Уходящий 2016-й: заграничные итоги года
Уходящий 2016 год был насыщенным на события, потрясшие мир. Великобритания пошла по пути Brexit, Европа оказалась в эпицентре миграционного кризиса и стала «домашним очагом» для импортированного терроризма, в США победил на выборах внеклановый кандидат Трамп, а Россия сыграла ведущую роль в сирийском урегулировании, обойдясь без указки Вашингтона.
Эпизод первый. ЕС — не наш дом. 23 июня в Великобритании был проведён референдум по поводу дальнейшего членства королевства в Евросоюзе. Британцы ответили на единственный вопрос: «Должно ли Соединённое Королевство остаться членом Европейского союза или выйти из Европейского союза?» Накануне плебисцита социологические исследования показывали, что число противников и сторонников Brexit было приблизительно равно. По некоторым опросам, количество сторонников сохранения членства в ЕС незначительно превышало число противников.
На голосовании почти 52% британцев высказались за то, чтобы государство покинуло Евросоюз. Явка была довольно высокий: в референдуме участвовало более 72% избирателей. Тогдашнему премьер-министру Кэмерону, выступавшему за сохранение членства страны в ЕС, пришлось уйти в отставку. С 13 июля 2016 г. пост британского премьера занимает Тереза Мэй.
«Развод» с ЕС Великобритания оформит только к концу 2018 года. О том, что Брюссель намерен окончательно договориться с Великобританией по вопросу выхода королевства из еврообъединения к октябрю 2018 года, сообщил на днях Мишель Барнье, представитель ЕС на переговорах с Великобританией. По его словам, Лондон должен запустить процедуру в конце марта 2017 г. Затем стороны согласуют условия «развода», после чего они должны быть ратифицированы самой Великобританией, всеми членами ЕС и Европарламентом. Если судить по тому, как нерешительна стала Европа в последние годы (одно обсуждение проблемы мигрантов чего стоит), то можно предположить, что окончательный выход Соединённого Королевства из ЕС может затянуться.
Результаты референдума и откол королевства от союза были с настороженностью восприняты не только в Брюсселе, но и в США. Будущее Евросоюза оказалось под вопросом, к тому же в некоторых странах ЕС стали популярны партии, тоже провозгласившие целью выход своих государств из союза. Некоторые российские эксперты даже уверяли, что американское влияние в Евросоюзе после выхода Британии ослабеет. Впрочем, другие придерживались иного мнения, указывая на экономическую конкуренцию США с ЕС: выход из союза Британии, наоборот, играет в таком случае на руку Вашингтону.
Прогнозов относительного будущего ЕС без Британии и Британии вне ЕС в прессе довольно много, но придавать им особое значение едва ли стоит. Ещё два года британцы будут ощущать себя участниками союзного пространства. О каких-либо первых явных последствиях Brexit можно будет говорить только в 2019 году.
Эпизод второй. Конец Старого Света. Миграционный кризис в Европе не стал явлением 2016 года: эксперты считают его точкой отсчёта 2015-й год. Нынешний год является «продолжением» наболевшей темы.
Напомним, миграционный кризис в ЕС возник в начале 2015 года: потоки беженцев и мигрантов-нелегалов в Европейский союз из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии увеличился многократно. Брюссель показал полную неготовность к приёму такого числа «чужаков». Нынешний миграционный кризис в Европе считается крупнейшим со времён Второй мировой войны.
Основными причинами миграционного кризиса специалисты считают экономическую, политическую, демографическую и национально-правовую нестабильность в тех государствах, откуда вынуждены уходить граждане. К этим причинам, описываемым обычно канцелярским языком, относятся и войны, дестабилизировавшие в своё время ситуацию в регионах, причём не без участия Европы. В сущности, Запад расхлёбывает кашу, которую сам и заварил.
Мрачный британский аналитик Джон Хенли считает, что Евросоюз в самом близком будущем ждёт нечто вроде конца света, предсказанного в библии.
В наступающем году европейцы увидят новую волну миграции, крах элит, серии терактов, промахи спецслужб, приход к власти ультраправых. Результатом окажется такой масштабный кризис, который в ЕС преодолеть не смогут.
Брюссель проявит полную беспомощность перед лицом комплексных угроз, и начнутся политические танцы правых партий, выступающих под националистическими лозунгами. Первым победителем на политическом фронте станет, вероятно, голландец Герт Вилдерс: его партия выиграет выборы в Нидерландах в марте.
Далее возникнет мощный политический кризис в отношениях Брюсселя и Анкары. Аналитик перечисляет: прекратятся переговоры по безвизовому режиму для турок, обсуждение членства Турции в ЕС будет окончательно заморожено, Эрдоган станет мишенью для европейских критиков. В ответ неосултан разрешит беженцам свободно переправляться в европейские страны. Более того, он поспособствует им с созданием «коридора». Что будет с ЕС, когда туда заявятся сразу три миллиона беженцев? Самое меньшее придётся их всех кормить и одевать. И как раз в эту пору будут проходить выборы во Франции и Италии. Евроскептики приобретут ещё большую популярность. Они могут взять власть даже в Германии. Европе не избежать потрясений, считает британец.
Согласно опросу агентства «Sputnik», 79% жителей Италии, 67% избирателей Франции и 53% респондентов из Великобритании считают, что ситуация с мигрантами в их странах за последний год ухудшилась. В ФРГ и Испании число недовольных составило по 45%.
Миграционный кризис связан с терроризмом.
Эпизод третий. Убийцы на грузовиках. Первым убийцей стал выходец из Туниса Мохамед Лауэж-Булель. Поздним вечером 14 июля на грузовике он врезался в толпу, наблюдавшую на Английской набережной за салютом в честь Дня взятия Бастилии.
Очевидцы рассказывали, что водитель девятнадцатитонного грузовика специально вилял, чтобы задавить побольше людей. Кровавый итог: 86 погибших, 308 раненых. Террориста застрелили полицейские. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в России).
Сегодня даже в Википедии можно прочитать, как просто в Европе пойти на такое кровавое дело: будущий преступник взял напрокат грузовик с холодильной установкой за пару дней до теракта. Въезжая в город, он легко обманул сотрудников полиции: мол, я доставщик мороженого. Полицейские поверили и не стали обыскивать машину.
Второй «прославившийся» убийца — тоже тунисец. Этот действовал в Берлине. Вероятно, террорист взял за образец действия «коллеги» в Ницце.
Теракт был устроен тоже на грузовике. Мерзавец совершил наезд на людей на рождественской ярмарке базаре на Брайтшайдплац вечером 19 декабря. Машина проехала по территории ярмарки между торговыми лавками и пробила торговый ряд, выбравшись далее на прилегающую улицу. Затем водитель обратился в бегство. Кровавый итог: 12 погибших, 48 раненых. Ответственность взяла на себя опять группировка «Исламское государство». Преступником оказался тунисец Анис Амри. Этот Амри, как предполагается, стал исламистом-радикалом, когда отбывал четырёхлетний тюремный срок в Италии за поджог миграционного центра.
Молодого боевика поймали, но уже не в Берлине, а в Милане. Евросоюз нешуточно взволновал факт продуманного побега вооружённого исламиста, который, покинув место преступления в Берлине, отправился в Париж, а затем подался в Италию. Убийца успел «попутешествовать» по Европе: используя несколько фальшивых удостоверений и меняя национальности как перчатки, он совершил «вояж» из Берлина во Францию, а затем сел на поезд из Шамбери, прибыл в Турин, а из Турина отправился в Милан. Только 23 декабря террорист был застрелен отличившимся итальянским офицером-стажёром.
Вот как было дело.
Полиция получила наводку, и в три часа ночи двое полицейских обнаружили Амри в закрытом железнодорожном терминале. Когда офицеры подошли к Амри, тот сказал, что у него нет ни удостоверения личности, ни телефона, но есть маленький карманный нож. Затем он вдруг вытащил пистолет 22 калибра из рюкзака, завопил «аллаху акбар» и выстрелил в офицера Кристиана Мовио. Попал в плечо. Потом боевик побежал к близлежащей площади и попытался там спрятаться за автомобиль, однако был расстрелян офицером-стажёром Лукой Ската. Теперь Луку чествуют в Италии и в «Фейсбуке» как героя.
Увы, действия полицейского не решают проблемы терроризма в Европе. Теракт и та лёгкость, с которой убийца «путешествовал» по нескольким странам, напугали Европу. Свободное перемещение боевика, присягнувшего «халифу» аль-Багдади, заострило вопрос Шенгенской зоны. Эксперты по борьбе с терроризмом полагают, что она постоянно используется «ИГ».
Эпизод четвёртый. «Антироссийский» бюджет Пентагона. В этом году американский президент Обама, несмотря на плановое сокращение военного бюджета США, выделил несколько миллиардов долларов на укрепление безопасности европейских членов НАТО.
24 декабря стало известно об утверждении Бараком Обамой бюджета Пентагона, который предусматривает специальную строку расходов на укрепление безопасности еврочленов Североатлантического альянса. Министр обороны Эштон Картер, комментируя рост трат на защиту упомянутых членов, связал миллиарды с «агрессивными действиями» Москвы.
Как сообщает Finmarket.tu, законопроект по оборонной политике, включающий бюджет для Пентагона на 2017 год, подписанный Обамой, направляет на оборонные нужды 611 млрд. долл., из которых 3,4 млрд. военные потратят на «сдерживание России».
Этот документ ограничивает сотрудничество США с РФ в оборонной сфере. Отмена ограничений может быть увязана только с «прекращением оккупации Россией украинской территории».
Документ предусматривает также создание центра по выявлению и борьбе с внешней пропагандой и дезинформацией.
Таким образом, подписанный Обамой документ имеет ярко выраженную антироссийскую направленность по нескольким направлениям: от трат на «сдерживание России» до заявлений об оккупации Москвой «украинской территории» и противодействии пропаганде и дезинформации.
Эпизод пятый. Невидимая рука Путина. Американские демократы, которые не могут смириться с поражением на выборах, упорно сваливают вину за проигрыш на русских. Мол, «рука Путина», управляющая пальцами хакеров, сумела повернуть дело так, что в США вместо Хиллари Клинтон избрали Дональда Трампа.
Речь идёт о взломе серверов Демократической партии, а также компьютеров сотрудниц штаба Хиллари Клинтон. Итог: Хиллари могла бы стать президенткой, но сделалась политической неудачницей.
Американское разведывательное сообщество считает, что к «кампании по дезинформации» причастны русские хакеры, а команду «фас» им дали прямо из Кремля. Украденные письма были опубликованы через «WikiLeaks». Это было сделано якобы с целью воздействия на выборы.
Б. Х. Обама до того осерчал на проигрыш своей бывшей любимой госсекретарши, что придумал специальные (экономические и даже дипломатические) санкции против России, а старенький Джо Байден заранее объявил о «тайной кибероперации» против Кремля (последнее означает, что американские хакеры когда-нибудь, наверное, очень скоро, атакуют российские компьютерные сети). Правда, доказательств того, что русские хакеры «по приказу Кремля» вскрывали серверы Демпартии США и шарили в ноутбуках помощниц Клинтон, у американских разведслужб нет. Но когда такие мелочи останавливали главных демократизаторов всея планеты?
Обаму отчего-то не волнует сам позорный факт нарушения кандидаткой в президенты регламента работы со служебными письмами. Сотни тысяч писем, адресованных Клинтон, эта дама хранила где попало, даже на чужих домашних компьютерах. Последнее расследование по поводу такого хранения было проведено под контролем американского генпрокурора и главы ФБР за несколько ней до выборов. Скандал с письмами был довольно шумным и не прибавил мадам Клинтон популярности.
Согласно опросам, в последние дни перед выборами рейтинг Хиллари Клинтон заметно упал. Разрыв между её баллами и показателями Трампа уменьшился. А в совместном опросе радиостанции «Эй-би-си» и газеты «Вашингтон пост» Дональд Трамп обошёл конкурентку!
Выборы прошли 8 ноября, и победил на них по числу голосов выборщиков мистер Трамп.
Эпизод шестой. Человек в ярком галстуке. Избранным президентом США стал миллиардер, республиканец, любитель женщин и ярких галстуков Дональд Трамп.
Поражение Хиллари Клинтон был тем более чувствительным, что Трамп победил только по голосам выборщиков. Народных голосов у него 62.979.879, а у Хиллари — 65.844.954, то есть почти на три миллиона больше.
По итогам голосования коллегии из выборщиков (538 человек) мистер Трамп получил 304 голоса, а Хиллари Клинтон — 227. И даже здесь Хиллари не повезло: если от Трампа отреклись два выборщика-техасца (один отдал голос за Рона Пола, другой проголосовал за Джона Кейсика), то Хиллари показали кукиши трое выборщиков. Первый «отказник» проголосовал за бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, второй — за сенатора Берни Сандерса, а третий попытался вручил судьбу родины… вождю местного племени. Последнее, кстати, было бы решением по меньшей мере справедливым.
Демократы в США считают, что Трампа выбрал Путин, ловко манипулирующий американским сознанием при помощи киберсредств и киберспособов. Была слабая попытка пересчитать голоса в колеблющихся штатах, но толку из этой затеи не вышло.
Теперь идеологи, уверяющие весь мир во вмешательстве в американские выборы тов. Путина, заявляют, что в наступающем году он применит свои навыки и в Европе. Все новые президенты в Старом Свете будут ставленниками Путина.
Эпизод седьмой. Родриго Дутерте: Путин — мой кумир, Обама — сукин сын. Американскому президенту недвусмысленно дали понять из-за границы, что он уже «не торт». Нет, это сделал не Путин.
В ноябре президент Филиппин Родриго Дутерте отметился скандальным демаршем (не первым, но особенно громким) в адрес США, заявив о том, что распорядился аннулировать сделку по закупке оружия у американских производителей.
Скандал разразился из-за того, что Вашингтон попытался указать президенту Филиппин на применение тем «недемократических» методов в борьбе с наркомафией. Один из методов, к примеру, — отстрел полицией наркоторговцев на улицах. Как только Белый дом попытался объявить президенту Филиппин о необходимости прекратить использование таких методов, Дутерте пришёл в ярость, обвинив США во вмешательстве во внутренние дела страны.
Дутерте назвал мистера Обаму «сукиным сыном», в советах которого Филиппины не нуждается. В Вашингтоне в ответ заговорили о возможных санкциях. В частности, сенатор Бен Кардин объявил, что в рамках вероятных санкций Вашингтон может пересмотреть контракт по поставкам американского оружия Филиппинам.
Родриго Дутерте тут же заявил следующее: «Все, кто в США стоит за этим решением, — обезьяны!»
Президент Филиппин ввёл в отношении США «контрсанкции». Он на словах отказался от закупок американского оружия и сообщил, что намерен искать поставщика понадёжнее. «Мы будем искать другого поставщика — по более низким ценам и более надёжного», — отметил президент.
Надо полагать, власти в Вашингтоне всё меньше и меньше помнят основы рыночной экономики. Привычка решать все вопросы политическими методами до добра американцев не доведёт. В конце концов, с клиентами так не разговаривают.
Ранее, в октябре, стало известно, что Филиппины могут заключить с РФ и КНР не только экономический, но и военный союз. Об этом президент Дутерте открыто заявил журналистам. Днём раньше господин Дутерте обозвал Барака Обаму «сыном шлюхи», а также заявил, что для Филиппин «пришло время попрощаться с США». Цитата по телеканалу «Euronews»:
Кроме того, президент Филиппин заявил, что его кумир — Путин. Так и сказал: «Мой кумир».
Всерьёз, однако, риторику Дутерте принимать не стоит.
Насчёт «военного союза» (да и экономического тоже) Москвы и Манилы есть много сомнений.
Во-первых, торговое сотрудничество России и Филиппин весьма невелико, к тому же, кроме сырья, Москве почти нечего предложить Маниле. Вот ведущие страны, поставляющие товары в Филиппины (2014 год): Китай (15,2%), США (8,8%), Япония (8,2%), Южная Корея (7,7%), Сингапур (6,9%) и Тайвань (6,8%). На долю же российских товаров приходится лишь 1,5%. Мало того, в I квартале 2015 г. объём общего товарооборота между Россией и Филиппинами составил 143,2 млн. долл., что на 26,1% меньше, чем в I квартале 2014 г. Причём ввозится в Филиппины, как понятно и без пояснений, в основном сырьё. Преобладающая доля российского экспорта в Филиппины в I квартале 2015 г. приходилась на «топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (84,6%)». Филиппины поставляют в РФ гораздо более «умный» товар: электрические машины и оборудование, оптические, фотографические, кинематографические аппараты, медицинские приборы и мн. др. И даже ядерные реакторы: «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части» (16,3% в объёме ввезённых в РФ товаров за первый квартал прошлого года). Структура товарооборота говорит сама за себя: России просто нечего предложить Филиппинам.
Во-вторых, несмотря на некоторые заявления г-на Дутерте, будто бы готового покупать российское оружие, такого рода крупная сделка едва ли состоится. Судите сами: Манила с 1951 года следует курсом США, филиппинская элита почти сплошь проамериканская, говорит по-английски, и Дутерте так просто сложившийся оборонный союз с США не сломает. Есть подозрения, что и не собирается его ломать: недаром же, заявив о «сыне шлюхи», он тут же признался, что Филиппины не прекращают отношений с давним своим союзником. Тем самым лидер государства отделил свои слова от своих дел.
По сути, Дутерте лишь капризничает на мировой арене, набивая себе цену и изображая из себя выгодного покупателя оружия, а заодно влиятельную персону, руководящую неким новым центром силы, пусть даже региональным.
Едва ли он пойдёт в отношениях с США дальше голословных эпатирующих заявлений, граничащих с оскорблениями. Армейская элита, вскормлённая и обученная Америкой, такого босса может и скинуть.
Эпизод восьмой. Два импичмента. Один состоялся в Бразилии, второй наметился в Южной Корее.
31 августа 2016 г. бразильские сенаторы окончательно поддержали импичмент, инициированный ещё в прошлом году, и лишили Дилму Руссефф президентской должности. 61 сенатор (требовалось не менее 54 голосов) поддержал обвинения Руссефф в бюджетных махинациях.
Роль главы государства до 31 декабря 2018 года, то есть до срока истечения полномочий, которые могли бы быть у Руссефф, исполняет Мишел Темер.
В сущности, к импичменту привёл самый обыкновенный кризис в стране, который разразился в годы второго президентского срока Руссефф (её переизбрали в октябре 2014 г., причём она уже тогда не имела большой популярности и победила с маленьким отрывом: обошла кандидата от Партии бразильской социал-демократии Аэсиу Невиса всего на три с небольшим процентных пункта, к тому же то была победа во втором туре). Её предвыборная кампания строилась на популистских лозунгах — как показало время, невыполнимых.
Круг обещаний оказался слишком широк: Дилма клялась расширить и без того огромный охват населения социальными программами «Больше врачей», «Мой дом, моя жизнь» и др., создать двенадцать миллионов рабочих мест уже к 2018 году (к концу срока правления), повести решительную борьбу с коррупцией, обеспечить транспарентность государственного управления и многое другое. Почти все обещания так и остались обещаниями. Грянул кризис. Как водится, он был одновременно экономическим и политическим.
Итоги 2015 года в экономике Бразилии: ВВП сократился на 3,8% (самый низкий показатель с 1990 г.), инфляция выросла до 7,97%; курс реала обесценился на 24% по отношению к доллару, безработица в первом квартале 2016 года достигла 10,9%. Из-за непомерно дорогих социальных программ дефицит бюджета вырос с 2% ВВП в 2010 г. до 10% в 2015 г. По бюджету ударили и огромные траты на Олимпийские игры 2016 г. (запланированный бюджет — около 10 млрд. долл.).
