"Талибан" одобрил консультации России, Китая и Пакистана по афганскому вопросу

Страны региона осознали, что "Талибан" является военно-политической силой в Афганистане. Запрос этих стран об исключении имен членов "Талибана" из "черного списка" ООН является инициативой, которая способствует мирному процессу в стране, и талибы приветствуют их.

В Москве прошли переговоры по урегулированию конфликта в Афганистане. В переговорах помимо российских политиков принимали участие делегации из Китая и Пакистана. Представителей США на переговоры и консультации по Афганистану не приглашали...Обращает на себя внимание тот факт, что пресс-секретариат так называемого дипломатического представительства движения «Талибан» в Катаре выразил удовлетворение итогами московских переговоров. Глава пресс-секретариата Сухай Шохи заявил о том, что «был сделан важный шаг на пути к урегулированию конфликта в Афганистане».Необходимо отметить, что движение «Талибан», под контролем которого находится несколько провинции в Афганистане, и влияние на которое имеют такие государства как Пакистан и Катар, в последние годы требует признания его в качестве политической силы, ожидающей допуска к политическим процессам Афганистана. Официальные власти Афганистана отвергают такие требования, и конфликт в стране продолжается.Россия неоднократно призывала к урегулированию конфликта, который в Афганистане усугубляется ещё и усилением позиций ИГИЛ (запрещена в РФ) на севере страны. При этом талибы участвуют в боевых действиях как против ИГИЛ, так и против правительственных сил. Деятельность Москвы направлена на то, чтобы движение «Талибан» отказалось от вооружённого конфликта с официальным Кабулом и предприняло совместные с афганской армией меры по ликвидации очагов активности ИГИЛ, поэтапно переходя к политическому процессу в стране. В свою очередь «Талибан» настаивает на том, чтобы его лидеров исключили из «чёрного списка» Совбеза ООН.Из заявления Сухая Шохи:Идею о примирению с официальным Кабулом талибы на данный момент не приветствуют.