В Сирии вступил в силу режим перемирия
Правительственные силы Сирии прекратили боевые действия на всей территории страны согласно достигнутым договоренностям.
Ранее сообщалось, что сирийская армия и вооруженная оппозиция согласились прекратить огонь с ноля часов 30 декабря. Перемирие на касается террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).
«Наша армия прекратила боевые действия во всех провинциях, с начала перемирия», – сообщил РИА Новости военный источник в Сирии.
Также подтвердили прекращение огня ополченцы в городах Дамаск, Алеппо и Хомс. «За последние 40 минут никто ни в кого не стрелял. Мы, как и армия, поддерживаем режим прекращения огня», – сказал сегодня ночью представитель ополчения.
Ранее Владимир Путин сообщил о достижении соглашения по прекращению огня и готовности начать мирные переговоры по сирийскому урегулированию.
Ранее сообщалось, что сирийская армия и вооруженная оппозиция согласились прекратить огонь с ноля часов 30 декабря. Перемирие на касается террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).
«Наша армия прекратила боевые действия во всех провинциях, с начала перемирия», – сообщил РИА Новости военный источник в Сирии.
Также подтвердили прекращение огня ополченцы в городах Дамаск, Алеппо и Хомс. «За последние 40 минут никто ни в кого не стрелял. Мы, как и армия, поддерживаем режим прекращения огня», – сказал сегодня ночью представитель ополчения.
Ранее Владимир Путин сообщил о достижении соглашения по прекращению огня и готовности начать мирные переговоры по сирийскому урегулированию.
Использованы фотографии: SANA