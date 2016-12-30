Киевские власти разрешили военным открывать огонь по воздушным судам, нарушающим государственную границу

Власти Украины разрешили военным открывать огонь по воздушным судам, незаконно пересекающим госграницу или подозреваемым в совершении терактов в воздушном пространстве страны.«Дежурные силы применяют оружие и боевую технику после предупредительного огня с пушечного вооружения дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов) для пресечение нарушений государственной границы Украины воздушными судами вооруженных формирований других государств, которые не выполняют команд (сигналов) самолетов-перехватчиков; прекращения противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины, в том числе в районе проведения антитеррористической операции», – говорится в постановлении кабмина Украины, опубликованном в четверг.Документ дает право на принятие решения об открытии предупредительного огня и огня по цели «министру обороны Украины, начальнику Генерального штаба – главнокомандующему вооруженными силами, командующему ВВС или лицам, исполняющим их обязанности».