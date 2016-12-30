Гранатомет-ампуломет Northover Projector (Великобритания)



Бойцы ведут огонь из Northover Projector. Фото UK War Office



Общий вид гранатомета с упрощенным станком и его боеприпаса. Фото Shusharmor.livejournal.com/



Схема гранаты №76. Рисунок Home-guard.org.uk



Метательный заряд. Фото Shusharmor.livejournal.com



Учебная ампула с инертным оснащением. Фото Ministry of Information Second World War Official Collection



Музейный гранатомет Нортовера, оснащенный упрощенным станком. Фото Guns.com



Схема изделия Northover Projector Mk II. Рисунок Home-guard.org.uk



Солдаты знакомятся с новым оружием. Фото UK War Office



В процессе освоения. Фото UK War Office



Выстрел. Фото UK War Office



Конструкция станка позволяла транспортировать гранатомет любыми доступными средствами. Фото UK War Office

По материалам сайтов:

http://militaryfactory.com/

http://guns.com/

https://home-guard.org.uk/

http://iwm.org.uk/

http://shusharmor.livejournal.com/

Нависающая угроза и ограниченные ресурсы порой могут становиться хорошими стимулами для дальнейшего развития вооружений и техники. В то же время, недостаток производственных мощностей и сырья накладывает серьезные ограничения, результатом чего может становиться появление весьма оригинальных образцов. Одним из примеров оригинального решения поставленной задачи в условиях нехватки ресурсов может считаться британский гранатомет Projector 2.5-inch, также известный под названием Northover Projector.Появлению нового 2,5-дюймового гранатомета поспособствовали неудачи весны 1940 года. В начале лета британская армия завершила эвакуацию Экспедиционных сил из французского Дюнкерка, после чего приступила к подсчету потерь. Вскоре выяснилось, что во время отступления из континентальной Европы армия потеряла почти восемь с половиной сотен противотанковых орудий. В наличии оставалось всего 167 пушек и незначительное количество боеприпасов, что было недостаточно для решения боевых задач. Для восполнения потерь было решено увеличить производство требуемых артиллерийских систем.Сложившаяся ситуация дополнительно осложнялась высоким риском начала десантной операции противника. В любой момент нацистская Германия могла предпринять попытку высадки войск на побережье. При этом оборонительный потенциал Великобритании оставлял желать лучшего. К примеру, борьба с танками противника могла быть серьезно затруднена из-за недостаточного количества орудий. Таким образом, армии срочно требовалось некое противотанковое средство простой конструкции, которое могло бы решать поставленные задачи, но при этом быть достаточно простым для быстрого и массового производства.Вскоре после объявления требований армии, касавшихся создания перспективного противотанкового вооружения, свой вариант решения проблемы предложил майор Роберт Гарри Нортовер. Офицер служил в структуре Home Guard и прекрасно знал, с какими трудностями сталкивается как армия, так и народное ополчение. Понимая сложившееся положение, Р.Г. Нортовер быстро разработал свой собственный проект оружия, способного бороться с бронетехникой и живой силой противника. Характерной чертой новой системы должна была стать минимальная стоимость. Так, тело серийного гранатомета должно было обходиться заказчику всего в 10 фунтов стерлингов.Для борьбы с танками противника в то время использовались пушки, использующие кинетический способ поражения цели, который, однако, предъявлял особые требования к оружию и, как следствие, усложнял его производство. Р.Г. Нортовер предложил поражать танки противника при помощи огня. Поджигать вражескую технику планировалось при помощи метаемых ампул с горючей жидкостью. Такая методика боевой работы в теории позволяла решить поставленные боевые задачи, а также упростить конструкцию оружия и сделать его максимально дешевым.Не желая терять время на бюрократические формальности, майор Нортовер направил свое предложение и часть документации по гранатомету лично премьер-министру Уинстону Черчиллю. Тот заинтересовался оригинальным предложением, в результате чего вскоре состоялись испытания опытного образца нового оружия. По результатам проверок на полигоне гранатомет конструкции Р.Г. Нортовера был рекомендован к принятию на вооружение и серийному производству. При всех своих недостатках, это оружие было дешевым и простым в производстве, что позволяло восполнить потери полноценных артиллерийских систем.Новый вид противотанкового вооружения получил официальное обозначение Projector 2.5-inch – «Пусковая установка калибра 2,5 дюйма». Кроме того, использовалось название, образованное от фамилии конструктора и назначения оружия, – Northover Projector.Гранатомет конструкции Р.Г. Нортовера отличался крайней простотой. Тело орудия имело две основные детали, к которым присоединялись прочие агрегаты, – ствол и рукоятку. Ствол следовало изготавливать из металлической трубы с внутренним диаметром 2,5 дюйма (63,5 мм) длиной 36 дюймов (914 мм или 14,4 калибра). На казенной части трубы устанавливался блок с затвором и рукоятками управления. Перед ними находились хомуты, необходимые для закрепления ствола на станке. Также с их помощью к стволу присоединялась Г-образная деталь, выполнявшая функции опоры для некоторых агрегатов и пистолетной рукоятки. В конструкции оружия отсутствовала какая-либо автоматика. Все операции по подготовке к стрельбе и производству выстрела требовалось выполнять вручную силами расчета.Ствол гранатомета получил затвор самой простой конструкции. На казенном срезе трубы помещалась трубчатая деталь, на боковых частях которых имелись шарниры для установки деталей затвора. Слева помещался длинный подпружиненный рычаг с выступом, необходимый для запирания затвора. На правом шарнире помещался аналогичный рычаг, к которому жестко крепился затвор. Собственно затвор был выполнен в виде круглой пластины, соединенной с подвижным рычагом. В центре пластины имелось сквозное отверстие для подведения огня к метательному заряду. На внешней стороне затвора на уровне отверстия имелось утолщение для установки капсюля-воспламенителя.Майор Нортовер предложил не менее простой ударно-спусковой механизм. Все детали этого устройства должны были помещаться на Г-образной детали, прикрепленной к стволу снизу. В передней части детали-балки имелась ось для установки курка. Его выполнили в виде двуплечего рычага, свободно перемещающегося на своей оси. Верхнее плечо рычага получило ударник в виде цилиндрического утолщения с небольшой полостью в передней части, внутри которой находилась игла. Нижнее плечо имело отверстие для установки боевой пружины. Рядом с отверстием для крепления на оси курок имел зубец для взаимодействия со спусковым крючком. Боевая пружина, закрепленная на курке, вторым своим концом крепилась к средней части Г-образной балки.Управлять стрельбой предлагалось при помощи спускового крючка, представлявшего собой прямую тягу с зубцом на переднем торце и изогнутой задней частью. Тяга могла перемещаться вдоль балки оружия, в переднем положении блокируя курок. Смещение спускового крючка и его тяги назад приводило к выстрелу.На одном трубчатом основании с рычагами затвора предлагалось крепить прицел. Для наведения на цель предлагалось использовать шарнирно закрепленную рамку с набором отверстий, соответствующих дальности стрельбы. Совмещение отверстия и мушки на дульной части ствола позволяло поднять орудие на требуемый угол возвышения.Хомут ствола и задняя балка соединялись при помощи металлической детали со скругленной нижней частью. В ней имелась ось для монтажа на станке. Основным элементом станка была платформа со скошенными углами, оснащенными шарнирами для четырех ног. Для установки на грунт или транспорт предлагалось использовать трубчатые ноги с опорами-сошниками. В зависимости от необходимой высоты подъема гранатомета ноги могли фиксироваться под разными углами. На платформе станка имелась поворотная деталь с креплениями для тела орудия. С помощью двух шарниров стрелок мог наводить оружие в двух плоскостях. Какие-либо механизированные средства наводки не использовались.В качестве боеприпаса для Northover Projector было выбрано изделие №76 Special Incendiary Grenade («Специальная зажигательная граната номер 76»), также известная под названием SIP Grenade (Self Igniting Phosphorus – «Самовоспламеняющаяся фосфорная»). Это оружие было предложено летом 1940 года в качестве многоцелевого зажигательного средства для поражения различных целей. Граната имела крайне простую конструкцию и могла изготавливаться с применением только существующих компонентов.