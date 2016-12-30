Роскосмос завершил установку системы «Сажень-ТМ» в ЮАР

Корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (НПК «СПП», входит в Роскосмос) завершила пуско-наладочные работы по установке квантово-оптической системы (КОС) «Сажень-ТМ» в ЮАР на территории Хартебистхукской радиоастрономической обсерватории (HartRAO).«Это вторая по счету КОС зарубежного сегмента сети измерительных станций ГЛОНАСС, создаваемой НПК "СПП" в рамках ОКР "Сигал", предусмотренной Федеральной целевой программой "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы". Всего зарубежная группировка наземных станций НПК СПП сейчас насчитывает 4 беззапросных измерительных станций (БИС) и 2 КОСа. В Бразилии установлены 1 КОС и 3 БИСа, в ЮАР работают 1 БИС и 1 КОС», – говорится в релизе Роскосмоса.Сообщается, что «в период с 16 по 22 декабря 2016г. была проведена серия ночных и дневных сеансов лазерных измерений дальности по КА ГЛОНАСС и геодезическим спутникам LAGEOS и LARES». «Оценка точностных характеристик полученных результатов измерений подтвердила соответствие полученных измерительных данных техническим характеристикам, заявленным в техпаспорте КОС "Сажень-ТМ"», – отметили в РоскосмосеВ пресс-службе уточнили, что приоритетными направлениями деятельности НПК "СПП" являются «разработка, производство и испытания систем прецизионного приборостроения различных типов». В состав корпорации, помимо головного предприятия, входят 2 акционерных общества и 5 филиалов.