Масла в огонь подлил и политический скандал, разыгравшийся в конце 2014 г. Речь о коррупции в «Petrobras» в те годы, когда сама Руссефф была председателем управляющего совета (2003-2010 гг.). К махинациям были причастны топ-менеджеры корпорации и высокопоставленные политики, в том числе бывшие члены правительства.
Всё это опустило и без того невысокую популярность Руссефф и её команды ниже плинтуса: в 2015 году деятельность правительства положительно оценивало от 10 до 13% населения.
В Южной Корее началась похожая процедура.
Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе. Причиной стали обвинения в адрес её помощницы и близкой подруги в коррупции и использовании служебного положения.
Теперь Конституционный суд должен решить в течение 180 дней, отстранять ли Пак Кын Хе от власти. До принятия решения судом управлять страной будет премьер-министр.
Как напоминает «Би-би-си», в 2004 году в аналогичной ситуации, когда парламент тоже проголосовал за импичмент, Конституционный суд отменил решение, и Но Му Хён правил ещё 4 года.
Эпизод девятый. Взятие Алеппо и падение Пальмиры. 22 декабря правительственная сирийская армия объявила о полном освобождении Алеппо от террористических группировок.
Освобождение Алеппо в Кремле считают важным этапом на пути стабилизации ситуации в САР.
Также в декабре было признано, что правительственная армия сдала другой город, Пальмиру, боевикам «ИГ». По данным Центра примирения враждующих сторон в Сирии, численность террористов, атаковавших Пальмиру, составила примерно 4 тысячи.
Напомним, от боевиков «ИГ» Пальмиру освободили в марте 2016 года. Задача была выполнена правительственными войсками Сирии при поддержке ВКС РФ.
Дамаск полагает, что Пальмира будет отбита в ближайший месяц.
Эпизод десятый. Турция: всё-таки партнёр? На международном уровне речь идёт о грядущем разделе Сирии на «неофициальные» зоны. Такой раздел, если только стороны договорятся, может состояться в рамках соглашения между Россией, Ираном и Турцией. При этом Башар Асад сохранит президентское кресло до следующих выборов.
Сирию разделят на «неофициальные зоны» по регионам, а Башар аль-Асад останется президентом, по крайней мере, на несколько лет. Такие условия предусмотрены в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном, сообщили источники агентства «Рейтер».
«Сделка» позволит реализовать «региональную автономию в границах федеральной структуры, контролируемой асадовской сектой алавитов». Соглашение «находится в стадии становления».
О поиске компромиссного решения сообщил агентству Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (мозгового центра, близкого к МИД России).
«Было движение в сторону компромисса, — сообщил он. — Прийти к окончательному соглашению будет трудно, но позиции сторон изменились».
Россия и Турция, вероятно, позволят Асаду остаться у власти до следующих президентских выборов: подразумевается, что он уйдёт, а баллотироваться будет менее противоречивый кандидат от алавитов.
Сообщается, что Путин заключил «ряд кулуарных договорённостей» со своим турецким коллегой Эрдоганом, чтобы проложить «путь к возможной сделке».
Бывший посол Великобритании Тони Брентон полагает, что Москва и Анкара заключили сделку потому, что Кремлю была нужна Анкара: только с ней можно было сесть за общий стол переговоров. «Реально, живьём в игре участвуют турки, их ведёт их страх, который они испытывают перед появлением автономного Курдистана внутри Сирии. Это будет иметь для них прямые последствия».
«Рейтер» указывает, что изменение позиций Москвы и Анкары укладывается в рамки «реалполитик». Россия не хочет увязнуть в длительной войне и вместе с тем не желает, чтобы Сирия развалилась: в Москве хотят сохранить своего ближневосточного союзника.
При этом Турция хочет «неформально контролировать» полосу территории северной Сирии, создав там «безопасную зону для размещения беженцев, базу для антиасадовской оппозиции и оплот против курдского влияния».
Имеется и ещё один фактор стратегического сближения России и Турции, который упущен в материале «Рейтер». Это фактор энергоресурсов. Россия продаёт, Турция покупает.
«Турции нужен газовый контракт с Россией, который делает её экономически независимым государством, — сказал в интервью «Ридусу» Максим Шевченко, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира. — Россия для Турции — источник энергии, которым она никогда в своей истории не обладала».
Что касается Башара Асада, добавим, то ему придётся согласиться с тем окончательным (и неизбежно компромиссным) вариантом неформального раздела Сирии, который предложат Россия, Турция и Иран. Надо полагать, Турция сделает всё, чтобы одобряемая ею антиасадовская оппозиция сохранила силы в своём «безопасном» регионе, а Россия и Иран сделают всё, чтобы президент Асад остался у власти до следующих выборов. Сближать интересы трёх государств будут общие действия против боевиков «ИГ».
Эпизод одиннадцатый и последний. В Стране
невыученных уроков восходящего солнца. Визит В. В. Путина в Японию оказался очередной серией в «курильском пинг-понге». Слово «пинг-понг» употребил сам Путин.
«На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям, нужно в конце концов как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования, вот в чём все дело», — заявил он на пресс-конференции.
Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Синдзо Абэ не привели ни к каким переменам в отношении заключения мирного договора. С другой стороны, к «решению» вопроса о так называемых северных территориях (чего опасались некоторые российские аналитики) визит тоже не привёл.
Некоторые аналитики находят «прорывом» договорённости Путина и Синдзо Абэ о совместных проектах, например, договорённости об участии японских концернов «Mitsui» и «Mitsubishi» в российских газовых проектах: третьей очереди «Сахалина-2», совместной с «Роснефтью» разработке нового месторождения на юго-западе от Сахалина и проекте на Ямале. «Это цементирует наши отношения с Японией гораздо крепче, чем все разговоры о мирном договоре и решении территориального вопроса», — считает А. Полунин из «Свободной прессы».
Идея совместной хозяйственной деятельности Японии и России на островах, напомним, обсуждается в разных форматах уже несколько десятилетий. Однако всякий раз планы упирались в вопрос суверенитета (СССР, затем РФ) и вопрос принадлежности «северных территорий» (Япония). Позиция как первой, так и второй стороны не изменилась и по сей день.
Сирия могла бы превратиться в 2016 году в центр противостояния новой холодной войны, где схлестнулись интересы России и Запада. Однако вышло иначе: Обама предпочёл остаться в составе «коалиции» на иракском плане, а Сирию «отдал» России. Слишком уж велик был риск непредвиденных столкновений двух коалиций.
После полной победы в Алеппо роль России в регионе настолько возросла, что урегулирование кризиса на начальном этапе, включая планирование будущих выборов, сейчас идёт без участия США.
