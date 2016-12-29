19:17 29 декабря

Первая партия комплектов «Торнадо-С» поступила в российскую армию

В НПО «СПЛАВ», подводя итоги уходящего года, отметили, что объем производства на предприятии увеличился почти в 2,5 раза, рост прибыли по сравнению с прошлым годом составил 38,5 %.

Первая партия комплектов «Торнадо-С» поступила в российскую армию


«В 2016 году успешно завершена ОКР по разработке системы нового поколения РСЗО – "Торнадо-С". Боевая машина начинает движение сразу после произведения залпа, не дожидаясь результатов поражения цели. РСЗО "Торнадо-С" принято на вооружение Министерством обороны России, запущено серийное производство. В Вооруженные силы уже поступила первая партия комплектов», – говорится в релизе пресс-службы.


Среди других достижений предприятия – начало производство и поставок заказчику авиационных бомб и решение вопроса, касающегося ремонта снарядов для РСЗО «Ураган».

Отмечена также работа по импортозамещению. «Так, в 2016 году АО "НПО "СПЛАВ" на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" открыто производство профилированных труб для боевых машин. Раньше их закупали на Украине. Задача по проектированию, постройке и запуску производства была решена меньше чем за год. Первые трубы к боевым машинам уже вышли со стана и были приняты военным заказчиком», – рассказали в пресс-службе.

В 2017 г компания планирует увеличить объем выпускаемой продукции и завершить модернизацию производства по Федеральной программе развития оборонно-промышленного комплекса.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 19
  1. конёк-горбунок Сегодня, 16:40
    Почему не на шасси БАЗ
    конёк-горбунок
    1. Комментарий был удален.
    2. Homo Сегодня, 16:51
      Цитата: конёк-горбунок
      Почему не на шасси БАЗ

      Уже 100500 раз было сказано "Не читайте надписи на заборе"! Фото к статьям в 80% случаев это и есть "забор", где может быть всё что угодно!

      Homo
      1. cniza Сегодня, 18:13
        Конец года все рапортуют и бальзам на душу - закончили с разгильдяйством.
        cniza
  2. ksv36 Сегодня, 16:49
    Почему не на шасси БАЗ

    А это упреждающий шаг на импортозамещение. Бацька не вечен. У сябров тоже не совсем спокойно. Уж лучше сразу на своём шасси собирать.
    ksv36
    1. 210окв Сегодня, 16:55
      Так и собрали на шасси МЗТТ.А БАЗ-это наш,Брянский завод..Так что собрали на белорусском шасси
      Цитата: ksv36
      Почему не на шасси БАЗ

      А это упреждающий шаг на импортозамещение. Бацька не вечен. У сябров тоже не совсем спокойно. Уж лучше сразу на своём шасси собирать.
      210окв
    2. Pirogov Сегодня, 17:36
      С этим нельзя мирится ,а делать всё чтобы смена Бацьки прошла безболезненно ,хватит уже плясать под дудку либералов.
      Цитата: ksv36
      А это упреждающий шаг на импортозамещение. Бацька не вечен. У сябров тоже не совсем спокойно. Уж лучше сразу на своём шасси собирать.
      Pirogov
  3. Siniy Сегодня, 16:55
    Надо поскорее это оружие предложить нашим партнерам
    Siniy
    1. 210окв Сегодня, 16:56
      Партнеры-это кто?Те,которые заклятые?
      Цитата: Siniy
      Надо поскорее это оружие предложить нашим партнерам
      210окв
      1. Siniy Сегодня, 16:57
        Сирия, Китай, Индия, Иран и т.д.
        Siniy
        1. 210окв Сегодня, 17:00
          Если выражаться словами нашего Президента-все вышеперечисленные-это "союзники"..Партнеры-это заштатники и иже с ними..
          Цитата: Siniy
          Сирия, Китай, Индия, Иран и т.д.
          210окв
        2. ангел ада Сегодня, 18:12
          Сирия, Китай, Индия, Иран,ДНР, ЛНР.
          ангел ада
  4. антивирус Сегодня, 16:57
    страшно сказать . но если ружью вытащили из сейфа( завод) и повесили на стену(МО РФ), ТО ОНО ДОЛЖНО ВЫСТРЕЛИТЬ,
    антивирус
  5. VNP1958PVN Сегодня, 17:01
    Срочно в Новороссию. Пусть уже психанут в последний раз!
    VNP1958PVN
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:24
    Сейчас будут требовать чтобы испытали в боях ив Сирии, и в ЛДНР! Неважно что у себя пока мало-детишки в войнушку не наигрались.
    Изгоняющий либероидов
  7. Холуай Сегодня, 17:28
    Так чем там нанесли Удар по главному штабу АТО в Краматорске?
    Холуай
  8. mr.redpartizan Сегодня, 18:19
    Поскорее бы приняли на вооружение тягачи, создаваемые в рамках программы КАМАЗ "Платформа-0". Необходимо постепенно вытеснять продукцию МЗКТ из гособоронзаказа, заменяя ее отечественными машинами. Все ключевые элементы ВиВТ должны производится только в России.
    mr.redpartizan
  9. perepilka Сегодня, 18:39
    А чо, когда про М1 статью запилят, иль я чо пропустил? М1, или У будет? 220 мм, ну, разведка, не молчи?! feel
    perepilka
    1. Метан Сегодня, 19:05
      Обкатать немедленно на Донбассе,а то все Сирия,Сирия...
      Метан
      1. perepilka Сегодня, 19:14
        Цитата: Метан
        Обкатать немедленно на Донбассе,а то все Сирия,Сирия...

        Шамашедшый, не? РСЗО 300мм, эт оружие массового поражения считай belay
        perepilka

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