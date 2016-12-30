13:20 30 декабря

В команде Трампа расценили санкции против РФ как угрозу Трампу

Новые антироссийские санкции, введенные Бараком Обамой, на самом деле направлены против Дональда Трампа, заявила помощник избранного президента Келлин Конуэй.

В команде Трампа расценили санкции против РФ как угрозу Трампу


«Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству позиций, указывают, что то, что он сделал сегодня, является частью мер, которые можно назвать стремлением "загнать в угол" избранного президента Трампа», – сказала она.


По словам Конуэй, «это – не способ мирного перехода власти на демократической основе». «Жаль, нельзя не думать, что здесь замешана политика», – добавила она.

Помощник Трампа назвала принятые против Москвы меры «символическими» и выразила надежду, что союзники Вашингтона «не последуют примеру» Обамы, который в скором времени покинет Белый дом.

Напомним, в четверг администрация Обамы объявила о принятии новых санкций против России, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы.

Использованы фотографии: Reuters
25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 33
  1. НЕКСУС Сегодня, 10:23
    Ох ,придется Трампу долго разбирать завалы после Макаки...И что-то мне подсказывает,что после инаугурации,Трамп спросит у Обамы о проделанной работе. И в таком случае ,надо ждать повестки в суд ,этой кенийской обезьянки вместе с Хиллари.
    НЕКСУС
    1. Ихрек Сегодня, 10:26
      Обама своими действиями объединяет Путина и Трампа, делает их друзьями. Сам того не желая он играет положительную роль на будущие Российско-Американские отношения.
      Ихрек
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:29
        Цитата: Ихрек
        Обама своими действиями играет объединительную роль между Путиным и Трампом.

        Он и американцам показывает-Как не надо президенствовать. Потому и победил Трамп. Ни одного своего обещания предвыборного Макака не выполнил. То есть,балабол с манией величия.
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
          В канун Нового Года хочу пожелать : Бардаку Бананычу - банан с йадом , Трампу - здоровья , сил и надёжную лопату ! lol
          bouncyhunter
          1. НЕКСУС Сегодня, 10:46
            Цитата: bouncyhunter
            Трампу - здоровья , сил и надёжную лопату !

            Лучше ледоруб и экскаватор,дабы разгрести все эти завалы,которые сотворил этот недоделанный человекоподобный миротворец.
            НЕКСУС
            1. Татьяна Сегодня, 10:50
              НЕКСУС
              после инаугурации Трамп спросит у Обамы о проделанной работе. И в таком случае, надо ждать повестки в суд… вместе с Хиллари.
              Однозначно! Трамп же уже объявлял, что башни-«близнецы» были взорваны 11 сентября изнутри.
              И надо полагать, что Обама решил смыться от ареста куда-нибудь за границу, откуда его не выдадут. И даже похоже, что Обама, наверное, об этом уже договорился. Или ему поможет кто-то из ЦРУ, как с убийством президента США Роберта Кеннеди.
              Татьяна
              1. dva36 Сегодня, 10:55
                А скрываться ему кроме как в России, больше негде. О чем думает.
                dva36
                1. Татьяна Сегодня, 11:09
                  Да он просто от ущемлённого самолюбия «берегов» не видит!
                  Татьяна
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:11
                    Цитата: Татьяна
                    Да он просто от ущемлённого самолюбия «берегов» не видит!

                    Это кто же такой добрый ему "самолюбие" дверью прищемил ? lol
                    bouncyhunter
            2. bouncyhunter Сегодня, 10:51
              Андрей hi Ледоруб и экскаватор - чересчур легко ! Пусть лопатой помашет - весьма пользительно будет , да и время будет кое-что понять и переосмыслить .
              bouncyhunter
              1. НЕКСУС Сегодня, 10:53
                Цитата: bouncyhunter
                Ледоруб и экскаватор

                Ледоруб лично для макаки сделанной кривым бананом.
                НЕКСУС
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:59
                  Ледоруб лично для макаки сделанной кривым бананом.

                  Полностью поддерживаю ! Но предлагаю два ледоруба . Второй - контрольный . Чтоб наверняка . Да и кол осиновый в сердце не помешает ... feel
                  bouncyhunter
    2. vovanpain Сегодня, 10:45
      «Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству позиций, указывают, что то, что он сделал сегодня, является частью мер, которые можно назвать стремлением "загнать в угол" избранного президента Трампа»

      Коллеги мы тут прогнозы строили насчет Трампа,что может повторить судьбу Кеннеди,но похоже ошибаемся,хромая Обезьяна так всех достала,не удивлюсь если он вылетит и до 20 января,такого чокнутого президента США еще не знала и похоже у нее надолго останется память о сумасшедшем негре президенте.ИМХО. feel
      vovanpain
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:49
        Цитата: vovanpain
        надолго останется память о сумасшедшем негре президенте.ИМХО.

        Еще лет на 100 у американцев отшибет желание сажать в кресло президента обезьянок и женщин-рогоносцев...
        НЕКСУС
        1. vovanpain Сегодня, 10:57
          Цитата: НЕКСУС
          Еще лет на 100 у американцев отшибет желание сажать в кресло президента обезьянок и женщин-рогоносцев

          Андрей! hi Хоть мы и стебаемся над ними,но все таки они не очень то и тупые.Дай бог что бы эта прививка действовала,как можно дольше.С уважением Коллега! hi
          vovanpain
      2. bouncyhunter Сегодня, 10:56
        Оно , конечно , не мешало бы бананомозглого заранее ограничить в действиях ( тюрьма , например , а лучше - дурка ) . Но ничего этого не будет . Бюрократическая машина США попросту не успеет до 20-го . А вот если бы появился "вежливый человек" с винтовочкой калибра .50 и оптикой от "Carl Zeiss" ... feel
        bouncyhunter
        1. vovanpain Сегодня, 11:06
          Цитата: bouncyhunter
          А вот если бы появился "вежливый человек" с винтовочкой калибра .50 и оптикой от "Carl Zeiss" ...

          Паша,да пулю жалко на обезьяну,пускай полосатики сами с ним разбираются.руки об такое дерьмо пачкать еще. feel
          vovanpain
    3. РатникВолк Сегодня, 11:00
      Цитата: НЕКСУС
      И в таком случае ,надо ждать повестки в суд ,этой кенийской обезьянки вместе с Хиллари.

      А разве спрос за президенствование существует? Если да, то с Бараном Банановым должны идти прицепом Сенат и Конгресс ФША.
      РатникВолк
  2. oleg-gr Сегодня, 10:24
    Напакостить и потом наслаждаться, глядя как новая администрация будет разгребать эти "Авгиевы конюшни". Не удивлюсь, когда этот Загорелый пенсионер начнет советы давать и комментировать действия нового руководства.
    oleg-gr
    1. кеп Сегодня, 10:34
      Цитата: oleg-gr
      Напакостить и потом наслаждаться, глядя как новая администрация будет разгребать эти "Авгиевы конюшни". Не удивлюсь, когда этот Загорелый пенсионер начнет советы давать и комментировать действия нового руководства.


      Есть с кого пример брать,лауреаты они такие laughing
      кеп
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:36
        Цитата: кеп
        Есть с кого пример брать,лауреаты они такие

        Надо давно ввести премию Нобеля -Премия разжигателя войны.
        НЕКСУС
        1. кеп Сегодня, 10:41
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: кеп
          Есть с кого пример брать,лауреаты они такие

          Надо давно ввести премию Нобеля -Премия разжигателя войны.


          Только не деньгами а натурой.Веревка+мыло laughing
          кеп
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:34
    Походу, бубуин достанет Трампа, и тот возможно припомнит ему это всё в судах.
    a.s.zzz888
  4. SEER Сегодня, 10:34
    извиняюсь но мне покакать на нового президента америки, но не дай бог ему санкции отменить!
    мы сильны своими силами.
    не дай бог нам опять подвести тему: всё можно купить!
    оставьте санкции! добавьте санкций!! ещё лет пять и мы про всю китайчатину можем забыть.
    SEER
  5. Ныробский Сегодня, 10:50
    Я понял, что имела в виду Ванга, когда говорила что это последний президент США.
    Единственный раз, чернокожий пришёл к президентскому креслу США и так всё изгадил. Так что и вправду,Обама первый и последний, чёрнокожий, президент США.
    Ныробский
  6. Идель Сегодня, 10:51
    Обама смешон. Принимает какие то опереточные меры от которых никому ни холодно, ни жарко. Он уже по сути ничего не может. Более того, он сейчас работает на Трампа, т.к. когда он придет в Овальный кабинет, то сразу отменит то, что натворил Обама. Он будет ОБЯЗАН это сделать даже, если не хочет этого. Трампа подталкивают к Путину. Нам все это на руку.
    Кроме т ого, Трамп по закону жанра должен будет проводить расследования деятельности Клинтон и Обамы. Дела перейдут в суд, а там кто знает что получится, а получиться должно - в руках у Трампа мощнейший аппарат спецслужб. Уж они то постараются для нового шефа
    Идель
    1. Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:26
      Принимает какие то опереточные меры от которых никому ни холодно, ни жарко.

      как раз очень жарко, и холодно, еуропа будет затягивать пояса, потому как с газом напряг, а на украдине и в сирии, ираке, ливии и др-ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ЖАРКО, в украдине особо
      Крымский партизан 1974
  7. Altona Сегодня, 11:01
    Мистер избранный президент г-н Дональд Джей Трамп уже посетовал, что бывший президент Барак Хуссейн Обама не склонен к мирной передаче власти. И вообще, подобные дипломатические демарши накануне инаугурации, нарушают как преемственность власти так и понижают авторитет страны. Я вчера читал, что в Африке существует много суеверий, например, нежелательных детей бездоказательно обвиняют в колдовстве и выгоняют из семьи, едят детей-альбиносов как лекарство, могут сжечь хижину с инвалидами. Наговоры и сплетни соседей считаются доказательством в суде. Ничего не напоминает? США всё больше превращаются в африканскую страну, Обама же объявил себя верховным вождем западного племени.
    Altona
  8. Горный стрелок Сегодня, 11:13
    Ответом Трампа может быть только "зеркалка" - чохом отменить все что можно отменить указом, и резко выставить на отмену то, что не сможет, через конгресс.
    Горный стрелок
  9. Лелёк Сегодня, 11:15
    (По словам Конуэй, «это – не способ мирного перехода власти на демократической основе.)

    Надеюсь, мистер Трамп найдёт способ "припомнить" своему эксколлеге эту каку после 20.01.17. Такие подлости не прощаются. Что же касаемо России, то она, опять же надеюсь, достойно и умно ответит на этот демарш "самой-самой".
    Лелёк
  10. Agent_017 Сегодня, 12:11
    Обама, перестань перделку лохматить.. Прямо хулиган какой то.. Психушка уже ждет тебя, палата № 6 свободна..
    Agent_017
  11. Димонт Сегодня, 12:46
    Обамо-бабуино не только теперь хромая утка, а подлая чёрная макака am
    Димонт
  12. птс-м Сегодня, 13:16
    Зажравшийся „бабуин“ рвется из президентской клетки,которая ему поднадоела,поэтому он и тренируется в написании всяких публикаций,видать хочет ещё и нобелевку по литературе отхватить.Продуманный однако, этот ушастый хлопец,с оттенком ночи.
    птс-м

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня