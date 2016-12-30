Чёрный миф о Григории Распутине

100 лет назад, 30 декабря 1916 года, в Петрограде был убит Григорий Распутин. Участниками заговора были представители выродившейся «элиты» Российской империи: князь Феликс Юсупов (муж племянницы императора), Владимир Пуришкевич (депутат IV Государственной думы) и великий князь Дмитрий Павлович (двоюродный брат императора).Организатором убийства духовника царской семьи выступила британская разведка. Его инициировал резидент английской разведки, бывший соученик по университетскому колледжу (Оксфорд) и половой партнер Юсупова, Освальд Рейнер. Мотивом заговора были опасения Англии по поводу влияния Распутина на русскую императрицу и возможность заключения сепаратного мира с Германией. Распутин был противником войны России с Германией. Именно поэтому британская разведка рассматривала Распутина как реальную угрозу военным усилиям Англии.Григорий Ефимович родился в крестьянской семье 9 (21) января 1869 года (источники сообщают различные даты рождения между 1864 и 1872 годом) в селе Покровском Тюменского уезда Тобольской губернии. О детстве и юности Григория не сохранилось достоверных сведений, но вполне вероятно, что он был священнослужителем, или просто отличным актером, который великолепно изображал свою избранность. В начале 1890-х годов Распутин совершил первое паломничество в монастырь в Верхотуре, после чего обратился к религии. Затем он много странствовал по святым местам России и православным монастырям, побывал на горе Афон в Греции, потом в Иерусалиме. Встречался и завязывал контакты со многими представителями духовенства, монахами, странниками. Таким образом, Григорий Ефимович имел большой жизненный опыт.В 1890 женился на Прасковье Фёдоровне Дубровиной, такой же паломнице-крестьянке, которая родила ему троих детей: Матрёну, Варвару и Димитрия. В 1900 году отправился в новое странствие в Киев. На обратном пути достаточно долго жил в Казани, где познакомился с отцом Михаилом, имевшим отношение к Казанской духовной академии.К 1902 году он стал уже известен как «пророк» и «святой старец». Слухи о сибирском знахаре распространились по России, и вскоре к нему потянулись люди с разных уголков страны. Надо сказать, что Распутин нигде не учился, был безграмотным, не имел даже примерного представления о медицине. Однако был хорошим психологом, возможно, обладал «даром» крестьянского целителя. Иначе трудно объяснить его положительное воздействие на больного наследника престола. Сам царь Николай II считал, что Григорий — «хороший, простой, религиозный русский человек. В минуты сомнения и душевной тревоги я люблю с ним беседовать, и после такой беседы мне всегда на душе делается легко и спокойно». Эта мысль неоднократно встречается в письмах императора.В 1903 году Григорий приехал в Петербург к ректору духовной академии епископу Сергию (Страгородскому). Также он знакомится с ректором Петербургской духовной академии и негласным духовником царской семьи Феофаном. Именно Феофан привел Распутина в дом великого князя Николая Николаевича, а через него «святой старец» проник в дома высшего света и был представлен в 1906 году императорской семье, для которой довольно быстро стал близким человеком. Григорий стяжал у части великосветского общества славу «старца», «юродивого» и «божьего человека».1908 год. Царское село. Распутин с императрицей, пятью детьми и гувернанткойИнтересны политические взгляды Григория Ефимовича. Они были близки позициям главы правительства П. Столыпина и правого деятеля, министра внутренних дел П. Н. Дурново. Судя по всему, Распутин хорошо зная жизнь в России, понимал, что империя на грани большого политического катаклизма, поэтому «нельзя раскачивать лодку», то есть ни в коем случае нельзя воевать. В 1912 году Распутин отговорил императора от вмешательства в Балканскую войну, что отодвинуло начало Первой мировой войны. Григорий Распутин был решительным противником войны с Германией. Интересно, что 29 июня (12 июля) 1914 г. на Распутина в селе Покровском было совершено покушение. Его тяжело ранили ножом. В результате Григорий Распутин не смог высказать своё мнение в самый решительный момент, когда царь принимал решение о войне с Германией. Когда война уже шла, он решительно высказывался в пользу выхода России из войны, заключения сепаратного мира с Германской империей. Также Распутин был против русско-британского союза. Таким образом, «неграмотный мужик» отлично понимал суть тогдашней геополитики: 1) большой войны империя Романовых не выдержит, и она может вызвать революционные потрясения; 2) «партнер и союзник» России — Британия, в реальности самый страшный и непримиримый враг русских; 3) с Германией необходимо дружить, а не воевать. По легенде перед смертью он часто говорил, что если его убьют — то вскоре развалится и сама Россия. «Покуда я жив, будет жить и династия», — говорил Григорий.