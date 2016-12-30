Итоги 2016 года. События в России, с Россией и вокруг России

Так уж случилось, что одно из главных событий года для России носит трагический характер. Погибли люди. Замечательные люди. Те, кто своим трудом нёс информацию, свет, радость, доброту.25 декабря при взлёте из аэропорта Адлер (Сочи) потерпел крушение авиалайнер Ту-154, принадлежавший министерству обороны Российской Федерации. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Самолёт, направлялся в сирийскую Латакию (на российскую авиабазу «Хмеймим») с подмосковного аэродрома Чкаловский. В Сочи борт приземлился для осуществления дозаправки, причём внепланово. Плановая дозаправка должна была проводиться в Моздоке, однако в связи с плохими метеоусловиями, Ту-154 был перенаправлен именно в Адлер.На роковой борт в Чкаловском поднялись артисты ансамбля с мировым именем и известностью – артисты ансамбля песни и пляски им.Александрова. Их творчество было настолько открытым и пронзительным, что не оставляло равнодушными миллионы людей в самых разных странах мира. Летела в самолёте и Доктор Лиза, своим самоотверженным трудом спасшая сотни донбасских детей от неминуемой гибели от обстрелов и тяжёлых недугов. В самолёте были съёмочные группы трёх федеральных каналов, которые должны были рассказать зрителю о новогоднем концерте в Латакии. На борту Ту-154 были несколько военнослужащих центра по примирению враждующих сторон.Это трагедия семей тех, кто погиб 25 декабря в районе Сочи, и трагедия для всей России. Скорбим и ожидаем результатов расследования причин резонансной катастрофы.Ещё одна тяжелейшая трагедия, с которой столкнулась Россия в уходящем году, тоже пришлась на конец года. В столице Турции выстрелами в спину был убит посол Российской Федерации Андрей Карлов, открывавший выставку «Россия глазами турок».Террорист, который стрелял в российского дипломата, как выяснилось после развязки драмы в галерее современного искусства, был одним из сотрудников местной полиции и в своё время даже задействовался для охраны российской дипмиссии в Анкаре. Действовал он так, как могут действовать последние трусы. Он стрелял в спину безоружному человеку, боясь показать Андрею Карлову своё лицо. Это типичный почерк террористов, которые появились не без помощи западных «друзей», были ими вскормлены и теперь пытаются держаться за их покровительство.Кстати, ответственность за убийство российского посла взяла на себя террористическая группировка «Джейш аль-Фатх» (запрещена в РФ), которую всё те же «партнёры» именуют не иначе как «умеренной оппозицией». Это та самая «умеренная оппозиция», которая отрезала головы детям, морила голодом жителей в оккупированном Алеппо, постоянно обстреливала городские кварталы, успевая раздавать интервью катарским, британским и американским СМИ о своих «исключительно мирных намерениях».Выстрелы в Анкаре – это ещё и доказательство того, что терроризм без стороннего покровительства невозможен. В столицу Турции отправились десятки российских специалистов из следственных органов и специальных служб для того, чтобы выяснить, кто же направлял руку террориста, и откуда растут ноги провокации, целью которой был удар не только по самой России, но и по вполне очевидному усилению её влияния на Ближнем Востоке.Указом президента России посол РФ в Турции Андрей Карлов был представлен к званию Героя России посмертно.Одной из политических тем года стали выборы в Государственную Думу – 18 сентября. Что сказать об итогах? «Ум, честь и совесть нашей эпохи» взяла всё, что можно было взять, а местами и намного больше... заполучив в свои кулачки теперь и конституционное большинство – 343 из 450. Ну так... КПРФ, ЛДПР и справороссы, давно научившиеся уживаться в современной политической конъюнктуре и после очередного «прохождения» не особенно впадать в уныние и тем более возмущение, ударили с «умом, честью и совестью» по рукам и плюхнулись в кресла в статусе как бы оппозиции.С привычным артистистом приняли итоги выборов «непримиримые» и «ни с кем почти не согласные». Ничего, - говорят, - мы, говорят, к 2018-то году поднакопим сил и средств, и каааак, понимаешь, выстрелим.... Навальный, вон уже собрался баллотироваться в президенты. Интернет-чада Ходорковского туда же подтянулись. В общем, забурлили... Причём забурлили на фоне того, что из США пришли сообщения о выделении аж 3,5 млрд долларов на антироссийскую пропаганду, а это означает, что всех бурливших ранее, денежкой подтянут к тому, чтобы побурлить сызнова. Много потратят? Ну так «за лужей» в любой момент допечатают...