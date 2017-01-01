Сатановский: Обама гадит в три стороны, последствия будут фатальными...

«Через 23 дня уйдет администрация Барака Хуссейна Обамы. Она гадит, в основном, в три стороны», - рассказал известный политолог Евгений Сатановский в рамках авторской радлиопредачи «От двух до пяти» на радио «Вести ФМ».«Вот мы знаем Обаму, мы его со всех сторон знаем. Санкции против нас кто ввел? Обама. Обзывал нас всяко кто? Обама. Гадил нам в Сирии, вот эти бесконечные посиделки Керри с Лавровым, которые оттягивали и Алеппо и победы над Джебхат-ан-Нусрой …. Ну Керри чей человек? Обамы», - начал политолог.Первое место, конечно же, среди неугодных Америке Барака Обамы, бесспорно занимает Россия. До окончания срока своего правления, пока еще действующий президент США старается подписать максимальное количество новых антироссийских законов, тем самым подготавливая для своего «сменщика» Дональда Трампа наибольшее количество сложностей и проблем. Скандальный миллиардер, вырвавший у кандидата от Демократов Хиллари Клинтон победу на выборах, является вторым объектом агрессии Обамы....Третьим же направлением последних «злодейств» президента США оказался, как ни странно, Израиль.Как известно, недавно в ООН была принята новая антиизраильская резолюция, согласно содержанию которой, Израилю было запрещено строительство поселений на «оккупированных» территориях. Данная резолюция, несмотря на когда-то «союзнические» отношения Америки и Израиля, была подготовлена по инициативе Барака Обамы. Примечательно, однако, что представители США во время голосования в ООН официально воздержались.Египет же, несмотря ни на что, неожиданно «подложил свинью» американцам и обнародовал информацию о том, что лично Госсекретарь США Джон Керри вместе с советницей по нацбезопасности Америки Сьюзан Райс проводили тайную встречу с член ЦК и начальником разведки национальной Палестинский администрации.Сатановский рассказал, что египтяне привели протокол встречи, где Керри и Райс сообщили о готовности провести в Совбезе ООН всю необходимую работу, касающуюся антиизраильской резолюции. Там же они сообщили, что уже дали своему представителю в ООН Саманте Пауэр указание поддерживать контакт с представителем Палестины. ...На деле вышло так, что Американцы, которые по официальной версии воздержались от голосования стояли за этой резолюцией. Причем сделано это было на высшем государственном уровне....Россия в данном случае проголосовала за принятие резолюции, поскольку всегда действует в соответствии с международным правом и законами, а резолюция была основана на апробированных формулировках, подтверждающих позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля.В то же время представитель РФ в Совбезе ООН Виталий Чуркин был единственным, кто призывал мировую общественность не спешить с принятием антиизраильской резолюции и попытался оттянуть дату голосования.Таким образом, Обама напоследок успел протолкнуть в ООН выгодную себе резолюцию, но при этом Штаты остались «ни при делах», воздержавшимися....«Обама умудрился... Он - удивительный человек: он умудрился пересобачиться со всеми одновременно», - отметил Сатановский.По мнению политолога, этот американский президент относится к ненациональной, антинациональной элите, сильно антиамериканской и со спекулятивными интересами, которая уверена, что весь мир и их США должны строиться только так, как нужно им, вне зависимости от американских интересов.По словам политолога, Барак Обама по окончании срока уйдет в неизвестность и начнет оттуда всем гадить, правда он начал всем гадить еще в свою бытность президентом.Впрочем, несмотря на все усилия, не все его действия можно назвать полезными. По сути, за время своей карьеры он сделал в отношении России все что смог, так что никакого фактического урона РФ Обама уже не нанесет. Россия научилась жить без сотрудничества с США и Европой, в отличии от них самих. Фактически, в последнее время президент Соединенных Штатов только впустую тратит деньги налогоплательщиков. Тем не менее, он испортил отношения практически со всеми странами и уронил достоинство своей страны. Он уйдет на покой, а разгребать сложившуюся ситуацию придется новому президенту и простым американцам. Его действия могут оказаться фатальными США, поскольку стране придется с нуля заново устанавливать контакт со всем миром. Фактически, своей агрессией он изолирует свою страну от всего мира и сейчас преуспевает в этом как никогда.