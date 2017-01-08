07:38 08 января

Про башни на постаментах, и не только…

Забавная все-таки штука жизнь. Недавно по требованию жены полез в диван, где пылится куча бумаг, дабы выбросить всю эту макулатуру и нашел там целый ряд старых «танкомастерских» материалов и… решил «загнать» их в систему Антиплагиат. «Загнал» и увидел, что у них высокий уровень новизны. То есть что-то планировалось к изданию, что-то издалось, но не попало в Сеть, словом, подработал немного и получился неплохой материал для ВО на тему о чешских танках. А потом опять туда заглянул, а там «продолжение банкета» про башни чешских и не только чешских танков, попавшие на постаменты различных укрепленных линий.

Про башни на постаментах, и не только…

Самая часто встречающаяся башня от танка на бетонном основании это, разумеется, башня от танка «Рено» R-35.

А было так, что когда мой журнал «Танкомастер» начал выходить и распространяться, многие посчитали это едва ли не чудом – во времена СССР такой информацией наших людей не баловали. В спецхране библиотеки им. В.И. Ленина хранились даже чертежи танкетки Т-27. Страх был – «как бы чего не вышло», причем такой сильный, что самый первый номер журнала вышел вообще рукописным! Никто не захотел мне ни за какие деньги его набирать, и пришлось моему другу художнику И. Зейналову весь текст к нему писать от руки! Ну, а печатали его в каком-то НИИ на гектографе (ни одна типография не взялась!), словно большевистские листовки в подполье.


Про башни на постаментах, и не только…

А вот тут их целый набор, причем в одном укрепрайоне: слева 38(t), затем или Т-I или Т-II, затем «Рено».

Про башни на постаментах, и не только…

Известный снимок, на котором американские солдаты идут мимо башни танка Т-II.

Про башни на постаментах, и не только…

Еще одна башня Т-II.

Про башни на постаментах, и не только…

Башня Т-II в районе Марселя.

Но со временем журнал становился все лучше и лучше, а потом вообще стал издаваться в Москве, как приложение к «Технике-Молодежи». И вот тут началось: и модельные фирмы, и отдельные граждане «оттуда» начали одолевать меня и просьбами о помощи (причем самыми подчас оригинальными – например, прислать хорошие чертежи русской избы 1941 года для диорамы с танком Т-III), и предложениями о сотрудничестве. Одно пришло из США из Сент-Луиса (вот куда мой ТАМ попал!), где его автор работал главным биологом местного зоопарка и по совместительству владел фирмой «Таnk turret», которая занималась тем, что собирала информацию про башни танков, использовавшиеся на войне стационарно. Биологу хотелось получить от меня две вещи: первая – ему требовалась… кость из моржового пениса (!). Оказывается, у моржей там есть кость и это большая редкость. А во-вторых – информация по фото, где были башни германских танков, найденные у нас в России и в Польше. Кость я ему так и не нашел, потому что «танкомастеров» среди чукчей не оказалось, а вот с фото дело выгорело. Более того, в одной из пяти фирм, а в Пензе в 90-ые было целых пять фирм, производивших модели танков и подиумов для диорам, решили выпустить подиум для диорамы, на которой был бы кусок германской укрепленной линии с одного из таких фото. На ней должен был быть вал, встроенный в него бетонный бункер под башню танка Т-II, столбы, надолбы, пара «ежей», на земле несколько воронок, ну а фигурки солдат надо было бы покупать самостоятельно. Помнится, «трава» там тоже была, но сделали мы таких подиумов немного – дорогие они были и спросом не пользовались.

Про башни на постаментах, и не только…

Крепость Тобрук.

Но… про башни танков, установленные стационарно, я кроме ТАМа написал еще и в «Технику-Молодежи», и «Технику и вооружение», так что общение с этим американцем даром не пропало. Что же выяснилось в итоге? А вот что: немцы в годы Второй Мировой войны проявили себя как люди в высшей степени практичные, экономные и бережливые, так что попавшую к ним технику и врагов, и союзников они сумели использовать очень рационально.

Про башни на постаментах, и не только…

Еще одна башня «Рено».

Так, в качестве стационарных огневых установок применялись (судя по фото) башни даже наших советских БТ-7, с которых срезался верхний броневой лист и устанавливался на бетонное основание, врытое в землю. К 1942 году трофейных танков у немцев стало так много, что были разработаны типовые чертежи на установку таких советских танков, как Т-34 и КВ, причем, вариантов было два – бетонное и бревенчатое!

Про башни на постаментах, и не только…

Башня от 38(t) – так вот куда они все подевались?!

Одновременно были разработаны проекты бетонных оснований для уже собственно германских танков, снимавшихся с вооружения: T-I, T-II, 38(t). Удивительно, но башни T-II нередко, во всяком случае, на территории Польши такие нашли, перевооружались 37-мм пушками от танков T-III. Боезапас хранился в подземной части такого вот ДОТа, так что теснота в башне помехой такой вот модернизации не являлась. Ставились на постаменты и башни от самих Т-III и Т-IV, причем последние уже в конце войны ставились в разных местах, в том числе и на перекрестках улиц. Вторыми по численности были башни от французских танков «Гочкис», «Рено» АМХ, которыми укрепляли побережье Франции, Голландии и Бельгии. Причем во Франции их ставили и на севере, в Бретани, и в Нормандии, и на юге – в районе Марселя.

Про башни на постаментах, и не только…

Башня АМС-35 зачем-то раскрашена «кирпичиками». Бельгия.

Самой знаменитой, конечно, оборонительной укрепленной линией Германии был «Атлантический вал». На нем немцы построили как очень мощные, со стенами многометровой толщины, ДОТы с орудиями калибра 128 и 152-мм, так и «пулеметные гнезда» в виде… бетонной трубы без крыши! Сидеть в этом… «укреплении» должен был солдат с пулеметом МГ-34 и… все! Высунулся, пулемет поставил и стреляй! А бомбят, стреляют – сунулся на дно и сидишь, дрожишь от страха, надеясь, что бомба в такую крошечную «дыру» не попадет.

Про башни на постаментах, и не только…

Башня от T-III с 37-мм орудием.

Про башни на постаментах, и не только…

А это башня от T-III с 50-мм орудием в русских снегах.

Но, кроме того, немцы построили вдоль побережья множество бетонных постаментов на двух человек, поверх которых они водрузили башни от танков R-35, Н-35/39, АМС-35 – словом, крепили оборону всем, что было у них под руками! Расстояние между башен выбиралось с таким расчетом, чтобы пушки башен (или пулеметы, если пушки в них не устанавливались) перекрывали его огнем. Конструктивно это был бетонный параллелепипед с лестницей и дверью. Причем внутренний подбашенный объем позволял достаточно комфортно находиться там двум солдатам, один из которых заряжал, наводил орудие на цель, ну и стрелял из него, а второй подавал ему снизу боеприпасы, то есть в башне был не один человек, как в танке, а по сути – два, что позволяло увеличь скорострельность. Двухместные башни АМС-35 также очень активно использовались. Под них было разработано основание несколько иного вида, и есть несколько фотографий из разных мест с установкой башни от этого танка. Но танков этого типа во французской армии было очень мало, поэтому основными поставщиками башенных установок оставались «Рено» и «Гочкис».

Про башни на постаментах, и не только…

Про башни на постаментах, и не только…

Про башни на постаментах, и не только…

Чертежи бетонных бункеров для башен.

Очень широко использовались также и башни чехословацкого танка 38(t). Причем где только их не ставили: и в Италии, и на границе Германии, и в самой Чехословакии. Потом, уже после списания, башни чешских танков, выпускавшихся в Швеции, также поступят на укрепление береговой обороны и будут установлены вдоль восточного ее побережья противодействовать советским десантам.

Про башни на постаментах, и не только…

Панорама берега в Нормандии с противодесантными укреплениями нацистов и разбитой башней от «Рено».

По мере приближения советских войск и войск союзников к Германии, проблема обороны становилась все острее и острее, а башни списанных танков решить ее не могли. Ведь их 37-47-мм пушки были бессильны против брони советских и англо-американских танков. В северной Африке немцы использовали башни и от трофейных танков. Например, крепость Тобрук защищали башни с подбитых танков «Матильда».

Про башни на постаментах, и не только…

Стационарная установка башни танка «Пантера».

Про башни на постаментах, и не только…

Башня «Пантеры» в Италии.

Помимо танков, башни «Пантер» применялись для установки в качестве долговременных огневых точек (ДОТ). Для этой цели использовались как штатные башни танков модификаций Ausf. D и Ausf. A, так и специальные башни, которые отличались усиленной до 56 мм крышей и отсутствием командирской башенки.

Про башни на постаментах, и не только…

«Пантера» PzKpfw V Ausf. A в Мунстере. Германия.

Существовало две модификации ДОТов, использующих башню от «Пантеры»: Pantherturm I (Stahluntersatz) – башня танка монтировалась на погоне, установленном на бронированном основании, сваренном из листов брони толщиной 80 мм, при толщине основания башни в 100 мм. Само основание состояло из двух отделений – жилого и боевого. Верхний был боевым, и на нем устанавливалась башня, где находился боекомплект. Нижнее отделение предназначался для отдыха команды ДОТа. В нем было два выхода, первый – через потайную дверь наружу, второй – в переходную секцию к боевому отделению.

Про башни на постаментах, и не только…

Башня от «Пантеры» на коробчатом основании. «Линия Гота», сентябрь 1944 года.

Pantherturm III (Betonsockel) — вариант ДОТа с бетонным основанием, который отличался от Pantherturm I лишь увеличенными размерами отделений из железобетона, но особых конструктивных отличий он не имел.

Также выпускались упрощенные модификации ДОТов с башнями только на верхнем боевом отделении. Этот проект предусматривал установку башни на броневую коробку с выходом через люк, и с четырьмя скобами по углам для крючьев крана. Коробка вместе с башней перевозилась в кузове грузовика. На месте ее снимали краном и устанавливали в заранее отрытую яму, и засыпали вынутым грунтом. Башня, таким образом, оказывалась вровень с землей и становилась малозаметной. Очень часто немцы ставили их на перекрестках улиц или где-нибудь на газоне сбоку. Из-за того, что двигатель у таких башен отсутствовал, поворачивалась башня исключительно вручную, то есть медленно.

Про башни на постаментах, и не только…

Бронекоробка с башней от танка «Пантера» типа Pantherturm I (Stahluntersatz).

Все виды этих огневых точек применялись на Атлантическом вале, на «Линии Гота» в Италии, на Восточном фронте, а также на улицах и площадях немецких городов. Часто в качестве ДОТов применялись закопанные по башню поврежденные танки «Пантера».

Про башни на постаментах, и не только…

Еще одна бронекоробка с башней от «Пантеры» (упрощенный вариант). Чтобы она ровнее стояла, под нее подложили бревна.

На конец марта 1945 года было произведено 268 Pantherturm-ДОТов. Но, конечно, если в наличии был танк с разбитым шасси, но целой башней, ее тоже могли снять и использовать в такой установке. Внутри бетонного каземата были предусмотрены даже кровати для отдыха. Так что теоретически такая стационарная башня могла сопротивляться достаточно долго.

Про башни на постаментах, и не только…

Очень интересное фото. На нем САУ «Алекто» на базе авиадесантного танка «Тетрарх» проходят мимо «Пантеры» без колес, установленной у обочины дороги.

Иногда такие «коробки с башнями» монтировались на железнодорожных платформах, что превращало состав с ними в некое подобие бронепоезда.
Автор: Вячеслав Шпаковский


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Комментарии 7
  1. Mystery12345 Сегодня, 06:02
    Автор: Вячеслав Шпаковский
    очень информативная статья,особенно про:
    требовалась… кость из моржового пениса (!). Оказывается, у моржей там есть кость и это большая редкость
    yes
    Mystery12345
    1. svp67 Сегодня, 06:30
      Цитата: Mystery12345
      очень информативная статья,особенно про:

      Все в соответствии с названием статьи
      Про башни на постаментах, и не только…
      svp67
    2. tanit Сегодня, 07:32
      И ни слова про умирающих от голода, Вы же про них пытались в статье найти, не так ли? В итоге, что Вас заинтересовало, то Вы и процитировали. Не удивлен.
      tanit
  2. commbatant Сегодня, 06:07
    я ждал увидеть фото с с советскими башнями со "Стальной линии", и укрепп районов на курильских островах...
    commbatant
  3. bionik Сегодня, 06:53
    ​​Värntorn 4a, установка башни Strv m/42 на ДОТе, входящем в систему береговой обороны.
    bionik
  4. bionik Сегодня, 07:03
    фото 1. фото 2.Башни «Пантер» стали устанавливать в качестве ДОТ-ов начиная еще с 1943 года. Некоторые башни были сняты с серийных «Пантер», но большая часть башен была специально изготовлена для установки в качестве противотанковых ДОТов. Специально изготовленные башни не имели командирсокй башенки полноценных танков — она была заменена простым люком, а крыша башни была усилена 40-мм броней, что позволяло выдерживать обстрел 150-мм снарядами (на обычной серийной башне «Пантеры» броня крыши башни составляла всего 17 мм). Завод «Dortmund Hoerder Huttenverein» к февралю 1944 года изготовил 112 комплектов «Panther Ostwallturm». Второй заказ на 155 «Panther Ostwallturm» был дан предприятию «Ruhrstahl», выполнившему его к августу 1944 года. Сами башни были собраны в единую конструкцию из этих комплектов-конструкторов заводом «Demag-Falkansee». Предприятие собрало 98 «Panther Ostwallturm» к концу мая 1944 года, планируя продолжать собирать по 15 башен в месяц.

    Существовало два способа установки башен, первый — установка башни на сваренный из бронеплит короб Pantherturm I (Stahluntersatz), и второй — установка башни на железобетонный ДОТ, известный как Pantherturm III (Betonsockel). Wa Pruf Fest IV (служба, занимавшаяся фортификационными сооружениями в армии) выпустило официальный технологический чертёж, датированный 30 Ноября 1944, на котором было показано как именно устанавливать башню «Пантеры» на деревянные брусья, с тем, чтобы залить этот каркас бетоном. Pantherturm III (Betonsockel) был устроен по тому же принципу, что и Pantherturm I (Stahlimtersatz), только габариты его отсеков были несколько больше, так как стенки отсеков были не из стали, а из железобетона. Большое количество коробов этого типа было установлено в германских городах, объявленных «городами-крепостями».
    bionik
  5. bionik Сегодня, 07:33
    Огневая точка с башней от Т-18.Реконструкция ДФС с танковой башней Т-26 в экспозиции комплекса "линия Сталина"
    В номенклатуре долговременных и полевых фортификационных сооружений появились сооружения с танковыми башнями и танками (ТОТ, ДТОТ).В начальный период войны, ввиду незавершенности строительства укрепленных районов на новой границе, а также в силу ряда других причин они не выполнили своего предназначения по прикрытию государственной границы: противнику на большинстве направлений удалось с ходу преодолеть полосу прикрытия. Только отдельные укрепрайоны сумели частично задержать его наступление. «Нет никакого сомнения, — писал Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян, — что если бы нам до полного ввода в строй новых укрепленных районов удалось сохранить боевую готовность старых укрепленных районов, то это неизмеримо повысило бы оборонительные возможности войск».
    Наглядным подтверждением могут служить упорные бои в Осовецком, Владимиро- Волынском, Минском и Киевском УРах. Здесь наравне с орудийными ДОТами использовались огневые точки с башнями и танками Т-18 и Т-26. Киевский УР, в котором были установлены ТОТ из снятых с вооружения 135 танков, сыграл особую роль в отражении вражеского наступления. Наиболее известен факт боя экипажа в составе сержанта Гвоздева и рядового Лупова2Зиюня 1941 г., которые из огневой точки с 45-мм орудием, установленной для охраны моста на реке Друть (близ населенного пункта Белыничи), подбили три немецких танка, один бронетранспортер, несколько автомобилей и рассеяли до роты пехоты. Наступление противника на этом участке задержали почти на сутки. Экипаж был представлен к орденам Боевого Красного Знамени.
    bionik

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