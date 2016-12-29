В США завершены испытания очередного корабля прибрежной зоны
В США завершены испытания 10-го корабля прибрежной морской зоны Gabrielle Giffords.
По данным Associated Press, корабль назван именем «бывшего члена палаты представителей Конгресса США от штата Аризона, ставшей в 2011 году жертвой покушения».
«"Габриэль Гиффордс" – десятый корабль прибрежной морской зоны (LCS). Это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Они предназначены для патрулирования, борьбы с надводными и подводными силами противника, защиты флота от нападения морских беспилотников, ведения разведки и поддержки специальных операций», – говорится в сообщении агентства.
«Габриэль Гиффордс» относится к кораблям типа «Индепенденс», которые представляют собой тримараны. Он имеет длину 127,4 м, ширину – 31,6 м, водоизмещение – 2,3 тыс. т, скорость – до 47 узлов и дальность хода – около 4,9 тыс. миль.
Вооружен пусковой установкой Evolved SeaRAM на 11 ракет, 57-мм пушкой, четырьмя крупнокалиберными пулеметами (12,7 мм). Может нести на борту 2 вертолета MH-60R/S «СиХоук» и беспилотники.
Всего по программе LCS должно быть построено 26 кораблей на сумму более $ 12 млрд.
По данным Associated Press, корабль назван именем «бывшего члена палаты представителей Конгресса США от штата Аризона, ставшей в 2011 году жертвой покушения».
«"Габриэль Гиффордс" – десятый корабль прибрежной морской зоны (LCS). Это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Они предназначены для патрулирования, борьбы с надводными и подводными силами противника, защиты флота от нападения морских беспилотников, ведения разведки и поддержки специальных операций», – говорится в сообщении агентства.
«Габриэль Гиффордс» относится к кораблям типа «Индепенденс», которые представляют собой тримараны. Он имеет длину 127,4 м, ширину – 31,6 м, водоизмещение – 2,3 тыс. т, скорость – до 47 узлов и дальность хода – около 4,9 тыс. миль.
Вооружен пусковой установкой Evolved SeaRAM на 11 ракет, 57-мм пушкой, четырьмя крупнокалиберными пулеметами (12,7 мм). Может нести на борту 2 вертолета MH-60R/S «СиХоук» и беспилотники.
Всего по программе LCS должно быть построено 26 кораблей на сумму более $ 12 млрд.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org