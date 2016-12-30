09:31 30 декабря

Первые шаги России в ответ на американские санкции

Правительство РФ предприняло «первые видимые меры» в ответ на новые санкции США, закрыв в Москве англо-американскую школу, сообщил телеканал CNN.

Первые шаги России в ответ на американские санкции


Напомним, в четверг Вашингтон ввел санкции в отношении российских спецслужб и частных лиц за «вмешательство в выборы», а также объявил о высылке из США 35-ти сотрудников российских дипмиссий.


Канал со ссылкой на «американского представителя, который был проинформирован по данному поводу» уточнил, что в числе «первых видимых действий России оказалось закрытие англо-американской школы в Москве для американцев и иностранцев». Эту школу, по данным журналистов, посещали «дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады».

Кроме того, канал сообщает о «закрытии доступа в посольскую резиденцию в Серебряном Бору».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «категорически не согласны с какими-либо беспочвенными утверждениями, обвинениями».

Использованы фотографии: https://cont.ws
33

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 63
  1. Балу Сегодня, 08:20
    Маловато будет. 35 так 35. Пусть 35 амеров завтра в 24 часа домой. Пусть встречают Новый год в аэропортах. yes
    Балу
    1. Серый брат Сегодня, 08:24
      Цитата: Балу
      Маловато будет. 35 так 35. Пусть 35 амеров завтра в 24 часа домой. Пусть встречают Новый год в аэропортах.

      Дипкорпус большой - других пришлют. А вот школа, это подляна от души.
      Серый брат
      1. Zibelew Сегодня, 08:28
        Зачем школу закрыли? Лучше закрывайте Макдональдсы)
        Zibelew
        1. Серый брат Сегодня, 08:32
          Цитата: Zibelew
          Зачем школу закрыли? Лучше закрывайте Макдональдсы)

          В России все Макдональдсы это чисто российские предприятия, они просто за франшизу платят.
          Серый брат
          1. Тралл Сегодня, 08:49
            Объясняю смысл американского демарша. Высылают именно тех дипломатов, работу которых на российскую разведку не смогли вычислить. Делается это в надежде на то, что новые будут менее профессиональны. Ага, сщаз smile
            Тралл
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:12
              Цитата: Zibelew
              Зачем школу закрыли? Лучше закрывайте Макдональдсы)

              Школа - это "лёгкая проба пера" , затишье перед бурей . Настоящий ответный ход будет куда эффектней и изящней ! lol
              bouncyhunter
          2. Titsen Сегодня, 09:15
            Цитата: Серый брат
            они просто за франшизу платят.


            Теперь пусть не платят!

            Коку и пепси тоже топку!
            Titsen
        2. uskrabut Сегодня, 08:55
          Цитата: Zibelew
          Зачем школу закрыли?

          пусть их детки в нашу школу ходят, там им российские детишки моск вправят
          uskrabut
          1. RBLip Сегодня, 09:11
            Цитата: uskrabut
            , там им российские детишки моск вправят

            особенно если такие... soldier
            RBLip
      2. Егоза Сегодня, 08:34
        Цитата: Серый брат
        А вот школа, это подляна от души.

        Да ладно! Вот сейчас крик "ихние" СМИ поднимут, а мы им: "Каникулы у детей".
        Егоза
        1. HAM Сегодня, 08:37
          Деток к "бабушкам" на вечные каникулы..
          HAM
        2. Серый брат Сегодня, 08:39
          Цитата: Егоза
          Да ладно! Вот сейчас крик "ихние" СМИ поднимут, а мы им: "Каникулы у детей".

          Не факт, может они там по своим правилам учатся.
          Серый брат
      3. ЛукичЪ Сегодня, 08:56
        Цитата: Серый брат
        А вот школа, это подляна от души

        а ещё лучше её оставить при условии, что там будут преподавать на "мове"
        ЛукичЪ
      4. 79807420129 Сегодня, 08:58
        Цитата: Серый брат
        А вот школа, это подляна от души.

        Правительство РФ предприняло «первые видимые меры» в ответ на новые санкции США, закрыв в Москве англо-американскую школу, сообщил телеканал CNN.

        Канал то больно тухлый request Да и кроме этих не нашел пока подтверждений.
        79807420129
      5. Titsen Сегодня, 09:13
        Цитата: Серый брат
        Дипкорпус большой - других пришлют. А вот школа, это подляна от души.


        В любом случае 35.

        Иначе нас слабыми посчитают!
        Titsen
    2. cniza Сегодня, 08:25
      Кроме того, канал сообщает о «закрытии доступа в посольскую резиденцию в Серебряном Бору».


