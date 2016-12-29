19:19 29 декабря

В России создан робототехнический комплекс для работы в зоне радиационного заражения

Российский Центр по проведению специальных операций особого риска МЧС получил новый робототехнический комплекс, способный заменить человека во время ликвидации последствий аварий на атомных электростанциях и химических предприятиях.

В России создан робототехнический комплекс для работы в зоне радиационного заражения
Робот радиационной разведки РТК-05 Санкт-Петербургского ЦНИИ робототехники и технической кибернетики.

«Новый робот способен функционировать в зоне радиационного заражения как в автономном режиме, по заранее заложенной в него программе, так и под дистанционным управлением оператора», – говорится в сообщении «ЦНИИ робототехники и технической кибернетики».


По данным пресс-службы, «в состав робототехнического комплекса входят сам робот радиационной разведки (РТС-РР), устройства для проведения технологических операций (РТС-ТО) и средство доставки и управления роботом на базе автомобиля Mercedes-Benz VARIO 815D».

Комплекс представляет собой шестиколесный вездеход, длиной 1,4 м и весом около 270 кг. Сообщается, что «над передней парой колес комплекса установлен многосуставный манипулятор, способный поднимать грузы весом до 10 кг».

Сообщается, что робот «оснащен телегаммавизором, позволяющим прямо на экранах пульта управления увидеть местоположение источников радиации за счет специальных датчиков, регистрирующих местонахождение источников излучения и определяющих их силу».

Система реагирует на источники радиации в энергетическом диапазоне от 0,08 до 2,6 МэВ. Управлять комплексом дистанционно можно по радиоканалу (до 500 м) и по кабельному соединению (до 100 м)

Использованы фотографии: http://www.strf.ru
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Комментарии 13
  1. Лопатов Сегодня, 15:52
    Ну вот умеют же...
    Значит такого типа робототехнические комплексы не поставляют армейским сапёрам по причине финансовой?
    Недавняя фотография из Сирии: идёт себе дядька, обследует маршрут ручным "Коршуном" на предмет закладок с электроникой, его бойцы с автоматами прикрывают. И по факту они все "списаны", ибо если СВУ находится под контролем, то его обязательно приведут в действие- угроза обнаружения слишком велика.

    Неприятно это...
    Лопатов
    1. cniza Сегодня, 16:15
      Не уверен , что робот может полностью заменить человека в таком деликатном деле.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:32
        Конечно , не сможет . Но при выполнении многих задач он вполне справится , а значит отпадает необходимость подвергать опасности человеческую жизнь . Полезный робот .
        bouncyhunter
      2. Лопатов Сегодня, 17:16
        Ну вот, на фотографии конкретнейший пример. Первого дядьку с детектором нелинейных переходов может и должен заменить робототехнический комплекс. Это только кажется, что дядька дешевле, обучить хорошего сапёра- очень дорогой процесс.

        Кстати, изготовители "Коршуна" предлагают его вариант на мультикоптере.

        http://detektor.ru/prod/self/antiterror/strekoza/

        Но похоже, МО решило, что это слишком дорого, надо на проведение шоу "Безопасный маршрут" денюжку оставить...
        Лопатов
    2. alstr Сегодня, 17:52
      Открою секрет. Умели еще 20 лет назад. Денег просто не давали, а предпочитали закупать импортные.
      В 1998 писал диплом там. Нормальные мужики, рукастые. Но денег даже на зарплату еле наскребали. Как они нам рассказывали. Ходили по разным ведомствам МЧС, МО, но во-первых, они не могли сами дать четкое и ясное ТЗ, а во вторых, не было денег. Либо говорили шедевральную фразу. ТЗ мы Вам не дадим, дайте нам гтовое изделие. А мы потом посмотрим подойдет ли нам оно. При этом покупали дорогущие зарубежные аналоги.
      alstr
  2. Paranoid50 Сегодня, 16:01
    Земляки постарались. Простенько и со вкусом. Радует,что вкупе с атомкой и химпром не забыли. Но,чёрт побери
    Mercedes-Benz VARIO 815D».
    Единственно, чем могу объяснить это, так только тем,что для прототипа взяли то,что во дворе стояло. В серию (если пойдёт) уже не катит. Или как? request
    Paranoid50
    1. Paranoid50 Сегодня, 16:26
      Кстати,зашёл на сайт ЦНИИ РиТК - там таких девайсов целая линейка, есть и поменьше.
      Paranoid50
    2. Миротворец Сегодня, 18:31
      Без мерседеса не работает. :)
      Миротворец
  3. Димонт Сегодня, 16:37
    Для радиационной разведке робот. Вот такую бы игрушку да 30 лет назад во время Чернобыля
    Димонт
    1. Лопатов Сегодня, 17:24
      Так были... Причём буквально недели уходили на разработку...
      На досуге зайдите в поисковик по "Чернобыль робототехнические комплексы", найдёте очень много интересного...
      Лопатов
      1. alstr Сегодня, 17:59
        По словам работников ЦНИИ РТК, которые знакомы с темой, то там была допущена типичная ошибка - использование техники за рамками допустимого. Т.е. пытались работать роботами по радио каналу, а в условиях радиации (особенно большой, кстати при пожаре радио канал тоже сбоит) - это невозможно. Сбивалось управление. А надо было использовать кабель. Было несколько неприятных случаев с роботами. Из-за этого после Чернобыля интерес к роботам иссяк. Только теперь он возраждается.
        alstr
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:08
    Тут по ходу с умом используют старые наработки -в 94М году один сотрудник номерного НИИ жаловался что у них тема роботов для армии закрыта, а группа этим занимавшаяся расформирована. Видать с тех времен идеи и технологии используем.
    Изгоняющий либероидов
  5. Игорь В Сегодня, 17:16
    Привет Фукусиме!
    Игорь В

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