19:15 29 декабря

Индийские ВВС намерены в течение 10 лет принять на вооружение до 250 истребителей

ВВС Индии в следующие 10 лет намерены принять на вооружение от 200 до 250 истребителей с тем, чтобы сохранить должный уровень боеспособности.

Индийские ВВС намерены в течение 10 лет принять на вооружение до 250 истребителей


По словам начальника штаба ВВС Арупа Раха, у Индии достаточно тяжелых истребителей, но есть проблемы с легкими и средними истребителями.


«Мы по-прежнему принимаем на вооружение Су-30, они прослужат 40 лет. Легкий боевой самолет (истребитель индийской разработки Tejas) заполнит проблемы в категории легких самолетов. (Французские истребители) Rafale – великолепные самолеты. Но их у нас всего 36, нам нужно больше самолетов средней категории», – сказал Раха.

Он добавил, что необходимо открыть еще одну производственную линию, однако не уточнил каких именно самолетов. Начштаба также отметил необходимость покупки новых самолетов-заправщиков.

Данные о необходимости приобретения 200-250 истребителей озвучивались в Индии неоднократно. В декабре 2015-го, например, об этом официально заявляло Минобороны страны.

Использованы фотографии: http://defence.pk
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Комментарии 18
  1. svp67 Сегодня, 15:12
    ...но есть проблемы с легкими и средними истребителями.
    У нас пока то же... Так, что похоже придется индусам искать такие самолеты не у нас.
    svp67
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:15
      Я думаю f-35 возьмут или на крайняк f-16, если янки поскупятся с f-35...
      DIVAN SOLDIER
      1. svp67 Сегодня, 15:18
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        Я думаю f-35 возьмут или на краняк f-16, если янки поскупятся с f-35...

        Не знаю, но что то мне кажется Ф-35 пока у американцев будет "под запретом" для поставок в Индию. Так как Индия ВСЕГДА ставит условие о развертывание производства НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ. Не думаю, что американцы пойдут на это.
        svp67
        1. vanek77 Сегодня, 15:36
          Я все-таки думаю, что у нас нет проблем со средним истребителем, есть проблема с препятствием принятия на вооружение готового истребителя. На счет Индии. Они в середине лета запрашивали новую комплектацию МиГ-35, так как им понравилась комплектация Египетских МиГов, поэтому у нас очень быстро и появилась обновленная АФАР, для среднего истребителя (это было их основное требование, после прекращения финансирования которого в свое время МиГ вылетел из тендера). Конкуренты скорее всего, это последняя модификация Ф-16, "Грипен" (хотя там тоже есть проблемы). Разрешение на производство этих моделей Индусы могут получить, но Ф-35, "СуперХорнет, никогда, только покупать. Шансы равны у всех, все зависит от лоббирования руководства, при выполнении этого условия у МиГа шансы повыше. Посмотрим. Интересно, что сейчас Индусы мало говорят об однодвигательном истребителе, может хотят допилить свой? С кем-то они уже по двиглам уже пытаются договориться. Вообще у них в авиации такой разнобой, понимаю, что "не все яйца в одну корзину), но не до такой же степени.
          vanek77
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:27
            Есть у меня предчувствие , что индусы хапнут "Рафали" .
            bouncyhunter
        2. voyaka uh Сегодня, 16:38
          "ВСЕГДА ставит условие о развертывание производства НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ.
          Не думаю, что американцы пойдут на это"///

          Так Ф-35 уже собирают на территории Италии и Японии.
          Вопрос, доверяют ли Индии так же как этим странам.
          voyaka uh
    2. iConst Сегодня, 15:19
      Цитата: svp67
      ...но есть проблемы с легкими и средними истребителями.
      У нас пока то же... Так, что похоже придется индусам искать такие самолеты не у нас.

      МиГ-35 не тянет лёгкий сектор?

      Вообще странно видеть сегрегацию аж на три класса, при тенденции (у СГА), по сути, к одному истребителю.
      iConst
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:22
        Миг был бы конкурентным самолетом, если бы наши власти и ему уделяли внимание, а не только сухому...
        DIVAN SOLDIER
        1. svp67 Сегодня, 16:11
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Миг был бы конкурентным самолетом, если бы наши власти и ему уделяли внимание, а не только сухому...

          А сейчас что МиГ, что Су, Ту, Як, Ил это все единая КОМПАНИЯ. И уже внутри нее решается, что и кому производить.
          svp67
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:14
    Сейчас в Индии представители всех крупнейших в мире производителей военных самолетов наперебой свои машины расхваливают -шутка ли,такой заказ, такие деньги и работа на годы вперед, тем более что проданные самолеты нужно обслуживать, снабжение запчастями опять же!!!
    Изгоняющий либероидов
  3. Владимир 38 Сегодня, 15:15
    Очень рассчитываю, что это будут наши машины)
    Владимир 38
  4. Siniy Сегодня, 15:22
    F-35 будет для Индийских ВВС оптимальным
    Siniy
    1. Jovanni Сегодня, 17:08
      Цитата: Siniy
      F-35 будет для Индийских ВВС оптимальным

      Не, нафиг. Без плова тогда останемся. Вернее без приправ. Чтоб купить F-35 бабосов нужно немерено... В сто раз цены на пряности поднимать индусам придется! А может и на лекарства...
      Jovanni
      1. samoletil18 Сегодня, 17:47
        Есть такая приправа кориандр. Его фасуют и везут в наши магазины из Индии. А саму травку,около 50% от произведённого в Индии покупают в России. Они на нашем кориандре зарабатывают, у нас же, а потом ещё и от МиГ-35 нос воротят в сторону Рпфаля.
        samoletil18
  5. hannibal lecter Сегодня, 16:58
    Цитата: Siniy
    F-35 будет для Индийских ВВС оптимальным

    О да, что ты ещё мог написать. Испаганили сайт.
    hannibal lecter
    1. Siniy Сегодня, 17:13
      Мы с вами на ТЫ не переходили юноша
      Siniy
  6. Леонид Хар Сегодня, 17:03
    Миги бы подошли
    Леонид Хар
    1. ватник Сегодня, 18:04
      Надо их "заставить" взять Миг-35 дешево сердито да и опыт обслуживания советской/российской техники у них есть.
      ватник

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