Таким образом, снижение роли США на международной арене можно считать одним из главных итогов уходящего года.
С наступающим, дорогие читатели!
Эпизод первый. ЕС — не наш дом. 23 июня в Великобритании был проведён референдум по поводу дальнейшего членства королевства в Евросоюзе. Британцы ответили на единственный вопрос: «Должно ли Соединённое Королевство остаться членом Европейского союза или выйти из Европейского союза?» Накануне плебисцита социологические исследования показывали, что число противников и сторонников Brexit было приблизительно равно. По некоторым опросам, количество сторонников сохранения членства в ЕС незначительно превышало число противников.
На голосовании почти 52% британцев высказались за то, чтобы государство покинуло Евросоюз. Явка была довольно высокий: в референдуме участвовало более 72% избирателей. Тогдашнему премьер-министру Кэмерону, выступавшему за сохранение членства страны в ЕС, пришлось уйти в отставку. С 13 июля 2016 г. пост британского премьера занимает Тереза Мэй.
«Развод» с ЕС Великобритания оформит только к концу 2018 года. О том, что Брюссель намерен окончательно договориться с Великобританией по вопросу выхода королевства из еврообъединения к октябрю 2018 года, сообщил на днях Мишель Барнье, представитель ЕС на переговорах с Великобританией. По его словам, Лондон должен запустить процедуру в конце марта 2017 г. Затем стороны согласуют условия «развода», после чего они должны быть ратифицированы самой Великобританией, всеми членами ЕС и Европарламентом. Если судить по тому, как нерешительна стала Европа в последние годы (одно обсуждение проблемы мигрантов чего стоит), то можно предположить, что окончательный выход Соединённого Королевства из ЕС может затянуться.
Результаты референдума и откол королевства от союза были с настороженностью восприняты не только в Брюсселе, но и в США. Будущее Евросоюза оказалось под вопросом, к тому же в некоторых странах ЕС стали популярны партии, тоже провозгласившие целью выход своих государств из союза. Некоторые российские эксперты даже уверяли, что американское влияние в Евросоюзе после выхода Британии ослабеет. Впрочем, другие придерживались иного мнения, указывая на экономическую конкуренцию США с ЕС: выход из союза Британии, наоборот, играет в таком случае на руку Вашингтону.
Прогнозов относительного будущего ЕС без Британии и Британии вне ЕС в прессе довольно много, но придавать им особое значение едва ли стоит. Ещё два года британцы будут ощущать себя участниками союзного пространства. О каких-либо первых явных последствиях Brexit можно будет говорить только в 2019 году.
Эпизод второй. Конец Старого Света. Миграционный кризис в Европе не стал явлением 2016 года: эксперты считают его точкой отсчёта 2015-й год. Нынешний год является «продолжением» наболевшей темы.
Напомним, миграционный кризис в ЕС возник в начале 2015 года: потоки беженцев и мигрантов-нелегалов в Европейский союз из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии увеличился многократно. Брюссель показал полную неготовность к приёму такого числа «чужаков». Нынешний миграционный кризис в Европе считается крупнейшим со времён Второй мировой войны.
Основными причинами миграционного кризиса специалисты считают экономическую, политическую, демографическую и национально-правовую нестабильность в тех государствах, откуда вынуждены уходить граждане. К этим причинам, описываемым обычно канцелярским языком, относятся и войны, дестабилизировавшие в своё время ситуацию в регионах, причём не без участия Европы. В сущности, Запад расхлёбывает кашу, которую сам и заварил.
Мрачный британский аналитик Джон Хенли считает, что Евросоюз в самом близком будущем ждёт нечто вроде конца света, предсказанного в библии.
В наступающем году европейцы увидят новую волну миграции, крах элит, серии терактов, промахи спецслужб, приход к власти ультраправых. Результатом окажется такой масштабный кризис, который в ЕС преодолеть не смогут.
Брюссель проявит полную беспомощность перед лицом комплексных угроз, и начнутся политические танцы правых партий, выступающих под националистическими лозунгами. Первым победителем на политическом фронте станет, вероятно, голландец Герт Вилдерс: его партия выиграет выборы в Нидерландах в марте.
Далее возникнет мощный политический кризис в отношениях Брюсселя и Анкары. Аналитик перечисляет: прекратятся переговоры по безвизовому режиму для турок, обсуждение членства Турции в ЕС будет окончательно заморожено, Эрдоган станет мишенью для европейских критиков. В ответ неосултан разрешит беженцам свободно переправляться в европейские страны. Более того, он поспособствует им с созданием «коридора». Что будет с ЕС, когда туда заявятся сразу три миллиона беженцев? Самое меньшее придётся их всех кормить и одевать. И как раз в эту пору будут проходить выборы во Франции и Италии. Евроскептики приобретут ещё большую популярность. Они могут взять власть даже в Германии. Европе не избежать потрясений, считает британец.
Согласно опросу агентства «Sputnik», 79% жителей Италии, 67% избирателей Франции и 53% респондентов из Великобритании считают, что ситуация с мигрантами в их странах за последний год ухудшилась. В ФРГ и Испании число недовольных составило по 45%.
Миграционный кризис связан с терроризмом.
Эпизод третий. Убийцы на грузовиках. Первым убийцей стал выходец из Туниса Мохамед Лауэж-Булель. Поздним вечером 14 июля на грузовике он врезался в толпу, наблюдавшую на Английской набережной за салютом в честь Дня взятия Бастилии.
Очевидцы рассказывали, что водитель девятнадцатитонного грузовика специально вилял, чтобы задавить побольше людей. Кровавый итог: 86 погибших, 308 раненых. Террориста застрелили полицейские. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в России).
Сегодня даже в Википедии можно прочитать, как просто в Европе пойти на такое кровавое дело: будущий преступник взял напрокат грузовик с холодильной установкой за пару дней до теракта. Въезжая в город, он легко обманул сотрудников полиции: мол, я доставщик мороженого. Полицейские поверили и не стали обыскивать машину.
Второй «прославившийся» убийца — тоже тунисец. Этот действовал в Берлине. Вероятно, террорист взял за образец действия «коллеги» в Ницце.
Теракт был устроен тоже на грузовике. Мерзавец совершил наезд на людей на рождественской ярмарке базаре на Брайтшайдплац вечером 19 декабря. Машина проехала по территории ярмарки между торговыми лавками и пробила торговый ряд, выбравшись далее на прилегающую улицу. Затем водитель обратился в бегство. Кровавый итог: 12 погибших, 48 раненых. Ответственность взяла на себя опять группировка «Исламское государство». Преступником оказался тунисец Анис Амри. Этот Амри, как предполагается, стал исламистом-радикалом, когда отбывал четырёхлетний тюремный срок в Италии за поджог миграционного центра.
