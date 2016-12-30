В команде Трампа расценили санкции против РФ как угрозу Трампу

Новые антироссийские санкции, введенные Бараком Обамой, на самом деле направлены против Дональда Трампа, заявила помощник избранного президента Келлин Конуэй.«Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству позиций, указывают, что то, что он сделал сегодня, является частью мер, которые можно назвать стремлением "загнать в угол" избранного президента Трампа», – сказала она.По словам Конуэй, «это – не способ мирного перехода власти на демократической основе». «Жаль, нельзя не думать, что здесь замешана политика», – добавила она.Помощник Трампа назвала принятые против Москвы меры «символическими» и выразила надежду, что союзники Вашингтона «не последуют примеру» Обамы, который в скором времени покинет Белый дом.Напомним, в четверг администрация Обамы объявила о принятии новых санкций против России, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы.