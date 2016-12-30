В новом году Европу ждут перемены, исход которых эксперты пока не берутся предсказать
Многие европейские политики сошлись во мнении, что победа Дональда Трампа на выборах президента США принесла неопределённость в отношения Евросоюза и Соединённых Штатов. Меж тем, и сами европейцы постарались, чтобы придать турбулентность политическим процессам на континенте. Грядущие выборы в трёх ведущих странах старой Европы (Германии, Франции, Нидерландах) лишь добавляют в общественное настроение сумятицы, неопределённости и неуверенности.
Серьёзные специалисты начали хоронить евро
Проблемы нынешней Европы, как в зеркале, отразились в её валюте. Евро слабеет, и это вводит в ступор инвесторов еврозоны. Спасая свои активы, они стали выводить их из Европы, скупать по миру акции и облигации государств и международных корпораций. В прежние годы европейские СМИ увлекались обсуждением оттока капитала из России. Сейчас в массе своей скромно помалкивают, хотя повод для беспокойства есть, и он — серьёзный.
На прошлой неделе евро так упал, что пробил уровень $1,039 — минимальный с января 2003 года. На новую валютную историю отреагировали аналитики из американских банковских холдингов Morgan Stanley и Goldman Sachs Group. Они предсказывают, что до конца 2017 года возникнет паритет доллара и евро. В Deutsche Bank картину увидели ещё более печальной. Здесь прогнозируют, что в новом году евро упадет, по меньшей мере, до $0,95.
Все эти пертурбации европейской валюты привели к её резкому оттоку. Как сообщил портал Vestifinance, в последнее время еврозона столкнулась с крупнейшим оттоком средств. Ссылаясь на сведения из Европейского Центробанка, Vestifinance приводит вот такие данные: европейские инвесторы выкупили за пределами еврозоны акции и облигации стоимостью в 497,5 млрд. евро. Представители глобальных финансовых структур продали свои активы в еврозоне на 31,3 млрд. евро. «В совокупности, — подводит итог Vestifinance, — за 12 месяцев, чистый отток средств составил 528,8 млрд. евро после введения евровалюты в 1999 г.»
Цифра серьёзная. Она сопоставима с валовым внутренним продуктом таких стран Евросоюза, как Швеция, Польша или Бельгия. Из этого примерного перечня стран ЕС только Бельгия входит в зону евро, и её не опосредованно, а прямо затронут процессы, вызванные ослаблением и оттоком европейской валюты.
Ни для кого не секрет, что единая европейская валюта так и не смогла оправиться после кризиса 2009 года. Не случайно государства ЕС, стоящие в очередь на вступление в зону евро, резко притормозили, раздумывают. В последние годы на евро перешли только страны Прибалтики, без особого, впрочем, успеха. Так в еврозоне стало 19 государств.
Эксперты прогнозируют, что 20-я страна в этой компании появится не раньше следующего десятилетия. Некоторые называют более поздние сроки. Например, президент варшавского Центра международных отношений Эугениуш Смоляр считает, что на восстановление еврозоны уйдет ещё от 7 до 10 лет.
Иные вовсе предрекают евро мрачное будущее. Так, бывший британский премьер Дэвид Кэмерон на недавней встрече со студентами в американском университете DePauw в штате Индиана высказался о европейской валюте так: «Не знаю, сколько она еще протянет.» и обозначил причину своего скепсиса. По мнению Кэмерона, «серьезной проблемой является недостаточная интеграция экономик стран ЕС, в том числе отсутствие единой налоговой системы, из-за чего некоторые страны десятилетиями не видят экономического роста».
Американский финансист Мартин Армстронг в своём прошлогоднем интервью Die Welt говорил о других причинах слабости европейской валюты, которые он назвал «родовой травмой». Как считает Армстронг, «чтобы у евро был шанс против доллара, нужно было с самого начала создавать единый рынок госдолга. Крупные инвестиционные компании хотели бы вкладывать в госзаймы ЕС, а не в долговые обязательства Германии или Италии по отдельности».
В этом интервью Мартин Армстронг дал совет инвесторам: «Держитесь подальше от европейских гособлигаций, которые безнадежно переоценены». Похоже, теперь советом американского финансиста воспользовались, и деньги потекли из Европы. Впрочем, не только Кэмерон и Армстронг записались в авторы катастрофических прогнозов для евро.
Заслуживает внимания оценка, которую дал недавно бывший главный экономист Европейского Центробанка и один из основателей европейской валюты, профессор Отмар Иссинг. В интервью британской газете The Telegraph Иссинг заявил, что проект евро в его нынешней форме является несостоятельным и неработоспособным. Единая европейская валюта, по мнению профессора Иссинга, превратилась в политический инструмент, который в настоящий момент имеет уже мало отношения к экономике. «В один прекрасный день этот карточный домик рухнет»,- сделал свой вывод один из отцов-основателей евро.
Под подозрением все европейцы
Считается, что главной проблемой Евросоюза стал кризис с мигрантами. Возможно, это так. В начале века европейские лидеры отказались от христианских ценностей и воспели мультикультурализм. Поток мигрантов разрушил эту идиллию. В моральном и духовном плане европейцы почувствовали себя квартирантами в собственном доме. Эмоциональное восприятие этой горькой новости, конечно, подавляет местных жителей.
Однако не меньше волнений несут в себе экономические и финансовые планы властей. В канун нового года эксперты заговорили о масштабной конфискации активов у европейцев. Формальный повод для этого — «закрытие маршрута финансирования действий террористов». По крайней мере, английское агентство Reuters, сообщившее неприятную для европейцев новость, связывает предстоящую атаку на частный капитал с терактом на рождественской ярмарке в Берлине.
Однако предлагаемые меры затронут интересы всех. Инициаторами нововведений выступили таможенники Евросоюза. Они хотели бы получить право «осуществлять проверку наличных средств и платежных карт, отправленных по почте или в грузовых перевозках; изымать денежные средства или драгоценные металлы, перевозимые подозрительными лицами, въезжающими в ЕС; люди, имеющие при себе более 10 тыс. евро наличными, должны заявлять об этом на таможне при въезде в ЕС».
Разработавшая новые правила исполнительная комиссия Евросоюза в своей пояснительной записке отмечает, что «власти могут изымать деньги даже в том случае, если объем средств меньше этого порога (10 тыс. евро), если есть подозрения в преступной деятельности». Пояснение, сделанное комиссией, заставило экспертов засомневаться в искренности заявленных намерений.
Многие в планах европейских властей увидели не борьбу с финансированием терроризма, а, прежде всего, ужесточение контроля за движением капитала. В пользу этого говорит создание в Евросоюзе в сотрудничестве с Соединёнными Штатами «специальной программы отслеживания финансирования терроризма». Программа подразумевает наделить власти широкими полномочиями по проверке любых банковских переводов. Достаточно лишь простого подозрения, что клиент банка причастен к терроризму.
Особое беспокойство у еврочиновников вызывают владельцы предоплаченных банковских карт (между прочим, основной контингент среди российских держателей банковского пластика). При платежах с таких карт на сумму более 150 евро владельцы должны будут демонстрировать некую форму идентификации, определённую специалистами банков.
Предложения таможенников поддержали все страны Евросоюза. Теперь новые правила надо утвердить в Европейском парламенте. Эксперты считают, что законодатели Европы внесут некоторые коррективы при рассмотрении предложенного документа, но принципиально правила движения капитала менять не будут. Потому что большинство в Европарламенте за теми депутатами, которые поддерживают действующую исполнительную власть ЕС. Значит, после согласия всех стран альянса вопрос о введении новых правил становится практически решённым.
Многие комментаторы этого решения склоняются к тому, что новые правила затруднят, но не остановят ни финансирование терроризма, ни отток капитала из еврозоны. Зато новые козыри получат евроскептики, набирающие силу в преддверии предстоящих выборов. Европейская элита сегодня считает их политическими аутсайдерами.
Точно таким же аутсайдером считали прошлой осенью миллиардера Дональда Трампа, когда он заявился на президентские выборы. В его победу американский истеблишмент не верил до последней минуты. Вот и сегодня европейские СМИ напрягаются в поддержке действующих политических лидеров. Рисуют благостную для них выборную перспективу.
В Европе не хотят признавать ответственность власти за все случившиеся кризисы и навалившиеся проблемы. Однако нынешние лидеры всё-таки чувствуют угрозу своим позициям. Сегодня они стремятся выбраться из возникших коллизий и сохраниться во власти. Видимо, поэтому резко ужесточается контроль за движением капиталов, а, значит, и за населением европейских стран. Что из этого выйдет, эксперты пока предсказать не берутся.
Серьёзные специалисты начали хоронить евро
Проблемы нынешней Европы, как в зеркале, отразились в её валюте. Евро слабеет, и это вводит в ступор инвесторов еврозоны. Спасая свои активы, они стали выводить их из Европы, скупать по миру акции и облигации государств и международных корпораций. В прежние годы европейские СМИ увлекались обсуждением оттока капитала из России. Сейчас в массе своей скромно помалкивают, хотя повод для беспокойства есть, и он — серьёзный.
На прошлой неделе евро так упал, что пробил уровень $1,039 — минимальный с января 2003 года. На новую валютную историю отреагировали аналитики из американских банковских холдингов Morgan Stanley и Goldman Sachs Group. Они предсказывают, что до конца 2017 года возникнет паритет доллара и евро. В Deutsche Bank картину увидели ещё более печальной. Здесь прогнозируют, что в новом году евро упадет, по меньшей мере, до $0,95.
Все эти пертурбации европейской валюты привели к её резкому оттоку. Как сообщил портал Vestifinance, в последнее время еврозона столкнулась с крупнейшим оттоком средств. Ссылаясь на сведения из Европейского Центробанка, Vestifinance приводит вот такие данные: европейские инвесторы выкупили за пределами еврозоны акции и облигации стоимостью в 497,5 млрд. евро. Представители глобальных финансовых структур продали свои активы в еврозоне на 31,3 млрд. евро. «В совокупности, — подводит итог Vestifinance, — за 12 месяцев, чистый отток средств составил 528,8 млрд. евро после введения евровалюты в 1999 г.»
Цифра серьёзная. Она сопоставима с валовым внутренним продуктом таких стран Евросоюза, как Швеция, Польша или Бельгия. Из этого примерного перечня стран ЕС только Бельгия входит в зону евро, и её не опосредованно, а прямо затронут процессы, вызванные ослаблением и оттоком европейской валюты.
Ни для кого не секрет, что единая европейская валюта так и не смогла оправиться после кризиса 2009 года. Не случайно государства ЕС, стоящие в очередь на вступление в зону евро, резко притормозили, раздумывают. В последние годы на евро перешли только страны Прибалтики, без особого, впрочем, успеха. Так в еврозоне стало 19 государств.
Эксперты прогнозируют, что 20-я страна в этой компании появится не раньше следующего десятилетия. Некоторые называют более поздние сроки. Например, президент варшавского Центра международных отношений Эугениуш Смоляр считает, что на восстановление еврозоны уйдет ещё от 7 до 10 лет.
Иные вовсе предрекают евро мрачное будущее. Так, бывший британский премьер Дэвид Кэмерон на недавней встрече со студентами в американском университете DePauw в штате Индиана высказался о европейской валюте так: «Не знаю, сколько она еще протянет.» и обозначил причину своего скепсиса. По мнению Кэмерона, «серьезной проблемой является недостаточная интеграция экономик стран ЕС, в том числе отсутствие единой налоговой системы, из-за чего некоторые страны десятилетиями не видят экономического роста».
Американский финансист Мартин Армстронг в своём прошлогоднем интервью Die Welt говорил о других причинах слабости европейской валюты, которые он назвал «родовой травмой». Как считает Армстронг, «чтобы у евро был шанс против доллара, нужно было с самого начала создавать единый рынок госдолга. Крупные инвестиционные компании хотели бы вкладывать в госзаймы ЕС, а не в долговые обязательства Германии или Италии по отдельности».
В этом интервью Мартин Армстронг дал совет инвесторам: «Держитесь подальше от европейских гособлигаций, которые безнадежно переоценены». Похоже, теперь советом американского финансиста воспользовались, и деньги потекли из Европы. Впрочем, не только Кэмерон и Армстронг записались в авторы катастрофических прогнозов для евро.