      Сейчас будем слышать - " да как вы смеете ? вы не имеете права , мы США..." , а это только начало и надеюсь наши меры будут очень болезненны.
      cniza
    3. ГШ-18 Сегодня, 08:55
      Дааа, под новый год у Абамыча башню напрочь сорвало fool
      ГШ-18
    4. nikolaev Сегодня, 09:03
      и билетов на самолеты не продавать. Тех , кто не успеет выехать , арестовать за нахождение на территории России с нарушением законодательства ( или за шпионскую деятельность на территории Чукотки)
      nikolaev
  2. SEER Сегодня, 08:22
    говорят, что Мария Захарова еврейка.
    Да пофиг! Я очередной раз скажу: еврей может быть русским, а русский может быть евреем. А она РУССКАЯ!
    А вот некоторые русские, поменявшие родину на израиль - они евреи.
    Не, они не хуже, они просто другие. Для них Родина - Израиль. Да не вопрос. Есть у любого человека право выбора. Но только один раз.
    Но если выбрал... всё, далее как в казино - выбор сделан, выбор больше не меняется.
    ПыСы: бывшие русские, если Вы, по собственному выбору пришли на этот сайт, в зоне ru, так будте любезны не какать сдесь. Какашки оставляйте на своей новой родине - какайте где живёте, плиз.
    SEER
    1. антивирус Сегодня, 08:33
      согласен -развитие России и в интересах большинства жителей России - уже русский, по менталитету.
      антивирус
    2. Azim77 Сегодня, 08:47
      МИД России Мария Захарова:
      Свой пост она озаглавила Obama's Coming Out. По ее словам, в Белом доме восемь лет «обитала» не администрация, а «группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких», и «сегодня Обама признался в этом официально». Действия «нобелевского лауреата» Обамы она назвала «жирной кляксой» вместо «элегантной точки» в истории его президентства.
      «Все, занавес. Дурной спектакль окончен. Весь мир, от партера до галерки, наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и ее лидерству, нанесенный Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет - исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не мог бы сделать (для США) хуже»,
      - заявила Захарова.
      Azim77
    3. nikolaev Сегодня, 09:08
      еврейство - это глобальная секта , зачастую основанная на родственных связях и прикрывающаяся ширмой национальности, не брезгующая периодически осуществлять "чистку" своих рядов чужими руками и извлекать гешефт из этого процесса ( например,геноцид "евреев" во время Второй Мировой Войны).
      nikolaev
  3. Hariton Laptev Сегодня, 08:23
    Ври вроде бы не хорошо школу закрывать, а с другой стороны сколько амерских, британских и канадских мамочек должны будут вслед за своими чадами свалить на исторические родины дабы продолжить обучение деток??? И именно от туда начнут взрывать мозги своим благоверным, столь не разумным дипломатам. А сколько рогов вырастет на головах. Короче буря аплодисментов.
    Hariton Laptev
    1. cniza Сегодня, 08:27
      Очень умное решение , вроде ответка США , а получили и их союзники.
      cniza
    2. антивирус Сегодня, 08:31
      "Модельный" бизнес в Москве расцветет.
      именно от туда начнут взрывать мозги своим благоверным, столь не разумным дипломатам. А сколько рогов вырастет на головах. Короче буря аплодисментов.
      антивирус
  4. Altona Сегодня, 08:23
    Закрыть доступ в Посольство части американских дипломатов, объявить военного атташе персоной нон-грата, объявить запрет выезда автомобилей посольства далее Садового кольца. Выслать всю американскую дипломатическую шушеру из Екатеринбурга.
    Altona
    1. Балу Сегодня, 08:33
      Выслать всю американскую дипломатическую шушеру из Екатеринбурга.
      Обязательно и не только отт yes уда.
      Балу
  5. Karavan Сегодня, 08:25
    Закрывает школу? На новогодние каникулы что ли? А там можно еще недельку карантина по гриппу добавить, и уаля, пичального бибизяна сменит рестлер трамп
    Karavan
    1. Серый брат Сегодня, 08:35
      Цитата: Karavan
      Закрывает школу? На новогодние каникулы что ли? А там можно еще недельку карантина по гриппу добавить, и уаля, пичального бибизяна сменит рестлер трамп

      Возможно и так. Однако нельзя не признать что ответ выработан с умом - новых дипломатов прислать можно, а вот инфраструктуру прислать нельзя.
      Намёк толще некуда.
      Серый брат
  6. victorsh Сегодня, 08:25
    40-К дипломатов амеровских выслать.Вспомнить прибытие их шлюхи на Урал в машине без дип,номеров
    victorsh
  7. антивирус Сегодня, 08:30
    Это даже еще не цветочки. Захарова сможет свободно высказываться и далее. Как с Китаем Трамп развернется? И США и Китай "попросят " поддержать их против другой стороны. Вот родео на коньках будет. И ладно Россия, а как Бриты или Украина, или Нигерия, или КСА?
    Каждый из гигантов выберет максимально болевые точки( партнеров) соперника.
    антивирус
  8. PValery53 Сегодня, 08:32
    В ответ на санкции пусть американские дипломаты в России намного чаще общаются с нашими участковыми-полиционерами-прапорщиками для "просветления" мозгов дипломатов из Америки.
    PValery53
  9. Siniy Сегодня, 08:34
    Россия не должна принимать ответные меры, иногда взаимодействия дипломатов похожи на детский сад!
    Siniy
  10. Olegater Сегодня, 08:35
    Уважаемые форумчане я вот почитал Ваши комментарии все конечно правильно 35 на 35, но спрашивается а зечем высылать уже известных агентов цру анб и тому подобным? Можно поступить более интересно, а именно выслать обслуживающий персонал - поваров, уборщиков и самое главное ассинизаторов и перекрыть им г.о.в.н.о.с.т.о.к. и пусть дипломаты готовят себе сами если умеют убираются и черпают свое дерьмократическое испорожнения если сумеют справиться с потоками субстанции. Ну и как в целях карантина запретить выход в город, что бы не воняли.
    Olegater
    1. роман66 Сегодня, 08:43
      и морду, морду набить обязательно( дипломатично, конечно)
      роман66
    2. HAM Сегодня, 08:45
      Ну,Вы,этто-через чур!Не жалко С.В.Лаврова?Ведь ему придётся общаться этим "амбре"..поневоле.
      HAM
      1. Olegater Сегодня, 08:50
        Ну так на встречи с этими вонючками одевать противогазы и пожимать руку исключительно в прорезиновой перчатке с раструбом до локтя, которую одолжить у уборщицы бабы Мани.
        Olegater
  11. SEER Сегодня, 08:38
    Цитата: Olegater
    Уважаемые форумчане я вот почитал Ваши комментарии все конечно правильно 35 на 35, но спрашивается а зечем высылать уже известных агентов цру анб и тому подобным? Можно поступить более интересно, а именно выслать обслуживающий персонал - поваров, уборщиков и самое главное ассинизаторов и перекрыть им г.о.в.н.о.с.т.о.к. и пусть дипломаты готовят себе сами если умеют убираются и черпают свое дерьмократическое испорожнения если сумеют справиться с потоками субстанции. Ну и как в целях карантина запретить выход в город, что бы не воняли.

    я не очень раньше к Вам. но Ваше предложение дорогого стоит. этож надо как своё "фи" подать! Вы тонкой организации души человек. Браво! Аплодирую стоя! Жаль только один плюс поставить могу.
    SEER
  12. DV69 Сегодня, 08:39
    Цитата: Zibelew
    Зачем школу закрыли?

    Пока никто ни чего не закрыл. Все это предположения CNN о вероятном ответе руководства России.
    DV69
  13. Altona Сегодня, 08:40
    Цитата: Балу
    Обязательно и не только отт yes уда.

    ----------------------------
    Ну вообще есть более радикальный план. Выслать из страны гозмана, рынску, навального, касьянова, фоменко и макаревича, амнуэля, братьев чубайсов, бильжо и прочую либероту. Признать ЛДНР. Всё. А вообще, это видимо ихний ответ на высылку их "дипломатов" из Алеппо. hi
    Altona
  14. Старый26 Сегодня, 08:43
    Цитата: victorsh
    40-К дипломатов амеровских выслать.Вспомнить прибытие их шлюхи на Урал в машине без дип,номеров

    Если мы вышлем в ответ на наших 35 их 40, то они еще добавят наших 5 человек. Действует зеркальная система. А вот запрет на пользование домом отдыха в Серебряном Бору во время Рождественских каникул - это тонко. Как и со школой. Никто не скажет, что отыгрываемся на детях. Все равно каникулы, а вот возникшие после каникул проблемы пусть дипкорпус решает сам...

    Цитата: Altona
    Закрыть доступ в Посольство части американских дипломатов, объявить военного атташе персоной нон-грата, объявить запрет выезда автомобилей посольства далее Садового кольца. Выслать всю американскую дипломатическую шушеру из Екатеринбурга.

