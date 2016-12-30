Мистер Обама, вы враг американского народа!
Уходящий президент Барак Обама, которого в России и в США многие считают политическим лузером, напоследок разразился нелепыми «санкциями» против России. Мистер Обама, который недавно заявлял, что никакой холодной войны нет, вдруг выслал из США целый ряд российских дипломатов.
Поводом для нелепого политического демарша стало пресловутое «вмешательство» в ноябрьские выборы «русских хакеров», выполнявших команды Кремля. Никаких доказательств у разведсообщества США по поводу кибератак «путинских хакеров», разумеется, нет. Однако новые санкции вводятся.
Вашингтон объявил о введении в отношении разведывательных служб России и некоторых частных лиц особые санкции. Причиной «наказания» официально названо «вмешательство в выборы».
Кроме того, Белый дом заявил о высылке из США тридцати пяти российских дипломатов.
Москва с таким демаршем «категорически», по словам Пескова, не согласна. Утверждения о вмешательстве названы «беспочвенными».
На чём же основывался Барак Хусейн Обама, вводя новую порцию ограничительных мер, причём не только экономических, но уже и дипломатических, что переводит и без того напряжённые отношения между двумя государствами на критичный уровень?
Об этом можно узнать на сайте передового рупора мирового демократии — телеканала CNN.
В публикации от 30 декабря (сегодня) сообщается об «ответном ударе» Америки. Белый дом «объявляет о начале ответного удара против России», указывается в материале. Этим ударом служат «санкции» и «изгнание» дипломатов. Заметим, это пока «начало» удара. У Обамы наверняка ещё и козыри в рукаве. Уж не Трамп ли этот козырь? («Trump» можно перевести как «козырь».) Вероятно, нет, ибо Трамп недавно клялся отменить семьдесят процентов указов Обамы. Что ж, теперь придётся отменять восемьдесят.
CNN называет шаги, предпринятые против России президентом США Бараком Обамой, «беспрецедентными». Ответные меры против предполагаемого вмешательства в 2016 году в выборы неизбежно приведут к ответной реакции Москвы. Собственно, уже привели.
Администрация Белого дома уверена, что Россия занимается «вредоносной кибердеятельностью». За такое вредительство санкциям были подвергнуты в частном порядке российские граждане, а за ними и пять российских компаний — якобы они причастны ко вмешательству.
Дальше — больше. Администрация США велела 35 российским дипломатам покинуть американскую территорию, а два российских диппредставительства закрыть.
Администрация убеждена, что русские «киберактивисты» имели цель «повлиять на выборы, подорвать веру в демократические институты США, посеять сомнение в целостности… избирательного процесса и подорвать доверие к правительственным институтам». Об этом говорится в заявлении Белого дома. Подобные действия в Белом доме расценили как неприемлемые.
Согласно заявлениям из Белого дома и Министерства финансов, правительство «санкционировало» физических лиц из ГРУ и ФСБ, а также компании, которые обеспечили «материальную поддержку операций ГРУ». Особым списком наказаны двое россиян: Евгений Михайлович Богачёв и Алексей Белан: считается, что они использовали кибератаки для незаконного присвоения денежных средств и считывания персональной информации. Эти люди «давно разыскиваются ФБР», напоминает CNN.
В своей речи Б. Х. Обама сказал, что российским дипломатам и их семьям приказано покинуть страну в течение 72 часов. Такие суровые действия последовали за предупреждениями, ранее сделанными в адрес правительства России, и являются «необходимым и адекватным ответом на усилия, направленные на причинение вреда интересам США в нарушение установленных международных норм поведения», отметил мистер Обама.
На сей раз избранный президент Трамп не бросился критиковать Обаму. Напротив, он, ранее выражавший скептицизм по поводу вмешательства русских в американские выборы, заявил, что пришло время для США «двигаться дальше» касательно расследования хакерского взлома. Он сообщил, что встретится с представителями разведки уже на следующей неделе с целью «войти в курс событий».
Правда, некий «высокопоставленный представитель администрации Обамы» сказал журналистам, что мистер Трамп может отменить обамовские санкции «в исполнительном порядке».
Что касается закрытия двух дипломатических миссий РФ в США, то два диппредставительства, расположенные в штате Мэриленд и Нью-Йорке, якобы «занимались разведывательной деятельностью». Между тем не утверждается, что миссии были вовлечены в хакерство, связанное с выборами. В Белом доме отметили, что их закрытие является «частью комплексной реакции США» на вмешательство России в выборы, а заодно и на «недавнее преследование американских служащих в России».
Эти люди «в основном собирали разведывательную информацию», сказал CNN Джейк Таппер. Этот человек назвал некоторых россиян «злобными киберактивистами», сующими нос «в наши выборы». Теперь пришло время «расплаты».
Есть и иное мнение. Спикер Палаты представителей Пол Райан (республиканец) назвал санкции «просроченными», добавив, что их очередное введение есть «подходящий способ завершить восьмилетие неудачной политики с Россией». По мнению Райана, нынешние действия Белого дома «служат ярким примером неэффективной внешней политики этой администрации, которая сделала Америку слабее в глазах всего мира».
Республиканские сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм, два из самых яростных критиков России, наоборот, призвали к ещё более жёстким санкциям против России. Того, что ввёл Обама, им недостаточно. Эти «ответные меры», по мнению сенаторов, лишь «небольшая цена» для России, которой придётся «заплатить за наглое нападение на американскую демократию». Маккейн с Грэмом намерены «возглавить усилия в новом Конгрессе», направленные на введение «более жёстких санкций против России».
Выступил также директор национальной разведки Джеймс Клэппер. Он считает, что российское правительство организовало кибератаки против США. «Эта деятельность российских спецслужб является частью десятилетней кампании киберопераций, направленной против правительства США и американских граждан», — говорится в его заявлении. По словам Кэппера, правительство США «может подтвердить», что правительство России, в том числе гражданские лица и военные спецслужбы России, «провели ряд мероприятий». Никаких подробностей главный разведчик не привёл.
В американский чёрный список в общем и целом попали пять организаций. Это ФСБ, ГРУ, зеленоградская Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики», ООО «Специальный технологический центр» из Санкт-Петербурга и компания «ЦОР секьюрити», перечисляет газета «Ведомости».
Граждане России, перечисленные в санкционных списках, — это Игорь Коробов (руководитель ГРУ), Игорь Костюков (первый заместитель руководителя ГРУ), Владимир Алексеев (первый заместитель руководителя ГРУ) и Сергей Гизунов (заместитель руководителя ГРУ). Также «санкционированы» упомянутые выше хакеры под никами Абырвалг (это Алексей Белан) и Монстр (это Евгений Богачёв). Евгений Богачёв имеет и другие прозвища-ники: Ластик и Славик. Алексей Белан — не только Абырвалг, но и Федюня и Маг, напоминает «Лента.ру».
Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО «ПО КСИ»), основанная ещё в 1990 году, производит микроэлектронику и цифровыу микросхемы, оптико-электронные сенсоры, указывает «Газета.ру». Среди последних заказчиков КСИ — авиастроительная компания «Туполев» и ФГУП «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военный медицины» при Минобороны.
ООО «Специальный технологический центр» учреждено в 2001 году. Занимается производством компьютеров и периферийного оборудования. Предприятие называет себя «ведущим в России в сфере производства средств и комплексов радиоконтроля». В 2016 году СТЦ заключил контракты с Минобороны России, МВД и ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа».
ООО «Цифровое оружие и защита» (ЦОР) было учреждено в 2012 году. Гендиректор — Алиса Шевченко, специалист в области хакерских атак. Команда Шевченко специализируется на цифровой защите и нападении. Среди её клиентов — структуры ФСО, компании «Газпром», «Транснефть», Сбербанк и др.
Эксперты допускают, что Обама ввёл санкционные меры с целью максимально осложнить налаживание российско-американских отношений после смены администрации Белого дома. Заместитель директора Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов убеждён, что Барак Обама нарочно создаёт «наиболее крепкие крючки и проблемы», с которыми Дональду Трампу придётся иметь дело вместо сотрудничества с Россией. «Это и санкции против России, и обвинение России во вмешательстве в выборы. Теперь и обвинение группы дипломатов в шпионаже», — сказал он «Газете.ру».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сказал, что Москва даст адекватный ответ на введение США новых санкций.
«Пока я не могу сказать, какой будет ответ, хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется, будет дан адекватный ответ», — цитирует представителя российского президента «Би-би-си». Он допускает, что реакция России нанесёт существенный дискомфорт американской стороне в «этих же областях».
Представительница МИД России Мария Захарова назвала администрацию Барака Обамы группой внешнеполитических неудачников: «Всё, занавес. Дурной спектакль окончен. Весь мир, от партера до галерки, наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и её лидерству, нанесённый Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет: исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не мог бы сделать хуже».
Таким образом, заметим, Обама в такой интерпретации оказался кем-то вроде врага собственного народа.
С Захаровой солидарен глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. «Уходящим президентом Обамой поставлена на карту репутация США как адекватного и обеспечивающего преемственность политики при смене власти государства. Это агония даже не «хромых уток», а «политических трупов», — цитирует его газета «Известия».
Он полагает, что ответные шаги на действия США нужно предпринимать с учётом смены администрации.
Об ответных действиях Москвы уже появилась предварительная информация.
Сославшись на некоего «американского представителя», телеканал CNN передал, что в числе «первых наблюдаемых действий» русских зафиксированы закрытие англо-американской школы в Москве, предназначенной «для американцев и иностранцев». Там учились дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады. Предполагается также, что закрыт доступ в посольскую резиденцию (дом отдыха) в Серебряном Бору.
Уходящий президент Обама продемонстрировал всей планете полное неумение искать политические компромиссы, а также затруднять себя доказательствами. Демократия, насаждающие свои «исключительные» интересы по всему миру, приписала собственное поражение на очередных выборах стране, находящейся далеко за океаном.
Если бы «русские хакеры», чьё участие во взломе серверов Демократической партии не доказано, и ломились действительно в американские компьютерные «двери», то грош цена тем выборам, которые можно «сломать» таким способом.
Обама вошёл в историю как отец новой холодной войны. И у Трампа поэтому появился шанс круто изменить внешнюю политику США, отринув агрессивный курс нобелевского «миротворца». Сумеет ли это сделать Трамп — или, напротив, прислушается к голосам суперсекретных разведчиков, с которыми он собрался на неделе проконсультироваться?
Поводом для нелепого политического демарша стало пресловутое «вмешательство» в ноябрьские выборы «русских хакеров», выполнявших команды Кремля. Никаких доказательств у разведсообщества США по поводу кибератак «путинских хакеров», разумеется, нет. Однако новые санкции вводятся.
Вашингтон объявил о введении в отношении разведывательных служб России и некоторых частных лиц особые санкции. Причиной «наказания» официально названо «вмешательство в выборы».
Кроме того, Белый дом заявил о высылке из США тридцати пяти российских дипломатов.
Москва с таким демаршем «категорически», по словам Пескова, не согласна. Утверждения о вмешательстве названы «беспочвенными».
На чём же основывался Барак Хусейн Обама, вводя новую порцию ограничительных мер, причём не только экономических, но уже и дипломатических, что переводит и без того напряжённые отношения между двумя государствами на критичный уровень?
Об этом можно узнать на сайте передового рупора мирового демократии — телеканала CNN.
Американцев атакуют из ГРУ. Видеокадр: CNN
В публикации от 30 декабря (сегодня) сообщается об «ответном ударе» Америки. Белый дом «объявляет о начале ответного удара против России», указывается в материале. Этим ударом служат «санкции» и «изгнание» дипломатов. Заметим, это пока «начало» удара. У Обамы наверняка ещё и козыри в рукаве. Уж не Трамп ли этот козырь? («Trump» можно перевести как «козырь».) Вероятно, нет, ибо Трамп недавно клялся отменить семьдесят процентов указов Обамы. Что ж, теперь придётся отменять восемьдесят.
CNN называет шаги, предпринятые против России президентом США Бараком Обамой, «беспрецедентными». Ответные меры против предполагаемого вмешательства в 2016 году в выборы неизбежно приведут к ответной реакции Москвы. Собственно, уже привели.
Администрация Белого дома уверена, что Россия занимается «вредоносной кибердеятельностью». За такое вредительство санкциям были подвергнуты в частном порядке российские граждане, а за ними и пять российских компаний — якобы они причастны ко вмешательству.
