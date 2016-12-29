Космодром Плесецк приспособят для запусков ракеты «Ангара»

В 2017 г на космодроме Плесецк начнется возведение инфраструктуры, необходимой для запусков новейшей ракеты «Ангара». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.Вице-премьер отметил также, что «помимо строительства инфраструктуры для обслуживания ракетно-космического комплекса "Ангара" и перспективных разгонных блоков на экологически чистых компонентах топлива, планируется уделить внимание состоянию военных и социальных коммуникаций, объектам жилого комплекса космодрома, дорогам и административно-хозяйственному комплексу».Ранее начальник Северо-Западного главного управления Спецстроя Ираклий Колбая сообщал, что модернизация Плесецка уже идет – строительные работы ведутся на 46 объектах.