Владимир Путин сообщил о договорённостях по прекращению боевых действий в Сирии

Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами"

Стало известно о том, что президент России Владимир Путин сообщил о прекращении огня в Сирии и переходу к политическому процессу на территориях, освобождённых от террористических группировок, признанных таковыми Совбезом ООН. В ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым президент России отметил:Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что идут консультации с лидерами так называемой "умеренной оппозиции" по поводу урегулирования конфликта в Сирии. Кроме того, известно о подготовке к переговорам в Астане. К этим переговорам подключаются РФ, Турция и Иран. О том, когда начнётся переговорный процесс в столице Казахстана, Мария Захарова не сообщила, заявив, что это "среднесрочная перспектива".