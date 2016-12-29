В Дагестане задержаны семеро сторонников ИГИЛ

Центр общественных связей ФСБ РФ распространил сообщение о том, что сотрудниками спецслужб проведены задержания семерых представителей банд-подполья Дагестана, имевших контакты с боевиками ИГИЛ (запрещено в РФ). По данным Федеральной службы безопасности, все семеро получали директивы от эмиссара так называемого «Исламского государства», находящегося на территории Сирийской Арабской Республики.По информации ЦОС ФСБ, членов банд-подполья с использованием ресурсов Интернета готовили к проведению террористических актов в Центральном федеральном округе РФ. По данным оперативников, планировались теракты в Москве во время новогодних праздников.В ходе обысков по местам проживания задержанных изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, гранаты, а также компоненты для изготовления взрывного устройства.Подчёркивается, что группировка, возможно, состоит более чем из семи жителей Дагестана. На данный момент проверяются их контакты с другими вероятными членами бандитского подполья, контактировавшего с террористами ИГИЛ.