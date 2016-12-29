19:18 29 декабря

ДНР: Украинская армия пошла на прорыв в районе Ясиноватой

Украинские войска, в очередной раз нарушив договорённости о перемирии от 23-24 декабря, пошли на прорыв линии соприкосновения. По заявлениям официального представителя Минобороны ДНР полковника Эдуарда Басурина, украинская армия начала обстрелы и наступление в районе так называемой Ясиноватской развязки.

Эдуард Басурин отметил, что интенсивность обстрелов в районе населённого пункта Ясиноватая увеличилась ещё вчера вечером. Из заявления замкомандующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики:

Вчера в районе Крутой Балки диверсионно-разведывательная группа противника численностью до десяти человек при поддержке минометов и стрелкового оружия предприняла попытку прорыва наших позиций.



По словам Эдуарда Басурина, ВСУ подтянули к району Ясиноватской развязки реактивную артиллерию и гаубицы. Обстрелы ведутся с небольшими перерывами. В результате ударов разрушено несколько частных домовладений. О пострадавших и погибших среди мирных жителей пока не сообщается.

ДНР: Украинская армия пошла на прорыв в районе Ясиноватой


Напомним, что перед очередными договорённостями о перемирии украинская армия и так называемые нацбаты, теряя личный состав десятками убитых и раненых, пытались прорваться к населённому пункту Дебальцево. Общие потери только убитыми превзошли сто человек. Как видно, этот факт украинское командование не останавливает... Новые приказы уже поступили.

Использованы фотографии: Патриотические силы Донбасса
81

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 86
  1. cniza Сегодня, 16:11
    Всё неймется , Обама со своим последним аккордом , пытается втянуть Россию.
    cniza
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 16:12
      Господи, дай силы ДНР...
      Скептик-Самоучка
      1. Zibelew Сегодня, 16:33
        Вперед бараны, за Вальцмана, за Гройсмана! Вот что доллар животворящий делает!!
        Zibelew
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:35
          Это не бараны , Тагирьян . Из барана хоть шашлык можно сделать . А от этих тупорезов толку ноль . Пушечное мясо ! am
          bouncyhunter
          1. Zibelew Сегодня, 16:38
            Они там Павел подарки к Новому Году делают родным - Д.Б.
            Zibelew
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:41
              Отличный подарок родным - приехать в ящике .
              bouncyhunter
              1. kot28.ru Сегодня, 16:46
                Печально другое-они подобных подарков и республикам преподнесут!Нехристи,какая же собака таких плодит?
                kot28.ru
              2. 210окв Сегодня, 16:46
                Спокойно вернулся домой...Почти целый. crying
                Цитата: bouncyhunter
                Отличный подарок родным - приехать в ящике .
                210окв
                1. Махмут Сегодня, 17:47
                  У нас программа утилизации касалась автомобилей, а у них киборгов.
                  Махмут
              3. Stas157 Сегодня, 17:48
                Хохлы под елочку совсем умом тронулись! Страшные подарки они готовят своим родным и близким!
                Stas157
          2. Fonmeg Сегодня, 16:39
            bouncyhunter А от этих тупорезов толку ноль . Пушечное мясо !


            Отменное удобрение для земли Донбасса из этих ypoдов получится!
            Fonmeg
        2. Сергей Ф Сегодня, 17:06
          Супер!
          Отличный коммент!
          Сергей Ф
        3. Зарин Сегодня, 19:00
          Их уже сто небесных сотен. Остановятся на тысяче сотен или пойдут дальше?
          Зарин
    2. Владыка Ситх Сегодня, 16:14
      Я писал в своей сводке - вся эта кипучая деятельность и имитация действий будет продолжаться до конца января.
      Владыка Ситх
      1. Gamer Сегодня, 16:18
        а что в конце января?
        Gamer
        1. cniza Сегодня, 16:20
          Цитата: Владыка Ситх
          Я писал в своей сводке - вся эта кипучая деятельность и имитация действий будет продолжаться до конца января.


