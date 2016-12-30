09:30 30 декабря

Новогодние "снеговики" Клининского фронта

Очень жаль, что не видно лицо бойца, шедшего вторым. Потому как именно о нём пойдёт речь.

Новогодние "снеговики" Клининского фронта


События разворачивались в ночь с 31 декабря 1942 года на января 1943 года на Калининском фронте (фотография сделана Иваном Нарциссовым несколько позже). Поздний вечер, прифронтовая полоса, вокруг лес. Стрелковый батальон готовится к заслуженному отдыху. А бойца, о котором идёт речь, - Михаила Пономарёва — вместе с боевым товарищем Струковым отправляют в разведку. Рано утром батальон должен отправиться в путь, он немного отклонился от намеченного маршрута.


Скоро полночь. Пономарёв и Струков собираются в дорогу. Пономарёв бывалый охотник, он хорошо понимает лес и чувствует, кажется, каждый вздох, каждое движение. От лыж отказался, считая их во время разведки помехой, а не подмогой.
Идут. Тихо, безветренно, очень морозно. Следов пребывания фашистов нет. И вдруг...
- Ложись! - шепчет Пономарёв.

Оба бойца падают на землю, вжимаются в глубокий снег. Да так умело, что на ближайшем кусте не осыпалась ни одна ветка. Минуту лежат, другую, третью... Струков уже думает, что товарищ ошибся, никого здесь нет. Всматривается в темноту до рези в глазах, но ничего подозрительного не видит. А Пономарёв всё не встаёт, ждёт. Точно! Хрустнула ветка, другая. Идёт кто-то. Ну и слух у охотника, недаром его чаще других в разведку посылают.

...Медленно идут два фашиста. В зимней темени их больше слышно, чем видно, но всё же наши бойцы различают молчаливые фигуры. Сомнений быть не может: враги. Стараются не шуметь, видно, тоже в разведку отправились. Пономарёв знает, что взять их надо тихо и лучше живыми. Поэтому он выжидает время, когда фашисты поворачивают и уходят, поднимается, почти бесшумно догоняет их. Одного бьёт по голове автоматом, второму тот же автомат суёт в спину. Сразу же поспевает Струков. И вот наши разведчики уже ведут фашистов к себе, так сказать, в гости. Но что-то неладное с этими фашистами. Идут они покорно, еле-еле, словно ноги деревянные. Руками почти не двигают. Даже разговаривать не пытались во время взятия в плен, всё произошло быстро и молча, словно в пантомиме.

Пономарёв достаёт свой фонарик — теперь уже и наши недалеко, можно посветить. Направляет в лица врагов. А они синие-синие. Ба! Закоченели гитлеровцы так, что уже и двигаются с большим трудом.
- Как бы они того... - говорит Струков. - А им ещё показания дать надо. Глянь, как легко одеты. Уже, небось, с обморожением конечностей. Какие из них языки?
- Да... Их хоть снегом натереть надо, что ли. Давай я их на мушке подержу, а ты одному физиономию натри.

Всё так же молча Струков загребает в рукавицу снега, подходит к одному фашисту и трёт тому лицо. Второй фашист смотрит на это действо стеклянными глазами, в которых при свете фонаря поблёскивает что-то униженное. Через пару минут настаёт и его очередь.

...До своих наши разведчики добрались благополучно. Пленных доставили в штаб, а Пономарёв и Струков, поздравив друг друга с Новым годом, собрались уже на отдых. И вдруг — срочно их в штаб. Там ждёт разгневанный майор.

- Что за детские забавы, я вас спрашиваю? Вы какой облик советскому солдату создаёте? Клоунский? Это вам не цирк!
Разведчики в толк не возьмут, в чём виноваты. А оказалось, во время допроса фашисты спросили, что за русская традиция такая — под Новый год из людей снеговиков лепить...

Вот такая забавная история. С Новым годом вас, уважаемые форумчане! Давайте проведём его, не теряя чувства юмора. Тогда, глядишь, и удачи побольше будет.
Автор: Софья Милютинская


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Комментарии 5
  1. EvgNik Сегодня, 06:42
    Жаль, что у Нарциссова не указано отчество Михаила, поискал, - несколько Понамарёвых с разными отчествами. Хотелось увидеть фотографию бойца, да и о дальнейшей судьбе узнать. А история действительно Новогодняя.
    Спасибо, Софья, хороших Вам праздников. Отдохните от нас немного.
    EvgNik
    1. Reptiloid Сегодня, 07:02
      Новогодний сюжет.Спасибо Вам Софья.Впереди Новый год и каникулы, Новогодние ёлки!Всего наилучшего Вам и Вашей семье!!!!!!!
      Reptiloid
  2. igordok Сегодня, 07:50
    И опять большое СПАСИБО, Софья. С Наступающим Вас Новым Годом!!! Счастья Вам! Ну и заодно побольше статей в новом 2017 году для ВО.
    igordok
  3. parusnik Сегодня, 08:26
    А оказалось, во время допроса фашисты спросили, что за русская традиция такая — под Новый год из людей снеговиков лепить...
    ..Почти по Новогоднему...Благодарю Софья, с Наступающим, всех благ!
    parusnik
  4. Софья Сегодня, 09:07
    Друзья, а у меня опечатка в заголовке, просите великодушно! И ведь исправила сегодня ночью, а исправления, значит, не сохранила, балда такая. Стыдно-то так. С наступающим вас! Кто-то сказал, что хороших людей на земле больше, но они хуже организованы. Так давайте держаться вместе! Вместе узнавать новое, читать, делать большие хорошие дела. Счастья вам, здоровья, успехов, крепости духа!
    Софья

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