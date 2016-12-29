15:02 29 декабря

Владимир Путин сообщил о договорённостях по прекращению боевых действий в Сирии

Стало известно о том, что президент России Владимир Путин сообщил о прекращении огня в Сирии и переходу к политическому процессу на территориях, освобождённых от террористических группировок, признанных таковыми Совбезом ООН. В ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым президент России отметил:

Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами"


Владимир Путин сообщил о договорённостях по прекращению боевых действий в Сирии



Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что идут консультации с лидерами так называемой "умеренной оппозиции" по поводу урегулирования конфликта в Сирии. Кроме того, известно о подготовке к переговорам в Астане. К этим переговорам подключаются РФ, Турция и Иран. О том, когда начнётся переговорный процесс в столице Казахстана, Мария Захарова не сообщила, заявив, что это "среднесрочная перспектива".

Использованы фотографии: www.putin-today.ru
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Комментарии 9
  1. диванный но умный генерал Сегодня, 14:39
    правильное движение....авось и войска выведем-дай бог...лишь бы матрацы все опять не о..................ли.....
    диванный но умный генерал
    1. cniza Сегодня, 14:43
      Любой "плохой" мир лучше войны.
      cniza
      1. диванный но умный генерал Сегодня, 14:44
        о том и речь уважаемый hi
        диванный но умный генерал
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:51
          Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

          Главным документом, я считаю первый. Если удалось договориться с оппозицией о прекращении огня, это уже полдела! А террористов, рискнувших продолжать войну, будут усмирять всем миром. Разобравшись с террористами, можно будет приступать и к переговорам по сирийскому урегулированию - т.е. вопросу федерализации. По иному решить сирийский вопрос будет очень трудно.
          СРЦ П-15
  2. игорка357 Сегодня, 14:42
    Все это от того,что прижали жоппазицию сильно!
    игорка357
  3. диванный но умный генерал Сегодня, 14:45
    лишь бы это опять не было обманным поводом на перегруппировку и ротацию бармалеев....
    диванный но умный генерал
  4. Горный стрелок Сегодня, 14:47
    У оппозиции очень слабые козыри сейчас. Идлиб - это типа райцентр, в котором как пауки в банке набились самые разносортные бармалеи, потерявшие смысл и цель, с семьями, лишенные основных источников финансирования.
    Альтернатива простая - или договариваться, или перебьют... Никто из них почему то не спешит к гуриям.
    Горный стрелок
  5. Волька Сегодня, 14:49
    даже в поле не ходи, янки с англичанами все изгадят...
    Волька

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