Маргинал-патриоты бывшего СССР, не пора ли всерьез объединяться?







В день, когда некоторая часть населения нашей страны вспоминает об очередной годовщине создания своей великой Родины, которую мы утратили не в силу политических обстоятельств, а исключительно в силу предательства группы лиц, мне хотелось бы сказать несколько слов вот на какую тему.С каждым днем убеждаюсь все больше и больше, что война (именно война) за очищение мозгов от всего советского, продолжается. Как за рубежом, так и в нашей стране.Мы уже привыкли к тому, что в некоторых государствах с упоением вытравливают все, что касается нашей Великой Победы. И, если бы такие случаи были единичными, то это один вопрос. Но мы имеем дело с системой.Одно из последних дел этой системы – начало сноса памятника советским воинам в городке Старград-Щецинский. Для начала была демонтирована звезда на колонне, а сам памятник уничтожат в первой половине нового года.К подобным вещам в Польше нам не привыкать. Понятно, что МИД России назвал такой акт недружественным, кощунственным глумлением над памятью героев и жертв Второй мировой войны.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина обратилась в ЮНЕСКО с просьбой блокировать решение властей Польши о сносе советских памятников.В то же время МИД Польши заявляет о том, что «памятники советским солдатам являются «символами советского доминирования», а потому должны быть уничтожены».Советское доминирование… В этом слове скрыт глубочайший смысл. Да, в сегодняшней Польше априори в большем почете немецкое доминирование в прошлом и американское в будущем. Но что тут поделать, если не могут в Польше жить самостоятельно?По поводу обращения в ЮНЕСКО буквально два слова вдогонку. На Украине в свое время жители многих городов подавали петиции и обращения в ЮНЕСКО по поводу сноса памятников. Всемирная организация не оценила проблему по достоинству.Если так упорно уже 25 лет воюют с государством, которого нет, значит, это государство чего-то да стоило.Наш «любимый» президент незалежной, видно, плоховато отойдя от очередной пьянки, неделю назад проболтался на камеру, вызвав немалую суматоху у своих приближенных. Оказывается, он воюет не с Россией, а с СССР. В головах своих граждан. Как он это делает, нам хорошо известно, но вот еще один штрих к портрету дня.День сегодняшний говорит о том, что война США и из вольных и невольных союзников против России продолжается. И здесь вопрос о том, какой смысл имеет вся эта возня против СССР и советского прошлого, получает один простой ответ.Люди-то фактически те же.И война эта идет не против советской идеологии, а против людей. А здесь уже какая, простите, разница, как называется страна? Советский Союз или Российская Федерация?Наши недруги говорят, что воюют с «Советским Союзом в головах», предполагая, что тем самым навредят России. Вроде бы дурь на первый взгляд, однако что-то в такой концепции есть.А самое неприятное, что и в самой России таких борцов хоть отбавляй.Примеры? Извольте.Начну с 2007 года, когда повсеместно обсуждали снос памятника воинам-освободителям в Таллине. Осуждали, гневно высказывались в адрес эстонских властей. А сами?В 2007-м в Химках разрушили монумент воинам Великой Отечественной войны. Могилы шести летчиков, Героев Советского Союза, разрыли, выкопали останки и… начался скандал, вызванный общественностью, поскольку длительное время не могли определить и внятно пояснить, куда дели останки.Власти Химок объяснили, что решение «было вызвано предстоящей реконструкцией Ленинградского шоссе и постоянным осквернением захоронения женщинами «легкого поведения» отходами своей жизнедеятельности».Понятно, что разогнать шлюх сложно, проще снести памятник и перезахоронить ни в чем не повинных героев. А, ну да, реконструкция шоссе. Это уже более весомый повод для подобных действий.Тот же 2007 год. Апрелевка Московской области. Снова реконструкция шоссе, на этот раз Киевского. Снесен памятник летчику Василию Пойденко, уроженцу Украины, погибшему в битве за Москву. Этот случай доставил много приятных минут читателям украинских ресурсов, особенно «Обозревателя».Ставрополь. Волевым решением властей города уничтожили 30-ти метровый монумент в честь бойцов корпуса Доватора. Дескать, прогнил памятник напрочь. Но то, что его рушили двое суток с применением тяжелой техники, говорит об обратном. Что что, а памятники у нас строить умели.Прокуратура Ставрополя вмешалась, и выдала предписание восстановить памятник. Увы, вандалы так постарались, что ни о каком восстановлении речи не шло.Иваново, 2012 год. Площадь 40-летия Победы переименовали в Площадь Победы, а заодно и снесли установленный там памятник. И вырубили реликтовые каштаны. Вместо этого там планировали установить памятник Георгию Победоносцу (не Жукову), по желанию близлежащей церкви. А памятник должны были перенести на задворки одной из школ. Как после такого демонтажа его переносили, не знаю.Екатеринбург, 2013 год. Невзирая на протесты общественности, демонтировали «Краснознаменную группу», посвященную вкладу уральцев в Победу.Орден Ленина, убрали раньше, еще в 2009 году. А потом расправились и с остальным монументом.2014 год. Село Круглово, Камешковского района Владимирской области. Снесли мемориал героям Великой Отечественной войны, местным уроженцам. Уничтожили при демонтаже даже мраморные таблички с именами.А эти снимки из Владимирской области. Найдите, как говорится, три отличия от Украины...Я могу очень долго продолжать этот список. И в нем, к сожалению, присутствуют многие регионы страны. Калининградская, Челябинская, Тюменская, Кировская, Владимирская, Московская области, Татарстан, Ставропольский край (Пятигорск). Примеров можно найти десятки.Получается, что на официальном уровне мы такие правильные, «резко осуждаем» и «призываем», а внутри рушим? Получается, так.А если порой создается то, что необходимо втоптать в грязь бульдозером, как например, монумент в честь предателя без права реабилитации генерала Краснова с братцем в станице Еланской, то увы? Никак?Я про этот плевок в лицо от «казака» уже писал, но стоит и повториться. Мемориальчик-то стоит до сих пор…В уходящем году нас всех «порадовали» историей с доской Маннергейму. Все бы оно ничего, но господин Мединский, которому я бы присвоил звание «разочарование года», отметился такими заявлениями.Это господин Мединский сказал 24 декабря в Омске, в интервью ТАСС.Стоит еще раз напомнить, что именно наш министр культуры был тем танком, который пробивал дорогу к установке этой доски. И он же теперь является ее адвокатом, хоть «министерство культуры не при делах».Одна очень хочется привести цитату из книги Владимира Мединского, еще не министра. Это книга «Война. Мифы СССР. 1939–1945» (стр. 33) . Речь как раз идёт о Финляндии, её войне с СССР и Карле Густаве Маннергейме.Хорошо. Очень хорошо. Но что же произошло с Мединским в кресле министра, если на открытии приснопамятной доски он сказал следующее:То ли господин Мединский не читал своей книги, то ли хруст той самой булки чем-то запушистил ему мозги. И Маннергейм стал «тем самым» героем Первой мировой войны. Но – по другую сторону баррикады.Что дальше? При таком раскладе, можно ожидать после Маннергейма, Краснова, Шкуро, я так понимаю, памятника Власову? Казакам в кубанках с петлицами СС?А памятники тем, кто стоял по ЭТУ сторону баррикады мы будем сносить. Реконструируя шоссе, ставя на их месте развязки, заправки, особняки?Если бы случаи, подчеркну, были единичными, не стоило и грязь на бугре замешивать. Но простите, это по всей стране такое творится.И самое интересное, что те, кто выражает свое негативное мнение, названы Мединским маргиналами.Хорошо.Я задал себе один вопрос: сколько нужно было бы времени, чтобы переупрямить внезапно «переобувшегося» господина министра? Писать жалобы, требования, подписывать петиции?Сложно сказать.Но личное мнение мое такое: я глубоко и искренне признателен и тем, кто шарахнул по доске в Питере, и тем, кто в ночь с 8 на 9 мая метнул лом в памятную доску с именами палачей Шкуро и Краснова под Москвой во Всехсвятском монастыре.По мнению Мединского – маргиналы.Но если идет война, а война, как мы все понимаем, идет, и не только извне, но и внутри России, то коль речь зашла о том, что памятники, посвященные участникам одних событий, начинают заменяться памятниками участникам совсем других событий, то на войне, как на войне.Конечно, я не сторонник вандализма. Возможно, лом в гранит – это не достойно патриота. Но с другой стороны, а когда по указу чиновников, «радеющих за Россию» в бой идут бульдозеры и краны – это как?Получается, маргинал? Получается. Хотя почему-то я себя маргиналом не ощущаю. Как и те деляги, которые сносят памятники солдатам СССР.Ладно. Значит, во имя памяти наших дедов и прадедов, которые постояли за нас в те годы, и которые не могут рассчитывать сегодня ни на кого, кроме нас – маргиналы-патриоты бывшего СССР, объединяйтесь! Хотя какие тут, к бесам, маргиналы-то? Настоящие маргиналы как раз по другую сторону баррикад.И, судя по всему, главные бои за нашу историю еще впереди.