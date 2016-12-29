15:04 29 декабря

В Дагестане задержаны семеро сторонников ИГИЛ

Центр общественных связей ФСБ РФ распространил сообщение о том, что сотрудниками спецслужб проведены задержания семерых представителей банд-подполья Дагестана, имевших контакты с боевиками ИГИЛ (запрещено в РФ). По данным Федеральной службы безопасности, все семеро получали директивы от эмиссара так называемого «Исламского государства», находящегося на территории Сирийской Арабской Республики.

В Дагестане задержаны семеро сторонников ИГИЛ


По информации ЦОС ФСБ, членов банд-подполья с использованием ресурсов Интернета готовили к проведению террористических актов в Центральном федеральном округе РФ. По данным оперативников, планировались теракты в Москве во время новогодних праздников.


В ходе обысков по местам проживания задержанных изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, гранаты, а также компоненты для изготовления взрывного устройства.

Подчёркивается, что группировка, возможно, состоит более чем из семи жителей Дагестана. На данный момент проверяются их контакты с другими вероятными членами бандитского подполья, контактировавшего с террористами ИГИЛ.

Использованы фотографии: НАК
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Комментарии 26
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:45
    Мини программа борьбы с терроризмом:
    Экспресс-допрос с пристрастием, расстрел задержанных, снести к такой-то матери дома родственников...
    Какие-то проблемы?
    Скептик-Самоучка
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:48
      Вот твари , опять под Новый Год вылазят из своих помойных ям ! am
      bouncyhunter
    2. Siniy Сегодня, 13:58
      Вот поэтому в России и нарушаются права человека! Все что вы написали может предложить только психопат! Если человека задержали он не перестает оставаться человеком и у него есть естественно права!
      Siniy
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:12
        Синий-я как всегда по Русски -вам случайно не приходилось быть свидетелем поимки извращенца или психопата???Жалеть со стороны-это может кажды,, а в жизни то уж такие не вас не меня, никого жалеть не станут-раз он готов к терракту ,мы с вами для подобных просто нечто не существующие.
        Изгоняющий либероидов
        1. Siniy Сегодня, 14:13
          Закон должен быть для всех одним, есть УК РФ пусть по нему и судят, без пыток и угроз!
          Siniy
        2. bouncyhunter Сегодня, 14:22
          От себя добавлю - бросьте Вы вещать про права человека по отношению к таким выродкам !
          bouncyhunter
          1. Вас Влад Сегодня, 14:58
            Нужно просто закон ужесточить по отношению к таким нелюдям!
            Вас Влад
  2. Wiruz Сегодня, 13:52
    По данным оперативников, планировались теракты в Москве во время новогодних праздников.

    Wiruz
    1. Siniy Сегодня, 14:00
      Так мы и до 37-го года докатимся! А как же права человека?
      Siniy
      1. 210окв Сегодня, 14:03
        С Вами мы точно докатимся..До исламского халифата...Вы и тогда будете про права человека талдычить..
        Цитата: Siniy
        Так мы и до 37-го года докатимся! А как же права человека?
        210окв
        1. Siniy Сегодня, 14:05
          Право человека на жизнь и здоровье незыблемо, мы цивилизованные люди не должны уподобляться дикарям. Насилие насилием не остановишь!
          Siniy
          1. 210окв Сегодня, 14:09
            Это Вы будете говорить шариатским палачам..Не приведи господи конечно..
            Цитата: Siniy
            Право человека на жизнь и здоровье незыблемо, мы цивилизованные люди не должны уподобляться дикарям. Насилие насилием не остановишь!
            210окв
            1. Siniy Сегодня, 14:11
              Насилие не является решением проблемы
              Siniy
        2. gg.na Сегодня, 14:11
          Цитата: 210окв
          Вы и тогда будете про права человека талдычить..

          лишь бы что либо вякнуть как в лужу пукнуть. Эти выродки много соблюдали права человека когда головы детям в Сирии отрезали?! Вот пусть их постигнет такая же судьба не взирая ни на какие права.
          gg.na
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:06
        Синий -я по Русски, это не страшно?Так вот,с такой пардон властью до указанного вами37года мы будем ползти еще пару веков как минимум.
        Изгоняющий либероидов
        1. Siniy Сегодня, 14:08
          1937 год это наш позор! Он никогда не должен повториться!
          Siniy
          1. 210окв Сегодня, 14:20
            Очень жаль..Что никогда по Вашему он не должен повторится..Слишком много типажей начиная от чубайсов,гайдаровских выкормышей до тех же исламских фанатиков развелось на наших просторах..
            Цитата: Siniy
            1937 год это наш позор! Он никогда не должен повториться!
            210окв
      3. Romul800 Сегодня, 14:32
        Интересно, а если, не дай бог, от рук таких ков погибнут Ваши близкие... Тоже о правах человека будем вспоминать?! Тем более они далеки от людей. Уж поверьте сталкивался с ними и не раз... ЗВЕРЬЕ!
        Romul800
  3. fif21 Сегодня, 14:04
    Заражение криминальной среды религиозным исламом, не менее опасно ,чем теракты. России нужен свой Гуантанамо и поближе к Новой земле. hi
    fif21
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:04
    Не понимаю -хватило бы явно пары для "бесед ",а остальных отправить -нюхать корешки ромашек из под земли, "при задержании "!Зачем такие нужны на этом свете???
    Изгоняющий либероидов
    1. Siniy Сегодня, 14:07
      Научитесь уважать право человека на жизнь даже если он является подозреваемым в преступлении!
      Siniy
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:33
        Синий,точнее Илья!Россию хотят уничтожить используя все возможные и невозможные способы и методы.Я с гигантским трудом сумел откровенно побеседовать с очень дальним родственником, сотрудником одной спецслужбы. Поверьте, те кто задержан люди только по обличию своему, убивать и взрывать для подобных -суть их существования Недостойны они жалоб и сострадания.
        Изгоняющий либероидов
    2. gg.na Сегодня, 14:22
      А если грохнут тех кто знает больше чем те которых возьмут для языка??! Не,пущай по возможности берут всех а после допроса в расход при попытке к бегству! bully
      gg.na
  5. Blaster Сегодня, 14:07
    Если в москве обыскать автомобиль жителя дагестана или чечни,то можно собрать целый арсенал различного оружия.
    Но в России толерантность...
    Blaster
  6. Million Сегодня, 14:28
    Всего то? Их там в разы больше!
    Million
  7. anna1980 Сегодня, 14:44
    Цитата: Wiruz
    По данным оперативников, планировались теракты в Москве во время новогодних праздников.


    лучше вешать,публично за ноги и пусть висят пока не выкатят и время будет подумать и потонциальные задумаются!
    anna1980

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