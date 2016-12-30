09:31 30 декабря

В новом году Европу ждут перемены, исход которых эксперты пока не берутся предсказать

Многие европейские политики сошлись во мнении, что победа Дональда Трампа на выборах президента США принесла неопределённость в отношения Евросоюза и Соединённых Штатов. Меж тем, и сами европейцы постарались, чтобы придать турбулентность политическим процессам на континенте. Грядущие выборы в трёх ведущих странах старой Европы (Германии, Франции, Нидерландах) лишь добавляют в общественное настроение сумятицы, неопределённости и неуверенности.

В новом году Европу ждут перемены, исход которых эксперты пока не берутся предсказать


Серьёзные специалисты начали хоронить евро


Проблемы нынешней Европы, как в зеркале, отразились в её валюте. Евро слабеет, и это вводит в ступор инвесторов еврозоны. Спасая свои активы, они стали выводить их из Европы, скупать по миру акции и облигации государств и международных корпораций. В прежние годы европейские СМИ увлекались обсуждением оттока капитала из России. Сейчас в массе своей скромно помалкивают, хотя повод для беспокойства есть, и он — серьёзный.

На прошлой неделе евро так упал, что пробил уровень $1,039 — минимальный с января 2003 года. На новую валютную историю отреагировали аналитики из американских банковских холдингов Morgan Stanley и Goldman Sachs Group. Они предсказывают, что до конца 2017 года возникнет паритет доллара и евро. В Deutsche Bank картину увидели ещё более печальной. Здесь прогнозируют, что в новом году евро упадет, по меньшей мере, до $0,95.

Все эти пертурбации европейской валюты привели к её резкому оттоку. Как сообщил портал Vestifinance, в последнее время еврозона столкнулась с крупнейшим оттоком средств. Ссылаясь на сведения из Европейского Центробанка, Vestifinance приводит вот такие данные: европейские инвесторы выкупили за пределами еврозоны акции и облигации стоимостью в 497,5 млрд. евро. Представители глобальных финансовых структур продали свои активы в еврозоне на 31,3 млрд. евро. «В совокупности, — подводит итог Vestifinance, — за 12 месяцев, чистый отток средств составил 528,8 млрд. евро после введения евровалюты в 1999 г.»

Цифра серьёзная. Она сопоставима с валовым внутренним продуктом таких стран Евросоюза, как Швеция, Польша или Бельгия. Из этого примерного перечня стран ЕС только Бельгия входит в зону евро, и её не опосредованно, а прямо затронут процессы, вызванные ослаблением и оттоком европейской валюты.

Ни для кого не секрет, что единая европейская валюта так и не смогла оправиться после кризиса 2009 года. Не случайно государства ЕС, стоящие в очередь на вступление в зону евро, резко притормозили, раздумывают. В последние годы на евро перешли только страны Прибалтики, без особого, впрочем, успеха. Так в еврозоне стало 19 государств.

Эксперты прогнозируют, что 20-я страна в этой компании появится не раньше следующего десятилетия. Некоторые называют более поздние сроки. Например, президент варшавского Центра международных отношений Эугениуш Смоляр считает, что на восстановление еврозоны уйдет ещё от 7 до 10 лет.

Иные вовсе предрекают евро мрачное будущее. Так, бывший британский премьер Дэвид Кэмерон на недавней встрече со студентами в американском университете DePauw в штате Индиана высказался о европейской валюте так: «Не знаю, сколько она еще протянет.» и обозначил причину своего скепсиса. По мнению Кэмерона, «серьезной проблемой является недостаточная интеграция экономик стран ЕС, в том числе отсутствие единой налоговой системы, из-за чего некоторые страны десятилетиями не видят экономического роста».

Американский финансист Мартин Армстронг в своём прошлогоднем интервью Die Welt говорил о других причинах слабости европейской валюты, которые он назвал «родовой травмой». Как считает Армстронг, «чтобы у евро был шанс против доллара, нужно было с самого начала создавать единый рынок госдолга. Крупные инвестиционные компании хотели бы вкладывать в госзаймы ЕС, а не в долговые обязательства Германии или Италии по отдельности».

В этом интервью Мартин Армстронг дал совет инвесторам: «Держитесь подальше от европейских гособлигаций, которые безнадежно переоценены». Похоже, теперь советом американского финансиста воспользовались, и деньги потекли из Европы. Впрочем, не только Кэмерон и Армстронг записались в авторы катастрофических прогнозов для евро.

Заслуживает внимания оценка, которую дал недавно бывший главный экономист Европейского Центробанка и один из основателей европейской валюты, профессор Отмар Иссинг. В интервью британской газете The Telegraph Иссинг заявил, что проект евро в его нынешней форме является несостоятельным и неработоспособным. Единая европейская валюта, по мнению профессора Иссинга, превратилась в политический инструмент, который в настоящий момент имеет уже мало отношения к экономике. «В один прекрасный день этот карточный домик рухнет»,- сделал свой вывод один из отцов-основателей евро.

Под подозрением все европейцы

Считается, что главной проблемой Евросоюза стал кризис с мигрантами. Возможно, это так. В начале века европейские лидеры отказались от христианских ценностей и воспели мультикультурализм. Поток мигрантов разрушил эту идиллию. В моральном и духовном плане европейцы почувствовали себя квартирантами в собственном доме. Эмоциональное восприятие этой горькой новости, конечно, подавляет местных жителей.

Однако не меньше волнений несут в себе экономические и финансовые планы властей. В канун нового года эксперты заговорили о масштабной конфискации активов у европейцев. Формальный повод для этого — «закрытие маршрута финансирования действий террористов». По крайней мере, английское агентство Reuters, сообщившее неприятную для европейцев новость, связывает предстоящую атаку на частный капитал с терактом на рождественской ярмарке в Берлине.

Однако предлагаемые меры затронут интересы всех. Инициаторами нововведений выступили таможенники Евросоюза. Они хотели бы получить право «осуществлять проверку наличных средств и платежных карт, отправленных по почте или в грузовых перевозках; изымать денежные средства или драгоценные металлы, перевозимые подозрительными лицами, въезжающими в ЕС; люди, имеющие при себе более 10 тыс. евро наличными, должны заявлять об этом на таможне при въезде в ЕС».

Разработавшая новые правила исполнительная комиссия Евросоюза в своей пояснительной записке отмечает, что «власти могут изымать деньги даже в том случае, если объем средств меньше этого порога (10 тыс. евро), если есть подозрения в преступной деятельности». Пояснение, сделанное комиссией, заставило экспертов засомневаться в искренности заявленных намерений.

Многие в планах европейских властей увидели не борьбу с финансированием терроризма, а, прежде всего, ужесточение контроля за движением капитала. В пользу этого говорит создание в Евросоюзе в сотрудничестве с Соединёнными Штатами «специальной программы отслеживания финансирования терроризма». Программа подразумевает наделить власти широкими полномочиями по проверке любых банковских переводов. Достаточно лишь простого подозрения, что клиент банка причастен к терроризму.

Особое беспокойство у еврочиновников вызывают владельцы предоплаченных банковских карт (между прочим, основной контингент среди российских держателей банковского пластика). При платежах с таких карт на сумму более 150 евро владельцы должны будут демонстрировать некую форму идентификации, определённую специалистами банков.

Предложения таможенников поддержали все страны Евросоюза. Теперь новые правила надо утвердить в Европейском парламенте. Эксперты считают, что законодатели Европы внесут некоторые коррективы при рассмотрении предложенного документа, но принципиально правила движения капитала менять не будут. Потому что большинство в Европарламенте за теми депутатами, которые поддерживают действующую исполнительную власть ЕС. Значит, после согласия всех стран альянса вопрос о введении новых правил становится практически решённым.

Многие комментаторы этого решения склоняются к тому, что новые правила затруднят, но не остановят ни финансирование терроризма, ни отток капитала из еврозоны. Зато новые козыри получат евроскептики, набирающие силу в преддверии предстоящих выборов. Европейская элита сегодня считает их политическими аутсайдерами.

Точно таким же аутсайдером считали прошлой осенью миллиардера Дональда Трампа, когда он заявился на президентские выборы. В его победу американский истеблишмент не верил до последней минуты. Вот и сегодня европейские СМИ напрягаются в поддержке действующих политических лидеров. Рисуют благостную для них выборную перспективу.

В Европе не хотят признавать ответственность власти за все случившиеся кризисы и навалившиеся проблемы. Однако нынешние лидеры всё-таки чувствуют угрозу своим позициям. Сегодня они стремятся выбраться из возникших коллизий и сохраниться во власти. Видимо, поэтому резко ужесточается контроль за движением капиталов, а, значит, и за населением европейских стран. Что из этого выйдет, эксперты пока предсказать не берутся.
Автор: Геннадий Грановский


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Комментарии 8
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:48
    Грядущие выборы в трёх ведущих странах Старой Европы (Германии, Франции, Нидерландах) лишь добавляют в общественное настроение сумятицы,


    И во всём будет виноват ВВП. Сколько ещё помоев выльют на нас гейроповцы, держащиеся за старый режим! Нам надо быть готовыми ко всем неожиданностям, вплоть до крайних.
    a.s.zzz888
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:57
    «Держитесь подальше от европейских гособлигаций, которые безнадежно переоценены»

    Такое заявление тем более американца очень понятно. В мире должна главенствовать одна валюта - доллар. Странно, что европейские финансисты уже много лет (со дня начала хождения евро) скромно закрывают глаза на то, что именно их главный "партнер" и хозяин ставит им палки в колеса.
    rotmistr60
    1. Reptiloid Сегодня, 08:33
      Наверно, большая часть оттока средств из еврозоны идёт именно к американцам.
      Было время штаты разрушали СССР, Югославию, Ирак, Ливию....Теперь вроде до ЕС добрались?Или не разрушить, а сильно ослабить.....Не съесть, так понадкусывать.
      Reptiloid
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:09
    Будущее единой Европы -халифат, а на флаге вместо звездочек будут полумесяцы, и цвет флага изменится на зеленый.
    Изгоняющий либероидов
    1. антивирус Сегодня, 09:14
      по звездочкам и серпам.
      Если арабы будут служить в армиях евр стран, то вероятно скоро серпы заменят звездочки
      антивирус
  4. Евдоким Сегодня, 08:14
    Наверно в следующем году к увлекательному сериалу про Украину добавится ещё один про Европу и выборы в ней. Конечно не такой захватывающий как в США, но тоже будет нескучный. Так-что жизнь продолжается, надеюсь не случится больших неприятностей. hi
    Евдоким
  5. g1washntwn Сегодня, 09:05
    Ожидается глобальное переформатирование проекта с названием ЕС, заокеанские "твАрьцы" разбирают построенную из конструктора поделку, чтобы присобачить к ней сбоку TTIP. Будут наезды на главные банки Европы, будет свистопляс с угрозами выхода из ЕС, попытки отдельных вскочить на подножку уходящего поезда, спектакль "единая армия еврозоны" в постановке EUCOM, новые базы ПРО "против Ирана" и прочие веселые конкурсы. Свадьба TTIP с Еврозоной обещает быть веселой, главное - не вмешиваться в пьяную драку, а весело комментировать со стороны.
    g1washntwn
  6. антивирус Сегодня, 09:12
    Единая европейская валюта, по мнению профессора Иссинга, превратилась в политический инструмент, который в настоящий момент имеет уже мало отношения к экономике. «В один прекрасный день этот карточный домик рухнет»,- сделал свой вывод один из отцов-основателей евро.
    всегда "Евро" был политическим проектом. Для объединения Зап Европы и поглощения Восточной. Достигли предела , финансовое порабощение больше не помогает. надо ломать менталитет, а этот процесс займет еще 20-30 лет.
    антивирус

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