В качестве корпуса для зажигательного боеприпаса была выбрана стеклянная бутылка емкостью в половину пинты (280 мл) и диаметром 2,5 дюйма. На дно бутылки помещался 63-мм слой белого фосфора, поверх которого наливалось некоторое количество воды. Оставшийся объем, за исключением небольшой его части, заполнялся бензином. Также в жидкости погружалась полоска резины длиной пару дюймов. Бутылка запечатывалась кроненпробкой. Готовая граната №76 имела вес около 0,5 кг и могла воспламенять различные объекты вокруг себя.Специально для гранатомета был разработан метательный заряд оригинальной конструкции. Заряд был выполнен в виде детали в форме цилиндра с полостью в центре. Верхняя часть изделия была выполнена в виде резинового диска. В центре помещались два волокнистых диска схожей формы. Детали из мягких материалов использовались в качестве пыжа, сокращающего утечки пороховых газов, а также уменьшающего силу удара по стеклянной ампуле. В донной части заряда находилось еще одно кольцо из войлока, в центре которого имелась целлулоидная капсула с небольшим зарядом черного пороха.Воспламенение метательного заряда должно было производиться при помощи имеющихся в наличии медных капсюлей с легко детонирующим зарядом. При этом капсюль должен был транспортироваться и использоваться отдельно от метательного заряда.Штатным боеприпасом для изделия Projector 2.5-inch была зажигательная граната №76, однако в дальнейшем номенклатура совместимых выстрелов была расширена. К примеру, имелась возможность стрельбы стандартными ручными гранатами. Перед выстрелом следовало извлечь из гранаты чеку, а затем загрузить ее в ствол. Во время выхода из ствола граната должна была сбрасывать предохранительный рычаг, после чего могла взорваться. Существовал и учебный боеприпас в виде бутылки с «зарядом» песка требуемой массы. Метание всех снарядов осуществлялось одинаковым зарядом.Общая длина гранатомета Р.Г. Нортовера превышала 1,2 м, масса в боеготовом положении – 27,2 кг. Оружие не могло разбираться на отдельные агрегаты для транспортировки. В то же время, сравнительно малая масса и подвижные ноги станка позволяли перевозить его любым доступным транспортным средством, от автомобилей до легких прицепов. Обслуживать орудие должен был расчет из двух или трех человек. Начальная скорость боеприпаса составляла всего 60 м/с, из-за чего дальность стрельбы не превышала 300 ярдов (275 м).Способ применения Northover Projector был достаточно простым. Прибыв на позицию и произведя развертывание, расчет должен был поместить в ствол снаряд и метательный заряд. Подготовка оружия к выстрелу начиналась с взведения курка путем его поворотом назад вниз до блокировки. Далее отведением левого бокового рычага освобождался затвор, который можно было открыть и отвести в сторону при помощи правого рычага. После этого в ствол загружался боеприпас требуемого типа и метательный заряд. Закрыв затвор, бойцы должны были установить на его задней части капсюль-воспламенитель. После наведения оружия следовало нажимать на спусковой крючок.Отходя назад, спусковой крючок освобождал подпружиненный курок, который поворачивался на оси, накрывал капсюль и бил по нему. Огонь от капсюля через отверстие затвора попадал внутрь канала ствола и достигал заряда черного пороха. Тот воспламенялся и образовывал газы, выталкивающие боеприпас из ствола. Элементы метательного заряда при выстреле либо выгорали, либо покидали ствол через дуло.При попадании в цель граната-ампула №76 разбивалась, расплескивая бензин. Контакт белого фосфора с атмосферным воздухом приводил к его воспламенению с образованием большого количества дыма. Горящий с температурой около 800°C фосфор поджигал бензин, что должно было оказывать требуемое воздействие на цель. Автор проекта предполагал, что пламя можно будет использовать для поражения танков и другой бронетехники противника в качестве альтернативы «традиционным» противотанковым пушкам.В октябре 1940 года гранатомет Нортовера был показан руководству Великобритании и получил одобрение. Вскоре на нескольких предприятиях было развернуто производство такого оружия. Было решено, что армия сможет обойтись вооружениями существующих типов, а системы Projector 2.5-inch будут поставляться подразделениям «Хоум гарда». Каждому взводу ополченцев планировалось передать по одному гранатомету. Простота и дешевизна позволила достаточно быстро начать массовый выпуск новых систем. Так, к августу 1941 года Home Guard получили 8 тыс. гранатометов. За следующие полтора года промышленность поставила еще почти 11 тысяч изделий и огромное количество зажигательных боеприпасов.