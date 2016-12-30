Уходящий 2016-й: заграничные итоги года

«Америка меня потеряла. Я осознал себя плывущим по вашему идеологическому течению. И, наверное, я также поеду в Россию для переговоров с Путиным. Я ему скажу, что нас тут трое, кто против всего мира: Китай, Филиппины и Россия. И это единственный путь!»

невыученных уроков

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