Молодого боевика поймали, но уже не в Берлине, а в Милане. Евросоюз нешуточно взволновал факт продуманного побега вооружённого исламиста, который, покинув место преступления в Берлине, отправился в Париж, а затем подался в Италию. Убийца успел «попутешествовать» по Европе: используя несколько фальшивых удостоверений и меняя национальности как перчатки, он совершил «вояж» из Берлина во Францию, а затем сел на поезд из Шамбери, прибыл в Турин, а из Турина отправился в Милан. Только 23 декабря террорист был застрелен отличившимся итальянским офицером-стажёром.
Вот как было дело.
Полиция получила наводку, и в три часа ночи двое полицейских обнаружили Амри в закрытом железнодорожном терминале. Когда офицеры подошли к Амри, тот сказал, что у него нет ни удостоверения личности, ни телефона, но есть маленький карманный нож. Затем он вдруг вытащил пистолет 22 калибра из рюкзака, завопил «аллаху акбар» и выстрелил в офицера Кристиана Мовио. Попал в плечо. Потом боевик побежал к близлежащей площади и попытался там спрятаться за автомобиль, однако был расстрелян офицером-стажёром Лукой Ската. Теперь Луку чествуют в Италии и в «Фейсбуке» как героя.
Увы, действия полицейского не решают проблемы терроризма в Европе. Теракт и та лёгкость, с которой убийца «путешествовал» по нескольким странам, напугали Европу. Свободное перемещение боевика, присягнувшего «халифу» аль-Багдади, заострило вопрос Шенгенской зоны. Эксперты по борьбе с терроризмом полагают, что она постоянно используется «ИГ».
Эпизод четвёртый. «Антироссийский» бюджет Пентагона. В этом году американский президент Обама, несмотря на плановое сокращение военного бюджета США, выделил несколько миллиардов долларов на укрепление безопасности европейских членов НАТО.
24 декабря стало известно об утверждении Бараком Обамой бюджета Пентагона, который предусматривает специальную строку расходов на укрепление безопасности еврочленов Североатлантического альянса. Министр обороны Эштон Картер, комментируя рост трат на защиту упомянутых членов, связал миллиарды с «агрессивными действиями» Москвы.
Как сообщает Finmarket.tu, законопроект по оборонной политике, включающий бюджет для Пентагона на 2017 год, подписанный Обамой, направляет на оборонные нужды 611 млрд. долл., из которых 3,4 млрд. военные потратят на «сдерживание России».
Этот документ ограничивает сотрудничество США с РФ в оборонной сфере. Отмена ограничений может быть увязана только с «прекращением оккупации Россией украинской территории».
Документ предусматривает также создание центра по выявлению и борьбе с внешней пропагандой и дезинформацией.
Таким образом, подписанный Обамой документ имеет ярко выраженную антироссийскую направленность по нескольким направлениям: от трат на «сдерживание России» до заявлений об оккупации Москвой «украинской территории» и противодействии пропаганде и дезинформации.
Эпизод пятый. Невидимая рука Путина. Американские демократы, которые не могут смириться с поражением на выборах, упорно сваливают вину за проигрыш на русских. Мол, «рука Путина», управляющая пальцами хакеров, сумела повернуть дело так, что в США вместо Хиллари Клинтон избрали Дональда Трампа.
Речь идёт о взломе серверов Демократической партии, а также компьютеров сотрудниц штаба Хиллари Клинтон. Итог: Хиллари могла бы стать президенткой, но сделалась политической неудачницей.
Американское разведывательное сообщество считает, что к «кампании по дезинформации» причастны русские хакеры, а команду «фас» им дали прямо из Кремля. Украденные письма были опубликованы через «WikiLeaks». Это было сделано якобы с целью воздействия на выборы.
Б. Х. Обама до того осерчал на проигрыш своей бывшей любимой госсекретарши, что придумал специальные (экономические и даже дипломатические) санкции против России, а старенький Джо Байден заранее объявил о «тайной кибероперации» против Кремля (последнее означает, что американские хакеры когда-нибудь, наверное, очень скоро, атакуют российские компьютерные сети). Правда, доказательств того, что русские хакеры «по приказу Кремля» вскрывали серверы Демпартии США и шарили в ноутбуках помощниц Клинтон, у американских разведслужб нет. Но когда такие мелочи останавливали главных демократизаторов всея планеты?
Обаму отчего-то не волнует сам позорный факт нарушения кандидаткой в президенты регламента работы со служебными письмами. Сотни тысяч писем, адресованных Клинтон, эта дама хранила где попало, даже на чужих домашних компьютерах. Последнее расследование по поводу такого хранения было проведено под контролем американского генпрокурора и главы ФБР за несколько ней до выборов. Скандал с письмами был довольно шумным и не прибавил мадам Клинтон популярности.
Согласно опросам, в последние дни перед выборами рейтинг Хиллари Клинтон заметно упал. Разрыв между её баллами и показателями Трампа уменьшился. А в совместном опросе радиостанции «Эй-би-си» и газеты «Вашингтон пост» Дональд Трамп обошёл конкурентку!
Выборы прошли 8 ноября, и победил на них по числу голосов выборщиков мистер Трамп.
Эпизод шестой. Человек в ярком галстуке. Избранным президентом США стал миллиардер, республиканец, любитель женщин и ярких галстуков Дональд Трамп.
Поражение Хиллари Клинтон был тем более чувствительным, что Трамп победил только по голосам выборщиков. Народных голосов у него 62.979.879, а у Хиллари — 65.844.954, то есть почти на три миллиона больше.
По итогам голосования коллегии из выборщиков (538 человек) мистер Трамп получил 304 голоса, а Хиллари Клинтон — 227. И даже здесь Хиллари не повезло: если от Трампа отреклись два выборщика-техасца (один отдал голос за Рона Пола, другой проголосовал за Джона Кейсика), то Хиллари показали кукиши трое выборщиков. Первый «отказник» проголосовал за бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, второй — за сенатора Берни Сандерса, а третий попытался вручил судьбу родины… вождю местного племени. Последнее, кстати, было бы решением по меньшей мере справедливым.
Демократы в США считают, что Трампа выбрал Путин, ловко манипулирующий американским сознанием при помощи киберсредств и киберспособов. Была слабая попытка пересчитать голоса в колеблющихся штатах, но толку из этой затеи не вышло.
Теперь идеологи, уверяющие весь мир во вмешательстве в американские выборы тов. Путина, заявляют, что в наступающем году он применит свои навыки и в Европе. Все новые президенты в Старом Свете будут ставленниками Путина.
Эпизод седьмой. Родриго Дутерте: Путин — мой кумир, Обама — сукин сын. Американскому президенту недвусмысленно дали понять из-за границы, что он уже «не торт». Нет, это сделал не Путин.
В ноябре президент Филиппин Родриго Дутерте отметился скандальным демаршем (не первым, но особенно громким) в адрес США, заявив о том, что распорядился аннулировать сделку по закупке оружия у американских производителей.
Скандал разразился из-за того, что Вашингтон попытался указать президенту Филиппин на применение тем «недемократических» методов в борьбе с наркомафией. Один из методов, к примеру, — отстрел полицией наркоторговцев на улицах. Как только Белый дом попытался объявить президенту Филиппин о необходимости прекратить использование таких методов, Дутерте пришёл в ярость, обвинив США во вмешательстве во внутренние дела страны.
Дутерте назвал мистера Обаму «сукиным сыном», в советах которого Филиппины не нуждается. В Вашингтоне в ответ заговорили о возможных санкциях. В частности, сенатор Бен Кардин объявил, что в рамках вероятных санкций Вашингтон может пересмотреть контракт по поставкам американского оружия Филиппинам.
Родриго Дутерте тут же заявил следующее: «Все, кто в США стоит за этим решением, — обезьяны!»
Президент Филиппин ввёл в отношении США «контрсанкции». Он на словах отказался от закупок американского оружия и сообщил, что намерен искать поставщика понадёжнее. «Мы будем искать другого поставщика — по более низким ценам и более надёжного», — отметил президент.
Надо полагать, власти в Вашингтоне всё меньше и меньше помнят основы рыночной экономики. Привычка решать все вопросы политическими методами до добра американцев не доведёт. В конце концов, с клиентами так не разговаривают.
Ранее, в октябре, стало известно, что Филиппины могут заключить с РФ и КНР не только экономический, но и военный союз. Об этом президент Дутерте открыто заявил журналистам. Днём раньше господин Дутерте обозвал Барака Обаму «сыном шлюхи», а также заявил, что для Филиппин «пришло время попрощаться с США». Цитата по телеканалу «Euronews»:
«Америка меня потеряла. Я осознал себя плывущим по вашему идеологическому течению. И, наверное, я также поеду в Россию для переговоров с Путиным. Я ему скажу, что нас тут трое, кто против всего мира: Китай, Филиппины и Россия. И это единственный путь!»
Кроме того, президент Филиппин заявил, что его кумир — Путин. Так и сказал: «Мой кумир».
Всерьёз, однако, риторику Дутерте принимать не стоит.
Насчёт «военного союза» (да и экономического тоже) Москвы и Манилы есть много сомнений.
Во-первых, торговое сотрудничество России и Филиппин весьма невелико, к тому же, кроме сырья, Москве почти нечего предложить Маниле. Вот ведущие страны, поставляющие товары в Филиппины (2014 год): Китай (15,2%), США (8,8%), Япония (8,2%), Южная Корея (7,7%), Сингапур (6,9%) и Тайвань (6,8%). На долю же российских товаров приходится лишь 1,5%. Мало того, в I квартале 2015 г. объём общего товарооборота между Россией и Филиппинами составил 143,2 млн. долл., что на 26,1% меньше, чем в I квартале 2014 г. Причём ввозится в Филиппины, как понятно и без пояснений, в основном сырьё. Преобладающая доля российского экспорта в Филиппины в I квартале 2015 г. приходилась на «топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (84,6%)». Филиппины поставляют в РФ гораздо более «умный» товар: электрические машины и оборудование, оптические, фотографические, кинематографические аппараты, медицинские приборы и мн. др. И даже ядерные реакторы: «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части» (16,3% в объёме ввезённых в РФ товаров за первый квартал прошлого года). Структура товарооборота говорит сама за себя: России просто нечего предложить Филиппинам.
Во-вторых, несмотря на некоторые заявления г-на Дутерте, будто бы готового покупать российское оружие, такого рода крупная сделка едва ли состоится. Судите сами: Манила с 1951 года следует курсом США, филиппинская элита почти сплошь проамериканская, говорит по-английски, и Дутерте так просто сложившийся оборонный союз с США не сломает. Есть подозрения, что и не собирается его ломать: недаром же, заявив о «сыне шлюхи», он тут же признался, что Филиппины не прекращают отношений с давним своим союзником. Тем самым лидер государства отделил свои слова от своих дел.
По сути, Дутерте лишь капризничает на мировой арене, набивая себе цену и изображая из себя выгодного покупателя оружия, а заодно влиятельную персону, руководящую неким новым центром силы, пусть даже региональным.
Едва ли он пойдёт в отношениях с США дальше голословных эпатирующих заявлений, граничащих с оскорблениями. Армейская элита, вскормлённая и обученная Америкой, такого босса может и скинуть.
Эпизод восьмой. Два импичмента. Один состоялся в Бразилии, второй наметился в Южной Корее.
31 августа 2016 г. бразильские сенаторы окончательно поддержали импичмент, инициированный ещё в прошлом году, и лишили Дилму Руссефф президентской должности. 61 сенатор (требовалось не менее 54 голосов) поддержал обвинения Руссефф в бюджетных махинациях.
Роль главы государства до 31 декабря 2018 года, то есть до срока истечения полномочий, которые могли бы быть у Руссефф, исполняет Мишел Темер.
В сущности, к импичменту привёл самый обыкновенный кризис в стране, который разразился в годы второго президентского срока Руссефф (её переизбрали в октябре 2014 г., причём она уже тогда не имела большой популярности и победила с маленьким отрывом: обошла кандидата от Партии бразильской социал-демократии Аэсиу Невиса всего на три с небольшим процентных пункта, к тому же то была победа во втором туре). Её предвыборная кампания строилась на популистских лозунгах — как показало время, невыполнимых.
Круг обещаний оказался слишком широк: Дилма клялась расширить и без того огромный охват населения социальными программами «Больше врачей», «Мой дом, моя жизнь» и др., создать двенадцать миллионов рабочих мест уже к 2018 году (к концу срока правления), повести решительную борьбу с коррупцией, обеспечить транспарентность государственного управления и многое другое. Почти все обещания так и остались обещаниями. Грянул кризис. Как водится, он был одновременно экономическим и политическим.
Итоги 2015 года в экономике Бразилии: ВВП сократился на 3,8% (самый низкий показатель с 1990 г.), инфляция выросла до 7,97%; курс реала обесценился на 24% по отношению к доллару, безработица в первом квартале 2016 года достигла 10,9%. Из-за непомерно дорогих социальных программ дефицит бюджета вырос с 2% ВВП в 2010 г. до 10% в 2015 г. По бюджету ударили и огромные траты на Олимпийские игры 2016 г. (запланированный бюджет — около 10 млрд. долл.).
Масла в огонь подлил и политический скандал, разыгравшийся в конце 2014 г. Речь о коррупции в «Petrobras» в те годы, когда сама Руссефф была председателем управляющего совета (2003-2010 гг.). К махинациям были причастны топ-менеджеры корпорации и высокопоставленные политики, в том числе бывшие члены правительства.
Всё это опустило и без того невысокую популярность Руссефф и её команды ниже плинтуса: в 2015 году деятельность правительства положительно оценивало от 10 до 13% населения.
В Южной Корее началась похожая процедура.
Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе. Причиной стали обвинения в адрес её помощницы и близкой подруги в коррупции и использовании служебного положения.
Теперь Конституционный суд должен решить в течение 180 дней, отстранять ли Пак Кын Хе от власти. До принятия решения судом управлять страной будет премьер-министр.
Как напоминает «Би-би-си», в 2004 году в аналогичной ситуации, когда парламент тоже проголосовал за импичмент, Конституционный суд отменил решение, и Но Му Хён правил ещё 4 года.
Эпизод девятый. Взятие Алеппо и падение Пальмиры. 22 декабря правительственная сирийская армия объявила о полном освобождении Алеппо от террористических группировок.
Освобождение Алеппо в Кремле считают важным этапом на пути стабилизации ситуации в САР.
Также в декабре было признано, что правительственная армия сдала другой город, Пальмиру, боевикам «ИГ». По данным Центра примирения враждующих сторон в Сирии, численность террористов, атаковавших Пальмиру, составила примерно 4 тысячи.
Напомним, от боевиков «ИГ» Пальмиру освободили в марте 2016 года. Задача была выполнена правительственными войсками Сирии при поддержке ВКС РФ.
Дамаск полагает, что Пальмира будет отбита в ближайший месяц.
Эпизод десятый. Турция: всё-таки партнёр? На международном уровне речь идёт о грядущем разделе Сирии на «неофициальные» зоны. Такой раздел, если только стороны договорятся, может состояться в рамках соглашения между Россией, Ираном и Турцией. При этом Башар Асад сохранит президентское кресло до следующих выборов.
Сирию разделят на «неофициальные зоны» по регионам, а Башар аль-Асад останется президентом, по крайней мере, на несколько лет. Такие условия предусмотрены в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном, сообщили источники агентства «Рейтер».
«Сделка» позволит реализовать «региональную автономию в границах федеральной структуры, контролируемой асадовской сектой алавитов». Соглашение «находится в стадии становления».
О поиске компромиссного решения сообщил агентству Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (мозгового центра, близкого к МИД России).
«Было движение в сторону компромисса, — сообщил он. — Прийти к окончательному соглашению будет трудно, но позиции сторон изменились».
Россия и Турция, вероятно, позволят Асаду остаться у власти до следующих президентских выборов: подразумевается, что он уйдёт, а баллотироваться будет менее противоречивый кандидат от алавитов.
Сообщается, что Путин заключил «ряд кулуарных договорённостей» со своим турецким коллегой Эрдоганом, чтобы проложить «путь к возможной сделке».
Бывший посол Великобритании Тони Брентон полагает, что Москва и Анкара заключили сделку потому, что Кремлю была нужна Анкара: только с ней можно было сесть за общий стол переговоров. «Реально, живьём в игре участвуют турки, их ведёт их страх, который они испытывают перед появлением автономного Курдистана внутри Сирии. Это будет иметь для них прямые последствия».
«Рейтер» указывает, что изменение позиций Москвы и Анкары укладывается в рамки «реалполитик». Россия не хочет увязнуть в длительной войне и вместе с тем не желает, чтобы Сирия развалилась: в Москве хотят сохранить своего ближневосточного союзника.
При этом Турция хочет «неформально контролировать» полосу территории северной Сирии, создав там «безопасную зону для размещения беженцев, базу для антиасадовской оппозиции и оплот против курдского влияния».
Имеется и ещё один фактор стратегического сближения России и Турции, который упущен в материале «Рейтер». Это фактор энергоресурсов. Россия продаёт, Турция покупает.
«Турции нужен газовый контракт с Россией, который делает её экономически независимым государством, — сказал в интервью «Ридусу» Максим Шевченко, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира. — Россия для Турции — источник энергии, которым она никогда в своей истории не обладала».
Что касается Башара Асада, добавим, то ему придётся согласиться с тем окончательным (и неизбежно компромиссным) вариантом неформального раздела Сирии, который предложат Россия, Турция и Иран. Надо полагать, Турция сделает всё, чтобы одобряемая ею антиасадовская оппозиция сохранила силы в своём «безопасном» регионе, а Россия и Иран сделают всё, чтобы президент Асад остался у власти до следующих выборов. Сближать интересы трёх государств будут общие действия против боевиков «ИГ».
Эпизод одиннадцатый и последний. В Стране
«На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям, нужно в конце концов как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования, вот в чём все дело», — заявил он на пресс-конференции.
Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Синдзо Абэ не привели ни к каким переменам в отношении заключения мирного договора. С другой стороны, к «решению» вопроса о так называемых северных территориях (чего опасались некоторые российские аналитики) визит тоже не привёл.
Некоторые аналитики находят «прорывом» договорённости Путина и Синдзо Абэ о совместных проектах, например, договорённости об участии японских концернов «Mitsui» и «Mitsubishi» в российских газовых проектах: третьей очереди «Сахалина-2», совместной с «Роснефтью» разработке нового месторождения на юго-западе от Сахалина и проекте на Ямале. «Это цементирует наши отношения с Японией гораздо крепче, чем все разговоры о мирном договоре и решении территориального вопроса», — считает А. Полунин из «Свободной прессы».
Идея совместной хозяйственной деятельности Японии и России на островах, напомним, обсуждается в разных форматах уже несколько десятилетий. Однако всякий раз планы упирались в вопрос суверенитета (СССР, затем РФ) и вопрос принадлежности «северных территорий» (Япония). Позиция как первой, так и второй стороны не изменилась и по сей день.
* * *
Сирия могла бы превратиться в 2016 году в центр противостояния новой холодной войны, где схлестнулись интересы России и Запада. Однако вышло иначе: Обама предпочёл остаться в составе «коалиции» на иракском плане, а Сирию «отдал» России. Слишком уж велик был риск непредвиденных столкновений двух коалиций.
После полной победы в Алеппо роль России в регионе настолько возросла, что урегулирование кризиса на начальном этапе, включая планирование будущих выборов, сейчас идёт без участия США.
Таким образом, снижение роли США на международной арене можно считать одним из главных итогов уходящего года.
С наступающим, дорогие читатели!
Автор: Олег Чувакин