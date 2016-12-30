В ходе следствия не обнаружены признаки теракта на Ту-154

Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в комиссии, расследующей причины крушения самолёта Ту-154 МО РФ, пишет о том, что после расшифровки данных бортовых самописцев версия о теракте окончательно перестаёт рассматриваться в числе причин трагедии. Из заявления источника:Следственная комиссия не выявила каких-либо подтверждений того, что на борту мог произойти взрыв. В то же время сообщается, что теперь тщательно изучается сочетание человеческого и технического факторов, которые в совокупности и могли стать причинами крушения авиалайнера, следовавшего в сирийскую Латакию.Особое внимание, как отмечает неназванный источник, уделяется техническому состоянию Ту-154. В частности, уточняются параметры обслуживания самолёта, квалификация технического персонала из состава аэродромных служб. Подтверждена информация о том, что взятые пробы топлива на данный момент не показали каких-либо «примесей» в его составе, способных повлиять на работу двигателей.