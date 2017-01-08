Про башни на постаментах, и не только…

Забавная все-таки штука жизнь. Недавно по требованию жены полез в диван, где пылится куча бумаг, дабы выбросить всю эту макулатуру и нашел там целый ряд старых «танкомастерских» материалов и… решил «загнать» их в систему Антиплагиат. «Загнал» и увидел, что у них высокий уровень новизны. То есть что-то планировалось к изданию, что-то издалось, но не попало в Сеть, словом, подработал немного и получился неплохой материал для ВО на тему о чешских танках. А потом опять туда заглянул, а там «продолжение банкета» про башни чешских и не только чешских танков, попавшие на постаменты различных укрепленных линий.Самая часто встречающаяся башня от танка на бетонном основании это, разумеется, башня от танка «Рено» R-35.А было так, что когда мой журнал «Танкомастер» начал выходить и распространяться, многие посчитали это едва ли не чудом – во времена СССР такой информацией наших людей не баловали. В спецхране библиотеки им. В.И. Ленина хранились даже чертежи танкетки Т-27. Страх был – «как бы чего не вышло», причем такой сильный, что самый первый номер журнала вышел вообще рукописным! Никто не захотел мне ни за какие деньги его набирать, и пришлось моему другу художнику И. Зейналову весь текст к нему писать от руки! Ну, а печатали его в каком-то НИИ на гектографе (ни одна типография не взялась!), словно большевистские листовки в подполье.А вот тут их целый набор, причем в одном укрепрайоне: слева 38(t), затем или Т-I или Т-II, затем «Рено».Известный снимок, на котором американские солдаты идут мимо башни танка Т-II.Еще одна башня Т-II.Башня Т-II в районе Марселя.Но со временем журнал становился все лучше и лучше, а потом вообще стал издаваться в Москве, как приложение к «Технике-Молодежи». И вот тут началось: и модельные фирмы, и отдельные граждане «оттуда» начали одолевать меня и просьбами о помощи (причем самыми подчас оригинальными – например, прислать хорошие чертежи русской избы 1941 года для диорамы с танком Т-III), и предложениями о сотрудничестве. Одно пришло из США из Сент-Луиса (вот куда мой ТАМ попал!), где его автор работал главным биологом местного зоопарка и по совместительству владел фирмой «Таnk turret», которая занималась тем, что собирала информацию про башни танков, использовавшиеся на войне стационарно. Биологу хотелось получить от меня две вещи: первая – ему требовалась… кость из моржового пениса (!). Оказывается, у моржей там есть кость и это большая редкость. А во-вторых – информация по фото, где были башни германских танков, найденные у нас в России и в Польше. Кость я ему так и не нашел, потому что «танкомастеров» среди чукчей не оказалось, а вот с фото дело выгорело. Более того, в одной из пяти фирм, а в Пензе в 90-ые было целых пять фирм, производивших модели танков и подиумов для диорам, решили выпустить подиум для диорамы, на которой был бы кусок германской укрепленной линии с одного из таких фото. На ней должен был быть вал, встроенный в него бетонный бункер под башню танка Т-II, столбы, надолбы, пара «ежей», на земле несколько воронок, ну а фигурки солдат надо было бы покупать самостоятельно. Помнится, «трава» там тоже была, но сделали мы таких подиумов немного – дорогие они были и спросом не пользовались.Крепость Тобрук.Но… про башни танков, установленные стационарно, я кроме ТАМа написал еще и в «Технику-Молодежи», и «Технику и вооружение», так что общение с этим американцем даром не пропало. Что же выяснилось в итоге? А вот что: немцы в годы Второй Мировой войны проявили себя как люди в высшей степени практичные, экономные и бережливые, так что попавшую к ним технику и врагов, и союзников они сумели использовать очень рационально.Еще одна башня «Рено».Так, в качестве стационарных огневых установок применялись (судя по фото) башни даже наших советских БТ-7, с которых срезался верхний броневой лист и устанавливался на бетонное основание, врытое в землю. К 1942 году трофейных танков у немцев стало так много, что были разработаны типовые чертежи на установку таких советских танков, как Т-34 и КВ, причем, вариантов было два – бетонное и бревенчатое!Башня от 38(t) – так вот куда они все подевались?!Одновременно были разработаны проекты бетонных оснований для уже собственно германских танков, снимавшихся с вооружения: T-I, T-II, 38(t). Удивительно, но башни T-II нередко, во всяком случае, на территории Польши такие нашли, перевооружались 37-мм пушками от танков T-III. Боезапас хранился в подземной части такого вот ДОТа, так что теснота в башне помехой такой вот модернизации не являлась. Ставились на постаменты и башни от самих Т-III и Т-IV, причем последние уже в конце войны ставились в разных местах, в том числе и на перекрестках улиц. Вторыми по численности были башни от французских танков «Гочкис», «Рено» АМХ, которыми укрепляли побережье Франции, Голландии и Бельгии. Причем во Франции их ставили и на севере, в Бретани, и в Нормандии, и на юге – в районе Марселя.Башня АМС-35 зачем-то раскрашена «кирпичиками». Бельгия.Самой знаменитой, конечно, оборонительной укрепленной линией Германии был «Атлантический вал». На нем немцы построили как очень мощные, со стенами многометровой толщины, ДОТы с орудиями калибра 128 и 152-мм, так и «пулеметные гнезда» в виде… бетонной трубы без крыши! Сидеть в этом… «укреплении» должен был солдат с пулеметом МГ-34 и… все! Высунулся, пулемет поставил и стреляй! А бомбят, стреляют – сунулся на дно и сидишь, дрожишь от страха, надеясь, что бомба в такую крошечную «дыру» не попадет.Башня от T-III с 37-мм орудием.А это башня от T-III с 50-мм орудием в русских снегах.Но, кроме того, немцы построили вдоль побережья множество бетонных постаментов на двух человек, поверх которых они водрузили башни от танков R-35, Н-35/39, АМС-35 – словом, крепили оборону всем, что было у них под руками! Расстояние между башен выбиралось с таким расчетом, чтобы пушки башен (или пулеметы, если пушки в них не устанавливались) перекрывали его огнем. Конструктивно это был бетонный параллелепипед с лестницей и дверью. Причем внутренний подбашенный объем позволял достаточно комфортно находиться там двум солдатам, один из которых заряжал, наводил орудие на цель, ну и стрелял из него, а второй подавал ему снизу боеприпасы, то есть в башне был не один человек, как в танке, а по сути – два, что позволяло увеличь скорострельность. Двухместные башни АМС-35 также очень активно использовались. Под них было разработано основание несколько иного вида, и есть несколько фотографий из разных мест с установкой башни от этого танка. Но танков этого типа во французской армии было очень мало, поэтому основными поставщиками башенных установок оставались «Рено» и «Гочкис».Чертежи бетонных бункеров для башен.Очень широко использовались также и башни чехословацкого танка 38(t). Причем где только их не ставили: и в Италии, и на границе Германии, и в самой Чехословакии. Потом, уже после списания, башни чешских танков, выпускавшихся в Швеции, также поступят на укрепление береговой обороны и будут установлены вдоль восточного ее побережья противодействовать советским десантам.Панорама берега в Нормандии с противодесантными укреплениями нацистов и разбитой башней от «Рено».По мере приближения советских войск и войск союзников к Германии, проблема обороны становилась все острее и острее, а башни списанных танков решить ее не могли. Ведь их 37-47-мм пушки были бессильны против брони советских и англо-американских танков. В северной Африке немцы использовали башни и от трофейных танков. Например, крепость Тобрук защищали башни с подбитых танков «Матильда».Стационарная установка башни танка «Пантера».Башня «Пантеры» в Италии.Помимо танков, башни «Пантер» применялись для установки в качестве долговременных огневых точек (ДОТ). Для этой цели использовались как штатные башни танков модификаций Ausf. D и Ausf. A, так и специальные башни, которые отличались усиленной до 56 мм крышей и отсутствием командирской башенки.«Пантера» PzKpfw V Ausf. A в Мунстере. Германия.Существовало две модификации ДОТов, использующих башню от «Пантеры»: Pantherturm I (Stahluntersatz) – башня танка монтировалась на погоне, установленном на бронированном основании, сваренном из листов брони толщиной 80 мм, при толщине основания башни в 100 мм. Само основание состояло из двух отделений – жилого и боевого. Верхний был боевым, и на нем устанавливалась башня, где находился боекомплект. Нижнее отделение предназначался для отдыха команды ДОТа. В нем было два выхода, первый – через потайную дверь наружу, второй – в переходную секцию к боевому отделению.Башня от «Пантеры» на коробчатом основании. «Линия Гота», сентябрь 1944 года.Pantherturm III (Betonsockel) — вариант ДОТа с бетонным основанием, который отличался от Pantherturm I лишь увеличенными размерами отделений из железобетона, но особых конструктивных отличий он не имел.Также выпускались упрощенные модификации ДОТов с башнями только на верхнем боевом отделении. Этот проект предусматривал установку башни на броневую коробку с выходом через люк, и с четырьмя скобами по углам для крючьев крана. Коробка вместе с башней перевозилась в кузове грузовика. На месте ее снимали краном и устанавливали в заранее отрытую яму, и засыпали вынутым грунтом. Башня, таким образом, оказывалась вровень с землей и становилась малозаметной. Очень часто немцы ставили их на перекрестках улиц или где-нибудь на газоне сбоку. Из-за того, что двигатель у таких башен отсутствовал, поворачивалась башня исключительно вручную, то есть медленно.Бронекоробка с башней от танка «Пантера» типа Pantherturm I (Stahluntersatz).Все виды этих огневых точек применялись на Атлантическом вале, на «Линии Гота» в Италии, на Восточном фронте, а также на улицах и площадях немецких городов. Часто в качестве ДОТов применялись закопанные по башню поврежденные танки «Пантера».Еще одна бронекоробка с башней от «Пантеры» (упрощенный вариант). Чтобы она ровнее стояла, под нее подложили бревна.На конец марта 1945 года было произведено 268 Pantherturm-ДОТов. Но, конечно, если в наличии был танк с разбитым шасси, но целой башней, ее тоже могли снять и использовать в такой установке. Внутри бетонного каземата были предусмотрены даже кровати для отдыха. Так что теоретически такая стационарная башня могла сопротивляться достаточно долго.Очень интересное фото. На нем САУ «Алекто» на базе авиадесантного танка «Тетрарх» проходят мимо «Пантеры» без колес, установленной у обочины дороги.Иногда такие «коробки с башнями» монтировались на железнодорожных платформах, что превращало состав с ними в некое подобие бронепоезда.