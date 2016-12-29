19:14 29 декабря

Космодром Плесецк приспособят для запусков ракеты «Ангара»

В 2017 г на космодроме Плесецк начнется возведение инфраструктуры, необходимой для запусков новейшей ракеты «Ангара». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Космодром Плесецк приспособят для запусков ракеты «Ангара»


Вице-премьер отметил также, что «помимо строительства инфраструктуры для обслуживания ракетно-космического комплекса "Ангара" и перспективных разгонных блоков на экологически чистых компонентах топлива, планируется уделить внимание состоянию военных и социальных коммуникаций, объектам жилого комплекса космодрома, дорогам и административно-хозяйственному комплексу».


Ранее начальник Северо-Западного главного управления Спецстроя Ираклий Колбая сообщал, что модернизация Плесецка уже идет – строительные работы ведутся на 46 объектах.

Использованы фотографии: РИА Новости. Михаил Воскресенский
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14
  1. cniza Сегодня, 16:13
    В 2017 г на космодроме Плесецк начнется возведение инфраструктуры, необходимой для запусков новейшей ракеты «Ангара».

    Ранее начальник Северо-Западного главного управления Спецстроя Ираклий Колбая сообщал, что модернизация Плесецка уже идет – строительные работы ведутся на 46 объектах.


    Будут дублирущие площадки. Успехов.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:29
      Очень верный ход - дублировать стартовые площадки . На всякий случай ...
      bouncyhunter
    2. Reduktor Сегодня, 17:10
      Дежавю, какое то: не с Плесецка ли с помпой ее запускали???
      Reduktor
  2. Blue Fox Сегодня, 16:44
    Ну УСК "Ангара" давно уже есть, я так понимаю, речь идёт о втором стартовом столе.
    Blue Fox
    1. avt Сегодня, 17:25
      Цитата: Blue Fox
      Ну УСК "Ангара" давно уже есть

      Вот именно ! Так и хочется спросить
      В 2017 г на космодроме Плесецк начнется возведение инфраструктуры, необходимой для запусков новейшей ракеты «Ангара». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
      Наша-альнике , мана, а откуда пуски ДВУХ вариантов ,,Ангары" были то ? Какай такай касмадырома биль , ну если в Плесецке только только ,,начнётся возведение инфраструктуры " wassat
      avt
  3. SPB.RU Сегодня, 16:50
    Восточный пока не разворовали?И как там по сверхтяжелым?
    SPB.RU
  4. GrBear Сегодня, 17:07
    Особенно нравится — "приспособят" belay в отношении к космической технике, как прихватку для другой сковородки.
    GrBear
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:10
    Значит, будут отдельно военные запуски спутников, и,отдельно все остальные, в том числе и как бы сугубо научные.
    Изгоняющий либероидов
  6. Сергей Ф Сегодня, 17:24
    Я не спец в этих вопросах, а это специфическая тема.
    Но могу предположить, что все, что делается государством на сегодня, достойно только аплодисментов!
    Сергей Ф
  7. Лелёк Сегодня, 17:42
    (...уделить внимание состоянию военных и социальных коммуникаций, объектам жилого комплекса космодрома, дорогам и административно-хозяйственному комплексу».)

    Да уж, за пол-века поизносилось хозяйство, года два на "апгрейд" уйдёт, не меньше. Но и это радует, оперяемся потихоху. good
    Лелёк
  8. Толокняный лоб Сегодня, 17:44
    "Начнется возведение инфростроструктуры.... " А разве не с этого начинается любое строительство? Ничего не понимаю.
    Толокняный лоб
  9. RUS96 Сегодня, 17:53
    ...а тем временем

    Космодром Восточный может остаться без электричества из-за долга "Дальспецстроя"

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/ekonomika/3914125
    RUS96
  10. svp67 Сегодня, 17:53
    Космодром Плесецк приспособят для запусков ракеты «Ангара»
    Оно может и хорошо, но я уже запутался, то все ставим на "Ангару", то легкую "Ангару" - побоку, даешь новый "Союз", затем, а зачем тяжелая "Ангара", лучше новый "Протон". Теперь снова "Ангара". Кто то скажет, мы снова распыляемся или это четкая линия развития?
    svp67
    1. ватник Сегодня, 18:18
      Наверное пока все модификации "Ангары" не отработают будут запускать проверенные "Союзы" и "Протоны" в различных версиях.
      Ракет-носителей «Ангара».
      ватник

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня