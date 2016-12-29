ДНР: Украинская армия пошла на прорыв в районе Ясиноватой

Вчера в районе Крутой Балки диверсионно-разведывательная группа противника численностью до десяти человек при поддержке минометов и стрелкового оружия предприняла попытку прорыва наших позиций.

Украинские войска, в очередной раз нарушив договорённости о перемирии от 23-24 декабря, пошли на прорыв линии соприкосновения. По заявлениям официального представителя Минобороны ДНР полковника Эдуарда Басурина, украинская армия начала обстрелы и наступление в районе так называемой Ясиноватской развязки.Эдуард Басурин отметил, что интенсивность обстрелов в районе населённого пункта Ясиноватая увеличилась ещё вчера вечером. Из заявления замкомандующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики:По словам Эдуарда Басурина, ВСУ подтянули к району Ясиноватской развязки реактивную артиллерию и гаубицы. Обстрелы ведутся с небольшими перерывами. В результате ударов разрушено несколько частных домовладений. О пострадавших и погибших среди мирных жителей пока не сообщается.Напомним, что перед очередными договорённостями о перемирии украинская армия и так называемые нацбаты, теряя личный состав десятками убитых и раненых, пытались прорваться к населённому пункту Дебальцево. Общие потери только убитыми превзошли сто человек. Как видно, этот факт украинское командование не останавливает... Новые приказы уже поступили.