Светлыми спортивными событиями года могли бы стать крупные соревнования – Олимпийские и Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Могли стать, но кто-то (и тут, в принципе, понятно, кто) решил создать чёртика в собственной табакерке в виде г-на Макларена, чтобы потом этого чёртика явить «прогрессивному человечеству». Нацепив на нос очки, г-н Макларен явился... «Прогрессивное человечество» узнало страшную тайну о страшных русских – тысячами, если не мильонами, применяя допинг, страшные спортсмены из России при помощи агентов ФСБ и лично Мутко (оперативный псевдоним «Фром май харт») царапали пробирки свои когтями (ну а чем же ещё?..), подменяя мочу, пока та в оных пробирках проходила через временно-пространственную кротовую нору, которую организовали секретные русские учёные в районе Сочи. Исчезая во временнОм разломе, допинг-пробы «очищались». А как вы думали... Российскую сборную частично от Олимпиады отстранили, паралимпийцев и вовсе в полном составе лишили возможности выступать в Рио.На этом фоне бодро выходили на международные старты братья (зачёркнуто) сёстры Уильямс, бреющиеся американские гимнастки и баскетболистки, астматически больные норвежские биатлонисты и прочие, получившие справку от Макларена о том, что русскому – допинг, то всем остальным – божья роса...А тем временем допинг-пробы американских атлетов, хранившиеся в бронированном шкафу, совершенно случайно плечом задела хрупкая недотёпа-уборщица. Бронированный шкаф возьми да упади. И все-все пробирки-то и поразбивались... Ну, уборщицу, конечно, наказали. Пальцем прямо так и погрозили: Смотри, - говорят, - у нас! Ишь ты, неуклюжая какая! Та в слёзы. Пришлось ещё страховку за беспочвенные обвинения выплатить. Не виноватая она - ну с кем не бывает?.. Права человека, ничего не попишешь...По итогам года стоит выразить особую благодарность сотрудникам специальных служб и органов безопасности. Их работа для подавляющего большинства граждан РФ остаётся фактически незаметной, не особенно афишируемой. При этом благодаря работе этих людей и выстраивается система безопасности страны. В течение года были ликвидированы сотни представителей террористического и бандитского подполья в самых разных регионах страны, многие взяты под стражу и осуждены.Ингушетия, Чеченская Республика, Дагестан, Подмосковье, Самарская область, Ставрополье, другие субъекты РФ. Сотрудниками спецслужб были выявлены несколько так называемых спящих террористических ячеек, члены которых вели активное взаимодействие с эмиссарами ИГИЛ (запрещена в РФ). Буквально накануне сотрудники ФСБ пресекли деятельность подобного рода ячейки на территории Республики Дагестан. Бандиты готовились к совершению террористических актов в Москве в новогодние праздники.В ходе контртеррористических операций, к сожалению, не обходилось без жертв среди бойцов отрядов специального назначения. В ноябре 2016 года в Ингушетии погибли двое боевых офицеров отряда спецназа Федеральной службы безопасности - капитан Денис Налётов и полковник Александр Богомолов. Полковник Богомолов, которые до этого прошёл множество горячих точек от Балкан до Южной Осетии, получив тяжёлое ранение, не отказался от командования операцией по ликвидации террористической группы в ингушском населённом пункте. Он скончался по дороге в госпиталь.В течение года были проведены несколько операций по задержанию диверсионно-террористических групп, сформированных украинскими спецслужбами для проведения диверсий на территории Крымского полуострова. Украинское главное управление разведки Минобороны перебрасывало военнослужащих ГУР в Крым с той целью, чтобы, наводя справки о расположении и функционировании инфраструктурных (в том числе военных) объектов, те передавали информацию о них в Киев, а затем осуществляли подготовку к террористическим актам. Представители диверсионно-террористических групп нередко работали в Крыму под видом журналистов. Причём одной из наиболее активных в этом плане «журналистских» и «аналитических» организаций, членство в которой использовалось фактически как прикрытие в течение всех последних лет, выступал «Номос». Эта структура давно была замечена в сливе данных о российском Черноморском флоте в структуры НАТО – ещё до воссоединения Крыма с Россией.В итоге были предотвращены террористические действия в отношении многочисленных объектов на территории Крыма, включая порты и инфраструктуру Керченской переправы.О борьбе с коррупцией у нас в стране, конечно, можно слагать целые легенды. Однако было объявлено, чтобы из этой самой борьбы «не делали шоу». Вот только не совсем понятно, это объявление в чей адрес и по чьей просьбе? Если в отношении федерального министра (Улюкаева) возбуждается уголовное дело по «коррупционной» статье, и если этого самого министра под белы рученьки выводят оперативные сотрудники, а на этом фоне сам глава государства объявляет его потерявшим доверие, то, выходит, что всё это всего лишь шоу?.. Ну если в ходе большой пресс-конференции с президентом именно такая формулировка и прозвучала...А что тогда не шоу? Тихие междусобойчики, в ходе которых коррупционерам всё же удаётся договариваться с контролирующими органами, тем самым сохраняя «доверие президента» к себе любимым? Или перевод «стрелок» на других лиц, рангом пониже, автоматически отделываясь разбирательством о некой халатности из серии «бес попутал», как было с другим небезызвестным федеральным министром, ныне занимающим хлебный пост в оборонной структуре...То, что руки у правоохранителей стали доходить до крупных чиновников, у которых рыльцев в пушку, вроде бы здорово. Но в то же время совсем нездорово, если при астрономических хищениях из госбюджета, откатах и распилах всякий раз будут объявлять нечто из серии: «Состава преступления в результате расследования не обнаружено». Действительно, шоу...Не требуется кровь коррупционеров, но уворованное-то нужно возвращать – с возмещением репутационного ущерба, нанесённого государству и его гражданам, это раз, да и о неотвратимости наказания не забывать – это два.Год запомнился многократными повторениями мантры о том, что «стОроны стараются придерживаться Минских соглашений». Усердие украинской стороны в «выполнении минских соглашений» просматривалось на постоянной основе. Особенно после того, как ВСУ, простите, попёрли в сторону Дебальцево с какой-то бараньей настойчивостью. Арту подтянули настолько, насколько это было возможно – огонь начали вести фактически вдоль всей линии соприкосновения. Потом пошла бронетехника и пехота. Народная милиция ЛНР и ВС ДНР не дрогнули, дежурно отписав по зубам «лыцарям перемоги». Доблестное украинское войско, «соблюдая минские договорённости», едва успевало на разбитых «шестёрках» и ржавых «Фиатах» вывозить «300-х» и «200-х» и снова по-бараньему рогами билось в стену. Снова вывозило, и снова билось.В это самое время в Европе и за океаном уже все вздрагивали от слова «Украина» и силились вспомнить, по каким «бутиратом» нужно было находиться, чтобы поддержать смену одних коррупционеров другими, да ещё и на волне разгула экстремизма с тотальным нежеланием ни работать, ни проводить реформы, ни сохранять чувство собственного достоинства.С 24 декабря договорились об очередном перемирии. Украинская армия, по своему обыкновению, отметила «перемирие» новыми залпами по пригородам Донецка, Горловки и Дебальцево. Киев продолжил подготовку нового пушечного мяса, требуемого только для одной единственной цели – чтобы на существование Украины хоть кто-то обращал внимание.«Отпустите Надю! Путин, отпусти Надю!.. Слышишь...» Помните, конечно, этот плакат в Верховной раде о том, сколько дней «голосует Надя». Получившая двадцать с хвостиком от российского суда, Савченко, изрядно нарастив формы на сухой голодовке, была в конечном итоге помилована президентом РФ после обращения, как нам заявили, родственников погибших в районе Счастья журналистов ВГТРК. «Героическую» Надю с песнями и скачками встречали в Киеве. Юля с цветами. Горячо принимал сам Пётр Лексеич. Звезду Наде, звезду!.. Надю в ПАСЕ, в ПАСЕ Надю!..Но прошло каких-то несколько месяцев, и Надина звезда потускнела. Поговаривают: Путин Надю подменил. Герой-то не настоящий... А как же ещё – она ж с «сепаратюгами» шашни водит, договаривает о мире, когда каждый щирый украинец в курсе, что договариваться по ту сторону линии соприкосновения не с кем, ибо там пьют кровь младенцев.Надю выдворили из «Батькивщины», а Надя создала своё общественное движение, параллельно с этим обвиняя украинские элиты в тотальной коррупции и поддержке гражданской войны. Так и сказала – «гражданской войны», что для Киева как острый нож, сами знаете, по какому месту...Нужно заметить, что о тотальной коррупции на Украине в течение года вещала не только Савченко. Главный специалист по «бе-бе-бе-бе» Михаил Саакашвили тоже решил высказаться, после чего оставил свой одесский пост и начал «же не манж па сис жур» в Интернете – искать средства на новую партию.Однако наиболее мощно выступил нардеп Онищенко, который, бодренько свалив с территории Украины, слил западным спецслужбам документальное подтверждение того, что отец майдано-украинской нации, оказывается, берёт взятки, даёт взятки и вообще, покупает (о ужас!) народных неподкупных депутатов... А эти спецслужбы, ни сном, ни духом... Ну, согласитесь, разве ж можно было человека, у которого десятки оффшорных компаний, личный телеканал, конфетная фабрика на территории «агрессора» и недекоммунизированная «Ленинская кузница», получившая право на экспорт оружия, в чём-то заподозрить?..В течение года разворачивалась дискуссия о деятельности Ельцин-центра, который, как известно, «просвещает» народ в Екатеринбурге. Стройные очереди школьников и студентов, которых, на основании неких инновационных программ загоняют в этот пантеон ельцинской эпохи, выстраиваются довольно часто. Выстраивают школьников и студентам, чтобы продемонстрировать сущность нашей истории. В Ельцин-центре они узнают, что, оказывается, история государства Российского и Советского – сплошь тьма, интриги, репрессии и козни.И только когда Борис Николаевич Ельцин показался на историческом горизонте, у страны наступило светлое будущее с ваучерами, кровавыми усобицами, разделением семей, задержкой зарплат и пенсий по 10-12 месяцев. Недалёкий народец - то есть нас с вами, детей наших - пытаются таким образом просвещать, а мы, видишь ли, ещё брыкаемся. И Михалков тоже взбрыкнул – да так, что безмерно обидевшаяся на него Наина Иосифовна испытала огромнейшее душевное потрясение, ибо посягнули на главную прелесть либералов. У них и так Бильжо с Боженой все соки из себя выжимают, чтобы соответствовать, а тут такое...