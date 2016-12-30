09:30 30 декабря

Баку и Ереван заявили о потерях противника на границе

Разведгруппа армянской армии попала в засаду при попытке проникнуть на территорию Азербайджана, утверждают в азербайджанском военном ведомстве.

Баку и Ереван заявили о потерях противника на границе


«При попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями», – рассказал Интерфаксу представитель ведомства.


Он отметил, что установившаяся в прифронтовой полосе тишина, «видимо, не на руку армянской стороне, и противник целенаправленно прибегает к подобным провокациям». «Министерство обороны заявляет, что если противник будет продолжать подобные действия, то столкнется с большим числом потерь», – заявили в ведомстве.

Чуть ранее Ереван обвинил Баку в диверсии на границе. «Рано утром 29 декабря на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения», – говорится в сообщении пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна.

По его словам в ходе боестолкновения погибли 3 армянских военнослужащих и около 7-ми азербайджанцев.

Позднее в Ереване заявили о нейтрализации наступления противника на указанном участке границы. «Противник отброшен, есть погибшие и раненные, в том числе на участке наших боевых позиций. К сожалению, с армянской стороны также есть погибшие. В боях за защиту госграницы погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян», – рассказали в Минобороны, добавив, что располагают «неопровержимыми доказательствами нарушения азербайджанской стороной государственной границы Армении».

Использованы фотографии: http://interlur.com
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Комментарии 24
  1. Комментарий был удален.
    1. vovanpain Сегодня, 09:11
      Цитата: Siniy
      Необходимо ввести миротворческие силы НАТО в зону конфликта

      Чего чего belay Вы насамом деле синий,правильный ник взяли жгите любезный. wink А так же на Украину,в Приднестровье и Абхазию с Южной Осетией. fool
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:17
        Влад , здрав будь ! drinks hi У них там что - предновогоднее обострение ? А синего не трогай , пусть жжот на здоровье и нам на потеху ! lol
        bouncyhunter
        1. vovanpain Сегодня, 09:22
          Цитата: bouncyhunter
          Влад , здрав будь ! drinks hi У них там что - предновогоднее обострение ? А синего не трогай , пусть жжот на здоровье и нам на потеху ! lol

          Здрав Будь Братишка drinks hi Да никто его не трогает.Пускай вон НАТО к себе на квартиру приглашает. hi drinks
          vovanpain
    2. Kozliu Сегодня, 09:25
      Цитата: Siniy
      миротворческие силы НАТО

      Это как железом по стеклу, звучит...
      Kozliu
  2. SEER Сегодня, 08:49
    Цитата: Siniy
    Необходимо ввести миротворческие силы НАТО в зону конфликта, соседняя Турция по моему в НАТО состоит
    ага , пусти козла в огород.
    а с какого перепугу именно НАТО? так именно их структуры куролесят.

    А ты чё аватарку сменил? Застеснялся чёль?
    SEER
    1. Siniy Сегодня, 08:51
      У России уже давно не получается урегулировать этот конфликт, кто-то же должен остановить эту многолетнюю вражду?
      Siniy
      1. mr.redpartizan Сегодня, 09:02
        Только полная победа одной из сторон закончит войну, по-другому никак.
        mr.redpartizan
      2. rotmistr60 Сегодня, 09:04
        У России уже давно не получается урегулировать этот конфликт

        Вот у России как раз хоть что-то получается. А про миротворческие силы НАТО вы вообще загнули. Кстати, обратил внимание на ваши комментарии на разных ветках - создается впечатление, что вы занимаетесь провокацией.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:21
          Кстати, обратил внимание на ваши комментарии на разных ветках - создается впечатление, что вы занимаетесь провокацией.

          Геннадий hi Он под личиной недалёкого васька троллит по-лёгкому . lol
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 Сегодня, 09:23
            Павел, я тоже это заметил, почему и написал. hi
            rotmistr60
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:29
              Предлагаю данного товарисча попросту игнорировать .
              bouncyhunter
  3. raki-uzo Сегодня, 08:51
    И тут бы потушить огонь
    raki-uzo
    1. mr.redpartizan Сегодня, 09:05
      Тушить огонь бессмысленно, пока тлеют угли и есть горючее. Огонь потухнет сам, когда не станет топлива. Угли - ситуация вокруг НКР, топливо - мясо с двух сторон. Миротворчество приводит только к консервации конфликтов, но не к их решению.
      mr.redpartizan
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:52
    Нигде столько не врут, как на войне и в постели laughing Кто на кого наступал? Кто кого победил? И зачем это было?
    Горный стрелок
  5. SEER Сегодня, 08:52
    Цитата: Siniy
    У России уже давно не получается урегулировать этот конфликт, кто-то же должен остановить эту многолетнюю вражду?

    да как-то глупо тушить пожар бензином.
    SEER
  6. Комментарий был удален.
  7. семург Сегодня, 08:56
    После боёв в нагорном Карабахе армянский политолог предложил исключить Казахстан и Беларусь из ШОС и ОДКБ . интересно какие предложения ещё есть у армян в связи с последними перестрелками.
    семург
  8. DV69 Сегодня, 08:59
    Цитата: Siniy
    Необходимо ввести миротворческие силы НАТО в зону конфликта, соседняя Турция по моему в НАТО состоит

    Ага, Вы же тоже приглашаете риэлторов, когда с соседом ругаетесь
    DV69
  9. SEER Сегодня, 08:59
    Цитата: семург
    После боёв в нагорном Карабахе армянский политолог предложил исключить Казахстан и Беларусь из ШОС и ОДКБ . интересно какие предложения ещё есть у армян в связи с последними перестрелками.

    ну в ответку азербайджанцы тоже не мало написали.
    и как правильно заметил "Горный стрелок":
    Нигде столько не врут, как на войне и в постели
    SEER
  10. SEER Сегодня, 09:00
    Цитата: DV69
    Цитата: Siniy
    Необходимо ввести миротворческие силы НАТО в зону конфликта, соседняя Турция по моему в НАТО состоит

    Ага, Вы же тоже приглашаете риэлторов, когда с соседом ругаетесь

    Эээ! Слюшай! Хорошо сказал! Вай!
    SEER
  11. SEER Сегодня, 09:02
    Цитата: Siniy
    Необходимо ввести миротворческие силы НАТО в зону конфликта, соседняя Турция по моему в НАТО состоит

    "миротворческие силы НАТО" самому не смешно?
    SEER
  12. Siniy Сегодня, 09:06
    Цитата: mr.redpartizan
    Только полная победа одной из сторон закончит войну, по-другому никак.

    при той вражде между армянами и бакинцами что есть сейчас неминуемо будут жертвы среди мирного населения
    нужна внешняя сила которая остановит вражду, нужна широкая демаркационная линия
    Siniy
  13. SEER Сегодня, 09:10
    Цитата: Siniy
    Цитата: mr.redpartizan
    Только полная победа одной из сторон закончит войну, по-другому никак.

    при той вражде между армянами и бакинцами что есть сейчас неминуемо будут жертвы среди мирного населения
    нужна внешняя сила которая остановит вражду, нужна широкая демаркационная линия

    Синюшный, внешняя сила аки NATO хуже ничего придумать нельзя. Приведи пример когда эта структура хоть где-то кому-то помогла.
    Я считаю тебю провокатором.
    SEER
  14. masiya Сегодня, 09:15
    Черномазые уши и здесь постоянно торчат, ну никак нельзя установить спокойствие в приграничье России...
    masiya
  15. ochakow703 Сегодня, 09:17
    Данную новость можно прокомментировать только словами товарища Лаврова - Д.Б. Казалось бы чего надо? Живи, трудись, дружи с Россией, и успех в кармане. Ан нет, надо повоевать. Это касается идиотов с обеих сторон.
    ochakow703

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