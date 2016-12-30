13:20 30 декабря

В ходе следствия не обнаружены признаки теракта на Ту-154

«Интерфакс» со ссылкой на источник в комиссии, расследующей причины крушения самолёта Ту-154 МО РФ, пишет о том, что после расшифровки данных бортовых самописцев версия о теракте окончательно перестаёт рассматриваться в числе причин трагедии. Из заявления источника:
Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт.


В ходе следствия не обнаружены признаки теракта на Ту-154


Следственная комиссия не выявила каких-либо подтверждений того, что на борту мог произойти взрыв. В то же время сообщается, что теперь тщательно изучается сочетание человеческого и технического факторов, которые в совокупности и могли стать причинами крушения авиалайнера, следовавшего в сирийскую Латакию.


Особое внимание, как отмечает неназванный источник, уделяется техническому состоянию Ту-154. В частности, уточняются параметры обслуживания самолёта, квалификация технического персонала из состава аэродромных служб. Подтверждена информация о том, что взятые пробы топлива на данный момент не показали каких-либо «примесей» в его составе, способных повлиять на работу двигателей.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 22
  1. ЦШВС Сегодня, 11:08
    Птицы виноваты,однозначно!
    ЦШВС
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:55
      ЦШВС
      Птицы виноваты,однозначно!
      .Зима в Сочи одно название.В горах другое дело.Над морем стаи пернатых водоплавающих навалом.От чаек с бакланами до мелочи разной.Дело ранним утром было.Считай ночью.Разве в стаю сов врезался Ту 154.Хотя вопрос этот больше к орнитологам.
      Наблюдатель2014
      1. Офицер запаса Сегодня, 12:41
        Вчера слушал интервью представителей Министерства обороны. Тактичное. Но смысл однозначный -всем журналистам лучше заткнуться и не пытаться поднять рейтинг издания своими измышлизмами. Не отброшена ни одна из версий! Идет работа - результат будет в конце января.
        Офицер запаса
    2. Koshak Сегодня, 12:58
      Цитата: ЦШВС
      Птицы виноваты,однозначно!

      Еще один "эксперт"? Однозначно - нужно закрыть свой "фонтан" и дождаться результатов расследования.
      Koshak
    3. Владимир Постников Сегодня, 13:09
      Птицы виноваты, что были убраны закрылки?
      http://denokan.livejournal.com/167800.html
      Владимир Постников
    4. Штык Сегодня, 13:16
      Цитата: ЦШВС
      Птицы виноваты,однозначно!

      Ну да - если не враги виноваты, так птицы! Но уж никак не техника или экипаж. smile
      Штык
      1. Георгий СССР Сегодня, 13:19
        Теракт, можно осуществить и без в/в, чисто механическим действием с примением радиоканала, те же закрылки заблокировать.
        Георгий СССР
  2. Холуай Сегодня, 11:08
    Прекрасно!

    А что тогда МО заявляло об исправности самолёта и о лётчиках профессионалах? Ждём когда заявлявшего это снимут со всех должностей и разжалуют, не фиг этому неадеквату в Генералах ходить!
    Холуай
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:20
      Холуай hi Вы как всегда - неугомонны и непримиримы . Жаждете крови ? А это вернёт погибших ? Не нагнетайте обстановку - все и так на взводе в свете последних событий . С уважением hi
      bouncyhunter
    2. свой1970 Сегодня, 11:21
      исправность самолета на полосе -это одно,а неисправность в воздухе-другое,такое бывает...
      свой1970
      1. Orionvit Сегодня, 11:53
        Ключевые слова здесь
        Особое внимание, как отмечает неназванный источник, уделяется техническому состоянию Ту-154
        То есть одну версию сразу исключили, другую ещё не нашли, но будут искать. Особенно радуют "неназванный источник". Очень большая вероятность, что "виновный" будет не найден, а назначен.
        Orionvit
    3. болот Сегодня, 11:23
      Чкаловске при союзе многие мечтали служить а сейчас подавно.Все таки "приближенные".При союзе отбор был ,лучших по округам к себе набирали,до момента когда сыновья генералов не подросли а сейчас.
      болот
    4. vovanpain Сегодня, 11:34
      Цитата: Холуай
      Прекрасно!А что тогда МО заявляло об исправности самолёта и о лётчиках профессионалах? Ждём когда заявлявшего это снимут со всех должностей и разжалуют, не фиг этому неадеквату в Генералах ходить!

      Браво Коллега! good Вы уже не пишите,что это терракт и это очень всех радует good А Генерал случайно башню XIII века не разваливал? wink
      vovanpain
    5. 210окв Сегодня, 11:50
      Холуай,идите к Министерству Обороны и требуйте своего..Вы уже по моему требовали что бы назвали фамилию пронесшего взрывч what атку в самолет..
      Цитата: Холуай
      Прекрасно!

      А что тогда МО заявляло об исправности самолёта и о лётчиках профессионалах? Ждём когда заявлявшего это снимут со всех должностей и разжалуют, не фиг этому неадеквату в Генералах ходить!
      210окв
    6. Koshak Сегодня, 13:07
      Цитата: Холуай
      Прекрасно!

      А что тогда МО заявляло об исправности самолёта и о лётчиках профессионалах? Ждём когда заявлявшего это снимут со всех должностей и разжалуют, не фиг этому неадеквату в Генералах ходить!

      Исправность самолета подтверждена документацией (своевременные регламентные и ремонтные работы). Сообщение о профессионализме пилотов подтверждают наличие классности и опыта.
      Но самая работоспособная матчасть в какой то момент ломается, а по статистике большинство катастроф произошло именно с участием высококлассных пилотов. Это я вам заявляю по собственному 27-летнему опыту.
      Вы тут элементарным троллингом промышляете, не имея ни малейшего представления об авиации.
      Koshak
  3. KBR109 Сегодня, 11:29
    "Ты сказал раз - и я поверил, повторил во второй - и я призадумался. После третьего - я уже не верил." Народная мудрость. Первый раз об этом заявили часа через три после крушения.
    KBR109
    1. свой1970 Сегодня, 11:53
      ну не верьте - ваше право,ходите себе по квартире кругами и бормочите себе под нос - "Терракт!терракт!терракт!"..
      Посадка была ВНЕПЛАНОВАЯ...
      Просто представьте себе что вы террорист и каким-то образом протащили на борт взрывчатку.
      Логика:1)зачем ждать - когда можно взорвать через 10-15 минут полета - т.е. над Подмосковьем, 2)Сочи:зачем взрывать так рано - при взлете?а если бы взорвалось на земле - на 2 минуты всего раньше и жертв не было бы практически(пара тройка раненых возможно, не более).Не пустил бы их диспетчер на взлет минутой раньше и все-пшик от ваших усилий.Явно ждали бы гарантированного качества -10-15 минут полета, 3)никто не взял на себя ответственность за терракт - что вообще не по правилам террористов(нет рекламы самих себя и того какие они борцы офигенские против всего и вся, пиаровско-информационный смысл пропадает)...
      З.Ы. все-таки это неисправность техники-бывает такое увы...
      свой1970
  4. car-el Сегодня, 11:45
    Да взорвали его 100%, но нам не расскажут.
    car-el
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:59
      car-el
      Да взорвали его 100%, но нам не расскажут.
      Вам ,это пардон кому?Абы что ляпнуть.Или это такой "умный" троллинг. Чёрте что и с боку бантик.
      Наблюдатель2014
      1. car-el Сегодня, 12:54
        Нам - это обычным людям, но я не для тебя это писал, тролль
        car-el
  5. Комментарий был удален.
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:20
    Почитаешь комментарии и понимаешь что где-то всё уже подобное слышал.Как разбился самолёт из Армении какую ересь не несли. То мололи что диспетчер виноват и он уже в бегах.То " Там одын человэк литэл. Он нэ должен был в Сочы долитэть" И всё таким полушёпотом ,воровито озираясь.И мололи эту фигню на каждом углу Адлера.А оказалось тупо горючки не хватило.А погода была жуть. Три недели не переставая дождь шёл.Вот на подлёте,на полосу облако навалилось с моря.Самолёт естественно отправили на второй круг ибо видимость ноль в тот момент была.А в Армении керосин дороже стоит чем в России.Вот и заправились на взлететь ,долететь и сразу сесть.Экономия такая вот у авиакомпании была.
    Наблюдатель2014
  7. SCHNIFER Сегодня, 12:49
    Абсолютно никаких вопросов! Интересует только одно: с учетом того, что расследование проводится военным ведомством - будут ли обнародованы результаты или будут засекречены.
    SCHNIFER

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