согласие на то, чтобы Игорь Николаевич и члены его семьи были приняты в российское гражданство, и сегодня мне выпала честь вручить паспорта нашим теперь уже соотечественникам, нашим согражданам. Хочу также сказать, что мы будем рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины. Видя происходящее на Украине, российские оборонщики переживают за судьбы своих украинских коллег. Но мы рады тому, что они вливаются в нашу общую работу.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Rogozin
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Комментарии 41
  1. Nemo35 Сегодня, 13:07
    Хорошо бы так: в Россию из Украины ученые, а в Украину из России гайдары, ганапольские....
    Nemo35
    1. Muvka Сегодня, 13:10
      В общем и целом так и есть. Но количество нарастить желательно)
      Muvka
      1. cniza Сегодня, 13:35
        Упростить надо систему получения российского гражданства , а то только по ходатайству Вице - Премьера и то с марта месяца , для простых смертных , это очень долго и тяжело.
        cniza
      2. bouncyhunter Сегодня, 13:36
        Цитата: Muvka
        В общем и целом так и есть. Но количество нарастить желательно)

        Стахановскими темпами !
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:03
          Цитата: bouncyhunter
          Стахановскими темпами !

          Приветствую, Павел! hi Только не таких вот специалистов: smile
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:09
            Привет , Александр ! drinks hi Ржунимагу с картинки ! laughing
            По поводу таких спецов в своё время очень хорошо сказал Н.Н.Озеров : " Да , такой хоккей нам не нужен ! " lol
            bouncyhunter
    2. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:12
      С одной стороны радостно...
      А вот с другой...
      Сколько людей не могут получить паспорт? Моя бабушка... Мы вывезли ее из Украины еще в 1996 году. До своей смерти в 2004 она так и не смогла (при том, что ее дети и внуки граждане России) получить гражданство - очереди, справки, бюрократия.
      Сделали очередное шоу, а толку?
      И посмотрите на этих депардье и сигалов - получают паспорта РФ чуть ли не по свистку...
      Скептик-Самоучка
      1. darksoul Сегодня, 13:17
        100%. программа переселени соотечественников ни...х...ра не работает
        darksoul
        1. betta Сегодня, 13:53
          Почему же? Говорят для лиц не славянской национальности проходит всё гладко.
          betta
          1. тундряк Сегодня, 14:28
            Потому что русские из той же Ср Азии всё делают в рамках закона,
            надеясь на порядочность чиновников, а зря , честные туда как правило не идут, ну или их очень ,очень , мало.
            Ну зато выходцы из азии и закавказья , в этом мутном чиновничьем болоте чувствуют себя как рыба в воде.
            Сколько ещё, эта чиновничья орда упырей, бед стране принесёт.
            тундряк
          2. Белополяк Сегодня, 14:49
            Цитата: betta
            Почему же? Говорят для лиц не славянской национальности проходит всё гладко.

            Как раз от них, я часто слышал об отказах по этой программе. Там есть свои нюансы для них. И еще, не в каждый регион легко получить положительно решение на стадии получения свидетельства участника программы(считай как его дали гражданство в кармане)
            Белополяк
        2. Белополяк Сегодня, 14:44
          Цитата: darksoul
          100%. программа переселени соотечественников ни...х...ра не работает

          Все работает, просто народ ленивый. Скольким рассказывал как я сам по этой программе ехал в Россию и им это казалось "сложным". Проще ныть, что все не могут получить гражданство. От момента первого обращения в консульство РФ и до получения паспорта, если убрать паузы которые я сам создал, весь процесс занял 5 месяцев. Причем из них 1,5 месяца это я справки собирал для подачи на участие в программе и 1 месяц шло решение о получении гражданства с Калуги в один из райцентров области. (Я белорус, нам не надо выполнять один этап получения вида на жительство, для других это + 2 месяца)
          Белополяк
      2. vovanpain Сегодня, 13:19
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Мы вывезли ее из Украины еще в 1906 году

        Коллега,не обиду наверное в 1996 году.извините ,если нечаянно обидел. hi
        Цитата: Скептик-Самоучка
        депардье и сигалов - получают паспорта РФ чуть ли не по свистку...

