19:18 29 декабря

ОСК: первыми отечественные газотурбинные двигатели получат корабли проекта 22350

Новые газотурбинные двигатели производства НПО «Сатурн», разработанные для замены украинских аналогов, первыми получат фрегаты проекта 22350, сообщил глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алесей Рахманов.

ОСК: первыми отечественные газотурбинные двигатели получат корабли проекта 22350
Газотурбинный двигатель М90ФР комбинированной дизель-газотурбинной силовой установки М55Р.

Напомним, ранее Украина отказалась от поставки уже оплаченных Россией двигателей, предназначенных для установки на фрегаты проекта 22350 и 1135.6, в связи с чем строительство части боевых кораблей было приостановлено.


«По газотурбинным двигателям у нас работа идет в соответствии с планом, первыми двигатели производства НПО "Сатурн" получат фрегаты проекта 22350, затем корветы, суда с динамическим принципом поддержания, и к середине 2018 года они пойдут на фрегаты проекта 1135», – сказал глава ОСК.

Фрегаты проекта 22350 имеет водоизмещение 4,5 тыс. т, длину – 135 м, ширину – 15 м. Они будут вооружены пусковыми установками для 16-ти ракет «Оникс» или «Калибр-Э», зенитными комплексами «Полимент-Редут», а также артиллерийской установкой А-192 «Армат» калибра 130 мм.

Использованы фотографии: ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн"
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Комментарии 46
  1. 210окв Сегодня, 17:04
    Дело потихоньку двигается!Утрем нос укропитекам..
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:05
      Импортозамещение в действии . Интересно , свидомые вой по этому поводу поднимут ? feel
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 17:20
        Цитата: bouncyhunter
        . Интересно , свидомые вой по этому поводу поднимут ?

        Нет. Скажут, что это "брехня". Мало того будут упорствовать, до того момента пока действительно они у нас не появятся, а тогда скажут, что мы их "украли" у Украины. А затем заявят ПРОТЕСТ, из-за того, что Россия во вред Украине отказалась от её движков для своих кораблей.
        svp67
        1. Zibelew Сегодня, 17:23
          Главное чтобы редуктор вовремя сделали на Звезде. Успехов!
          А то в отсутствие новых Буревестников СКР Сметливый скоро шестой десяток разменяет.
          Zibelew
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:29
            Свои движки поставим на фрегаты!
            Скачите дальше, хохлодегенераты!
            СРЦ П-15
            1. cniza Сегодня, 18:07
              Надеюсь , они хорошо доведены , что бы не на боевых кораблях проходили доработку. Очень ждали . Успехов.
              cniza
            2. Zibelew Сегодня, 18:20
              Из разряда: "Назло бабушке отморожу себе уши". Итог: Украинцы потеряют рынок сбыта (поскольку Европе эти турбины нафиг не нужны - у них свои стандарты и надо сбывать свой товар). России ничего не остается, как наконец-таки построить свое собственное производство турбин и обеспечить ими себя самостоятельно. Создадут новые рабочие места, на часть которых вероятнее всего возьмут наиболее подготовленнных с украинского производства. Минутная пакость России обойдется украинскому народу очень дорого. Но украинской власти на это плевать - главное угодить заокеанскому хозяину.
              Zibelew
        2. bouncyhunter Сегодня, 17:34
          Цитата: svp67

          Нет. Скажут, что это "брехня". Мало того будут упорствовать, до того момента пока действительно они у нас не появятся, а тогда скажут, что мы их "украли" у Украины. А затем заявят ПРОТЕСТ, из-за того, что Россия во вред Украине отказалась от её движков для своих кораблей.

          Именно такого рода "вой" я и подразумевал ! У скакунов хватит ума ещё и заявить что "Россия посягнула на монополию Украины на постсоветском пространстве" . lol
          bouncyhunter
          1. svp67 Сегодня, 17:36
            Цитата: bouncyhunter
            У скакунов хватит ума ещё и заявить

            Уже хватило. Это оказывается МЫ решили разорвать с ними ВСЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ, из-за чего сейчас и рушится нормальная жизнь простых людей.
            svp67
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:40
              Цитата: svp67
              Это оказывается МЫ решили разорвать с ними ВСЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ, из-за чего сейчас и рушится нормальная жизнь простых людей.

