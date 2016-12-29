Индийские ВВС намерены в течение 10 лет принять на вооружение до 250 истребителей
ВВС Индии в следующие 10 лет намерены принять на вооружение от 200 до 250 истребителей с тем, чтобы сохранить должный уровень боеспособности.
По словам начальника штаба ВВС Арупа Раха, у Индии достаточно тяжелых истребителей, но есть проблемы с легкими и средними истребителями.
«Мы по-прежнему принимаем на вооружение Су-30, они прослужат 40 лет. Легкий боевой самолет (истребитель индийской разработки Tejas) заполнит проблемы в категории легких самолетов. (Французские истребители) Rafale – великолепные самолеты. Но их у нас всего 36, нам нужно больше самолетов средней категории», – сказал Раха.
Он добавил, что необходимо открыть еще одну производственную линию, однако не уточнил каких именно самолетов. Начштаба также отметил необходимость покупки новых самолетов-заправщиков.
Данные о необходимости приобретения 200-250 истребителей озвучивались в Индии неоднократно. В декабре 2015-го, например, об этом официально заявляло Минобороны страны.
По словам начальника штаба ВВС Арупа Раха, у Индии достаточно тяжелых истребителей, но есть проблемы с легкими и средними истребителями.
«Мы по-прежнему принимаем на вооружение Су-30, они прослужат 40 лет. Легкий боевой самолет (истребитель индийской разработки Tejas) заполнит проблемы в категории легких самолетов. (Французские истребители) Rafale – великолепные самолеты. Но их у нас всего 36, нам нужно больше самолетов средней категории», – сказал Раха.
Он добавил, что необходимо открыть еще одну производственную линию, однако не уточнил каких именно самолетов. Начштаба также отметил необходимость покупки новых самолетов-заправщиков.
Данные о необходимости приобретения 200-250 истребителей озвучивались в Индии неоднократно. В декабре 2015-го, например, об этом официально заявляло Минобороны страны.
Использованы фотографии: http://defence.pk