          Цель у них какая ? ждут Трампа ? после него запретят.
          cniza
          1. РатникВолк Сегодня, 16:38
            Цитата: cniza
            ждут Трампа ? после него запретят.

            Нет, после Трампа у России должны развязаться руки, если Дональд не продолжит политику Барана Облома...
            РатникВолк
            1. Terner38 Сегодня, 17:32
              Руки у России итак не связаны. Втягивать нас по полной в войну именно с Украиной , её кураторы не собираются по той простой причине , что без вопросов в войне победим мы и через пару тройку лет наведем там порядок. А это совсем не входит в планы наглосаксов .
              Хотя, им нужен очень Донбасс . Без него они никак не могут начать именно ту войну , которую планируют. Наиболее вероятный противник Украины -, которого тщательно взращивают сейчас - это Польша . Но в отличии от России Польша , несомненно также выиграв эту войну, порядка там наводить не будет, так как сама сильно пострадает и подорвет свою государственность. В итоге - две страны с бардаком внутри , которые можно безнаказанно грабить и все это в непосредственной близости от России, Конечный же враг , конечно же она , но это уже совсем другая история..
              Terner38
        2. Владыка Ситх Сегодня, 16:21
          Куратор в США поменяется. Трамп уже объявил, что последние указы Обамы отменит. Вы наврено заметили активность по всем фронтам, теракты и бои и вообще. Обама уходит и перед уходмо видимо поступил приказ начать кипучую деятельность. Видимо в ожидании ответной реакции и как результат подставить Трампа разбираться уже с другой ситуацией.
          Владыка Ситх
          1. Slon_on Сегодня, 16:57
            Эх, как бы им звездануть, чтоб бандеровская муть стекла в в южный Петушиный Угол
            Slon_on
          2. Лелёк Сегодня, 17:27
            Цитата: Владыка Ситх
            Куратор в США поменяется.


            Привет, Сергей. С наступающим Новеньким. Чтобы в нём все ваши тяготы закончились, чтобы детки спокойно играли в снежки, мамы перетирали кости соседям, сидя на лавочках, а папы в это время соображали на пятерых возле гаражей, и чтоб ТИШИНА.
            Что же касаемо "куратора", то лично перспектив особых сдвигов (после того как разместит пятую точку на троне) в отношениях в упор не просматриваю, но надежду на то, что Вальцман будет подвергнут остракизму имею. Кстати тут поляки здорово приложили Киев в отношении нациков:
            Лелёк
            1. Владыка Ситх Сегодня, 18:26
              Огромное спасибо)
              Владыка Ситх
              1. Лелёк Сегодня, 18:46
                Цитата: Владыка Ситх
                Огромное спасибо


                "...ну, ты это, обращайся, если что..."
                Лелёк
          3. васильев ю Сегодня, 18:31
            Цитата: Владыка Ситх
            Куратор в США поменяется. Трамп уже объявил, что последние указы Обамы отменит. Вы наврено заметили активность по всем фронтам, теракты и бои и вообще. Обама уходит и перед уходмо видимо поступил приказ начать кипучую деятельность. Видимо в ожидании ответной реакции и как результат подставить Трампа разбираться уже с другой ситуацией.

            Распил денег. На этом, в последний месяц Обезьяныча сейчас хотят заработать по максимуму на Украине и в США. Спишут очень много денег под это дело, подсчитать потраченное и главное сворованное будет невозможно.
            васильев ю
        3. Китобой Сегодня, 16:40
          Карачун вам, в конце января ))
          Китобой
      2. Paranoid50 Сегодня, 16:20
        Цитата: Владыка Ситх
        кипучая деятельность и имитация действий будет продолжаться до конца января.
        Да,Владыка,Вы сообщали. Увы, потери случаются не имитационные.(тьфу-тьфу). Выражаясь Вашими словами, - Здоровья Вам,терпенья и с наступающим!!! hi
        Paranoid50
      3. тол100в Сегодня, 16:44
        [quote=Владыка Ситх]Я писал в своей сводке - вся эта кипучая деятельность и имитация действий будет продолжаться до конца января.[/quote]
        [quote=Владыка Ситх] вся эта кипучая деятельность и имитация действий будет продолжаться до конца января.[/quote][/quote]
        По времени может быть и больше. Инерционность приказов и долбо-----во исполнителей, а что еще страшнее, приказы Петюни, могут натворить много беды
        тол100в
      4. 210окв Сегодня, 17:27
        А я сомневаюсь что в январе это прекратится..К сожалению великому.И Трамп здесь ни при чем.Команду на ликвидацию бендеровцев должны дать из Кремля..Но этого не будет..
        Цитата: Владыка Ситх
        Я писал в своей сводке - вся эта кипучая деятельность и имитация действий будет продолжаться до конца января.
        210окв
      5. Антон Болдаков Сегодня, 19:04
        Я бы так не думал. ВСУ перебросили под Новолуганск весь "Донбасс" с бронетехникой и пр. Пока держат "Донбасс" в резерве - явно что-то более масштабное готовится, чем мы думаем.
        Антон Болдаков
    3. Владимир 38 Сегодня, 16:27
      А не пора ли успокоить укропетеков, учебным выстрелом из калибров по позициям нападающих? Партнеры не увидят, общественность поддержит
      Владимир 38
      1. kot28.ru Сегодня, 16:49
        Партнеры увидят и то,чего не было,так что не стоит!Или в открытую,как в Сирии,но для того приглос нужен,а потрох только орет о военных с России,а вот приглос цука не шлет!
        kot28.ru
    4. kenig1 Сегодня, 17:10
      Да при чем здесь Обама с его втягиванием, это извивание киевской власти.
      kenig1
      1. СТАРПЕР Сегодня, 17:33
        Цитата: kenig1
        Да при чем здесь Обама с его втягиванием, это извивание киевской власти.

        Да пьют собаки до чертей в глазах, от холода и голода и самое главное от "безнадеги"...И тянет на подвиги их ,против клятых...)))) Отсреливают их конечно потихоньку ,но мирные гибнут...Нельзя ДНР поддаваться на провокации свидомых...! Как говорил Жуков в фильме "Освобождение":
        "Стоять на смерть и уничтожать живую силу и бронетехнику...!"
        Короче война нервов идет...! Скоро побегут, уверен...
        СТАРПЕР
  2. Берингов пролив Сегодня, 16:22
    Нужно взрывать мосты и железные дороги,уничтожать оборудование аэродромов,чтобы сорвать снабжение бандеровских бандформирований
    Берингов пролив
    1. Смог Сегодня, 16:42
      Нужно взрывать мосты и железные дороги,
      Так нет к сожалению в тылу у укрохунты отряда Ковпака.
      Смог
      1. Лелёк Сегодня, 17:34
        Цитата: Смог
        Так нет к сожалению в тылу у укрохунты отряда Ковпака.


        Зато есть т.н. "меджлис", который валит столбы и насыпает дамбы, в результате чего (услаться можно) украина ПОТЕРЯЛА $200 млн. Во истину "на зло соседе отрублю себе палец".
        Лелёк
      2. Берингов пролив Сегодня, 18:18
        Так надо направить диверсионные группы,никто ведь не мешает кроме глупости генералов,чье желание командовать опережает их умственные способности...
        Берингов пролив
    2. тол100в Сегодня, 16:48
      Цитата: Берингов пролив
      Нужно взрывать мосты и железные дороги,уничтожать оборудование аэродромов,

      А кто потом будет все это восстанавливать? Вы думаете, что этот укро-фашистский режим вечен? Вряд ли...
      тол100в
      1. Берингов пролив Сегодня, 18:19
        А пусть те кто сейчас поддерживают Порошенко и восстанавливают,меня проблемы Украины не волнуют.Меня волнует Донбасс и то,кто будет восстанавливать его....
        Берингов пролив
  3. svp67 Сегодня, 16:25
    Они спешат. Обратный отчет уже запущен и им надо успеть до 20 января укрепить свои позиции. Так как за этой датой для них "терра инкогнита"
    svp67
    1. Смог Сегодня, 16:43
      Так как за этой датой для них "терра инкогнита

      Дай Бог что б черная дыра.
      Смог
    2. Игорь Половодов Сегодня, 16:54
      и туманные очертания реальных границ областей ДНР-ЛНР, вы хотели сказать
      Игорь Половодов
      1. монастырь Сегодня, 17:23
        http://cxid.info/v-moskve-gotovyat-samoprovozglas
        hennye-dnr-i-lnr-k-vhojdeniu-v-sostav-nbsp-rf-mda
        sh-nbsp-smi-n133721
        монастырь
        1. васильев ю Сегодня, 18:44
          монастырь Сегодня, 00:23 ↑ Новый
          http://cxid.info/v-moskve-gotovyat-samoprovozglas
          hennye-dnr-i-lnr-k-vhojdeniu-v-sostav-nbsp-rf-mda
          sh-nbsp-smi-n133721

          Пока даже не знаю, правда это, или вброс. И как это оценивать.
          Хотя с моей точки зрения, лучше было бы Украину присоединить к ЛДНР. Даёшь Захарченко президентом Украины! Басурин- второй кандидат на эту должность(стыдно, но о Плотницком знаю мало, очень даже мало).
          васильев ю
      2. svp67 Сегодня, 17:27
        Цитата: Игорь Половодов
        и туманные очертания реальных границ областей ДНР-ЛНР, вы хотели сказать

        Я хочу сказать, что они зря пугают нас повторением хорватской "Бури", вполне возможно, что Трамп закроет глаза на иное - на повторение "вьетнамского урока Кампучии" в отношении Украины.
        svp67
      3. СТАРПЕР Сегодня, 17:40
        Цитата: Игорь Половодов
        и туманные очертания реальных границ областей ДНР-ЛНР, вы хотели сказать

        Реальная граница для России,это вся Украина....И мы этого добъемся,обязательно! Главное стальные нервы и цель...
        СТАРПЕР
  4. alavrin Сегодня, 16:32
    Армия идет на прорыв силами одного отделения? laughing Зато заголовок какой... good
    alavrin
    1. Volksib Сегодня, 16:36
      В точку сказано
      Volksib
    2. Смог Сегодня, 16:45
      Ну да, конечно смешно, это же не Ваш дом Градами обстреливают.Смайлик "красив" очень.
      Смог
  5. antikilller55 Сегодня, 16:32
    Укропы торопятся встретить новый год в сырой безымянной яме.
    antikilller55
  6. диванный но умный генерал Сегодня, 16:33
    срочно наши ввс туда!
    диванный но умный генерал
    1. Fonmeg Сегодня, 16:42
      диванный но умный генерал Сегодня, 16:33
      срочно наши ввс туда!

      Щас, вылетаем!!!
      Fonmeg
    2. Смог Сегодня, 16:49
      Цитата: диванный но умный генерал
      срочно наши ввс туда!

      Можно с базы Хмеймим отправить?
      Если , да, то вылетаем soldier fool
      Смог
  7. кеп Сегодня, 16:38
    Всеми правдами и неправдами ,вызывают огонь на себя,в надежде что Россия ну хоть чем нибудь долбанет.Это когда хаму попадает в глаз по заслугам,а он бежит жаловаться с синяком старшему брату.
    кеп
    1. Paranoid50 Сегодня, 18:05
      Цитата: кеп
      Это когда хаму попадает в глаз по заслугам,а он бежит жаловаться

      Скорее - тактика гопников, когда во "вражий стан" засылается какой-нибудь доход,заранее обречённый огрести, а вот потом , как бы за него, вписывается вся шобла. Наблюдал подобное .
      Paranoid50
  8. Горный стрелок Сегодня, 16:39
    Новогодние поздравления? У них гривна рушится, срочно нужна перемога. Хоть какая нибудь. До 20 января - еще подрыгаются...
    Горный стрелок
  9. cheburator Сегодня, 16:40
    Куплю шкуру обамы, дёшево.
    cheburator
  10. VNP1958PVN Сегодня, 16:43
    Два года-а не доходит до попрыгунчиков! Интервью с овцой из 54 бригады.
    - Здравствуйте, отличная стрижка!
    - Здравствуйте, спасибо!
    - Как вы относитесь к строительству мясокомбината?
    - Это отлично! Наша ферма теперь будет отвечать высоким европейским стандартам.
    - Вы слышали, что там планируется выпуск баранины?
    - Глупости!
    - Почему?
    - Просто глупости.
    - Но ведь называется "мясокомбинат"
    - Будут выпускать мясо птицы.
    - А почему тогда не птицефабрика?
    - Ну что тут непонятного? Потому что мясо!
    - Вы уже видели их эмблему?
    - Да, очень удачная.
    - Говорят, что это стилизованный барашек.
    - Да, очень похоже.
    - Говорят, что туша.
    - Глупости, просто он коротко пострижен.
    - Вы слышали про окровавленную овцевозку?
    - Даже фотки видела.
    - Что думаете?
    - Может быть банка с томатным соком лопнула или краска для пола.
    - На кровь не похоже?
    - Нет, очень темные пятна, кровь ярче.
    - А если экспертиза покажет, что все-таки кровь?
    - Значит это был несчастный случай.
    - Что думаете про расстрел баранов у здания администрации?
    - Это дело кровавых свиней, которых мы прогнали!
    - А зачем свиньям было стрелять в баранов?
    - Потому что они свиньи.
    - Что думаете о том, что фермой теперь управляют волки?
    - Очень приветствую. Сразу чувствуется больше порядка.
    - Не опасаетесь?
    - Нет, их же совсем немного, если что - мы их сразу прогоним, как свиней.
    - Вы уверены, что стоило менять свиней на волков?
    - Абсолютно. При свиньях было очень грязно, сейчас будет чище.
    - Вы слышали, что на ферму будут приняты пять опытных волков из других лесов?
    - Да, это очень хорошо, нам наверняка пригодится их опыт.
    - Что вы считаете самым главным для фермы сегодня?
    - Безопасность. Главное обеспечить безопасность от медведей из тайги.
    - Вы уверены, что медведи опасны?
    - Абсолютно, они угрожают нашей ферме.
    - Но у них очень большая тайга, медведи там питаются рыбой и ягодами.
    - И еще они питаются молодыми барашками.
    - Почему вы так решили?
    - Я видела снимки растерзанных барашков.
    - Почему вы думаете, что их растерзали медведи?
    - Больше некому.
    - А волки?
    - Волки здесь чтобы навести порядок.
    - А что вы скажете про слухи о тысячах баранов, убитых на восточном поле?
    - Я видела фотографии - это не бараны, а .
    - Но они больше похожи на баранов.
    - Нет, это , которые служили медведям.
    - Скажите, может быть это личное, у вас есть свой барашек?
    - Да, конечно.
    - Он собирается на восточное поле?
    - Нет, он уже устроился работать на мясокомбинат.
    - Он вам пишет?
    - Пока нет.
    - Наверное недавно устроился.
    - Да, второй месяц всего.
    - А как вы относитесь к решению об обязательной стрижке?
    - Это очень правильное решение.
    - Вас не смущает, что стрижку проводят на мясокомбинате?
    - Нет, у них там специальное оборудование для этого.
    - Вы пойдете?
    - Да, обязательно, сделаю стрижку как у них на логотипе.
    - Отлично! Спасибо вам за интервью!
    - Всегда пожалуйста, обращайтесь.
    - Слава Агроферме!
    - Баранам слава!
    VNP1958PVN
    1. fif21 Сегодня, 17:01
      Цитата: VNP1958PVN
      - Слава Агроферме!- Баранам слава!
      Чет не пойму -это про Россию или Украину? wassat what
      fif21
      1. kirgiz58 Сегодня, 18:11
        Так ведь наверно "настоящий полковник"
        Цитата: fif21
        Чет не пойму -это про Россию или Украину?
        Я так все понял. soldier
        kirgiz58
    2. васильев ю Сегодня, 18:54
      Эх, есть талантливые люди, хорошо написано.
      васильев ю
  11. Zomanus Сегодня, 16:50
    Походу НГ начали нацики отмечать. Вот и решили под елочку победу принести.
    Только людям праздник портят...
    Zomanus
  12. samoletil18 Сегодня, 16:53
    Интересный прорыв. 10 (десять), точнее до десяти человек. Сколько танков собирались вводить в прорыв? Или приучают к прокациям: в какой-то момент ударить более серьёзно, что, по крайней мере, объясняет проведение подобных акций.
    samoletil18
  13. Югра Сегодня, 16:55
    Пора уже признавать ДНР и ЛНР.А еще лучше-присоединить к нашей территории...
    Югра
    1. WindofFields Сегодня, 17:14
      Вместе с Харьковом и Одессой
      WindofFields
  14. Agent_017 Сегодня, 16:55
    Ну ладно там в правительстве , так ведь кто то на курок нажимает! Нет, это нелюди! Им нет оправдания! Нет! Кто из них отказался от выполнения приказа? А это значит и совести с честью в ихних рядах нет!!! Даже в истории есть моменты, когда немецкие солдаты отказывались расстреливать неповинное население СССР, их ставили к стенке вместе с теми кого расстреливали! Так вот, те кто совершил зло - ХУЖЕ ФАШИСТОВ! А те немцы, что приняли смерть вместе с расстрельными, они Богом прощены.. Прощены за осознание греха... Им нет и не будет суда... Ибо кровью своей умылись за осознание греха...
    Agent_017
    1. Александр12 Сегодня, 18:12
      Цитата: Agent_017
      Так вот, те кто совершил зло - ХУЖЕ ФАШИСТОВ! А те немцы, что приняли смерть вместе с расстрельными, они Богом прощены.. Прощены за осознание греха... Им нет и не будет суда... Ибо кровью своей умылись за осознание греха...

      Какие высокие слова. Аж дух перехватывает. Но давайте будем более приземленными. Переведем ситуацию...на Вас. Допустим, Вы женат, у Вас двое детей. Один ходит в школу в класс так в 3, другой еще в дет саде. Вам приходит повестка. Ваши действия:
      1. Не пойдете так Вас посадят. Кто будет Вашу семью содержать? Они, Ваши жена и дети, кроме Вас, ни кому не нужны. Или Вы их на шею еще живым родителям повесите. А сможете ли Вы вообще из тюрьмы выйти, еще тот вопрос.
      2 Пойдете по повестке, Вас в автобус и в АТО. Далее приказ, атаковать клятых москалей и их пособников. Откажетесь см. п.1. Нет чем Вы лучше фашистов?
      Александр12
    2. Александр12 Сегодня, 18:16
      И еще. Не надо бросаться высокими лозунгами типа не будет суда и тд. Суд будет и над теми кто стрелял в чужих детей и над теми кто оставил своих голодными сиротами. И только Ему известно за кого он спросит строже.
      Александр12
  15. Леонид Хар Сегодня, 16:58
    Не поддаваться на провокации. Группу прорыва уничтожить.
    Леонид Хар
  16. guzik007 Сегодня, 17:06
    Вот чтоневыносимая окопная жизнь с существами человеческого обличия делает-лучше НГ на небесах встретить,чем в гнилом окопе...
    guzik007
  17. МВГ Сегодня, 17:10
    А ООН с "либеральными правозащитниками" в это время ослепли о оглохли....
    МВГ
  18. антивирус Сегодня, 17:15
    гондурас заявил о своем статусе Великой Державы
    антивирус
  19. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:17
    Покажите мне того недалекого человека,кто верил что укронациков можно приструнить словом,и,усадить за стол переговоров? Дали команду ФАС, и пошла бойня с новой силой. Явно сникерс пошел вразнос -нобелевский негр зажигает все подряд, то есть'плохой коп"свою задачу выполняет четко по плану. Ждем прихода"хорошего копа ",или же "очень гадкого копа"?Как там по сценарию???
    Изгоняющий либероидов
  20. Сергей Ф Сегодня, 17:19
    Всегда есть две точки зрения - нападающих и защищающихся.
    Безусловно моя точка зрения на стороне ополченцев.
    Поэтому гадать не надо, что будет, что могло быть...
    Важен факт, это агрессия со стороны Украины, которая будет продолжаться пока ее питает Пентагон.
    После 20 января возможно расклад изменится, вот тогда и будем судить и гадать. Я так думаю.
    Сергей Ф
  21. vasilev Сегодня, 17:20
    Закарпатье,недавно пригрозив Вальцману повторением у себя Донецкого и Луганского сценариев подтвердило что на Донбассе не оккупация российскими войсками,а нежелание самих жителей Донбасса жить вместе с бандерами и майдаунами.Неужели украинцы это никак не поймут.
    vasilev
  22. Starik72 Сегодня, 17:27
    Ох братцы,пока ДНР и ЛНР не договорятся об организации Республики Новороссия,и пока не проведут у себя народный референдум ,ни чего не будет. Если они,ДНР и ЛНР это сделают,вот тогда ОНИ смогут обратится к РОССИИ официально о помощи,вот тогда Россия может и имеет право на оказание помощи. А пока этого не сделано,всякая помощь кроме ГУМАНИТАРНОЙ будет названа Агрессией против УР(Укропии)суверенного государства.Нам это надо - НЕТ !!! А Укропы в конце концов доскачутся до своего конца. Так что как бы МЫ не возмущались война идёт и будет идти.
    Starik72
  23. tolmachiev51 Сегодня, 17:32
    Какой все таки гаденыш "черненький" !!! по уши в дерьме и напоследок еще более нагадить -гнобелевский миротворец !!!
    tolmachiev51
  24. Павел Колтунов Сегодня, 17:32
    Цитата: vasilev
    Неужели украинцы это никак не поймут.

    Та давно поняли.
    Павел Колтунов
  25. Холуай Сегодня, 17:33
    Так постоянно будет. Конфликт вряд ли удастся заморозить...
    Холуай
  26. 31R-U-S Сегодня, 17:37
    Цитата: kot28.ru
    какая же собака таких плодит?

    неудачное сравнение,собака самое преданное животное человека.
    31R-U-S
  27. DPN Сегодня, 17:40
    Если США подкинули баксы Украине ,наверное и нам надо по червонцу скинуться для ЛДНР.
    DPN
  28. Jovanni Сегодня, 17:45
    ДНР: Украинская армия пошла на прорыв в районе Ясиноватой
    Господи! Да когда они уже угомонятся! Или пусть ходят на прорыв в районе Киева. Хоть до полного порыва своей филейной части...
    Jovanni
  29. МАТРОСКИН-53 Сегодня, 17:51
    Украина ждёт Героев, а она(женский детородный орган) рожает дураков. Сколько ещё хероев положит укропское командование?! Всё-равно Донбасса и Луганщины им не взять! Агония власти - это ужасно...
    МАТРОСКИН-53
  30. лысова Сегодня, 18:15
    И сколько терпеть будем это безобразие.Это самый натуральный беспредел. Тварей мочить надо. Людей спасать.
    лысова
  31. polkovnik manuch Сегодня, 18:25
    Неймется бандеровцам , все сильнее пахнет жареным , пора паковать чемоданы и к февралю валить из страны 404 , иначе ...... , "кастрюлеголовые" уже начали снимать кастрюли .
    polkovnik manuch
  32. непотопляемый Сегодня, 18:29
    Интересно,что эти нелюди будут делать в январе.Вероятно Германия возьмёт на себя управление территорией бывшего государства Украина. И будут продолжать из *небесной сотни* делать небесную тысячу.
    непотопляемый

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