        Вот заместо бы Сигалов и Депардье,по свистку давали бы гражданство вот таким ученым,как Гашененко. hi
        vovanpain
        1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:20
          Исправил - да в 1996 году...
          Скептик-Самоучка
      3. ando_bor Сегодня, 13:35
        В 2015 году 65 тысяч граждан Украины получили Российское гражданство, в 2016 году больше будет,
        - ты предлагаешь всем по умолчанию Российское гражданство давать? - так они с майданом сюда переедут.
        - Лишь бы возмущаться, - так и хохлы свою страну разрушали.
        ando_bor
      4. potterz Сегодня, 14:15
        У меня кум тоже какой уже год пытается! При том, что его мать, гражданка нашей страны уже давно! И таких примеров уйма!
        potterz
        1. Белополяк Сегодня, 14:51
          Цитата: potterz

          1
          potterz Сегодня, 14:15 ↑ Новый
          У меня кум тоже какой уже год пытается! При том, что его мать, гражданка нашей страны уже давно! И таких примеров уйма!

          Плохо пытается. Я чуть выше писал, сколько у меня занял сей процесс.
          Белополяк
    3. INVESTOR Сегодня, 13:14
      Хорошо бы если бы из прогнившей европы потекли к нам научные кадры обратно на Родину, пришло время собирать камни.
      INVESTOR
      1. Димка75 Сегодня, 13:54
        Академик Кадыров. +1. Ога )
        Димка75
    4. Венд Сегодня, 13:35
      Когда-то из России мозги утекали в США. Теперь мозги утекают в Россию. Хорошая перемена.
      Венд
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:39
        Венд, не смешите меня...
        Из России уехало ну просто очень много людей, которые "не вписались в рынок и не хотели держаться, и были посланы в бизнес"...
        Странно, почему уезжают математики, физики, химики, биологи, а вот ГАИшники остаются...
        И не надо мне тут петь песни, что "они там полы моют". Среди моих знакомых, которые уехали "туда" - все работают, причем не последними людьми на предприятиях и частных компаниях, и как-то вот не стремятся возвращаться в РФ. И знаете почему? Вовсе не потому, что там они "вросли в быт" а ответ, если консолидировать примерно такой: "в гробу я видел ублю... чиновников и дятлов на руководящих постах".
        Скептик-Самоучка
        1. Венд Сегодня, 14:00
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Венд, не смешите меня...
          Из России уехало ну просто очень много людей, которые "не вписались в рынок и не хотели держаться, и были посланы в бизнес"...
          Странно, почему уезжают математики, физики, химики, биологи, а вот ГАИшники остаются...
          И не надо мне тут петь песни, что "они там полы моют". Среди моих знакомых, которые уехали "туда" - все работают, причем не последними людьми на предприятиях и частных компаниях, и как-то вот не стремятся возвращаться в РФ. И знаете почему? Вовсе не потому, что там они "вросли в быт" а ответ, если консолидировать примерно такой: "в гробу я видел ублю... чиновников и дятлов на руководящих постах".

          Любезный, где я писал про моющих полы или о том кто и по каким причинам уехал? Вас никто не смешит. Вы сами себе, что-то на фантазировали и вступили в непонятную полемику. Есть факты переезда людей из других стран в Россию, людей не глупых и не последних. Есть. И это хорошо.
          Венд
  2. kirieeleyson Сегодня, 13:09
    "Чего и следовало ожидать" в период всплеска эпидемии майданутости.
    kirieeleyson
    1. Монос Сегодня, 13:24
      Вспоминается бодрое заявление Кролика :