              Зато у непростых людей, ненормальная жизнь только улучшается! yes
              СРЦ П-15
              1. svp67 Сегодня, 17:44
                Цитата: СРЦ П-15
                Зато у непростых людей, ненормальная жизнь только улучшается!

                Вот кто бы что не говорил, но это еще один явный признак того, что мы БРАТСКИЕ народы... Но вот только у них, как еще говорилось с середины 90-х, все как у нас только еще хуже.
                svp67
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:49
                  Цитата: svp67
                  Но вот только у них, как еще говорилось с середины 90-х, все как у нас только еще хуже.

                  Ну так мы же БРАТСКИЕ народы, поэтому и поступаем одинаково: учимся на своих ошибках, а не на чужих! smile
                  СРЦ П-15
                  1. Вас Влад Сегодня, 18:01
                    Да какие мы братские народы,мы один народ.
                    Вас Влад
                    1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:07
                      Цитата: Вас Влад
                      Да какие мы братские народы,мы один народ.

                      Сейчас, к сожалению, мы не похожи на один народ.
                      СРЦ П-15
                      1. Вас Влад Сегодня, 18:18
                        Так разделяй и властвуй в действие!Главное нам остаться с холодной головой и не поддаваться на провокации!А тем кто сейчас сидит там у власти на-ь на Украинское население!Им надо как можно больше испортить отношение с нами,в идеале война.Украина это просто самое подходящие орудие против нас!Как хитро, хотят уничтожать нас нашими же руками,на многие года разделить нас кровью, да ещё и поставить нас вне международного права!И совсем нам всё перекрыть.
                        Вас Влад
                      2. Indiffeent Сегодня, 18:55
                        Вашим бы словам да Богу уши...
                        Indiffeent
                    2. cniza Сегодня, 18:09
                      Вот именно , только их надо "выпороть" , что бы халяву забыли и все станет на свои места.
                      cniza
                  2. тол100в Сегодня, 18:09
                    Цитата: СРЦ П-15
                    Ну так мы же БРАТСКИЕ народы

                    Братские народы не радуются гибели братьев! А Выращенное при помощи Госдепа укро-отребье наверное нельзя и к людям относить! Да и к зверям тоже.Даже Звери так не поступают.А что касается техники, то Россия, как ее делала, так и будет делать, в отличие от укро-(--------) , а вот, что будут делать убитые предприятия укропии - вопрос. На сегодняшний момент идет успешная сдача металлолома , того, что не сдали в прошлом году!
                    тол100в
        3. 30 вис Сегодня, 18:23
          А що нэ зъим ,то понадкусую ... Как то , так на украыни . Господи помоги убогим прозреть!
          30 вис
        4. Indiffeent Сегодня, 18:53
          Помнится одлин читатель из Украины работавший на именно таком заводе выразил - сдесь кстати-на этом ресурсе сомнения в сроках а именно еще тогда говорились -середина 18 года-вот типа двигателя такого типа очень сложная штука и даже от испытаний уже на судах до принятия их полностью в строй занимает время с учетом всех доработок а так так я например дилетант в этом деле вот бы найти человека который бы объяснил так сказать умным словом-что такое газотурбина и насколько в самом деле сложно ее делать? И в самом ли деле можно осилить такую вещь в названные сроки?
          Indiffeent
    2. svp67 Сегодня, 17:42
      Цитата: 210окв
      Дело потихоньку двигается!Утрем нос укропитекам..

