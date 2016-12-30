ДНР: три бойца ВСУ подорвались на мине при попытке прорыва обороны ополчения
При попытке прорыва обороны армии ДНР на мине подорвались три украинских военнослужащих, сообщил замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
По словам Басурина, украинская диверсионно-разведывательная группа численностью до 10-ти человек попыталась атаковать позиции армии ДНР в районе поселка Крутая Балка. «При подходе в результате подрыва на минном поле трое военнослужащих ВСУ погибли, остальные в панике вернулись», – рассказал он.
В свою очередь штаб АТО сообщил в «Фейсбуке», что попытку наступления на указанном участке предприняли бойцы ДНР. «Бой длился около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений, враг вынужден был отступить», – говорится в сообщении украинских военных.
По словам Басурина, украинская диверсионно-разведывательная группа численностью до 10-ти человек попыталась атаковать позиции армии ДНР в районе поселка Крутая Балка. «При подходе в результате подрыва на минном поле трое военнослужащих ВСУ погибли, остальные в панике вернулись», – рассказал он.
В свою очередь штаб АТО сообщил в «Фейсбуке», что попытку наступления на указанном участке предприняли бойцы ДНР. «Бой длился около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений, враг вынужден был отступить», – говорится в сообщении украинских военных.
Использованы фотографии: http://dan-news.info