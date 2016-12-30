(Киев принял новые санкции в отношении России)

Совет нацбезопасности Украины утвердил перечень новых санкций в отношении РФ, привязав их к выборам в Госдуму, проведенным на территории Крыма.По данным украинской прессы, «под санкции попали избранные в Госдуму в Крыму и в Севастополе депутаты, а также члены избирательных комиссий».Помимо этого, ограничения введены против «должностных лиц российских правоохранительных органов и судов», которые якобы способствуют «незаконному удержанию украинских граждан».Санкции коснулись также и бывших руководителей Украины, которых Киев обвинил в «ведении «гибридной войны в информационной сфере и киберпространстве».Также СНБО продлил еще на год ранее принятые санкции против российских юридических и физических лиц.