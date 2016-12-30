13:17 30 декабря

"Талибан" одобрил консультации России, Китая и Пакистана по афганскому вопросу

В Москве прошли переговоры по урегулированию конфликта в Афганистане. В переговорах помимо российских политиков принимали участие делегации из Китая и Пакистана. Представителей США на переговоры и консультации по Афганистану не приглашали...

"Талибан" одобрил консультации России, Китая и Пакистана по афганскому вопросу


Обращает на себя внимание тот факт, что пресс-секретариат так называемого дипломатического представительства движения «Талибан» в Катаре выразил удовлетворение итогами московских переговоров. Глава пресс-секретариата Сухай Шохи заявил о том, что «был сделан важный шаг на пути к урегулированию конфликта в Афганистане».


Необходимо отметить, что движение «Талибан», под контролем которого находится несколько провинции в Афганистане, и влияние на которое имеют такие государства как Пакистан и Катар, в последние годы требует признания его в качестве политической силы, ожидающей допуска к политическим процессам Афганистана. Официальные власти Афганистана отвергают такие требования, и конфликт в стране продолжается.

Россия неоднократно призывала к урегулированию конфликта, который в Афганистане усугубляется ещё и усилением позиций ИГИЛ (запрещена в РФ) на севере страны. При этом талибы участвуют в боевых действиях как против ИГИЛ, так и против правительственных сил. Деятельность Москвы направлена на то, чтобы движение «Талибан» отказалось от вооружённого конфликта с официальным Кабулом и предприняло совместные с афганской армией меры по ликвидации очагов активности ИГИЛ, поэтапно переходя к политическому процессу в стране. В свою очередь «Талибан» настаивает на том, чтобы его лидеров исключили из «чёрного списка» Совбеза ООН.

Из заявления Сухая Шохи:
Страны региона осознали, что "Талибан" является военно-политической силой в Афганистане. Запрос этих стран об исключении имен членов "Талибана" из "черного списка" ООН является инициативой, которая способствует мирному процессу в стране, и талибы приветствуют их.


Идею о примирению с официальным Кабулом талибы на данный момент не приветствуют.

Использованы фотографии: ТПП-Информ
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Комментарии 20
  1. x.andvlad Сегодня, 12:11
    Представителей США на переговоры и консультации по Афганистану не приглашали...
    Что характерно для последнего времени. laughing
    Но в будущем все же без них не обойдется, т. к. это все последствия американских движений "слона в посудной лавке".
    x.andvlad
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:16
      Представителей США на переговоры и консультации по Афганистану не приглашали...

      ...И тем самым пробили матрасам "лося" bully
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 12:29
        Паша приветствую , США пока в стороне , да и новый президент не хочет заниматься этим миром , что будет дальше пока не ясно , вон Обама беснуется на последок.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:33
          Привет , Витя !
          вон Обама беснуется на последок.

          Есть такой порошок - с ним летать хорошо ! Называется "порох" . Надо обезьяныча на бочку с порохом посадить - пущай полетает ! laughing
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 12:47
            Он произвел уже много "газа" , скоро без пороха взлетит. Был первый темнокожий президент и наломал столько дров , что следующего не дождутся , нарцисс он одним словом.
            cniza
      2. Наблюдатель 33 Сегодня, 13:01
        Цитата: bouncyhunter
        ...И тем самым пробили матрасам "лося"

        Да, а "фанера" у "матрасов" так себе... laughing

        Но вот это: Глава пресс-секретариата Сухай Шохи заявил о том, что «был сделан важный шаг на пути к урегулированию конфликта в Афганистане». belay
        Талибы рассуждают об урегулировании, мир действительно перевернулся "попой к верху". Я в некоторой растерянности... recourse
        Наблюдатель 33
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:07
          Талибы рассуждают об урегулировании, мир действительно перевернулся "попой к верху"

          Олег ! hi А может - наоборот ? Мир становится на ноги ? Оптимистичней , коллега ! wink
          bouncyhunter
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:14
    Талисман одобрил -это те, которые женщинам головы режут если они на базар без мужа приходят,а детям рубят руки и ноги за футбол и мобильный телефон??? Нашли блин "авторитетов"-сплошь кровавые головорезы и убийцы.
    Изгоняющий либероидов
    1. Jovanni Сегодня, 12:32
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Талисман одобрил -это те, которые женщинам головы режут если они на базар без мужа приходят,а детям рубят руки и ноги за футбол и мобильный телефон??? Нашли блин "авторитетов"-сплошь кровавые головорезы и убийцы.


      По мне - те же я..., только в профиль. Просто игиловцы по всему миру шарятся, а эти местного пошиба. Да и бабосов у них поменьше значительно ( в Афгане нефти то, нету), вот из зависти и враждуют с игилом...
      Jovanni
  3. red joni Сегодня, 12:32
    сначала надо талибам к власти прийти а без поддержки с запада или востока это не сделать а уж потом заявления делать и стать у мереной политической партией отказавшись от вооружённой борьбы тогда в Афганистане появиться спектр возможностей и для афганцев кое что сможет измениться в лучшую сторону.
    red joni
  4. Nemo35 Сегодня, 12:33
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Талисман одобрил -это те, которые женщинам головы режут если они на базар без мужа приходят,а детям рубят руки и ноги за футбол и мобильный телефон??? Нашли блин "авторитетов"-сплошь кровавые головорезы и убийцы.

    По х кто одобрил. Лишь бы резня прекратилась.
    Nemo35
    1. rasputin17 Сегодня, 13:04
      Прекратится резня можно и начать переговоры!
      rasputin17
  5. spartak2014 Сегодня, 12:35
    Я думаю Талибы примерятся с Правительством.
    spartak2014
    1. x.andvlad Сегодня, 12:50
      А Правительство с Талибами? Тут все должно быть обоюдно. Консенсус надо искать вместе, если есть желание не скатываться окончательно в "каменный век".
      x.andvlad
      1. rasputin17 Сегодня, 13:06
        Цитата: x.andvlad
        А Правительство с Талибами? Тут все должно быть обоюдно. Консенсус надо искать вместе, если есть желание не скатываться окончательно в "каменный век".

        Они и так не далеко от него ушли! Правительству придется создавать нечто вроде парламента в купе с талибами. На другой вариант они не пойдут.
        rasputin17
    2. Manul Сегодня, 13:03
      Цитата: spartak2014
      Я думаю Талибы примерятся с Правительством.

      Закрываю глаза и сладострастно вижу ваши тридцать минусов и 3 плюса. Плюсы за ваше видение геополитики конечно. crying Прошли те времена. Сидите теперь со своим нулем.
      Manul
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 12:38
    Представителей США на переговоры и консультации по Афганистану не приглашали..


    По Сирии мерикатосов не приглашали, по Афганистану не приглашали... Вот и мечет бубуин, видя что проигрывает во всех вопросах. Только гадить и способен.
    a.s.zzz888
  7. BOB044 Сегодня, 12:55
    В Москве прошли переговоры по урегулированию конфликта в Афганистане. В переговорах помимо российских политиков принимали участие делегации из Китая и Пакистана. Представителей США на переговоры и консультации по Афганистану не приглашали...
    И здесь США нос утёрли.
    BOB044
  8. RUSIVAN Сегодня, 12:55
    Вот так США и показывают их "исключительность".
    RUSIVAN
  9. samarin1969 Сегодня, 12:58
    По мне талибы имеют право устанавливать любые обычаи на своей земле. Это их традиции. Но вот когда надо было оправдать проамериканскую внешнюю политику в начале 2000х медиа в РФ пугали походом талибов в Среднюю Азию. Или талибы сейчас отказались от экспансии радикального ислама, или врали тогда "отечественные политологи"...
    П.С. Скорее: надо договариваться с "инвесторами Роснефти"...
    samarin1969

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