В Кумертау выпущен первый Ка-226Т корабельного базирования

Кумертауское предприятие (КумАПП) изготовило первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования, сообщила пресс-служба объединения «Вертолеты России».«В этом году на предприятии был выпущен первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования со складывающейся колонкой винта и новым бортовым оборудованием. Мы ожидаем высокий спрос со стороны российских и зарубежных заказчиков к этому вертолету для оснащения береговой охраны и других силовых структур. По нашей оценке, у этого вертолета большой потенциал», – приводит пресс-служба слова гендиректора компании Александра Михеева.Он напомнил также, что в текущем году КумАПП «успешно выполнило контракт по глубокой модернизации Ка-27, а также отремонтировало партию Ка-29».Справка предприятия: