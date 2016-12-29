Южная Корея приступает к третьему этапу строительства новейших фрегатов по программе FFX

Минобороны Кореи объявило о заключении контракта на усовершенствование проекта фрегатов, строящихся по программе FFX (Future Frigate Experimental).Стоимость контракта составила $ 13,8 млн. По данным ЦАМТО, «работы будут выполнены в течение двух лет, после чего в рамках тендера будет выбран победитель конкурса на постройку первой партии кораблей». Всего будет заказано 6 фрегатов, которые должны быть сданы флоту до 2026 г.«Командование ВМС Кореи реализует трехэтапную программу поставки новых фрегатов. Сейчас завершается первый этап – поставка шести фрегатов класса FFX-1 ("Инчхон"), которые заменят 9 состоящих на вооружении легких фрегатов класса "Ульсан". Параллельно начался второй этап, который предусматривает строительство до восьми фрегатов по усовершенствованному проекту: летом этого года на воду спустили головной фрегат проекта FFX-2 "Дэгу"», – говорится в публикации.Фрегаты 3-го этапа (FFX-3) будут разработаны с применением технологии «стелс». Их обещают оснастить усовершенствованными РЛС, а также предполагается расширять их средства по борьбе с подлодками.