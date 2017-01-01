Четыре случая, когда мир находился на грани ядерной войны между США и СССР

Случаи ложного срабатывания систем предупреждения о ракетном нападении - ситуации, когда мир находился на «пороге» глобальной ядерной войны. На сегодняшний день, помимо Карибского кризиса, известны четыре таких случая. Два из них связаны с работой советской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), ещё два — с американской системой раннего предупреждения.Около 9:00 9 ноября 1979 года компьютеры Национального центра управления Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), расположенного в бункере в недрах горы Шайенн, Национального командного центра в Пентагоне и Запасного национального командного центра в Форт-Ричи выдали сообщение о том, что Советский Союз начал нанесение массированного ядерного удара с целью уничтожения системы управления и ядерных сил США. Немедленно на всех трёх командных пунктах было начато совещание с участием высокопоставленных военных чиновников. На пусковые установки МБР «Минитмэн» поступила команда подготовки к запуску. Была объявлена тревога по всей системе противовоздушной обороны, как минимум десять перехватчиков были немедленно подняты в воздух. Также был поднят в воздух самолёт президентского воздушного командного пункта, правда, без самого президента на борту.В течение нескольких минут после поступления сигнала о нападении военными были проверены исходные данные, поступившие со спутников раннего предупреждения и радаров, окружающих территорию США. Ни одна из систем не обнаруживала признаков ракетного нападения, поэтому тревога была отменена.Позднее было установлено, что причиной инцидента стала компьютерная лента, предназначенная для отработки действий при ракетном нападении, которая была ошибочно загружена в компьютер, находящийся на боевом дежурстве.3 июня 1980 года на командные пункты США вновь поступило предупреждение о ракетном нападении. Вновь на пусковые установки МБР «Минитмэн» поступила команда подготовки к запуску, а экипажи стратегических бомбардировщиков заняли свои места в самолётах. Но на этот раз компьютеры не выдавали чёткой и связной картины нападения, как в прошлый раз. Вместо этого на экранах отображались постоянно меняющиеся цифры количества запущенных ракет. Более того, на разных командных пунктах эти цифры не всегда совпадали. Хотя многие офицеры не отнеслись к этому инциденту так серьёзно, как к предыдущему, вновь было созвано экстренное совещание, чтобы оценить возможность того, что нападение реально. Вновь были проверены исходные данные со спутников и радаров. И вновь ни одна система не подтверждала факт ракетного нападения.Позднее было установлено, что причиной инцидента стал сбой одной микросхемы в компьютере, что привело к отображению случайных чисел вместо количества запущенных ракет.26 сентября 1983 года (по другим данным — в июле) недавно поставленный на боевое дежурство спутниковый эшелон советской системы предупреждения о ракетном нападении выдал сообщение о нападении со стороны США. Спутники, находившиеся на высокоэллиптической орбите, наблюдали за районами базирования американских ракет под таким углом, что они находились на краю видимого диска Земли. Это позволяло обнаруживать стартующие ракеты на фоне тёмного космического пространства и таким образом определять факт запуска по инфракрасному излучению работающего ракетного двигателя. Такая конфигурация была выбрана, чтобы снизить вероятность засветок датчиков спутника отражённым от облаков или снега солнечным светом.Тем не менее, в этот день после полудня спутник, район базирования американских ракет и Солнце оказались расположены так, что солнечный свет сильно отражался от облаков, расположенных на больших высотах. Вероятно, это был первый подобный случай на принятой за год до этого на вооружение системе. Спутник передал сообщение о запуске нескольких ракет с континентальной части США. Но радарное наблюдение не могло подтвердить этого, так как «ракеты» находились ещё слишком далеко. Возможно, советское военное руководство не дало команды на нанесение ответного ядерного удара, так как считалось, что нападение США должно иметь массированный характер, чтобы вывести из строя советские командные пункты и уничтожить большую часть ядерного потенциала страны, а запуск всего лишь нескольких ракет не укладывался в эту картину.В 1998 году стало известно, что тревога 26 сентября 1983 года была признана ложной решением оперативного дежурного подполковника С. Е. Петрова.Рано утром 25 января 1995 года норвежские учёные при поддержке американцев произвели запуск самой крупной до сих пор метеорологической ракеты с острова Аннёя у побережья Норвегии. Ракета, предназначенная для изучения северного сияния, в конструкции которой использовалась первая ступень от американской тактической ракеты «Онест Джон», поднялась на высоту более 580 км. При наблюдении российским радаром СПРН траектория этого полёта оказалась сходной с траекторией американской ракеты «Трайдент» Д-5, запущенной с борта подводной лодки. Такая ракета могла использоваться для высотного ядерного взрыва, что временно вывело бы из строя российские радары системы предупреждения о ракетном нападении. Такой высотный взрыв рассматривался как один из вариантов начала массированной ядерной атаки американцев.Запуск норвежской ракеты поставил мир перед угрозой обмена ядерными ударами между Россией и США. На следующий день президент Борис Ельцин заявил, что он впервые задействовал свой «ядерный чемоданчик» для экстренной связи со своими военными советниками и обсуждения ситуации.Тем не менее в середине 1990-х годов космический эшелон СПРН функционировал практически в полном объёме и позволял надёжно обеспечивать обнаружение запусков МБР.Вместе с тем, по воспоминаниям Виктора Баранца, «новостью» пуск норвежской ракеты был только для президента России. Соответствующее предупреждение (телеграмма № 1348) из Осло пришло в Генеральный штаб за три недели до инцидента. Это подтвердил и Начальник Генштаба Михаил Колесников.