Индийские ВВС намерены в течение 10 лет принять на вооружение до 250 истребителей

ВВС Индии в следующие 10 лет намерены принять на вооружение от 200 до 250 истребителей с тем, чтобы сохранить должный уровень боеспособности.По словам начальника штаба ВВС Арупа Раха, у Индии достаточно тяжелых истребителей, но есть проблемы с легкими и средними истребителями.– сказал Раха.Он добавил, что необходимо открыть еще одну производственную линию, однако не уточнил каких именно самолетов. Начштаба также отметил необходимость покупки новых самолетов-заправщиков.Данные о необходимости приобретения 200-250 истребителей озвучивались в Индии неоднократно. В декабре 2015-го, например, об этом официально заявляло Минобороны страны.