      Три гиганта мысли. laughing
      Монос
  3. 210окв Сегодня, 13:10
    Меняем гастрарбайтеров на ученых..А то понаехали тут..
    210окв
  4. 100502 Сегодня, 13:11
    Это очень хорошая новость)
    100502
  5. птс-м Сегодня, 13:12
    Это начало процесса или его завершение,в руине остались одни рагули „идейные и без идейные“.Зато потрошенко визжал на весь мир,что в его руину будут проситься Россияне на перегонки.А тут даже либералы ,типа экс-премьера касьянова не просят политического убежища в руине.Глядишь и вышиванки некому будет носить,все смоются в гейропу.
    птс-м
    1. 210окв Сегодня, 13:15
      Ну почему..По видимому всё же будут просится скоро..ахеджаховы,макаревичи,рынские..Ну и фиг с ними.дышать легче будет..
      Цитата: птс-м
      Это начало процесса или его завершение,в руине остались одни рагули „идейные и без идейные“.Зато потрошенко визжал на весь мир,что в его руину будут проситься Россияне на перегонки.А тут даже либералы ,типа экс-премьера касьянова не просят политического убежища в руине.Глядишь и вышиванки некому будет носить,все смоются в гейропу.
      210окв
    2. ЧитаюНовости Сегодня, 13:36
      Ни разу не одни рагули остались. Тысячи специалистов, уже 3 года не могут получить гражданство.
      Более того не являясь специалистами по получению документов, даже РВП (разрешение на временное пребывание) невозможно получить так как "оснований для пребывания на территории РФ" нет.
      ЧитаюНовости
  6. Горный стрелок Сегодня, 13:14
    Сейчас в России таких много. Знаком. Только не все гражданство получают в ускоренном порядке. И живут и работают, "из кустов не вылезая".
    Горный стрелок
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:14
    Траур цензор и прочие выгребные ямы еще не объявили?
    Изгоняющий либероидов
  8. timgan777 Сегодня, 13:16
    люди желающие жить и работать с пользой для общества и страны должны быть приняты безоговорочно
    в конечном итоге весь тот гадюшник что расцвёл в стране 404 переварится
    timgan777
  9. anna1980 Сегодня, 13:17
    Вдруг шпион? belay
    anna1980
  10. VladimS Сегодня, 13:28
    Цитата: timgan777
    люди желающие жить и работать с пользой для общества и страны должны быть приняты безоговорочно
    в конечном итоге весь тот гадюшник что расцвёл в стране 404 переварится

    Не согласен. Оговорки должны быть. И одного желания, а как знать - может показного, тут явно мало!
    VladimS
  11. злой партизан Сегодня, 13:30
    «Он является квалифицированным специалистом в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, теории нелинейных колебаний и вибраций..
    Видно, человек грамотный. Судя по его научным интересам могу предположить, что заниматься он будет "начинкой " ракет. Два моих друга в своё время занимались как раз теорией колебаний и вопросами прочности применительно к оболочкам ракет и размещению аппаратуры внутри оболочек. В сообществе ракетчиков очень авторитетные были специалисты, орденоносцы. Они себя называли ракетчиками 2-го поколения. Покойные уже давненько...
    злой партизан
  12. хот абыч Сегодня, 13:40
    У был случай по работе вор из Узбекистана сидел у на в РФ, У саудитов. на своей родине. Общий стаж 25 лет, стал гражданином Рф за 6 месяцев.
    хот абыч
  13. хот абыч Сегодня, 13:43
    У меня был случай по работе вор из Узбекистана сидел у нас в РФ, У саудитов. на своей родине. Общий стаж 25 лет, стал гражданином РФ за 6 месяцев.
    хот абыч
  14. bk316 Сегодня, 14:12
    Ну вот не все же Сигалов и Депардьев.
    Кстати по фотке мужик не старый, еще поработает, слава богу не на руину.
    bk316
  15. VladimS Сегодня, 14:14
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Вовсе не потому, что там они "вросли в быт" а ответ, если консолидировать примерно такой: "в гробу я видел ублю... чиновников и дятлов на руководящих постах".

    В каждой избушке, свои погремушки!
    Мозги на стол.., как там практикуется, то же далеко не всем понраву.
    VladimS
  16. Инжeнeр Сегодня, 14:36
    А вот русскому получить гражданство России очень не просто.
    Инжeнeр
  17. Seidel45 Сегодня, 14:55
    Ну, всё, теперь оба повестку в какой-нибудь Киево-Печерский суд в качестве зрадников получат, а Рогозину ещё строже запретят на Украину ездить.
    Seidel45

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