Как не седлай чёрного осла, он всё равно мулом не станет. Спи, «Вулкан»…

Интересная штука жизнь. Особенно для тех, кто любознателен. Столько парадоксов. Столько новых идей из "хорошо забытого старого". Не захочешь, а вспомнить придется. И посмеяться. По-другому реагировать на заявления, которые озвучиваются, просто нельзя.Вчера множество СМИ, включая и нас, сообщили о заявлении Пентагона о возрождении системы "Вулкан". Ведущей в сообщениях была красивая фраза представителя американского Министерства обороны: "Последняя надежда командира"... Согласитесь, красиво сказано. А сколько смысла… У командира появляется надежда. В случае, если надежды уже нет.Честно, не пойму, почему большинство ведущих СМИ так всполошились? Почему в Европе и у нас уже заговорили о минировании НАТО своих территорий с помощью "Вулкана"? Наверное, это и стало причиной написания данной статьи.Система, которая возрождается сегодня США, не представляет из себя ничего выдающегося. Именно с точки зрения солдата. На бытовом уровне, который транслируют большинство СМИ, системы минирования предназначены как раз для того, чтобы остановить или приостановить наступление противника. Но, учитывая специфику нашего издания, я вынужден расширить специальные знания читателей.Классическая работа минного поля — это прикрытие занимаемых позиций, как написано выше. Причем не только прикрытие, но и вынужденное наступление по другим дорогам под огневые средства обороняющихся. Ещё в Отечественную войну использовали и другой способ минной обороны. Вспомните "рельсовую войну". Это не что иное, как стратегия установки мин на маршрутах движения противника в его тылу. Мины работают как солдаты против войск второго эшелона. Резервы противника "вязнут" и не успевают пополнить передовые части.А как же мины в наступлении? Минные поля, которые помогают наступать? Такое бывает?Грамотные командиры ответят вполне определенно. Не только бывает, но и является способом ведения боя именно в наступлении. Посмотрите сообщения из Донбасса. Что происходит сегодня под Дебальцево. Наступление. Отрыв от основных сил на небольшое расстояние. Выход обороняющихся во фланг и уничтожение наступающих. Дальше — отход с потерями и придумывание версии для прессы о том, какие огромные силы оказались у обороняющихся.В современной войне именно мины решают эти вопросы. Наступающие прикрывают оголенные фланги минными полями. Тем самым лишая возможности контрнаступления с этих направлений. А в случае контрнаступления обороняющихся "в лоб" минирование происходит... позади наступающих. Случается, что контратака/контрнаступление захлебывается. И контратакующие отходят.И тогда ситуация меняется в корне. Теперь бывшие обороняющиеся наступают. И несут огромные потери уже те, кто атакует. А мины помогают нанести наибольший урон. Да и ползти по минному полю, даже если мины лежат вразброс, гораздо медленнее получается, чем бежать галопом.В сообщении из Вашингтона упомянуто и то, что "Вулкан" сегодня необходимо модернизировать. Бла-бла-бла про международные конвенции и прочее. Противопехотные мины ставить нельзя. Не гуманно. "Вулкан" только против танков! Посмеялся.Система "Вулкан" изначально была универсальной. Для установки противотанковых и противотранспортных мин в НАТО существует несколько вполне приличных систем европейского производства. Потому и посмеялся над заявлением Пентагона. Сомнительно, что американские "жлобы" будут тратить доллары на ухудшение собственного оружия."Вулкан" предназначен для "сил быстрого развертывания" США и НАТО. Монтируется на 5-тонном автомобиле М817 или вертолете "Блэк Хок". В боекомплекте 4 модуля по 40 минных кассет одноразового применения. В каждой кассете находится 5 противотанковых мин и одна противопехотная. Одна заправка "Вулкана" позволяет за полчаса минировать участок местности 1000 на 50 метров.Так что же сегодня вдруг вызвало такие страсти по "Вулкану"? Как ни странно, плохая обучаемость американских военных. Ну, и опыт ведения боевых действий другими армиями на Украине и в Сирии.Я уже упомянул Дебальцево. В самом начале операции мы делали анализ по этому вопросу. Было видно даже из малочисленных правдивых сообщений, что командиры ВСУ "малость дебилы". Кроме всего прочего, я назвал разработчиков плана наступления. Что вызвало множество критических комментариев читателей. Но, когда на убой посылают подразделение только с целью выявить огневые точки противника, это не от большого ума. Для этого сегодня существует множество других способов.