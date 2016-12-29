В России создан робототехнический комплекс для работы в зоне радиационного заражения

Российский Центр по проведению специальных операций особого риска МЧС получил новый робототехнический комплекс, способный заменить человека во время ликвидации последствий аварий на атомных электростанциях и химических предприятиях.«Новый робот способен функционировать в зоне радиационного заражения как в автономном режиме, по заранее заложенной в него программе, так и под дистанционным управлением оператора», – говорится в сообщении «ЦНИИ робототехники и технической кибернетики».По данным пресс-службы, «в состав робототехнического комплекса входят сам робот радиационной разведки (РТС-РР), устройства для проведения технологических операций (РТС-ТО) и средство доставки и управления роботом на базе автомобиля Mercedes-Benz VARIO 815D».Комплекс представляет собой шестиколесный вездеход, длиной 1,4 м и весом около 270 кг. Сообщается, что «над передней парой колес комплекса установлен многосуставный манипулятор, способный поднимать грузы весом до 10 кг».Сообщается, что робот «оснащен телегаммавизором, позволяющим прямо на экранах пульта управления увидеть местоположение источников радиации за счет специальных датчиков, регистрирующих местонахождение источников излучения и определяющих их силу».Система реагирует на источники радиации в энергетическом диапазоне от 0,08 до 2,6 МэВ. Управлять комплексом дистанционно можно по радиоканалу (до 500 м) и по кабельному соединению (до 100 м)