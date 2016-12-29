Первая партия комплектов «Торнадо-С» поступила в российскую армию
В НПО «СПЛАВ», подводя итоги уходящего года, отметили, что объем производства на предприятии увеличился почти в 2,5 раза, рост прибыли по сравнению с прошлым годом составил 38,5 %.
«В 2016 году успешно завершена ОКР по разработке системы нового поколения РСЗО – "Торнадо-С". Боевая машина начинает движение сразу после произведения залпа, не дожидаясь результатов поражения цели. РСЗО "Торнадо-С" принято на вооружение Министерством обороны России, запущено серийное производство. В Вооруженные силы уже поступила первая партия комплектов», – говорится в релизе пресс-службы.
Среди других достижений предприятия – начало производство и поставок заказчику авиационных бомб и решение вопроса, касающегося ремонта снарядов для РСЗО «Ураган».
Отмечена также работа по импортозамещению. «Так, в 2016 году АО "НПО "СПЛАВ" на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" открыто производство профилированных труб для боевых машин. Раньше их закупали на Украине. Задача по проектированию, постройке и запуску производства была решена меньше чем за год. Первые трубы к боевым машинам уже вышли со стана и были приняты военным заказчиком», – рассказали в пресс-службе.
В 2017 г компания планирует увеличить объем выпускаемой продукции и завершить модернизацию производства по Федеральной программе развития оборонно-промышленного комплекса.
«В 2016 году успешно завершена ОКР по разработке системы нового поколения РСЗО – "Торнадо-С". Боевая машина начинает движение сразу после произведения залпа, не дожидаясь результатов поражения цели. РСЗО "Торнадо-С" принято на вооружение Министерством обороны России, запущено серийное производство. В Вооруженные силы уже поступила первая партия комплектов», – говорится в релизе пресс-службы.
Среди других достижений предприятия – начало производство и поставок заказчику авиационных бомб и решение вопроса, касающегося ремонта снарядов для РСЗО «Ураган».
Отмечена также работа по импортозамещению. «Так, в 2016 году АО "НПО "СПЛАВ" на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" открыто производство профилированных труб для боевых машин. Раньше их закупали на Украине. Задача по проектированию, постройке и запуску производства была решена меньше чем за год. Первые трубы к боевым машинам уже вышли со стана и были приняты военным заказчиком», – рассказали в пресс-службе.
В 2017 г компания планирует увеличить объем выпускаемой продукции и завершить модернизацию производства по Федеральной программе развития оборонно-промышленного комплекса.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru