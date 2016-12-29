15:01 29 декабря

В Кумертау выпущен первый Ка-226Т корабельного базирования

Кумертауское предприятие (КумАПП) изготовило первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования, сообщила пресс-служба объединения «Вертолеты России».

В Кумертау выпущен первый Ка-226Т корабельного базирования


«В этом году на предприятии был выпущен первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования со складывающейся колонкой винта и новым бортовым оборудованием. Мы ожидаем высокий спрос со стороны российских и зарубежных заказчиков к этому вертолету для оснащения береговой охраны и других силовых структур. По нашей оценке, у этого вертолета большой потенциал», – приводит пресс-служба слова гендиректора компании Александра Михеева.


Он напомнил также, что в текущем году КумАПП «успешно выполнило контракт по глубокой модернизации Ка-27, а также отремонтировало партию Ка-29».

Справка предприятия: «Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонн грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса машины составляет 3,4 тонны».

Использованы фотографии: http://www.sdelanounas.ru
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Комментарии 6
  1. Чёрный Полковник Сегодня, 13:16
    Чистого неба и в добрый путь!
    Чёрный Полковник
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:33
      Должен отметить - в камуфляже он смотрится гораздо солидней , чем в одном цвете . Видимо , с техникой как и с людьми . В "гражданке" - одно , в "камуфле" - совсем другой коленкор . Хотя , признаться , попадаются индивидуумы , которым камуфляж идёт как корове седло . lol
      bouncyhunter
  2. БАБА ШУРА Сегодня, 13:16
    Вот французы "поднимутся"
    БАБА ШУРА
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:18
    Это по индийскому контракту или просто "для желающих "?С виду птичка нормальная.Даже симпатичная.
    Изгоняющий либероидов
    1. avt Сегодня, 13:30
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Это по индийскому контракту или просто "для желающих "

      Для
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      желающих
      из ФСБ на их палубу флота погранслужбы.В первую очередь, а там видно будет.
      avt
  4. Alexey RA Сегодня, 13:42
    В этом году на предприятии был выпущен первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования со складывающейся колонкой винта и новым бортовым оборудованием.

    Угу... а ФСБ, отчаявшись дождаться эту машину (или БПЛА) для "камушков" (пр. 22460), вернулось к заказам советских "светляков" (пр. 10410) без вертолётных площадок.
    Alexey RA

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