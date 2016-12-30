13:17 30 декабря

Западная коалиция разбомбила автомобиль на парковке больницы в Мосуле

Авиация западной коалиции в Мосуле нанесла удар по микроавтобусу с террористами, который был припаркован на стоянке больничного комплекса, возможны жертвы среди мирных граждан, сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на заявление штаба коалиции.

Западная коалиция разбомбила автомобиль на парковке больницы в Мосуле


Указанное событие произошло в четверг. «Мишенью коалиции был микроавтобус, в котором находились боевики ИГ, устроившие до этого обстрел из противотанкового гранатомета. Как выяснилось, местом авиаудара оказалась парковка больничного комплекса, на которой стоял автомобиль», – говорится в сообщении.


В штабе коалиции заявили, что по факту случившегося начато расследование, поскольку в результате удара «возможны жертвы среди гражданского населения».

Напомним, операция по освобождению иракского Мосула от террористов началась 17 октября. Город штурмуют правительственные войска, формирования курдов и ополченцы. С воздуха атакующих поддерживает авиация западной коалиции во главе с Соединенными Штатами.

Использованы фотографии: Yaser Jawad / Xinhua / Globallookpress.com
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Комментарии 9
  1. oleg-gr Сегодня, 10:16
    «возможны жертвы среди гражданского населения». Это вся реакция? Нехотя и сквозь зубы. Где завывания западных правозащитников? А нету. "Не положено".
    oleg-gr
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:20
      Цитата: oleg-gr
      «возможны жертвы среди гражданского населения». Это вся реакция? Нехотя и сквозь зубы.

      Так ведь матрасы - общепризнанные мастера обтекаемых формулировок в оценке своих действий . Это при оценке действий России и иже с ней всё категорично и чётко . «Возможны жертвы среди гражданского населения» понимай как «есть жертвы среди гражданского населения» am
      Где завывания западных правозащитников? А нету. "Не положено".

      Конечно нету ! Матрасы же "случайно" зацепили мирных жителей . А вот русские - "преднамеренно и целенаправленно" !
      bouncyhunter
    2. vovanpain Сегодня, 10:37
      «возможны жертвы среди гражданского населения»

      Когда полосатики заботились о мирном населении, request они всегда для них были сопутствующими потерями. request
      vovanpain
      1. vlad.svargin Сегодня, 11:01
        vovanpain
        ...они всегда для них были сопутствующими потерями.

        И не только, уничтожение мирного населения для них во все времена является элементом их тактики в целях давления на противника
        vlad.svargin
  2. SEER Сегодня, 10:21
    Цитата: oleg-gr
    «возможны жертвы среди гражданского населения». Это вся реакция? Нехотя и сквозь зубы.

    конечно не вся.
    завтра никто из западной коалиции не вспомнит.
    от слова никак.
    SEER
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:32
    ну так не первый, и походу не последний раз laughing
    a.s.zzz888
  4. РусланНН Сегодня, 10:48
    Уничтожение больниц и мирных жителей - национальный вид спорта ВВС США
    РусланНН
  5. vlad.svargin Сегодня, 10:55
    А может экскаватора не нашли или даже мирную свадьбу перешли на микроавтобусы... Хорошо если там были террористы, а если мирные люди...Как работает разведка так называемой коалиции уже стала "притча на языцах..."
    vlad.svargin
  6. bk316 Сегодня, 12:08
    Вот она военная сверхмощь коалиции всего демократического мира: захренячить по автомобилю припаркованному у больнички!
    bk316

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