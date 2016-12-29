ОСК: первыми отечественные газотурбинные двигатели получат корабли проекта 22350

Новые газотурбинные двигатели производства НПО «Сатурн», разработанные для замены украинских аналогов, первыми получат фрегаты проекта 22350, сообщил глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алесей Рахманов.Напомним, ранее Украина отказалась от поставки уже оплаченных Россией двигателей, предназначенных для установки на фрегаты проекта 22350 и 1135.6, в связи с чем строительство части боевых кораблей было приостановлено.«По газотурбинным двигателям у нас работа идет в соответствии с планом, первыми двигатели производства НПО "Сатурн" получат фрегаты проекта 22350, затем корветы, суда с динамическим принципом поддержания, и к середине 2018 года они пойдут на фрегаты проекта 1135», – сказал глава ОСК.Фрегаты проекта 22350 имеет водоизмещение 4,5 тыс. т, длину – 135 м, ширину – 15 м. Они будут вооружены пусковыми установками для 16-ти ракет «Оникс» или «Калибр-Э», зенитными комплексами «Полимент-Редут», а также артиллерийской установкой А-192 «Армат» калибра 130 мм.