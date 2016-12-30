Западная коалиция разбомбила автомобиль на парковке больницы в Мосуле

Авиация западной коалиции в Мосуле нанесла удар по микроавтобусу с террористами, который был припаркован на стоянке больничного комплекса, возможны жертвы среди мирных граждан, сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на заявление штаба коалиции.Указанное событие произошло в четверг. «Мишенью коалиции был микроавтобус, в котором находились боевики ИГ, устроившие до этого обстрел из противотанкового гранатомета. Как выяснилось, местом авиаудара оказалась парковка больничного комплекса, на которой стоял автомобиль», – говорится в сообщении.В штабе коалиции заявили, что по факту случившегося начато расследование, поскольку в результате удара «возможны жертвы среди гражданского населения».Напомним, операция по освобождению иракского Мосула от террористов началась 17 октября. Город штурмуют правительственные войска, формирования курдов и ополченцы. С воздуха атакующих поддерживает авиация западной коалиции во главе с Соединенными Штатами.