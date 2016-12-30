Первые шаги России в ответ на американские санкции

Правительство РФ предприняло «первые видимые меры» в ответ на новые санкции США, закрыв в Москве англо-американскую школу, сообщил телеканал CNN.Напомним, в четверг Вашингтон ввел санкции в отношении российских спецслужб и частных лиц за «вмешательство в выборы», а также объявил о высылке из США 35-ти сотрудников российских дипмиссий.Канал со ссылкой на «американского представителя, который был проинформирован по данному поводу» уточнил, что в числе «первых видимых действий России оказалось закрытие англо-американской школы в Москве для американцев и иностранцев». Эту школу, по данным журналистов, посещали «дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады».Кроме того, канал сообщает о «закрытии доступа в посольскую резиденцию в Серебряном Бору».Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «категорически не согласны с какими-либо беспочвенными утверждениями, обвинениями».