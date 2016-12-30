Новогодние "снеговики" Клининского фронта

Очень жаль, что не видно лицо бойца, шедшего вторым. Потому как именно о нём пойдёт речь.События разворачивались в ночь с 31 декабря 1942 года на января 1943 года на Калининском фронте (фотография сделана Иваном Нарциссовым несколько позже). Поздний вечер, прифронтовая полоса, вокруг лес. Стрелковый батальон готовится к заслуженному отдыху. А бойца, о котором идёт речь, - Михаила Пономарёва — вместе с боевым товарищем Струковым отправляют в разведку. Рано утром батальон должен отправиться в путь, он немного отклонился от намеченного маршрута.Скоро полночь. Пономарёв и Струков собираются в дорогу. Пономарёв бывалый охотник, он хорошо понимает лес и чувствует, кажется, каждый вздох, каждое движение. От лыж отказался, считая их во время разведки помехой, а не подмогой.Идут. Тихо, безветренно, очень морозно. Следов пребывания фашистов нет. И вдруг...- Ложись! - шепчет Пономарёв.Оба бойца падают на землю, вжимаются в глубокий снег. Да так умело, что на ближайшем кусте не осыпалась ни одна ветка. Минуту лежат, другую, третью... Струков уже думает, что товарищ ошибся, никого здесь нет. Всматривается в темноту до рези в глазах, но ничего подозрительного не видит. А Пономарёв всё не встаёт, ждёт. Точно! Хрустнула ветка, другая. Идёт кто-то. Ну и слух у охотника, недаром его чаще других в разведку посылают....Медленно идут два фашиста. В зимней темени их больше слышно, чем видно, но всё же наши бойцы различают молчаливые фигуры. Сомнений быть не может: враги. Стараются не шуметь, видно, тоже в разведку отправились. Пономарёв знает, что взять их надо тихо и лучше живыми. Поэтому он выжидает время, когда фашисты поворачивают и уходят, поднимается, почти бесшумно догоняет их. Одного бьёт по голове автоматом, второму тот же автомат суёт в спину. Сразу же поспевает Струков. И вот наши разведчики уже ведут фашистов к себе, так сказать, в гости. Но что-то неладное с этими фашистами. Идут они покорно, еле-еле, словно ноги деревянные. Руками почти не двигают. Даже разговаривать не пытались во время взятия в плен, всё произошло быстро и молча, словно в пантомиме.Пономарёв достаёт свой фонарик — теперь уже и наши недалеко, можно посветить. Направляет в лица врагов. А они синие-синие. Ба! Закоченели гитлеровцы так, что уже и двигаются с большим трудом.- Как бы они того... - говорит Струков. - А им ещё показания дать надо. Глянь, как легко одеты. Уже, небось, с обморожением конечностей. Какие из них языки?- Да... Их хоть снегом натереть надо, что ли. Давай я их на мушке подержу, а ты одному физиономию натри.Всё так же молча Струков загребает в рукавицу снега, подходит к одному фашисту и трёт тому лицо. Второй фашист смотрит на это действо стеклянными глазами, в которых при свете фонаря поблёскивает что-то униженное. Через пару минут настаёт и его очередь....До своих наши разведчики добрались благополучно. Пленных доставили в штаб, а Пономарёв и Струков, поздравив друг друга с Новым годом, собрались уже на отдых. И вдруг — срочно их в штаб. Там ждёт разгневанный майор.- Что за детские забавы, я вас спрашиваю? Вы какой облик советскому солдату создаёте? Клоунский? Это вам не цирк!Разведчики в толк не возьмут, в чём виноваты. А оказалось, во время допроса фашисты спросили, что за русская традиция такая — под Новый год из людей снеговиков лепить...Вот такая забавная история. С Новым годом вас, уважаемые форумчане! Давайте проведём его, не теряя чувства юмора. Тогда, глядишь, и удачи побольше будет.