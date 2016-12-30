13:18 30 декабря

Киев принял новые санкции в отношении России

Совет нацбезопасности Украины утвердил перечень новых санкций в отношении РФ, привязав их к выборам в Госдуму, проведенным на территории Крыма.

Киев принял новые санкции в отношении России


По данным украинской прессы, «под санкции попали избранные в Госдуму в Крыму и в Севастополе депутаты, а также члены избирательных комиссий».


Помимо этого, ограничения введены против «должностных лиц российских правоохранительных органов и судов», которые якобы способствуют «незаконному удержанию украинских граждан».

Санкции коснулись также и бывших руководителей Украины, которых Киев обвинил в «ведении «гибридной войны в информационной сфере и киберпространстве».

Также СНБО продлил еще на год ранее принятые санкции против российских юридических и физических лиц.

Использованы фотографии: Сайт президента Украины
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Комментарии 28
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:47
    Шакал Табаки нервно курит в стороне от такого виляния хвостиком...
    Петруха - да ты прям жжешь глаголом...
    Жаль, что главМакак не успеет оценить, ну да ничего, ты же его поддержишь? Вслед за ним в Африку, на соседнюю пальму....
    Скептик-Самоучка
    1. vovanpain Сегодня, 10:53
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Шакал Табаки нервно курит в стороне от такого виляния хвостиком...
      Петруха - да ты прям жжешь глаголом.

      Коллега шакал Табаки уже обделался от хохота глядя как этот недоумок кондитер пытается изобразить из себя чего то стоящее.Шакал Табаки лизал лапу ТИГРУ,а это недоразумение лижет зад сумасшедшей ОБЕЗЬЯНЕ. hi wink
      vovanpain
      1. oleg-gr Сегодня, 10:58
        Убогие, они и есть убогие. В данной ситуации без лекаря уже никак не обойтись.
        oleg-gr
        1. WildOwl Сегодня, 11:30
          Ага, паталогоанатом.
          WildOwl
          1. WildOwl Сегодня, 11:36
            Паталогоанатом подойдет
            WildOwl
            1. Татьяна Сегодня, 12:25
              Ну и ро*жи на фото! Прямо ТРИ ТОЛСТЯКА перед Новым годом!

              Три толстяка - Худеем в тесте - Уральские пельмени
              Татьяна
        2. Orionvit Сегодня, 11:47
          Они, что первые что ли убогие? Никакой самодеятельности, всё в полном соответствии с действиями хозяина. Вспомним скольким Российским политикам запрещён въезд в Европу и США? Политическая обезьяна может только подражать ужимкам дрессировщика.
          Orionvit
      2. Диана Ильина Сегодня, 11:21
        Уважаемые коллеги по ВО, во-первых всех с наступающим Новым годом!!! love love love
        Всем здоровья, счастья в личной и семейной жизни, благополучия, достатка, удачи и конечно же мирного неба над головой!!!
        Во-вторых, касаемо сути статьи. А собственно какие санкции они могли ввести?! Запретить вьезд на территорию Украины?! Это конечно сильно, с учетом того, что никто туда ехать по собственному желанию не собирался.
        Но есть вариант. Зная Петюню и его тягу к алкоголю, могу предположить, что после очередного возлияния, Петюня приказал лишить всех попавших под санкции, всех вкладов на территории РФ, лишить статуса гражданина РФ, лишить всего имущества на территории РФ и т.п. Да что там территория РФ, мелко для самой титульной нации, барабанная дробь... на территории галактики! О це по украински, о це размах... laughing

        Всех с наступающем еще раз! love love love
        Диана Ильина
      3. gg.na Сегодня, 12:20
        Вы как всегда правы коллега!!! good Я ржу wassat над этим Вашим
        Табаки лизал лапу ТИГРУ,а это недоразумение лижет зад сумасшедшей ОБЕЗЬЯНЕ.
        Класс!!! good
        gg.na
  2. bouncyhunter Сегодня, 10:47
    Вот напугали-то ! Россия прям покрылась липким потом и не может унять дрожь в коленях ! Д.Б.
    bouncyhunter
  3. skaramaks27 Сегодня, 11:02
    Сегодня будем ехать с вахты, спрошу у "заробитчан" , что они думают на это тему....... а то что то они расслабились перед новым годом! tongue
    skaramaks27
  4. edeligor Сегодня, 11:04
    Очередной "Пы-ды-ды-Ч!!!!" от цэеуропэйцев и их вождя. Блин, он себе так важности чтоли нагоняет?! Прочитает в газете - мол мы санкции объявили... - и оргазм... Все там обезумели или частично?! Вчера "бородавочник" Ющенко, записал в юкрейн Достоевского, Репина и Чайковского. Такими темпами в психиатрии появится новый раздел - юкрейномания....
    edeligor
  5. Волька Сегодня, 11:07
    сильному не надо, а слабому не поможет...
    Волька
  6. inkass_98 Сегодня, 11:12
    "Киев принял..." Дальше можно уже и не конкретизировать, аналогия напрашивается сразу wink drinks .
    inkass_98
  7. Mr Shrek Сегодня, 11:15
    Собака лает - караван идет
    Mr Shrek
  8. svp67 Сегодня, 11:24
    А Новость то ГДЕ?
    svp67
  9. Лелёк Сегодня, 11:26
    (Киев принял новые санкции в отношении России)

    Лучшего способа насмешить мир у Киева не нашлось. Клоуны на резинках.
    Лелёк
  10. anna1980 Сегодня, 11:34
    ,и за что бог наказал их так? laughing Ну а если Трамплин Крым признает? wink что скорее будет он вроде с головой дружит. :: А (правительство) укропов назовёт САМОЗВАНЦАМИ (оно так и есть) и где это стадо будет пастуха искать?, перебьют ведь браконьеры laughing wassat совсем забыл а что с обыском у ВВП тишина? игнорируют Печорский суд? belay
    anna1980
  11. RUSIVAN Сегодня, 11:35
    Киев принял новые санкции в отношении России
    Ну какие еще там они санкции нам придумали,не будут с нами разговаривать??? Чем еще могут напугать нас эти голодранцы,что за "величие" своего унизительного рабства.
    RUSIVAN
  12. krops777 Сегодня, 11:39
    Думаю не холодно не жарко от их санкций.
    krops777
  13. Толик_74 Сегодня, 11:48
    Правильно сказал герой в фильме Брат, вы еще за Севастополь ответите.
    Толик_74
  14. кеп Сегодня, 12:13
    Также СНБО продлил еще на год ранее принятые санкции против российских юридических и физических лиц.

    Сам то год просидит в кресле,или как?
    кеп
  15. gg.na Сегодня, 12:22
    укропейцы lol снова блин в попытках отличится laughing гы-гы-гы!!!
    gg.na
  16. KVashentcev Сегодня, 12:41
    По желто-голубой кляксе пошла легкая рябь. Приличным людям напомнили обходить эту мерзость....
    KVashentcev
  17. a.s.zzz888 Сегодня, 12:47
    Киев обвинил в «ведении «гибридной войны в информационной сфере и киберпространстве».


    Эти ушлепки ещё бегут за бубуином, а бегут укрокаклы в пропасть bully
    a.s.zzz888
  18. Смог Сегодня, 12:52
    А интересно судьи Дорогомиловского суда Москвы внесены в санкционный список, или педро в предневогодном угаре про них забыл??? Это же враги пострашней депутатов ГД РФ от Крыма.
    Смог
  19. avdkrd Сегодня, 12:58
    Киев принял новые санкции в отношении России -уже само по себе смешно. Это как если попрошайка из перехода по соседству с моим домом введет против меня санкции - вообще перестанет мыться.....
    avdkrd
  20. птс-м Сегодня, 13:01
    Кахлы ,как тот алкаш перед употреблением „стекломойки“ ...эх,погибать так с музыкой....
    птс-м

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