    А ничего, что в ответ закроют части наших дипломатов доступ в Посольство России в Вашингтоне? Или объявят персоной нон-грата нашего военного атташе? Объявление персоной нон-грата должно иметь доказательства действий, несовместимых со статусом дипломатов. Как не парадоксально, но легче выслать "толпу", чем одного человека. В первом случае обходятся без представления доказательств. во втором - они требуются
    Старый26
  15. kebeskin Сегодня, 08:44
    По мне дак очередные смешные меры. Ну зпкрыли школу. Будут ходить в другие. А пока это не контрасанкции а пародия. Лучше бы прекратили например двигатели для ракет им поставлять.
    kebeskin
  16. BOB044 Сегодня, 08:45
    У Обамы медвежья болезнь. Вот он и гадит где прихватит его. Так на по следок чернокожий президент загадит всё .И США превратится в большой туалет.
    BOB044
  17. Старый26 Сегодня, 08:46
    Цитата: Zibelew
    Зачем школу закрыли? Лучше закрывайте Макдональдсы)

    Не трогайте Макдональдс - это святое. Его надо оставит, чтобы человек, хотя бы раз попробовавший, понял, что еда там не стоит того, чтобы за нее платить
    Старый26
    1. Злой543 Сегодня, 09:24
      еда в Макдональдс хорошее слабительное laughing
      Злой543
  18. Горный стрелок Сегодня, 08:46
    Здорово придумали. У деток - Рождественские каникулы. Не одумаются к их концу - удлиннённые каникулы. Ну а если Трамп СРОЧНО, сразу не порешает вопрос - деток надо будет срочно эвакуировать в родные края. Это будет посильнее "Фауста" Гёте.
    Горный стрелок
  19. kartalovkolya Сегодня, 08:48
    Вот и повод для прекращения той подрывной деятельности,которой занимаются под прикрытием дип.неприкосновенности американцы на нашей территории! Закрыть их представительства в Питере и во Владивостоке,а кроме того не позволять этой нечести,без особого разрешения и сопровождения шляться по России и устраивать антироссийские шабаши! Закрыть все НКО с амеровским финансированием и выслать раза в два больше их шпионов из России!Ассиметрично так ассиметрично и никак иначе,а Обаму объявить вне закона,поймать и посадить голым задом на пальму! Да,чуть не забыл:в первую очередь выгнать их т.н. "дипломатов" из Екатеринбурга и других городов "глубинки" России!
    kartalovkolya
  20. Старый26 Сегодня, 08:51
    Цитата: kebeskin
    По мне дак очередные смешные меры. Ну зпкрыли школу. Будут ходить в другие. А пока это не контрасанкции а пародия. Лучше бы прекратили например двигатели для ракет им поставлять.

    Эти, как вы говорите, "смешные меры" бьют значительно больнее, чем экономические. Нарушается самое святое - БЫТ. А запретить продавать двигатели, конечно можно, но большая часть их для "Атласов" уже поставлено и отлетало, те, которые еще не поставлены - оплачены, и непоставка приведет сразу к последствиям для нас. Во-1 надо будет возвращать деньги, во-2 решать вопрос с заводом, то есть придется увольнять большое количество рабочих, так как эти двигатели у нас не используются. Нет, лучше пока так, как сделали. Продуманно и тонко
    Старый26
    1. kebeskin Сегодня, 08:55
      Да какой там быт нарушаться минимум переведут в другую школу. Максимум репетиторов наймут будут на дому учиться. Так скорее обычные житейские неприятности. Было бы куда действенней отключить канализацию в американском посольстве совсем.
      kebeskin
  21. a.s.zzz888 Сегодня, 08:59
    Это и весь "рикошет"?
    a.s.zzz888
  22. Taygerus Сегодня, 09:05
    еще бы консульство в Екатеринбурге закрыли и библиотеки, кружки всякие, да вдобавок выслать им либерстов наших, вот бы был подарок на Новый год.
    Taygerus
  23. SEER Сегодня, 09:06
    Цитата: Балу
    Выслать всю американскую дипломатическую шушеру из Екатеринбурга.
    Обязательно и не только оттуда

    скажу по англицки: na her to you
    SEER
  24. Старый26 Сегодня, 09:09
    Цитата: kebeskin
    Да какой там быт нарушаться минимум переведут в другую школу. Максимум репетиторов наймут будут на дому учиться. Так скорее обычные житейские неприятности. Было бы куда действенней отключить канализацию в американском посольстве совсем.

    Переведут? А они есть, такие школы в ближайшей округе? Или думаете, что они будут учиться в обычной? Репетиторство - это не полноценное обучение. А к житейским неприятностям американцы более непревычны, чем мы. Это у нас, отключение без предупреждения света или воды не вызовет паники, у них это уже сродни трагедии. А вот предложение отключить канализацию в американском посольстве - мысль своеобразная, но невыполнимая. Скажите, как вы собираетесь отключать ее в здании, и вообще, как вы понимаете - отключить канализацию? Примеры, хотя бы бытовые, житейские такого отключения знаете?
    Старый26
    1. kebeskin Сегодня, 09:13
      Да каких школ только нет. Были бы деньги. Тем более есть школы где преподают чисто на английском языке. Конечно примеры известны. Должникам по жкх без проблем перекрывают канализационную трубу точнее выход г... из квартиры конкре ной. Думаю проблемой не будет перекрытия общей канализационной трубы из всего посольства.
      kebeskin
    2. Titsen Сегодня, 09:29
      Цитата: Старый26
      и вообще, как вы понимаете - отключить канализацию?


      В канализационную трубу загоняется подспущенный футбольный мяч!

      Наше ЖКХ ещё и не так умеет!
      Titsen
  25. rotmistr60 Сегодня, 09:14
    Цитата: Zibelew
    Зачем школу закрыли?

    Обычно дети дипломатов, которых не так много учатся в школе при посольстве. А здесь, как я понимаю, эту школу (вне посольства) посещали не только дети дипломатов. Да и здание очевидно сдавалось в аренду, а теперь освободится.
    rotmistr60
  26. Siberian Сегодня, 09:21
    Ерунда - первым делом надо было консульство в Ебурге закрывать - там уже знатный гадюшник развелся.
    Siberian
  27. SEER Сегодня, 09:22
    Цитата: Старый26
    Цитата: Zibelew
    Зачем школу закрыли? Лучше закрывайте Макдональдсы)

    Не трогайте Макдональдс - это святое. Его надо оставит, чтобы человек, хотя бы раз попробовавший, понял, что еда там не стоит того, чтобы за нее платить

    у моего бывшего соседа приобретённый сын в той системе работает. Кста, большой человек в той системе. Не курит, не пьёт но и своё не ест. Максимум на что его раскрутил: "Дядя Серёжа, не еште у нас. Никогда не еште. Ничего и никогда."
    SEER
  28. Altona Сегодня, 09:27
    Цитата: Старый26
    А ничего, что в ответ закроют части наших дипломатов доступ в Посольство России в Вашингтоне? Или объявят персоной нон-грата нашего военного атташе? Объявление персоной нон-грата должно иметь доказательства действий, несовместимых со статусом дипломатов. Как не парадоксально, но легче выслать "толпу", чем одного человека. В первом случае обходятся без представления доказательств. во втором - они требуются

    -------------------------
    А вы думаете Обаму сейчас вообще что то волнует? Главное для него сейчас- подпалить всё, что может гореть.
    Altona
  29. Altona Сегодня, 09:28

    А тем временем российские дипломаты в США. laughing
    Altona
  30. uav80 Сегодня, 09:29
    сообщил телеканал CNN

    Это вилами по воде писано для запугивания зрителей "за лужей"... пока официально нечег не сказали, так что не стоит перепечатывать неподтвержденные новости, от нелевых СМИ...

    ЗЫ: сори на мой французкий...
    uav80
  31. masiya Сегодня, 09:30
    Все это укус комара слону... надо закрыть все заводы пепси и кока -колы, макдональдсы и КФС закрыть все консульства, а посольство огородить 6-ти метровым забором и за каждым штатовцем взвод ФСБ следом в открытую...Вот это им хорошо даст прочувствовать!!!
    masiya
  32. SEER Сегодня, 09:30
    Цитата: Altona
    Цитата: Балу
    Обязательно и не только отт yes уда.

    ----------------------------
    Ну вообще есть более радикальный план. Выслать из страны гозмана, рынску, навального, касьянова, фоменко и макаревича, амнуэля, братьев чубайсов, бильжо и прочую либероту. Признать ЛДНР. Всё. А вообще, это видимо ихний ответ на высылку их "дипломатов" из Алеппо. hi

    где подписать? если понадобятся люди, чтоб этих нелюдей выводить(выгонять) так я первый! токо извините, если я кое-кому по разным выдающимся местам, то ножкой, то ручкой накостыляю. слабый я человек - не удержусь однако...
    SEER

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня