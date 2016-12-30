Баку и Ереван заявили о потерях противника на границе

Разведгруппа армянской армии попала в засаду при попытке проникнуть на территорию Азербайджана, утверждают в азербайджанском военном ведомстве.«При попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями», – рассказал Интерфаксу представитель ведомства.Он отметил, что установившаяся в прифронтовой полосе тишина, «видимо, не на руку армянской стороне, и противник целенаправленно прибегает к подобным провокациям». «Министерство обороны заявляет, что если противник будет продолжать подобные действия, то столкнется с большим числом потерь», – заявили в ведомстве.Чуть ранее Ереван обвинил Баку в диверсии на границе. «Рано утром 29 декабря на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения», – говорится в сообщении пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна.По его словам в ходе боестолкновения погибли 3 армянских военнослужащих и около 7-ми азербайджанцев.Позднее в Ереване заявили о нейтрализации наступления противника на указанном участке границы. «Противник отброшен, есть погибшие и раненные, в том числе на участке наших боевых позиций. К сожалению, с армянской стороны также есть погибшие. В боях за защиту госграницы погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян», – рассказали в Минобороны, добавив, что располагают «неопровержимыми доказательствами нарушения азербайджанской стороной государственной границы Армении».