Заслуживает внимания оценка, которую дал недавно бывший главный экономист Европейского Центробанка и один из основателей европейской валюты, профессор Отмар Иссинг. В интервью британской газете The Telegraph Иссинг заявил, что проект евро в его нынешней форме является несостоятельным и неработоспособным. Единая европейская валюта, по мнению профессора Иссинга, превратилась в политический инструмент, который в настоящий момент имеет уже мало отношения к экономике. «В один прекрасный день этот карточный домик рухнет»,- сделал свой вывод один из отцов-основателей евро.
Под подозрением все европейцы
Считается, что главной проблемой Евросоюза стал кризис с мигрантами. Возможно, это так. В начале века европейские лидеры отказались от христианских ценностей и воспели мультикультурализм. Поток мигрантов разрушил эту идиллию. В моральном и духовном плане европейцы почувствовали себя квартирантами в собственном доме. Эмоциональное восприятие этой горькой новости, конечно, подавляет местных жителей.
Однако не меньше волнений несут в себе экономические и финансовые планы властей. В канун нового года эксперты заговорили о масштабной конфискации активов у европейцев. Формальный повод для этого — «закрытие маршрута финансирования действий террористов». По крайней мере, английское агентство Reuters, сообщившее неприятную для европейцев новость, связывает предстоящую атаку на частный капитал с терактом на рождественской ярмарке в Берлине.
Однако предлагаемые меры затронут интересы всех. Инициаторами нововведений выступили таможенники Евросоюза. Они хотели бы получить право «осуществлять проверку наличных средств и платежных карт, отправленных по почте или в грузовых перевозках; изымать денежные средства или драгоценные металлы, перевозимые подозрительными лицами, въезжающими в ЕС; люди, имеющие при себе более 10 тыс. евро наличными, должны заявлять об этом на таможне при въезде в ЕС».
Разработавшая новые правила исполнительная комиссия Евросоюза в своей пояснительной записке отмечает, что «власти могут изымать деньги даже в том случае, если объем средств меньше этого порога (10 тыс. евро), если есть подозрения в преступной деятельности». Пояснение, сделанное комиссией, заставило экспертов засомневаться в искренности заявленных намерений.
Многие в планах европейских властей увидели не борьбу с финансированием терроризма, а, прежде всего, ужесточение контроля за движением капитала. В пользу этого говорит создание в Евросоюзе в сотрудничестве с Соединёнными Штатами «специальной программы отслеживания финансирования терроризма». Программа подразумевает наделить власти широкими полномочиями по проверке любых банковских переводов. Достаточно лишь простого подозрения, что клиент банка причастен к терроризму.
Особое беспокойство у еврочиновников вызывают владельцы предоплаченных банковских карт (между прочим, основной контингент среди российских держателей банковского пластика). При платежах с таких карт на сумму более 150 евро владельцы должны будут демонстрировать некую форму идентификации, определённую специалистами банков.
Предложения таможенников поддержали все страны Евросоюза. Теперь новые правила надо утвердить в Европейском парламенте. Эксперты считают, что законодатели Европы внесут некоторые коррективы при рассмотрении предложенного документа, но принципиально правила движения капитала менять не будут. Потому что большинство в Европарламенте за теми депутатами, которые поддерживают действующую исполнительную власть ЕС. Значит, после согласия всех стран альянса вопрос о введении новых правил становится практически решённым.
Многие комментаторы этого решения склоняются к тому, что новые правила затруднят, но не остановят ни финансирование терроризма, ни отток капитала из еврозоны. Зато новые козыри получат евроскептики, набирающие силу в преддверии предстоящих выборов. Европейская элита сегодня считает их политическими аутсайдерами.
Точно таким же аутсайдером считали прошлой осенью миллиардера Дональда Трампа, когда он заявился на президентские выборы. В его победу американский истеблишмент не верил до последней минуты. Вот и сегодня европейские СМИ напрягаются в поддержке действующих политических лидеров. Рисуют благостную для них выборную перспективу.
В Европе не хотят признавать ответственность власти за все случившиеся кризисы и навалившиеся проблемы. Однако нынешние лидеры всё-таки чувствуют угрозу своим позициям. Сегодня они стремятся выбраться из возникших коллизий и сохраниться во власти. Видимо, поэтому резко ужесточается контроль за движением капиталов, а, значит, и за населением европейских стран. Что из этого выйдет, эксперты пока предсказать не берутся.
Автор: Геннадий Грановский