Не удивительно, что на Григория Ефимовича ополчилась либеральная, прозападная часть высшего света, и либеральная интеллигенция. Именно либеральная и западная пресса в итоге и сформировала чёрный миф о «святом чёрте», который негативно влиял на царскую семью, «развращал» её. Как говорил князю Юсупов: «После всех моих встреч с Распутиным, всего виденного и слышанного мною, я окончательно убедился, что в нем скрыто все зло и главная причина всех несчастий России: не будет Распутина, не будет и той сатанинской силы, в руки которой попали Государь и Императрица».Это миф так активно распространялся на Западе, что там Григорий Распутин став в один ряд с другими самими ненавистными западниками фигурами — Иваном Грозным и Сталиным, хотя их политический вес и несопоставим. Распутина фактически демонизировали (с эротическим уклоном), выставляя его и царскую семью в самом неприглядном свете. В Германии и Соединенных Штатах Григорий Распутин стал своего рода образцом типичного русского человека, как некий «русский медведь», или «русский мужик», любящий выпить, развратный и физический крепкий. Чёрный миф о «святом чёрте и распутнике» Распутине активно распространялся и в постсоветской России.При этом на Западе личность Распутина, усилиями кинематографа стала практически мифической, подобной дьяволу. К примеру, в крупнобюджетном фантастическом фильме «Хеллбой: Герой из пекла», главным злодеем является воскресший Распутин, который помогает немецким нацистам открыть портал в ад, чтобы переломить исход войны в свою пользу. Только в последние годы стали выходить сравнительно объективные документальные и художественные картины, которые показали иной образ Григория Распутина. В частности, русский восьмисерийный фильм режиссёра Андрея Малюкова «Григорий Р.», где Григория Распутина играет Владимир Машков.В результате оппозиция в Российской империи раздувала миф о его всемогуществе и всевластии. Его изображали хуже, чем он был. И ненавидели за то, что он был приближен к царской семье. Завидовали ему, простому человеку. Как отмечал врач семьи Николая II Евгений Боткин: «Если бы не было Распутина, то противники царской семьи и подготовители революции создали бы его своими разговорами из Вырубовой, не будь Вырубовой, из меня, из кого хочешь».Секретарь Распутина Арон Симанович в своей книге «Распутин и евреи» писал: «Каким представляли себе Распутина современники? Как пьяного, грязного мужика, который проник в царскую семью, назначал и увольнял министров, епископов и генералов и целое десятилетие был героем петербургской скандальной хроники. К тому же ещё дикие оргии в «Вилле Родэ», похотливые танцы среди аристократических поклонниц, высокопоставленных приспешников и пьяных цыган, а одновременно непонятная власть над царём и его семьей, гипнотическая сила и вера в своё особое назначение. Это было всё».Поэтому среди ненавистников и завистников Распутина, а также «спасателей» царской семьи от «развратителя», довольно легко можно было навербовать участников заговора. Особенно в момент, когда возникла реальная возможность мирного соглашения России и Германии, что наносило мощный удар планам Англии и США в отношении двух великих империй, и подготовке революции в Российской империи. Распутина необходимо было устранить, как фактор, который мог дать Российской империи передышку и одновременно использовать его убийство (т. н. «сакральная жертва») для усиления напряжения в столице.В ночь на 17 (30) декабря в Петрограде был убит друг царской семьи Григорий Распутин, ставший объектом ненависти почти всех политических сил (от либералов до правых). Распутин был убит во дворце Юсуповых на набережной Мойки, затем его тело на автомобиле отвезли к реке Малая Невка, где сбросили с моста в прорубь. В сговоре с хозяином дома — князем Феликсом Юсуповым — состояли такие разные люди, как великий князь Дмитрий Павлович, черносотенец Владимир Пуришкевич, британский агент Освальд Рейнер. По мнению ряда современных британских исследователей, изучавших деятельность Секретной разведывательной службы (англ. Secret Intelligence Service, SIS), именно Освальд Райнер совершил роковой выстрел в голову Распутина.Поиски Григория Распутина, учитывая его близость к царской семье, начались уже на следующее после убийства утро. Расследование, которым руководил директор Департамента полиции А. Т. Васильев, продвигалось быстро. Уже первые допросы членов семьи и слуг Распутина показали, что в ночь убийства «старец» отправился в гости к князю Юсупову. Городовой Власюк, дежуривший в ночь с 16 на 17 декабря на улице неподалёку от дворца Юсуповых, показал, что ночью слышал несколько выстрелов. При обыске во дворе дома Юсуповых были обнаружены следы крови. Днем 17 (30) декабря прохожим были замечены пятна крови на парапете Петровского моста. После исследования водолазами Невы в этом месте было обнаружено тело Распутина.Обстоятельства убийства Распутина почти сразу были мифологизированы, обросли самыми невероятными слухами и легендами. Этому способствовали и противоречивые, путаные показания самих убийц, так и давление на следствие со стороны русских и британских властей. Так, Юсупов изменял показания несколько раз. Видимо, этим объясняются и рассказы о «живучести» Распутина, которого вначале якобы травили пирожными с цианистым калием, потом пытались застрелить, избивали и, наконец, связали и утопили в Неве, а он будто бы даже под водой был ещё жив и смог развязать себе руки. Судебные медицинские эксперты обнаружили на теле Григория Распутина три раны, каждая из которых была смертельна: в голову, печень и почку. Также не было и выстрела в сердце, о котором рассказывали все убийцы. Эксперты не нашли и яда в желудке Распутина, хотя допускали возможность, что он мог разложиться при взаимодействии с сахаром или из-за высокой температурой при приготовлении в печи. Кроме того, доктор Станислава Лазоверт, который должен был отравить пирожные, сообщил в письме на имя князя Юсупова, что вместо яда положил безвредное вещество.Судебно-медицинскую экспертизу поручили известному профессору Военно-Медицинской Академии Д. П. Косоротову. В его заключении говорилось: «При вскрытии найдены весьма многочисленные повреждения, из которых многие были причинены уже посмертно. Вся правая сторона головы была раздроблена, сплющена вследствие ушиба трупа при падении с моста. Смерть последовала от обильного кровотечения вследствие огнестрельной раны в живот. Выстрел произведен был, по моему заключению, почти в упор, слева направо, через желудок и печень с раздроблением этой последней в правой половине. Кровотечение было весьма обильное. На трупе имелась также огнестрельная рана в спину, в области позвоночника, с раздроблением правой почки, и ещё рана в упор, в лоб, вероятно, уже умиравшему или умершему. Грудные органы были целы и исследовались поверхностно, но никаких следов смерти от утопления не было. Легкие не были вздуты, и в дыхательных путях не было ни воды, ни пенистой жидкости. В воду Распутин был брошен уже мёртвым».Интересно, что известие об исчезновении Распутина вызвало в Петрограде почти всеобщее ликование, даже в рядах самой полиции. Аркадий Кошко, в 1917 году возглавлявший Сыскное отделение департамента полиции Российской империи, в мемуарах вспоминал: «Между тем известие подтвердилось, и исчезновение Распутина стало фактом. Я не берусь описывать того ликования, которым был охвачен Петроград! Не только люди, принимавшие хотя бы и самое отдаленное участие в политической жизни страны, трубили победу, но и рядовые обыватели ликовали, радуясь происшедшему. … Между тем, последовало срочное распоряжение министра внутренних дел Протопопова, которым мне предлагалось напрячь все силы сыскной полиции для розыска Распутина. … Личность Распутина была до того всем отвратительна, что даже строго дисциплинированные чины сыскной полиции возроптали. Это был первый случай небеспрекословного подчинения, наблюдаемый мною за 20 лет моей службы в полиции. Агенты кричали: «Очень нам нужно разыскивать всякую дрянь! Исчез — ну и слава Богу!» и т. п.Французский посол в России Морис Палеолог записал в своем дневнике: «Народ, узнав о смерти Распутина, торжествовал. Люди обнимались на улице, шли ставить свечи в Казанский собор. Когда стало известно, что великий князь Дмитрий был в числе убийц, толпой бросились ставить свечи перед иконой св. Дмитрия».Таким образом, уже при жизни Григория Распутина был создан миф о «святом чёрте», «демоне-развратителе», который пользовался большой популярностью в образованном обществе. Хотя люди, не затронутые этой пропагандой и ненавистью к «мужику», давали более взвешенные оценки деятельности Распутина. Так, духовник царской семьи, протоиерей Александр Васильев отмечал: «Распутин — «вполне богобоязненный и верующий человек, безвредный и даже скорее полезный для Царской Семьи… Он с Ними беседует о Боге, о вере».Следствие длилось два с половиной месяца до отречения императора Николая II 2 марта 1917 г. В этот день министром юстиции во Временном правительстве стал А. Керенский. 4 марта 1917 года он приказал спешно прекратить следствие, при этом следователь А. Т. Васильев был арестован и переправлен в Петропавловскую крепость. Сам царь Николай Александрович отнесся к высокопоставленным заговорщикам весьма мягко. Великий князь Дмитрий Павлович был отправлен распоряжением царя в Персию, в корпус генерала Н. Н. Баратова на штабную должность. Князя Феликса Юсупова Феликсу было предписано выехать в свое имение Ракитное под Курском. Не пострадал и Пуришкевич, который уехал на фронт.Убитого сначала хотели похоронить на его родине, в селе Покровском, но из-за боязни беспорядков, отказались от этой идеи. 4 января состоялись тайные похороны Распутина в Александровском парке Царского села. Распутина отпевал хорошо с ним знакомый епископ Исидор. В гроб было вложено письмо императрицы Александры Федоровны следующего содержания: «Мой дорогой мученик, дай мне свое благословение, чтоб оно постоянно было со мной на скорбном пути, который остается мне пройти здесь на земле. И помяни нас на небесах в твоих святых молитвах. Александра». Император Николай Александрович также с печалью отнесся к смерти старца. В день похорон Распутина он оставил в своем дневнике запись, в которой Распутин назван «незабвенным старцем Григорием», а его убийцы «извергами».Уже после Февральской революции по распоряжению Временного правительства могила Григория Распутина была вскрыта. Керенский приказал Л. Корнилову организовать уничтожение тела. Несколько дней гроб с останками простоял в специальном вагоне. 11 (24) марта его тело было сожжено в топке парового котла Политехнического института.