Но вернемся к американцам. После провала наступления всегда следует "разбор полетов". И, как мне думается, именно там и вспомнили о забытых минных заградителях. Честно, если бы они были у ВСУ, успех операции был бы предрешен. Естественно, если у республиканцев не было бы "другого лома". Но об этом чуть ниже.Точно так же на мозг генералов "самой сильной армии мира" подействовала и "успешная операция в Мосуле". Когда куча солдат различных стран и группировок успешно драпает от террористов. Когда даже применение тяжелой арты и авиации результатов не приносит. Вот тогда-то и можно было бы применить мины против наступающих террористов. А мин нет…В заключение необходимо рассказать про "огнетушители", которые делают эти "Вулканы" практически бесполезными. Любая система минирования, как, впрочем, и вообще любая система вооружения, эффективна в наибольшей степени тогда, когда противник не обладает системами противодействия. Послушайте ПВОшников. Большинство, если, конечно, не принимали участия в реальных боевых действиях, расскажут, что самолету через именно их позицию не пролететь никогда. А потом поговорите с летчиками. Результат будет полностью противоположным. Пусть воробьев своими ракетами сбивают.В современных армиях есть системы, которые противодействуют минам. То, что мы видим в фильмах о Великой Отечественной, сапера с миноискателем или щупом, сегодня в наступлении не применяется. Слишком долго. Армия просто не может себе позволить задерживаться на часы. Саперы работают потом. Чистят поля. А в наступлении работает техника.Наиболее известен у нас "Змей Горыныч". А проще, установка УР-77. Предназначена для проделывания проходов взрывным способом. Имеет удлиненный заряд разминирования — гибкий, двухниточный. Длина заряда 93 метра и масса 2400 кг. Установка имеет дальность подачи заряда разминирования 200-500 метров. И гарантирует создание прохода длиной 90 и шириной 6 метров. Проще говоря, "Вулкан" задержит наступление танкового подразделения на 3-5 минут максимум. Пока «Горыныч» не сдохнет…А есть ещё переносная установка УР-83П. Есть УР-07Р на базе БМП-3. Есть даже системы разминирования прибрежной полосы. Это я для Разведуправления Украины пишу. Все потуги по минированию прибрежной полосы в Мариуполе не более, чем красивая сказка для обывателя. Для разминирования даже не надо останавливать десант. Все противодесантные минно-взрывные заграждения на глубинах от 5 метров до уреза воды будут уничтожены.Итак, Пентагон пытается решить свои задачи с помощью европейского обывателя. Страх прибалтов и поляков настолько велик, что они сегодня готовы поверить в любую ерунду. Как и страх украинцев. Про "оружие возмездия" мы уже слышали. "Оружие судного дня" тоже. Теперь вот "последняя надежда командира". Не много ли страшилок?Когда человека постоянно пугают, срабатывает обратный рефлекс. Человеку становится наплевать на смерть. Он как бы смиряется с самой смертью. Может именно этого хотят заокеанские стратеги? Запугать и заставить поверить в то, что очередная война в Европе неизбежна? А если добавить к этому усиленную пропаганду среди молодежи о возможности противостояния серьезной армии охотникам и парочке батальонов НАТО, то...Другого объяснения ажиотажу по поводу заявления американцев я не вижу. Ну не рассматривают же они наших командиров как стадо баранов? Боевые действия в Сирии и Ираке показали "кто есть ху..." Все перечисленные системы минирования и разминирования используются давно и не представляют никакой военной тайны для военных. Секрет, который потому и секрет, что никто не хочет его раскрывать.Нас очередной раз пытаются взять "на слабо". Сколько раз Путин должен отвечать на один и тот же вопрос о гонке вооружений? Не будет гонки. Будет оружие, которое нейтрализует противника эффективно и "по новым принципам воздействия". Мы можем разговаривать. Но можем и врезать по наглой морде лица слишком зарвавшимся наглецам. Всяк сверчок знай свой шесток.Что ни говорите, а мудрые народы когда-то объединились в СССР. Азербайджанцы подарили название статье. Русские — окончание. Мудрость народа. Ничего личного.