Дальше — больше. Администрация США велела 35 российским дипломатам покинуть американскую территорию, а два российских диппредставительства закрыть.
Администрация убеждена, что русские «киберактивисты» имели цель «повлиять на выборы, подорвать веру в демократические институты США, посеять сомнение в целостности… избирательного процесса и подорвать доверие к правительственным институтам». Об этом говорится в заявлении Белого дома. Подобные действия в Белом доме расценили как неприемлемые.
Согласно заявлениям из Белого дома и Министерства финансов, правительство «санкционировало» физических лиц из ГРУ и ФСБ, а также компании, которые обеспечили «материальную поддержку операций ГРУ». Особым списком наказаны двое россиян: Евгений Михайлович Богачёв и Алексей Белан: считается, что они использовали кибератаки для незаконного присвоения денежных средств и считывания персональной информации. Эти люди «давно разыскиваются ФБР», напоминает CNN.
В своей речи Б. Х. Обама сказал, что российским дипломатам и их семьям приказано покинуть страну в течение 72 часов. Такие суровые действия последовали за предупреждениями, ранее сделанными в адрес правительства России, и являются «необходимым и адекватным ответом на усилия, направленные на причинение вреда интересам США в нарушение установленных международных норм поведения», отметил мистер Обама.
На сей раз избранный президент Трамп не бросился критиковать Обаму. Напротив, он, ранее выражавший скептицизм по поводу вмешательства русских в американские выборы, заявил, что пришло время для США «двигаться дальше» касательно расследования хакерского взлома. Он сообщил, что встретится с представителями разведки уже на следующей неделе с целью «войти в курс событий».
Правда, некий «высокопоставленный представитель администрации Обамы» сказал журналистам, что мистер Трамп может отменить обамовские санкции «в исполнительном порядке».
Что касается закрытия двух дипломатических миссий РФ в США, то два диппредставительства, расположенные в штате Мэриленд и Нью-Йорке, якобы «занимались разведывательной деятельностью». Между тем не утверждается, что миссии были вовлечены в хакерство, связанное с выборами. В Белом доме отметили, что их закрытие является «частью комплексной реакции США» на вмешательство России в выборы, а заодно и на «недавнее преследование американских служащих в России».
Эти люди «в основном собирали разведывательную информацию», сказал CNN Джейк Таппер. Этот человек назвал некоторых россиян «злобными киберактивистами», сующими нос «в наши выборы». Теперь пришло время «расплаты».
Есть и иное мнение. Спикер Палаты представителей Пол Райан (республиканец) назвал санкции «просроченными», добавив, что их очередное введение есть «подходящий способ завершить восьмилетие неудачной политики с Россией». По мнению Райана, нынешние действия Белого дома «служат ярким примером неэффективной внешней политики этой администрации, которая сделала Америку слабее в глазах всего мира».
Республиканские сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм, два из самых яростных критиков России, наоборот, призвали к ещё более жёстким санкциям против России. Того, что ввёл Обама, им недостаточно. Эти «ответные меры», по мнению сенаторов, лишь «небольшая цена» для России, которой придётся «заплатить за наглое нападение на американскую демократию». Маккейн с Грэмом намерены «возглавить усилия в новом Конгрессе», направленные на введение «более жёстких санкций против России».
Выступил также директор национальной разведки Джеймс Клэппер. Он считает, что российское правительство организовало кибератаки против США. «Эта деятельность российских спецслужб является частью десятилетней кампании киберопераций, направленной против правительства США и американских граждан», — говорится в его заявлении. По словам Кэппера, правительство США «может подтвердить», что правительство России, в том числе гражданские лица и военные спецслужбы России, «провели ряд мероприятий». Никаких подробностей главный разведчик не привёл.
В американский чёрный список в общем и целом попали пять организаций. Это ФСБ, ГРУ, зеленоградская Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики», ООО «Специальный технологический центр» из Санкт-Петербурга и компания «ЦОР секьюрити», перечисляет газета «Ведомости».
Граждане России, перечисленные в санкционных списках, — это Игорь Коробов (руководитель ГРУ), Игорь Костюков (первый заместитель руководителя ГРУ), Владимир Алексеев (первый заместитель руководителя ГРУ) и Сергей Гизунов (заместитель руководителя ГРУ). Также «санкционированы» упомянутые выше хакеры под никами Абырвалг (это Алексей Белан) и Монстр (это Евгений Богачёв). Евгений Богачёв имеет и другие прозвища-ники: Ластик и Славик. Алексей Белан — не только Абырвалг, но и Федюня и Маг, напоминает «Лента.ру».
Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО «ПО КСИ»), основанная ещё в 1990 году, производит микроэлектронику и цифровыу микросхемы, оптико-электронные сенсоры, указывает «Газета.ру». Среди последних заказчиков КСИ — авиастроительная компания «Туполев» и ФГУП «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военный медицины» при Минобороны.
ООО «Специальный технологический центр» учреждено в 2001 году. Занимается производством компьютеров и периферийного оборудования. Предприятие называет себя «ведущим в России в сфере производства средств и комплексов радиоконтроля». В 2016 году СТЦ заключил контракты с Минобороны России, МВД и ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа».
ООО «Цифровое оружие и защита» (ЦОР) было учреждено в 2012 году. Гендиректор — Алиса Шевченко, специалист в области хакерских атак. Команда Шевченко специализируется на цифровой защите и нападении. Среди её клиентов — структуры ФСО, компании «Газпром», «Транснефть», Сбербанк и др.
Эксперты допускают, что Обама ввёл санкционные меры с целью максимально осложнить налаживание российско-американских отношений после смены администрации Белого дома. Заместитель директора Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов убеждён, что Барак Обама нарочно создаёт «наиболее крепкие крючки и проблемы», с которыми Дональду Трампу придётся иметь дело вместо сотрудничества с Россией. «Это и санкции против России, и обвинение России во вмешательстве в выборы. Теперь и обвинение группы дипломатов в шпионаже», — сказал он «Газете.ру».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сказал, что Москва даст адекватный ответ на введение США новых санкций.
«Пока я не могу сказать, какой будет ответ, хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется, будет дан адекватный ответ», — цитирует представителя российского президента «Би-би-си». Он допускает, что реакция России нанесёт существенный дискомфорт американской стороне в «этих же областях».
Представительница МИД России Мария Захарова назвала администрацию Барака Обамы группой внешнеполитических неудачников: «Всё, занавес. Дурной спектакль окончен. Весь мир, от партера до галерки, наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и её лидерству, нанесённый Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет: исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не мог бы сделать хуже».
Таким образом, заметим, Обама в такой интерпретации оказался кем-то вроде врага собственного народа.
С Захаровой солидарен глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. «Уходящим президентом Обамой поставлена на карту репутация США как адекватного и обеспечивающего преемственность политики при смене власти государства. Это агония даже не «хромых уток», а «политических трупов», — цитирует его газета «Известия».
Он полагает, что ответные шаги на действия США нужно предпринимать с учётом смены администрации.
Об ответных действиях Москвы уже появилась предварительная информация.
Сославшись на некоего «американского представителя», телеканал CNN передал, что в числе «первых наблюдаемых действий» русских зафиксированы закрытие англо-американской школы в Москве, предназначенной «для американцев и иностранцев». Там учились дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады. Предполагается также, что закрыт доступ в посольскую резиденцию (дом отдыха) в Серебряном Бору.
* * *
Уходящий президент Обама продемонстрировал всей планете полное неумение искать политические компромиссы, а также затруднять себя доказательствами. Демократия, насаждающие свои «исключительные» интересы по всему миру, приписала собственное поражение на очередных выборах стране, находящейся далеко за океаном.
Если бы «русские хакеры», чьё участие во взломе серверов Демократической партии не доказано, и ломились действительно в американские компьютерные «двери», то грош цена тем выборам, которые можно «сломать» таким способом.
Обама вошёл в историю как отец новой холодной войны. И у Трампа поэтому появился шанс круто изменить внешнюю политику США, отринув агрессивный курс нобелевского «миротворца». Сумеет ли это сделать Трамп — или, напротив, прислушается к голосам суперсекретных разведчиков, с которыми он собрался на неделе проконсультироваться?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru