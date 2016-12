The New York Times признала, что Янукович был прав, не подписав соглашение с ЕС

Мне было интересно, как скоро это произойдёт. Но теперь, когда всё свершилось, давайте поднимем рождественский бокал за The New York Times и лично корреспондента Эндрю Крамера. Потому что, пусть и по прошествии трёх лет, они наконец-то признали, что те, кто выступал против «евромайдана», были правы. Более того, несмотря на то что американская «газета фактов» некогда рьяно поощряла насильственный переворот, сейчас она во всеуслышание заявила: президент страны Виктор Янукович был прав, когда не подписал невыгодный договор о зоне свободной торговли с Европейским союзом.The New York Times рассказывает об упадке Украины на примере её некогда прибыльной сельскохозяйственной промышленности. От скупых квот Евросоюза и потери российского рынка особенно сильно пострадало птицеводство.«На этот сектор приходится около 40% украинского экспорта. Однако соглашение об ассоциации устанавливает мизерные квоты беспошлинной торговли на большинство сельскохозяйственных товаров, — пишет Крамер. — На мёд, например, было отведено так мало, что квоту исчерпали за первые шесть недель. Квота на экспорт яиц в Евросоюз примерно равняется 1,5% годового производства одной-единственной компании «Авангард», не говоря уже обо всех остальных представителях отрасли».Прозванная Серой Леди газета признаёт, что «соглашение нанесло двойной удар по украинскому сельскохозяйственному сектору: оно зашло достаточно далеко, чтобы разъярить Россию, но не стало немедленно открывать дорогу на новый прибыльный рынок».Допущение, что соглашение с ЕС экономически не оправданно, также ставит крест на давно продвигаемой The New York Times версии: Янукович — пророссийская фигура, ставленник Москвы. Хотя тот факт, что он до последнего момента вёл переговоры с Брюсселем перед тем, как отказаться от договора об ассоциации, уже опровергал это праздное предположение. Тогда как на самом деле всё сводится к тому, что Россия просто-напросто предлагала более выгодные условия. А именно: кредит на $15 млрд и скидки на поставки газа, а также продолжение взаимодействия с экономикой, которая уже глубоко интегрирована с украинской.Однако в конце 2013 года предостерегать о том, что соглашение с ЕС неразумно для Украины, значило заработать себе ярлык «полезного идиота» или «марионетки России» — несмотря на то, что это был единственный закономерный анализ ситуации. Ещё никогда в истории страна, испортив отношения с другим государством — своим главным торговым партнёром, не добивалась мгновенного процветания.Кроме того, соглашение об ассоциации с ЕС не было таким, как его рекламировали. Несмотря на речи, полные радужных перспектив, Брюссель настаивал на скудных квотах для импорта в ЕС и не давал никаких гарантий скорой отмены для Украины визового режима со странами Шенгенской зоны. Прошло уже три года, а украинцы, хотя и стараются изо всех сил угодить еврократам, до сих пор не могут свободно въезжать в Евросоюз.В своё время я писал: «Статистика утверждает, что прибыль от вступления в зону свободной торговли составляет €490 млн в год. Однако если бы президент Путин решил отказать Украине в доступе к своему рынку, потери российских и белорусских магазинов составили бы до €16 млрд в год. Как это ни парадоксально, позднее Порошенко отчасти так и поступил, подобным капризом, по сути, подпилив сук, на котором сидел». Таким образом, предположение о сговоре Януковича с Кремлём всегда было абсурдным. Наоборот, многие российские чиновники недолюбливали его, поскольку чувствовали, что он слишком долго стравливал Москву с Брюсселем.Разумеется, было ошибкой ожидать быстрого повышения уровня жизни и экономического благополучия украинцев благодаря укреплению связей с ЕС. Наоборот, честные аналитики ясно видели, что даже если бы Евросоюз предложил Украине полноценное членство, её экономику ожидал бы резкий спад. Дело в том, что промышленность и рабочая сила страны неконкурентоспособны, а технологическая база не обновлялась последние 20—30 лет. Не говоря уже о плачевном состоянии системы образования, когда степень профессора можно запросто купить, а окончить высшее учебное заведение невозможно без взятки. Или десятка взяток. Таким образом, нельзя быть уверенным в том, что квалификация молодых украинцев соответствует тому, что написано у них в дипломах.Крамер в своей статье обращает внимание на бедственное положение украинской экономики. Он приводит слова владельца вышеупомянутой фирмы «Авангард» Олега Бахматюка: «Нам нужны капитальные и торговые инвестиции. Ликвидности нет. Мы теряем свой экспортный рынок. Как аграрная страна мы движемся назад». Однако подобная ситуация сложилась не только в сельском хозяйстве. Тяжёлая промышленность задыхается из-за барьеров на пути традиционного сотрудничества с Россией. Например, легендарный авиастроительный концерн «Антонов» в начале 2016 года объявил о своей ликвидации. Это тем более прискорбно, что Украина, несмотря на не слишком большую площадь занимаемой территории, была мощной и самостоятельной авиационной сверхдержавой.Вместе с тем Крамер отмечает и некоторые плюсы евроинтеграции Украины. Так, благодаря инвестициям выгоду извлекла западная часть страны (вокруг проевропейского до фанатизма Львова), где «узкоспециализированное производство, к примеру, лыжного инвентаря пошло в гору». Тем не менее пока ещё ни одна страна в мире не строила свою экономику на выпуске лыжного снаряжения. Сама попытка стала бы первым шагом на скользкую дорожку.В конце концов, быть может, после признания подлинного положения дел на Украине The New York Times всё-таки начнёт писать правду об этой стране. Кроме того, некоторых, вероятно, отрезвило грядущее президентство Дональда Трампа.Несмотря на попытки нас дискриминировать, те, кто оказался прав относительно «евромайдана» и его опасности, не стали «полезными идиотами». Так же не станут «кремлёвскими марионетками» и редакторы The New York Times, если будут объективно освещать события на Украине при Порошенко.