15:02 29 декабря

Южная Корея приступает к третьему этапу строительства новейших фрегатов по программе FFX

Минобороны Кореи объявило о заключении контракта на усовершенствование проекта фрегатов, строящихся по программе FFX (Future Frigate Experimental).

Южная Корея приступает к третьему этапу строительства новейших фрегатов по программе FFX
Фрегат ВМС Республики Корея класса "Инчхон" (FFX)

Стоимость контракта составила $ 13,8 млн. По данным ЦАМТО, «работы будут выполнены в течение двух лет, после чего в рамках тендера будет выбран победитель конкурса на постройку первой партии кораблей». Всего будет заказано 6 фрегатов, которые должны быть сданы флоту до 2026 г.


«Командование ВМС Кореи реализует трехэтапную программу поставки новых фрегатов. Сейчас завершается первый этап – поставка шести фрегатов класса FFX-1 ("Инчхон"), которые заменят 9 состоящих на вооружении легких фрегатов класса "Ульсан". Параллельно начался второй этап, который предусматривает строительство до восьми фрегатов по усовершенствованному проекту: летом этого года на воду спустили головной фрегат проекта FFX-2 "Дэгу"», – говорится в публикации.

Фрегаты 3-го этапа (FFX-3) будут разработаны с применением технологии «стелс». Их обещают оснастить усовершенствованными РЛС, а также предполагается расширять их средства по борьбе с подлодками.

Использованы фотографии: Logsoku
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Комментарии 12
  1. 210окв Сегодня, 14:12
    Корейцы они такие..Они смогут.Кораблестроение в этой стране на самом высоком уровне..
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:15
      Цитата: 210окв
      Корейцы они такие..Они смогут.Кораблестроение в этой стране на самом высоком уровне..

      Пущай клепают . Хочется посмотреть , чем ответит Ын ! lol
      bouncyhunter
      1. 0255 Сегодня, 14:40
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: 210окв
        Корейцы они такие..Они смогут.Кораблестроение в этой стране на самом высоком уровне..

        Пущай клепают . Хочется посмотреть , чем ответит Ын ! lol

        100500-м обещанием ядерного удара с выпрашиванием гуманитарки у загнивающих ЮК, Японии и США? laughing
        0255
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:15
    Админы,ауууу!Исправьте статью -шесть боевых кораблей за 14миллионов баксов???Это фанерные макеты,или как???
    Изгоняющий либероидов
    1. askof Сегодня, 14:42
      Ау, Изгоняющий либероидов, 14 млн -- это деньги на модернизацию проекта.

      Сначала нужно читать, а потом писать. Наооборот не получается.
      askof
      1. Штык Сегодня, 15:01
        Цитата: askof
        Сначала нужно читать, а потом писать. Наооборот не получается.

        Некогда ему читать, в стране еще столько "либероидов" wassat
        Штык
  3. Siniy Сегодня, 14:23
    У Южной Кореи развитое судостроительство, в гражданском судостроении они даже РФ обходят!
    Siniy
    1. Oleg NSK Сегодня, 14:35
      ...что значит даже ... одна только Hyundai Heavy Industries - это самая крупная судостроительная компания мира
      Oleg NSK
    2. drunkram Сегодня, 14:42
      Они и Китай обошли, че теперь то?
      drunkram
  4. Altona Сегодня, 14:25
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Админы,ауууу!Исправьте статью -шесть боевых кораблей за 14миллионов баксов???Это фанерные макеты,или как???

    ----------------------------
    В первом абзаце же идет пассаж "об усовершенствовании действующих фрегатов". То есть в старые меха новое вино, так сказать. Конечно, для постройки нового корабля $14 млн-это как ленточка на бескозырке в парадной форме.
    Altona
  5. Инжeнeр Сегодня, 14:39
    Стоимость контракта составила $ 13,8 млн.

    В масштабе 1:72 что ли будут строить 6 кораблей по такой цене или это деньги на разработку программы модернизации? Не понятно.
    Инжeнeр
    1. askof Сегодня, 14:45
      Минобороны Кореи объявило о заключении контракта на усовершенствование проекта...

      Что же здесь непонятного?
      askof

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