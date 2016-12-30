13:17 30 декабря

ДНР: три бойца ВСУ подорвались на мине при попытке прорыва обороны ополчения

При попытке прорыва обороны армии ДНР на мине подорвались три украинских военнослужащих, сообщил замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

ДНР: три бойца ВСУ подорвались на мине при попытке прорыва обороны ополчения


По словам Басурина, украинская диверсионно-разведывательная группа численностью до 10-ти человек попыталась атаковать позиции армии ДНР в районе поселка Крутая Балка. «При подходе в результате подрыва на минном поле трое военнослужащих ВСУ погибли, остальные в панике вернулись», – рассказал он.


В свою очередь штаб АТО сообщил в «Фейсбуке», что попытку наступления на указанном участке предприняли бойцы ДНР. «Бой длился около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений, враг вынужден был отступить», – говорится в сообщении украинских военных.

Использованы фотографии: http://dan-news.info
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Комментарии 20
  1. Святогор Сегодня, 11:16
    Как людей их жалко, как солдат ВСУ нет
    Святогор
    1. Тралл Сегодня, 11:22
      штаб АТО сообщил в «Фейсбуке»

      Мощь украинской армии победами в Фейсбуке прирастает...
      Тралл
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:29
        трое военнослужащих ВСУ погибли

        Ну вот и первые "подарки" на Новый Год родственникам ...
        Как всегда - генералы сидят в тёплом штабе и посылают на убой рядовых ...
        bouncyhunter
        1. Скептик-Самоучка Сегодня, 11:30
          А где-то по другому?:)
          Скептик-Самоучка
    2. Владыка Ситх Сегодня, 11:40
      Вчера уже кидал видео, на нем труп показан. +18
      Владыка Ситх
      1. Владыка Ситх Сегодня, 11:59
        Боевик по кличке "Козак" из Киев-1
        Владыка Ситх
    3. vovanpain Сегодня, 11:41
      Бой длился около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений, враг вынужден был отступить»

      Вопрос только кто,со стороны ВСУ 3-200,4-300,и это из группы в 10 человек,славная перемога....в Фейсбуке. wink
      vovanpain
    4. 210окв Сегодня, 11:52
      Вы их за людей считаете?Я лично-за стадо баранов...
      Цитата: Святогор
      Как людей их жалко, как солдат ВСУ нет
      210окв
    5. biserino Сегодня, 11:55
      Как тяжело на души в идньiе три недели, пока обезяна не вьiгонят из белого дома, будет маразм. angry
      biserino
    6. KondratKo Сегодня, 12:24
      "Святогор: Как людей их жалко, как солдат ВСУ нет"
      Мне тоже жалко убивать комаров как насекомых, а как кровососов нет.
      - Не думаю, что те кто находится на "передке" не в курсе, против кого они воюют, куда посылают мины со снарядами, также не верю, что они поголовно упроротые на 120% и по этому грезят "бронетанковыми бурятами", освобождением ридной неньки от "Российских захватчиков" и т.п., а значит знают для чего их используют, поэтому, мне их НЕ ЖАЛЬ нисколько - как тех надоедливых кровососов.
      "Чемодан, вокзал, АТО, деревянное пальто!!!"
      KondratKo
  2. Jovanni Сегодня, 11:18
    Ну что же, эти трое сами сделали выбор. Вместо новогоднего оливье землю сырую холодную есть... Хуже, когда и хороших людей с собою в землю тащют..
    Jovanni
  3. Волька Сегодня, 11:19
    они пришли за чужими жизнями и заплатили своей, все по-взрослому мальчики от ВСУ...
    Волька
  4. TELEMARK Сегодня, 11:22
    Опечален Басурин, все угомониться не могут, хотят новогодний котел!
    TELEMARK
  5. vladimirw Сегодня, 11:32
    Русофобский проект украина кровью поддерживает своё существование
    vladimirw
  6. Югра Сегодня, 11:45
    Руки,ноги укропов разлетались на большое расстояние...
    Югра
  7. СКАД Сегодня, 12:19
    Мы будем воевать до последнего гробика ,ой кыборга.
    СКАД
  8. Agent_017 Сегодня, 12:19
    Цитата: Владыка Ситх
    Боевик по кличке "Козак" из Киев-1

    А крест то на шее такой большой от безмерной любви к Богу? Только его божество совсем другое. То, что жаждет крови и смерти..
    Agent_017
    1. васильев ю Сегодня, 12:54
      Видел на ''Русской весне'' фотки его тушки, больше всего понравились комменты о нём, типа ''ду рак(чм ошник) с возрастом становится только старым ду раком(чм ошником)''.
      васильев ю
  9. g1washntwn Сегодня, 12:38
    Кстати, эта новость в дополнение к статье о минных заградителях и почему противопехотные мины все-равно будут использоваться в вооруженных конфликтах в нарушение Конвенций. Да потому что мина - это нападение из засады, которое во все времена наносило максимально возможный урон, в том числе и моральный.
    g1washntwn
  10. птс-м Сегодня, 12:54
    Как говорит народ ...с чем пришли,с тем и ушли...Жадность кахлов до денег, всему миру известна.Вот только одни зарабатывают головой с продажной совестью,а другие с дурной головой вообще без совести...Каждый заслуживает того , на что он настроен.
    птс-м

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