      Да что на них смотреть. тут же главное, что СВОЕ. Люди заняты не выпуском кастрюлек и сковородок, а очень и очень наукоемкой продукцией...
      svp67
    3. shooter18 Сегодня, 17:57
      Правильно надо у себя делать!надежнее будет!
      shooter18
  2. san4es Сегодня, 17:06
    А следом для "Кузи" изобретут
    san4es
    1. Dart2027 Сегодня, 17:25
      Лучше переделать его в атомоход.
      Dart2027
    2. CorvusCoraks Сегодня, 17:37
      Для А. Кузнецова изобрести не проблема, там такая компоновка, что заменить проблема.
      CorvusCoraks
      1. san4es Сегодня, 18:40
        А...всё-ранво тех-вырез делать...менять много-чё...
        san4es
  3. Игорь В Сегодня, 17:12
    На ракетный похож. smile
    Игорь В
    1. 210окв Сегодня, 17:17
      Тогда уж больше на авиационный..Газовая турбина-принцип действия схожий..
      210окв
    2. Koshak Сегодня, 17:18
      Цитата: Игорь В
      На ракетный похож. smile

      Скорее на турбореактивный или турбовинтовой самолетный.
      Koshak
  4. svp67 Сегодня, 17:17
    «По газотурбинным двигателям у нас работа идет в соответствии с планом, первыми двигатели производства НПО "Сатурн" получат фрегаты проекта 22350, затем корветы, суда с динамическим принципом поддержания, и к середине 2018 года они пойдут на фрегаты проекта 1135», – сказал глава ОСК.
    Новость ОТЛИЧНАЯ. Но конкретно КОГДА должны поступить первые двигатели?
    svp67
    1. Muvka Сегодня, 17:24
      Ну если логически разобрать цитату, то в 2017.
      Muvka
    2. Alexey RA Сегодня, 18:45
      Цитата: svp67
      Новость ОТЛИЧНАЯ. Но конкретно КОГДА должны поступить первые двигатели?

      ОАО «Северная верфь» 16 июня разместило информацию о заключении договора с ОАО «НПО «Сатурн» на изготовление и поставку двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для строящегося фрегата проекта 22350 зав. № 924 «Адмирал Исаков».
      Стоимость судокомплекта составляет 2,295 млрд руб. Срок поставки определен июлем-августом 2018 г.
      В рамках договора будут изготовлены:
      1) Системы управления «Метель-55» и «Шексна-90», вибродиагностическая аппаратураВДА-56 — стоимость 1 комплекта — 102 млн руб., срок изготовления — июль 2016 г.
      2) Дизель 10Д49 с системой управления «Пурга» — стоимость одного 108 млн руб., срок изготовления — сентябрь 2017 г.
      3) Редуктор РО55, трансмиссия, ВСМ37/М55Р — стоимость одного комплекта 299 млн руб.,срок изготовления — декабрь 2017 г.
      4) Газотурбинный двигатель М90ФР с элементами трансмиссии (рессора) — стоимость одного 593 млн руб., срок изготовления - ноябрь-декабрь 2017г.

      В третий раз уже размещаю цитату. smile
      Alexey RA
  5. Jovanni Сегодня, 17:18
    Ну вот и славно! Оказывается Россия и с "порванной в клочья экономикой" кое- чего может и в высокотехнологических отраслях. Жалко что раньше не начали...
    Jovanni
    1. kas1 Сегодня, 17:27
      Года 3 назад в Николаеве мне говорили что не менее 20 лет нужно что бы их сделать.Радует!
      kas1
      1. mr.redpartizan Сегодня, 18:29
        Что они курят ? fool Корабельные ГТД начали производить еще в СССР в конце 60-х, документация и действующие образцы у нас есть, производство авиационных ГТД успешно развивается.
        mr.redpartizan
        1. Alexey RA Сегодня, 18:48
          Цитата: mr.redpartizan
          Корабельные ГТД начали производить еще в СССР в конце 60-х, документация и действующие образцы у нас есть, производство авиационных ГТД успешно развивается.

