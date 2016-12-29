В Кумертау выпущен первый Ка-226Т корабельного базирования
Кумертауское предприятие (КумАПП) изготовило первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования, сообщила пресс-служба объединения «Вертолеты России».
«В этом году на предприятии был выпущен первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования со складывающейся колонкой винта и новым бортовым оборудованием. Мы ожидаем высокий спрос со стороны российских и зарубежных заказчиков к этому вертолету для оснащения береговой охраны и других силовых структур. По нашей оценке, у этого вертолета большой потенциал», – приводит пресс-служба слова гендиректора компании Александра Михеева.
Он напомнил также, что в текущем году КумАПП «успешно выполнило контракт по глубокой модернизации Ка-27, а также отремонтировало партию Ка-29».
Справка предприятия: «Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонн грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса машины составляет 3,4 тонны».
«В этом году на предприятии был выпущен первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования со складывающейся колонкой винта и новым бортовым оборудованием. Мы ожидаем высокий спрос со стороны российских и зарубежных заказчиков к этому вертолету для оснащения береговой охраны и других силовых структур. По нашей оценке, у этого вертолета большой потенциал», – приводит пресс-служба слова гендиректора компании Александра Михеева.
Он напомнил также, что в текущем году КумАПП «успешно выполнило контракт по глубокой модернизации Ка-27, а также отремонтировало партию Ка-29».
Справка предприятия: «Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонн грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса машины составляет 3,4 тонны».
Использованы фотографии: http://www.sdelanounas.ru