Знакомя личный состав с новым оружием, командование ополчения акцентировало внимание на простоте конструкции и эксплуатации, а также на теоретических боевых возможностях гранатомета. Тем не менее, массовая эксплуатация и ее особенности заставили стрелков составить свое собственное мнение. Как оказалось, максимально упрощенное оружие имело массу недостатков, в том числе и весьма серьезных, способных нанести урон собственному расчету.SIP-граната с бензином и белым фосфором была проста в производстве, но стеклянный корпус показал себя не самым лучшим образом. При выстреле бутылка могла разрушиться раньше времени, в том числе и внутри ствола. В последнем случае был велик шанс повреждения оружия и нанесения травм гранатометчикам. При некоторых обстоятельствах бутылка могла выдержать падение с высоты и не разбиться, не поразив цель. Имелись значительные проблемы с метательным зарядом на основе черного пороха: серийные заряды не всегда имели одинаковые характеристики. Слишком мощный заряд мог разрушить ампулу прямо в стволе, а недостаточно сильный не позволял выстрелить в намеченную цель. Еще одной проблемой гранатомета было образование облака дыма, демаскирующего огневую позицию.В 1941 году майор Нортовер создал улучшенный вариант своего гранатомета, отличавшийся уменьшенной массой. Тело гранатомета осталось прежним, но изменилась конструкция станка. Вместо платформы теперь использовалась цилиндрическая деталь, на которой предлагалось монтировать три ноги. Обновленный гранатомет под названием Northover Projector Mk II не смог заменить системы первой версии. В существующих условиях военное и политическое руководство посчитало нецелесообразным замену серийных вооружений новыми улучшенными системами. В итоге народное ополчение получило лишь незначительное количество модернизированных гранатометов; о полной замене оружия первой модели речи не шло.Производство систем Northover Projector продолжалось до 1943-44 годов. Серийный выпуск такого оружия был прекращен в связи с успехами прочих проектов в области вооружений. Постепенно Великобритания смогла восстановить и нарастить требуемую группировку противотанковой артиллерии. Кроме того, были разработаны и поставлены на вооружение новые типы орудий. В таких условиях гранатометы упрощенной конструкции не представляли интереса не только для армии, но и для «Хоум гарда». Постепенно ампулометы Нортовера стали снимать с вооружения, заменяя противотанковыми «двухфунтовками» или иным подобным оружием.Следует отметить, что одной из причин отказа от подобных вооружений стало сокращение рисков. В 1942-43 годам нацистская Германия потеряла возможность организации десанта на Британские острова, из-за чего ополчение более не нуждалось в массовых противотанковых средствах. Тем не менее, изделия Projector 2.5-inch все еще оставались на вооружении до конца войны. После победы над Германией надобность в продолжении эксплуатации подобных вооружений пропала.Большая часть выпущенных гранатометов, более не нужных армии и Home Guard, была списана и отправлена на утилизацию. Тем не менее, значительное число такого оружия сохранилось и до сих пор присутствует в различных музеях и частных коллекциях. Кроме того, гранатометы майора Нортовера регулярно используются в военно-исторических мероприятиях, посвященных подготовке Великобритании к защите от возможного нападения.Майор «Хоум гарда» Роберт Гарри Нортовер разрабатывал свой противотанковый гранатомет с зажигательными боеприпасами в сложный период, когда его страна столкнулась с массой серьезнейших проблем. Армия потеряла подавляющее большинство своей противотанковой артиллерии, но при этом буквально со дня на день могла столкнуться с наступающим десантом противника. В таких условиях выбирать не приходилось, и проект Р.Г. Нортовера оказался в определенной мере полезным. При всех своих проблемах, такое оружие позволило провести перевооружение ополчения и хоть как-то подготовить его к возможной обороне. К счастью для Великобритании в целом и расчетов гранатометов Northover Projector в частности, немцы не начали десантную операцию, и оригинальное, но сомнительное оружие ни разу не пришлось применять в реальных боях.