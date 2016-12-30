Инженерный танк T105 (США)



Единственный опытный образец инженерного танка с пусковой установкой T105. Фото Shushpanzer-ru.livejournal.com



Транспортировка опытной машины на прицепе-танковозе. Фото Forum.worldoftanks.com Транспортировка опытной машины на прицепе-танковозе. Фото Forum.worldoftanks.com

По материалам:

http://armor.kiev.ua/

http://flyingheritage.com/

http://panzer-journal.ru/

Hunnicutt R.T. Sherman. A History of the American Medium Tank, Navato, CA. Presidio Press, 1971

В 1943 году военная промышленность Соединенных Штатов предложила проект инженерного танка T76. Бронемашина, построенная на базе серийного среднего танка M4 Sherman, оснащалась пусковой установкой для твердотопливных неуправляемых ракет, смонтированной на месте пушки. Такое вооружение позволяло инженерному танку с некоторого расстояния обстреливать различные заграждения и укрепления противника, однако предложенный проект имел заметные недостатки. Вскоре была предпринята попытка совершенствования машины, но новый прототип под обозначением T76E1 тоже не отличался выдающимися характеристиками. От дальнейшего развития проекта T76 отказались, но существующие идеи решили реализовать в рамках нового проекта, основным элементом которого должна была стать пусковая установка T105.Напомним, целью нескольких проектов инженерных танков было создание самоходной бронированной машины, способной разрушать различные препятствия и заграждения при помощи неуправляемых ракет с фугасной боевой частью. Ранее испытывались пусковые установки, представляющие собой пакет направляющих для ракет малого калибра, но они себя не оправдали. Из-за этого был начат проект T76, подразумевавший использование ракет калибра 7,2 дюйма (183 мм). Запускать их следовало при помощи ствола-направляющей, помещенной на месте штатного танкового орудия. Подобный способ применения ракетного вооружения позволял решать поставленные задачи с приемлемой эффективностью.По результатам испытаний опытных танков T76 и T76E1 были сделаны некоторые выводы. Также появился ряд предложений, касавшихся дальнейшего развития подобной техники. Были установлены положительные черты пусковой установки на месте танкового орудия, а также предложены некоторые идеи, направленные на избавление от существующих недостатков. Реализовать все предложения планировалось в рамках проекта с обозначением T105. Следует отметить, что такое название носила перспективная пусковая установка. Тем не менее, его нередко применяют и в отношении инженерного танка в целом.В новом проекте T105 следовало использовать уже опробованный подход к формированию облика. В качестве основы для перспективной инженерной машины предлагалось взять серийный танк распространенной модели, который должен был лишиться штатного оружия и получить пусковую установку нового типа. Как и ранее, базовым элементом перспективного проекта должен был стать средний танк M4A1 «Шерман». Такая техника выпускалась в больших количествах и самым активным образом использовалась армией. По этой причине будущее серийное производство и эксплуатация инженерных танков могли заметно упрощаться.Средний танк M4A1 представлял собой бронемашину с пулеметно-пушечным вооружением и сравнительно мощным бронированием. В модификации A1 танки «Шерман» оснащались литым корпусом, состоящим из нескольких крупных агрегатов. Корпус имел лобовые детали толщиной 51 мм, в том числе характерную съемную полукруглую крышку трансмиссионного отсека. Использовались 38-мм борта и крыша толщиной до 25 мм. Корпус танка имел узнаваемый внешний вид, образованный несколькими наклонными поверхностями. В частности, крыша располагалась под наклоном назад. При использовании в новом проекте базовый танк должен был сохранять существующую литую башню близкой к цилиндрической формы, имеющую скошенный лоб и кормовую нишу. Толщина брони башни достигала 76 мм в лобовой части, борта были тоньше – 51 мм. Также использовалась маска орудия толщиной 89 мм.Танки семейства M4 Sherman имели традиционную для американской бронетехники компоновку. В нижней передней части корпуса помещались основные устройства трансмиссии, за которыми находилось отделение управления. Центральная часть корпуса вмещала боевое отделение, под которым проходил карданный вал. Корма отдавалась под монтаж двигателя и вспомогательных устройств силовой установки.В корме танка M4A1 вертикально устанавливался звездообразный авиационный двигатель воздушного охлаждения Continental R975 C1, развивавший мощность до 350 л.с. Двигатель соединялся с карданным валом, проходящим под полом боевого отделения. Вал передавал крутящий момент на механическую трансмиссию, главным элементом которой была коробка передач с пятью передачами переднего хода и одной заднего. Трансмиссия прикрывалась собственной броневой крышкой, выполнявшей функции нижней лобовой детали. Трансмиссия соединялась с ведущими колесами переднего расположения.Ходовая часть бронемашины M4A1 и инженерного танка на ее базе имела по три тележки с двумя опорными катками малого диаметра на каждом борту. По имеющимся данным, опытный танк T105 имел подвеску с вертикальным расположением пружины и поддерживающим роликом в верхней части тележки. Ведущие колеса увеличенного диаметра помещались в передней части корпуса, направляющие – в корме.Средние танки M4A1 Sherman оснащались нарезными пушками нескольких типов, но в новом проекте это вооружение предлагалось демонтировать. Вместе с пушкой с танка следовало удалять соответствующее оснащение боевого отделения, такое как укладки и стеллажи для боеприпасов. При этом средства монтажа пушки и приводы наведения должны были оставаться на своих местах. Их планировалось использовать вместе с новым ракетным вооружением.В предыдущих проектах T76 / T76E1 использовалась пусковая установка, оснащенная направляющей в виде трубы соответствующего диаметра. Изделие T105 должно было получить новые средства для первоначального разгона и направления ракеты. Вместо трубы-ствола была предложена иная конструкция схожего назначения. Для удержания ракеты в требуемом положении использовались четыре продольные балки, соединенные несколькими перемычками в прямоугольную конструкцию квадратного сечения. В ее составе присутствовало большое количество горизонтальных соединяющих элементов и меньшее число вертикальных стоек. Размеры такой пусковой установки позволяли поместить в нее ракету калибром 183 мм. «Дульная» часть направляющих размещалась открыто, тогда как «казенный» участок балок получил металлический кожух. По-видимому, с его помощью должна была обеспечиваться защита готовящейся к пуску ракеты и экипажа бронемашины.Направляющие новой пусковой установки крепились на вертикальной плите, имеющей лючок для доступа внутрь «ствола». Крышка люка во время стрельбы выполняла функции затвора. Плита, в свою очередь, выполняла функции маски орудия, а также соединялась с продольными силовыми элементами, монтируемыми на креплениях штатного орудия. Такие средства монтажа позволяли наводить пусковую установку при помощи существующих приводов. Горизонтальное наведение, как и ранее, должно было осуществляться поворотом всей башни. Для изменения угла возвышения, в свою очередь, предлагалось применять имеющиеся электромеханические или ручные приводы. Для наведения пусковой установки на цель следовало использовать телескопический прицел на рабочем месте наводчика.Пусковая установка T105 должна была уничтожать объекты противника при помощи специальных неуправляемых ракет калибра 7,2 дюйма. По некоторым данным, это были изделия, известные под названиями T37 или 7,2-Inch Demolition Rocket. Ракета T37 представляла собой боеприпас для противолодочного реактивного бомбомета ASW Mk20/22, доработанный для применения сухопутной техникой. Изделие имело крупный корпус калибра 183 мм без головного обтекателя. К сужающемуся корпусу присоединялся трубчатый хвостовик с кольцевым стабилизатором. Длина ракеты составляла 890 мм, масса – 28 кг. Внутри корпуса находился заряд в вилле 15 кг вещества C2. Собственный твердотопливный двигатель разгонял ракету до скорости около 50 м/с и позволял обстреливать цели на дальностях менее 300 м.Для производства выстрела из установки T105 экипажу инженерного танка следовало открыть люк-затвор базовой плиты, вручную загрузить на направляющие неуправляемую ракету и запереть «ствол». После этого при помощи прицела и штатных приводов выполнялось наведение с последующим выстрелом. Воспламенение твердотопливного двигателя ракеты осуществлялось при помощи электрической системы. В отличие от пусковой установки T73 из предыдущего проекта, новая T105 не имела зазора между кожухом и задней плитой. Из-за этого пороховые газы двигателя не выводились в стороны и оставались внутри пусковой установки, повышая давление, воздействующее на ракету.Проект T105 разрабатывался с учетом будущего практического применения, что привело к оригинальному исполнению пусковой установки. Направляющая, плита-маска, а также внутренние системы установки были выполнены в виде дополнительного модуля, полностью совместимого с серийными танками и не требующего каких-либо доработок его конструкции. С переоснащаемого танка следовало снимать штатную орудийную установку и маску, вместо которых ставился блок системы T105. Благодаря этому отсутствовала необходимость развертывания производства специальных башен для инженерных танков. Кроме того, появлялась теоретическая возможность переоборудования имеющихся бронемашин в носители ракетного вооружения.Известно, что не позднее 1944 года был изготовлен, как минимум, один образец перспективной пусковой установки для 183-мм ракет. Это изделие было использовано при сборке опытного инженерного танка T105. Серийный «Шерман» модели M4A1 лишился штатной 75-мм пушки, вместо которой установили систему T105. В таком виде прототип инженерного танка был выведен на испытания.К сожалению, точные сведения о проведении испытаний инженерного танка и результатах этих проверок отсутствуют. Об итогах проверки на полигоне можно судить только по тому, что пусковая установка T105 и оснащенный ею танк не пошли в серийное производство. Вероятно, опытная бронемашина подтвердила принципиальную возможность обстрела преград с использованием неуправляемых ракет, несущих фугасный заряд. Стрельба одиночными ракетами сравнительно большой массы должна была оказывать соответствующее воздействие на цель.При этом, по-видимому, были выявлены некоторые проблемы, резко сокращавшие реальный потенциал техники с точки зрения применения в боевых условиях. Основным поводом для претензий к проекту могла стать недостаточная дальность стрельбы. Ракеты T37 могли лететь на дальность не более 300 м, что в некоторых ситуациях приводило бы к неоправданным рискам. Для эффективного поражения заграждения или укрепления противника инженерному танку пришлось бы входить в зону обстрела артиллерии. Еще одной проблемой проекта T105 могло считаться отсутствие серьезного вооружения для самообороны. Также могли высказываться претензии, касающиеся эргономики боевого отделения: вряд ли экипажу было бы удобно работать с крупными и тяжелыми ракетами в условиях ограниченного обитаемого объема.По результатам испытаний инженерный танк T105 с одноименной пусковой установкой для неуправляемых ракет, построенный на базе бронемашины M4A1 Sherman, не был рекомендован к принятию на вооружение и серийному производству. В предложенном виде необычная инженерная машина имела ряд серьезных недостатков, которые не позволяли эксплуатанту полностью реализовывать весь ее потенциал на поле боя. Как следствие, проект был закрыт за отсутствием перспектив. Дальнейшая судьба единственного прототипа неизвестна. Возможно, его использовали при создании новых экспериментальных образцов техники на основе среднего танка «Шерман».Несмотря на неудачное завершение очередного проекта, американские военные и конструкторы не потеряли интерес к инженерным танкам с ракетным вооружением. Работы были продолжены, и в дальнейшем привели к появлению новых проектов. В конце 1944 года стартовала разработка проекта инженерного танка T31. В отличие от своих предшественников аналогичного назначения, эта машина должна была нести сразу две пусковые установки и иное вооружение, необходимое как для разрушения преград и укреплений противника, так и для самообороны.