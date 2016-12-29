15:02 29 декабря

В США завершены испытания очередного корабля прибрежной зоны

В США завершены испытания 10-го корабля прибрежной морской зоны Gabrielle Giffords.

В США завершены испытания очередного корабля прибрежной зоны


По данным Associated Press, корабль назван именем «бывшего члена палаты представителей Конгресса США от штата Аризона, ставшей в 2011 году жертвой покушения».


«"Габриэль Гиффордс" – десятый корабль прибрежной морской зоны (LCS). Это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Они предназначены для патрулирования, борьбы с надводными и подводными силами противника, защиты флота от нападения морских беспилотников, ведения разведки и поддержки специальных операций», – говорится в сообщении агентства.

«Габриэль Гиффордс» относится к кораблям типа «Индепенденс», которые представляют собой тримараны. Он имеет длину 127,4 м, ширину – 31,6 м, водоизмещение – 2,3 тыс. т, скорость – до 47 узлов и дальность хода – около 4,9 тыс. миль.

Вооружен пусковой установкой Evolved SeaRAM на 11 ракет, 57-мм пушкой, четырьмя крупнокалиберными пулеметами (12,7 мм). Может нести на борту 2 вертолета MH-60R/S «СиХоук» и беспилотники.

Всего по программе LCS должно быть построено 26 кораблей на сумму более $ 12 млрд.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 18
  1. Altona Сегодня, 13:42
    Хуситы сожгли примерно такой банальным доисторическим гранатометом. Саудовцы у США арендовали подобное чудо для понтов. Люминий и деревяшка, вот и все ноу-хау таких кораблей.
    Altona
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:49
      В США завершены испытания очередного корабля прибрежной зоны

      Опять ошибка в заголовке ! Должно быть :
      "В США завершены испытания очередной вундервафли"
      laughing
      bouncyhunter
      1. drunkram Сегодня, 14:46
        Нет, сама идея тримарана очень привлекательная, вот только если бы это был крейсер или эсминец, но никак не корабль с водоизмещением 2кт.
        11 пусковых установок, и все под пво?
        drunkram
    2. Alexey RA Сегодня, 13:54
      Цитата: Altona
      Хуситы сожгли примерно такой банальным доисторическим гранатометом.

      Не такой же и не гранатомётом.
      Сожгли они скоростной универсальный корабль быстрого реагирования (скоростной транспорт модульной конструкции). В том рейсе бортового вооружения на HSV-2 Swift не было.
      И сожгли они его нормальной ПКР - дважды бастардом "экзосета": иранской копией китайской копии французской ПКР. smile
      Alexey RA
    3. PSih2097 Сегодня, 13:54
      Цитата: Altona
      Люминий и деревяшка, вот и все ноу-хау таких кораблей.

      учитывая что основная задача этих посудин -- ПЛО и догонялки с контрабандистами наркоты из южной америки, то основным параметром корабля должна быть скорость, а у него она 50 узлов.
      Короче, обычный сторожевик.
      PSih2097
    4. Zibelew Сегодня, 13:56
      Цитата: Altona
      Хуситы сожгли примерно такой банальным доисторическим гранатометом.


      У йеменского порта Моха в Баб-эль-Мандебском проливе "водопрорезающий" транспортный катамаран Swift ушатали противокорабельной ракетой С-802. Если что. Но ни как не гранотометом.
      Zibelew
  2. Siniy Сегодня, 13:56
    Красивый чертяга! А когда у ВМФ России подобное появится?
    Siniy
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:04
      А когда у ВМФ России подобное появится?

      А нафига ВМФ России такие утюги ? request
      bouncyhunter
      1. кеп Сегодня, 14:10
        Цитата: bouncyhunter
        А когда у ВМФ России подобное появится?

        А нафига ВМФ России такие утюги ? request


        Двутюги,если точнее laughing
        Списание "бабла",на композитное нечто, поставлено на поток.
        кеп
    2. Alexey RA Сегодня, 14:43
      Цитата: Siniy
      А когда у ВМФ России подобное появится?

      Вы имеете в виду - когда ВМФ закажет корабль водоизмещением 2300 т, вооружённый одной 57-мм пушкой и одним ЗРК самообороны? Боюсь, что за такой заказ наше МО сожрут на месте. smile
      Alexey RA
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:57
    Вооружение у него слабовато. Если он будет действовать в составе ударной группы в которой будут еще эсминецы,тогда зачем вообще эта посудина нужна.Единственное,что янки их массово пикут -буквально поточная линия.
    Изгоняющий либероидов
  4. Altona Сегодня, 14:00
    Цитата: Alexey RA
    Не такой же и не гранатомётом.
    Сожгли они скоростной универсальный корабль быстрого реагирования (скоростной транспорт модульной конструкции). В том рейсе бортового вооружения на HSV-2 Swift не было.
    И сожгли они его нормальной ПКР - дважды бастардом "экзосета": иранской копией китайской копии французской ПКР.

    ------------------------------------
    И шо? Есть принципиальная разница? Если подобное чудо не может отразить атаку такой древней ракеты как "экзосет" и вообще летящего в него с дозвуковой скоростью боеприпаса, то в чем прогресс то? В общем, одного зумвалта ягоды.
    Altona
    1. Диана Ильина Сегодня, 14:25
      то в чем прогресс то?
      Вот Вы какой не угомонный... А прогресс в распиле бюджета?! Чем чудоподобнее вундервафля, тем она дороже, соответственно тем выше коррупционная составляющая...! Ой, простите Христа ради, глупую. feel Ну какая коррупция в матрасии?! Исключительно "лоббизЬм"...! lol
      Диана Ильина
  5. Altona Сегодня, 14:03
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Вооружение у него слабовато. Если он будет действовать в составе ударной группы в которой будут еще эсминецы,тогда зачем вообще эта посудина нужна.Единственное,что янки их массово пикут -буквально поточная линия.

    --------------------------
    Этот кораблоид создан дапровцами для масштабных пилений американского бюджета. А по сути, все американские изобретения в военной сфере-это смартвотч с кадмиевыми батареями от Нокиа-1011.
    Altona
  6. uhu189 Сегодня, 14:03
    Я не очень понимаю, а с подводными лодками и подводными беспилотниками этот корабль чем бороться будет? Торпедного вооружения нет, бомбометов нет. Или это задача вертолёта? Так а если его нет, а есть беспилотники - то как тогда? Ракетный комплекс как я понимаю - зенитный. Получается для борьбы с кораблями (надводными) - только 57мм орудие?
    uhu189
    1. voyaka uh Сегодня, 14:29
      В слабом вооружении его проблема.
      При фантастически быстром ходе и радиолокационной незаметности
      эти корабли плохо вооружены. Так как их когда-то разрабатывали
      против наркоторговцев и пиратов/террористов.
      А сейчас их планируют бросить в Юго-Восточную Азию, где китайский
      флот их задавит без вопросов.
      Поэтому их будут перевооружать и придумывать разумную тактику применения.
      voyaka uh
  7. Altona Сегодня, 14:16
    Цитата: PSih2097
    учитывая что основная задача этих посудин -- ПЛО и догонялки с контрабандистами наркоты из южной америки, то основным параметром корабля должна быть скорость, а у него она 50 узлов.
    Короче, обычный сторожевик.

    -----------------------------
    Если бы тему экранопланов в СССР не закрыли, то наши сторожевики "играли в догонялки" со скоростью пятикратно большей, нежели у этого говночуда из фанеры и фольги.
    Altona
  8. Altona Сегодня, 14:18
    Цитата: uhu189
    Я не очень понимаю, а с подводными лодками и подводными беспилотниками этот корабль чем бороться будет? Торпедного вооружения нет, бомбометов нет. Или это задача вертолёта? Так а если его нет, а есть беспилотники - то как тогда? Ракетный комплекс как я понимаю - зенитный. Получается для борьбы с кораблями (надводными) - только 57мм орудие?

    ------------------------------
    А зачем? Это же плавучее информационное табло с пушечкой-автоматом, которое должно вызвать авиацию в случае чего. Побомбить нарушителя.
    Altona

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