          Вот только единственный завод корабельных ГТД в СССР был в Николаеве. Из-за этого, кстати, ЭМ пр. 956 получили котлы и турбины - Николаевский завод зашивался.
          В Николаеве же остался единственный стенд для испытания корабельных ГТД.
          Вот как выглядело "разделение труда" в морских ГТД на 2013 год:
          С российской стороны в кооперации по созданию агрегата принимают участие ОАО "НПО "Сатурн" (зона ответственности - силовая турбина), ФГУП "НПО "Аврора" (системы управления ГТД, дизелем и агрегатом), ОАО "Коломенский завод" (дизельный двигатель), со стороны Украины - ГП НПКГ "Зоря - Машпроект" (турбокомпрессор и редуктор). Испытания проводятся на базе украинского ГП НПКГ "Зоря-Машпроект", поскольку в России стендовая база для испытаний морских газотурбинных агрегатов пока отсутствует.
          Alexey RA
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:27
    Стоп-стоять боятся!! Вы хоть точно бы сказали -в следующем году начнем поставки,а так-толкание воды в ступе.
    Изгоняющий либероидов
  7. ИванИванов Сегодня, 17:33
    Хорошая новость. А хохлы свой тракторный попилили, харьковский. тоже молодцы!
    ИванИванов
  8. mitrich Сегодня, 17:38
    Опять в будущем времени - получат. Как поставят и проведут гос испытания, вот тогда и рапортуйте.
    А то, как обычно может получится, то это не качественное, то вон то смежники не поставили, и сроки сдачи будут ползти вместе со временем.
    mitrich
  9. Ст.пропорщик Сегодня, 17:49
    Все эти трудности от какой о маниакальной доверчивости русских чиновников. Вторые грабли для России - Ну нелогично живое государство уничтожать (Окраину), однако государство уничтожается руками самого населения. Не верили , что такое возможно - получите , роспишитесь А причина проста - во главе России оказывались люди без ответственности за сделанное, не обладающие стратегическим мышлением. Еще лет семь - десять Россия будет преодолевать голод в турбинах, самолетных и вертолетных движках, восстанавливать БЖРК, "Белых лебедей". Вот такая цена за политическую слепоту горбатого и ЕБН, Табуреткина. И лет через 30 думаю появится информация о пробелах и провалах в деятельности "Человека с айфоном" . Накатило.
    Ст.пропорщик
    1. kirgiz58 Сегодня, 17:56
      Чикатило знаю, Накатило нет. laughing Тяпница, хорошее настроение и графинчик в холодильнике.
      kirgiz58
  10. polkovnik manuch Сегодня, 18:02
    Дай-то Бог ! Думаю сделают не хуже чем хохлы , а впрочем они их и не делали , это еще Совеский
    polkovnik manuch
  11. К-50 Сегодня, 18:14
    Вот и "моторчики" для наших корабликов собственные появились, по-тихоньку начинаем без укропитекских обходится. А какие "успехи" у майданутых? Последнее распродадут и в бега ломанутся, типа "авось не найдут". Так надо будет найти и наказать всех майдаунов, что не гоже так со своей страной поступать и в соседе многовековом врага искать.
    К-50
  12. Берингов пролив Сегодня, 18:25
    Плохая мысль. 22350 небоеспособны,головной корабль серии скоро сгниет от старости на бесконечных испытаниях. ЗРК ,,Редут'' небоеспособен....Турбины нужно ставить на боеспособные фрегаты 11356,с работоспособным ЗРК ,,Штиль'' и скорее передавать их флоту,который остро нуждается в новых боевых универсальных фрегатах. 22350 нужно либо перестраивать под ЗРК ,,Штиль'' ,либо списывать на гвозди...
    Берингов пролив
  13. multipulti Сегодня, 18:30
    на самом деле ,хорошая новость!!!
    multipulti
  14. maxim947 Сегодня, 19:00
    Цитата: bouncyhunter
    Импортозамещение в действии . Интересно , свидомые вой по этому поводу поднимут ? feel

    Воя не будет, будут насмешки что ничего мы нормального сделать все равно не сможем. А мы сделаем, причем с лучшими характеристиками, уверен на все 100
    maxim947

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