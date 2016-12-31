Год назад, в преддверии 2016 года, вряд ли кто мог представить, что эти два имени встанут друг против друга. А в преддверии 2017 года они встали! Чудеса бывают даже в политике! Из этого следует, что предсказать, что будет через год – принципиально невозможно.Президенты Путин и Трамп лично ещё не знакомы, но мир поминает их уже вместе. Действительно, объединяет их многое. Объединил эти два имени, сделал заочными друзьями, в общем-то, общий их враг – Хиллари Клинтон, экс-кандидат в президенты США. И стоящий за её спиной Нобелевский (или Оруэлловский?) лауреат, экс-президент Барак Обама. Не зря ведь говорят: мало что объединяет так сильно, как общий враг, в данном случае политический…Ещё Путина и Трампа объединяет американская и мировая пресса и медиа, своей какой-то иррационально злобной травлей. В общем, понятно какой – либеральной, ведь если кто усомнится, а тем более станет на пути у этих жрецов либерально-гомосексуальной истины, даже если это президенты, – они объявляется вне закона, и подлежит медиа-линчеванию.Объединяет их то, что они – победители в борьбе с этой исключительно лживой мировой медиа, каждый в своей епархии, и на общем мировом поле. Объединяет, что они подчёркнуто вежливы, соблюдают правила хорошего тона в отношении друг друга, и даже либеральных медиа, возвышаясь над их ядовитой критикой.Есть и более серьёзные объединительные мотивы – мировоззренческие. Путин и Трамп – политические консерваторы, и не скрывают этого, сторонники традиционных ценностей: семьи, женщин и детей, и поэтому восстают против либерального «оно» третьего пола. Им, как и миллионам их сторонников, непонятно, почему уничтожение нормальной семьи есть обязательное условие прогресса? То есть они черпают силы из одного, в общем, духовно-нравственного источника.Наконец, Путин и Трамп - патриоты, хотя и разных стран. Но, поскольку они патриоты-государственники, то выступают в поддержку суверенитета своих стран перед лицом глобалистских и финансовых мировых элит, то есть либералов всех стран, кинувших своё Отечество ради построения космополитического общечеловеческого мультикультурного и свободного от всех предрассудков, в том числе Бога и Любви, прогрессивного, в смысле либерального, общества. Когда-то западные интеллектуалы выдвинули лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!», а сегодня они выдвигают лозунг: «Либералы всех стран, объединяйтесь!» Путин и Трамп стали символами борьбы с этим либерально-глобалистским мультикультурализмом.В общем, они противостоят новому проекту строительства Вавилонской башни, западному варианту коммунистической башни, в которой «интернационализм» заменили на «мультикультурализм». В Библии говорится, что строители Вавилонской башни построили, в конце концов, Содом и Гоморру, и пришел на эти города в наказание за разврат их Божественный огонь. Как удивительно современна библейская аналитика, и она помогает понять феномен Путина – Трампа! И говорит о подстерегающих наш мир опасностях.Общим делом Путина и Трампа может стать борьба с ИГИЛ, о которой уже как бы достигнута предварительная договорённость. Здесь они, пожалуй, обречены на успех. Однако, более всего Путина и Трампа будет продолжать объединять борьба с их общим противником – мировым либерализмом и его проектом новой Вавилонской башни. Этот якобы толерантный монстр ещё полон сил, и готовится продолжить схватку.Неожиданный провал на президентских выборах в США только ослабил его хватку, и он сейчас переводит дух: главные битвы ещё впереди. Путин и Трамп будут нуждаться друг в друге, чтобы успешно противостоять агрессивным медиа атакам, и тайной деятельности глобалистской финансовой закулисы.Проблема Трампа ещё в том, что либерально-демократическая власть в США действовала анонимно, через своих марионеток вроде Обамы и Клинтон. Марионетки потеряли свои посты, но настоящие властные фигуры остались не затронуты. Можно предположить, что в их число входят, например, Джон Бреннан, директор ЦРУ, и многие его сотрудники, многие столоначальники в Госдепе и министерстве финансов США.Они принимают ключевые решения, как Бреннон на Украине, куда он приехал лично, и сразу после его визита Турчинов объявил войну Донбассу в виде «АТО». Скорее, Обама прислушивался к их решениям, нежели они к его речам. Обама играет в гольф на Гавайях, а властная либеральная машина продолжает и без него травить Трампа, и продолжает ставить ему ловушки, где только может.Трампу придётся как-то решать эту проблему, переводить власть из анонимной в публичную сферу, и можно предсказать, что либералы сразу же обвинят его в авторитаризме. Собственно, «демократичность» либеральной власти и заключается в её анонимности, что очень удобно, ибо безответственно, нужно только вовремя менять марионеток Обам. Сделать власть публичной Трампу может помочь опыт Путина, который как раз и действует в публичной сфере, за что уже давно удостоен звания «авторитарного лидера».Трудным делом двух президентов будут переговоры по ядерным программам, по стратегическим вооружениям, будущем американского ПРО и российских ударных вооружений. Однако очевидно, что ядерная гонка вооружений противоречит планам и Трампа и Путина по экономическому развитию своих стран. Решение накопившихся и в Америке, и в России экономических проблем требует ограничения гонки вооружений.Конечно, многое их разъединяет, конкретная политика будет диктовать им приоритет национальных интересов своих стран, и здесь неизбежны разногласия. И по Европе, и по Китаю, и всякого рода транс-партнёрствам, но эти проблемы мы оставим политологическому сообществу, они уже усердно пашут это поле.Многие говорят, что весь мир сегодня поделен на двоих президентов, но и проблемы этого мира тоже возложены на них. Как-то они с ними справятся?...