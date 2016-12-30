13:18 30 декабря

Роскосмос завершил установку системы «Сажень-ТМ» в ЮАР

Корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (НПК «СПП», входит в Роскосмос) завершила пуско-наладочные работы по установке квантово-оптической системы (КОС) «Сажень-ТМ» в ЮАР на территории Хартебистхукской радиоастрономической обсерватории (HartRAO).

Роскосмос завершил установку системы «Сажень-ТМ» в ЮАР


«Это вторая по счету КОС зарубежного сегмента сети измерительных станций ГЛОНАСС, создаваемой НПК "СПП" в рамках ОКР "Сигал", предусмотренной Федеральной целевой программой "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы". Всего зарубежная группировка наземных станций НПК СПП сейчас насчитывает 4 беззапросных измерительных станций (БИС) и 2 КОСа. В Бразилии установлены 1 КОС и 3 БИСа, в ЮАР работают 1 БИС и 1 КОС», – говорится в релизе Роскосмоса.


Сообщается, что «в период с 16 по 22 декабря 2016г. была проведена серия ночных и дневных сеансов лазерных измерений дальности по КА ГЛОНАСС и геодезическим спутникам LAGEOS и LARES». «Оценка точностных характеристик полученных результатов измерений подтвердила соответствие полученных измерительных данных техническим характеристикам, заявленным в техпаспорте КОС "Сажень-ТМ"», – отметили в Роскосмосе

В пресс-службе уточнили, что приоритетными направлениями деятельности НПК "СПП" являются «разработка, производство и испытания систем прецизионного приборостроения различных типов». В состав корпорации, помимо головного предприятия, входят 2 акционерных общества и 5 филиалов.

Использованы фотографии: https://roskosmos.defence.ru
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Комментарии 7
  1. oleg-gr Сегодня, 11:42
    ГЛОНАСС растет и развивается. Прекрасно. Потуги америкосов не разрешать ставить станции в США уже не так сильно важны. Переживем и оставим на будущее.
    oleg-gr
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:49
      ГЛОНАСС растет и развивается.

      ГЛОНАСС - наш ответ Чемберлену (сиречь - бабаме) lol
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 12:39
        Обама удила закусил и пошел в разнос , ему сейчас не до ГЛОНАСа , скоро весь на дерьмо изойдет.
        cniza
  2. x.andvlad Сегодня, 11:58
    Я так понимаю, что Австралия тоже пока не созрела для сотрудничества. Но ничего, скоро "ветер" поменяется. Так же можно и с Индонезией "поработать". Наземное развитие ГЛОНАСС идет, и это хорошо.
    x.andvlad
    1. megavolt823 Сегодня, 12:53
      значит точность ударов будет расти . куба и вьетнам . для полного счастья . ну если нет то и так тоже не плохо . hi
      megavolt823
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:16
    Обаме -принять меры,закрыть станцию,или найти демократию в ЮАР!!! lol
    Изгоняющий либероидов
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:43
    Вот так и оставят жи-пи-си... в жи-пи-си. laughing
    a.s.zzz888

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