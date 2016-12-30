09:31 30 декабря

В Сирии вступил в силу режим перемирия

Правительственные силы Сирии прекратили боевые действия на всей территории страны согласно достигнутым договоренностям.

В Сирии вступил в силу режим перемирия


Ранее сообщалось, что сирийская армия и вооруженная оппозиция согласились прекратить огонь с ноля часов 30 декабря. Перемирие на касается террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).


«Наша армия прекратила боевые действия во всех провинциях, с начала перемирия», – сообщил РИА Новости военный источник в Сирии.

Также подтвердили прекращение огня ополченцы в городах Дамаск, Алеппо и Хомс. «За последние 40 минут никто ни в кого не стрелял. Мы, как и армия, поддерживаем режим прекращения огня», – сказал сегодня ночью представитель ополчения.

Ранее Владимир Путин сообщил о достижении соглашения по прекращению огня и готовности начать мирные переговоры по сирийскому урегулированию.

Использованы фотографии: SANA
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Комментарии 5
  1. Siniy Сегодня, 09:09
    Пусть перемирие сменится долгосрочным миром!
    Siniy
  2. raki-uzo Сегодня, 09:09
    Я думаю первую пулю США выпустит. Вопрос - с какой стороны?
    raki-uzo
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 09:13
    Надеюсь это перемирие будет не таким, как в Украине.
    Вождь краснокожих
    1. NordUral Сегодня, 09:22
      Зряшная надежда.
      NordUral
    2. rotmistr60 Сегодня, 09:26
      Надеюсь это перемирие будет не таким, как в Украине.

      Не хочу повторяться (на др ветке писал), но по всей видимости точно таким же.
      rotmistr60

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