В США завершены испытания очередного корабля прибрежной зоны

В США завершены испытания 10-го корабля прибрежной морской зоны Gabrielle Giffords.По данным Associated Press, корабль назван именем «бывшего члена палаты представителей Конгресса США от штата Аризона, ставшей в 2011 году жертвой покушения».«"Габриэль Гиффордс" – десятый корабль прибрежной морской зоны (LCS). Это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Они предназначены для патрулирования, борьбы с надводными и подводными силами противника, защиты флота от нападения морских беспилотников, ведения разведки и поддержки специальных операций», – говорится в сообщении агентства.«Габриэль Гиффордс» относится к кораблям типа «Индепенденс», которые представляют собой тримараны. Он имеет длину 127,4 м, ширину – 31,6 м, водоизмещение – 2,3 тыс. т, скорость – до 47 узлов и дальность хода – около 4,9 тыс. миль.Вооружен пусковой установкой Evolved SeaRAM на 11 ракет, 57-мм пушкой, четырьмя крупнокалиберными пулеметами (12,7 мм). Может нести на борту 2 вертолета MH-60R/S «СиХоук» и беспилотники.Всего по программе LCS должно быть построено 26 кораблей на сумму более $ 12 млрд.