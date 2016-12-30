13:18 30 декабря

Пентагон рассматривает возможность вооружить «Абрамсы» наземными дронами

Ресурс Scout Warrior сообщил о разработке в Пентагоне проекта по созданию прототипов танка «Абрамс», экипаж которого получит возможность дистанционно управлять роботизированными комплексами, способными вести разведку, открывать огонь по противнику и подвозить боеприпасы.

Пентагон рассматривает возможность вооружить «Абрамсы» наземными дронами


«Проектом, который пока находится на ранних стадиях обсуждения и работы над концепцией, занимаются армейские исследователи и подразделение General Dynamics по разработке наземных систем вооружения», – говорится в материале.


Отмечается, что «идея комплексного использования беспилотных и пилотируемых машин получает все большую популярность в армии США и рассматривается как прорывной шаг, способный изменить характер ведения наземных боевых действий».

«Когда я смотрю в будущее и думаю о технологических прорывах, то понимаю, что у концепции применения обитаемых и беспилотных машин "в команде" большие перспективы. Такой подход может стать действительно революционным», – сказал изданию директор программы генерал Дэвид Бассетт.

По его словам, «использование в боевых действиях автономных и полуавтономных платформ позволит существенно расширить спектр боевых возможностей танковых подразделений: увеличение огневой мощи, перевозка и доставка дополнительных грузов, необходимых на поле боя, дистанционное целеуказание, разминирование».

Самое главное, экипаж танка сможет координировать действия роботизированных комплексов, находясь на более безопасном расстоянии от противника.

«Беспилотникам не нужна мощная броня, поэтому они будут намного легче и подвижнее своих обитаемых "коллег". Их можно оборудовать сенсорами и задействовать для «проверок» обороны, определения огневых позиций и местоположения противника, передвижений вражеских автоколонн и даже БЛА», – пишет ресурс.

Поэтому экипажи боевых машин и наступающие войска в целом смогут принимать решения, опираясь на эту информацию и не подвергаясь излишнему риску, говорится в статье.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 7
  1. 210окв Сегодня, 12:07
    Это они наверное решили поиграть в догонялки после сообщения о размещении дронов на базе "Армат tongue а"
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:09
      Цитата: 210окв
      Это они наверное решили поиграть в догонялки после сообщения о размещении дронов на базе "Армат tongue а"

      Ну конечно ! Типа : "Русские могут , а мы чо - лысые" lol
      Если б наши не подсказали - хрен бы они сами домыслили !
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 12:37
        Следующий этап - борьба с танковыми дронами и так до бесконечности.
        cniza
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:10
    Вот что сайт наш делает -сша прочли,и сразу же плагиат!!! lol так они все наши идеи переворуют, ну прям хоть ничего не выкладывай на сайте lol
    Изгоняющий либероидов
  3. Jovanni Сегодня, 12:16
    Ну что, РЭБ им в ответ...
    Jovanni
  4. Kaliostro Сегодня, 12:56
    Дрон,дон,дон,дон,дон !!!
    Kaliostro
  5. Altona Сегодня, 13:15
    Вначале заголовок бросился в глаза как "Пентагон рассматривает возможность задро"н"ить «Абрамсы» наземными дронами"... laughing
    Altona

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