Итоги недели. «Позвольте, а как же вы селёдку без водки будете есть?»

Трагедия с Ту-154

Да задолбали Вы уже своим терактом! То теракт, то вбpocы на выборах. Сколько можно шизофренить? Может, хватит либерастничать. Мир меняется и не в пользу пoдпиндocoвикoв. Не зря либерал стало ругательным словом.

Переговоры экипажа опубликованы. Можно делать определённые выводы. После набора высоты пилот опустил закрылки, но механизм не сработал, а пилот этого сразу не заметил. После того, как были убраны шасси, сопротивление воздуха по нижней плоскости уменьшилось, и самолёт начал задирать нос. И только тогда пилоты заметили, что закрылки не ушли в исходное положение (примёрзли) и тормозят поток воздуха в верхней плоскости, создавая опрокидывающий момент. При задирании носа общее сопротивление резко возрастает и горизонтальная скорость, несмотря на полные обороты всех двигателей, падает. Вместе с падением горизонтальной скорости падает и подъёмная сила и высота. Самолёт падает на хвост.



А мог ли экипаж действовать по-другому. Ну, например, быстро выпустить шасси и сбросить обороты двигателя. Наверно на время это могло помочь стабилизировать положение самолёта в горизонтали и сообщить на землю. А вот что делать потом - не ясно.

Для тех кто хочет понять, как вообще работает авиация, как расследуются катастрофы, т.е. вникнуть в суть, а не просто потрепаться, рекомендую зайти на сайт Международного авиационного комитета РФ в раздел "Расследования" и почитать хотя бы парочку отчетов. Сразу скажу - это нудно, скучно, можно уснуть. Собственно это и будет для вас барьером отсечки - если не осилите, значит вам эта тема не интересна, тогда и высказывать версии не стоит, тем более вслух. А если осилите, то, надеюсь, многое переосмыслите в плане "от нас скрывают", "на мертвых все спишут". За одно чтение отчетов потребует от вас освоить кое-какие понятия из мира авиации, как самолет вообще летает и т.д. и т.п. Человек который высказывает какие-то версии должен хотя бы в общих чертах представлять как самолет в воздухе держится, что такое угол тангажа, закрыли, предкрылки, глиссада, аэродинамическое качество, Су, Сх, и какие силы действуют на самолет в полете (я уже не говорю про такие вещи как чтение РЛЭ или техническое описание самолета). А то судя по 90% комментов никто этих вещей просто не знает, но выводы о происшествии делает уверенно.

Сердюковские «капитан-сержанты» уходят в историю

Сердюков - останется тёмным пятном, а эта фамилия нарицательной в истории Российской армии. Остаётся открытым вопрос "куда смотрело высшее руководство страны", почему они этого допустили?

Наворотил. А с 14 декабря 2015 года назначен в Совет директоров холдинга Вертолёты России. Я ни на что не намекаю, но...

Что бы разобраться с Сердюковым, понять почему он "непотопляем", нужны не эмоциональные оценки, а глубокий анализ. Что им было сделано положительно, что отрицательного? Сопоставить и оценить. Кто из комментаторов в теме? Может ли кто то составить сравнительную табличку сердюковских преобразований? Интересно было бы обсуждать конкретику, а не воздыхания.

По газАм

Ничего не поделаешь, если продажа газа за рубеж для России является существенной статьёй дохода.

Россия бы давно закрыла эту тему с транспортировкой газа через Украину, если бы у США и ЕС пропал интерес к Украине, но он не пропадает. Им хочется держать Украину в орбите своих интересов и использовать её как рычаг давления на Россию, но при этом чтобы Украина кормилась за счёт России. Надо отдать должное - у них это пока получается и с этим фактом приходится считаться.

Чтобы не забыли, они стреляют и убивают. И Киев еще найдёт способы напомнить о себе, самолёт завалили, не моргнув глазом. Безвиз у них там случится или еще какой нардеп сольется, но все это военными действиями на Донбассе заканчивается. За такое пора Кремлю наказывать уже - газ, электричество, ГСМ (там один из шести НПЗ остался) и т.д. перекрывать. И пока публично не покаются за пальбу по мирным гражданам даже не разговаривать - Эрдоган сломался, эти тем более. Еще один повод перекрыть - Минские соглашения - электроэнергии даже хватит. Но ВВП до сих пор милосердие проявляет. А может очередной повод ждет? По крайней мере, Киев, потеряв транзит (-2млрд) в 19 году, будет иметь еще одну гору проблем.

Раньше надо было подумать о рынке на Востоке, как альтернативный - ЕС сговорчивее будет.

Как это уже настофигело - за счет нас содержится бандитское квазигосударство, и, некоторые господа на сайте радостно визжат что вот в 19-м году мы им да перекроем вентиль, а то, что пока еще 16-й год идёт... и этот фарс терпеть долгих три года!..

Так Бацька или Отчим

Ничего странного - хитрый Отчим пытается, как несмышленный телок, одновременно у двух маток сиську сосать.

А на деле могут вместо телок оказаться особи мужеского пола...

Согласен, я белорус и не разу не слышал что бы лукавого называли отчимом. Он реально от жизни оторвался, как будто на другой планете живет. Все орет про зарплаты в 500$, а в реале люди получают по 200-250$. Он поддержал Россию, когда случилась трагедия с самолетом, и это правильно, но возникает вопрос... Зачем в то же время, "целоваться в засос" с Порошенко? Президентом страны, в которой депутаты Рады истерично радуются трагедии русских? На двух стульях не усидишь, дупа треснет, Янукович яркий тому пример.

Ну, с Порошенко и Владимир Владимирович здоровкается... Правда может руки потом отмывает... И что вы, белорусы, от него хотите? Чтобы он отвел бы в "светлое будущее"Евросоюза, как Украину? Или чтобы оттяпал у России кусочек Самотлора? Говорите спасибо, что не пьяница, как наш ЕБН и не сдал страну...



Многим здесь это не понравится. Ведет он себя так как считает нужным для блага своей Родины. Безоговорочная поддержка политики России для Белоруссии обернулась бы еще большими и глубокими проблемами в связи с изоляцией страны. И мы бы не помогли бы белорусам в их проблемах... У нас у самих политика невнятная,"помидорная", так скажем. Турция в этом пример.

Как бараны

У нас программа утилизации касалась автомобилей, а у них киборгов.

Я писал в своей сводке - вся эта кипучая деятельность и имитация действий будет продолжаться до конца января. Куратор в США поменяется. Трамп уже объявил, что последние указы Обамы отменит. Вы, наверное, заметили активность по всем фронтам, теракты и бои и вообще. Обама уходит и перед уходом, видимо, поступил приказ начать кипучую деятельность. Видимо, в ожидании ответной реакции и как результат подставить Трампа разбираться уже с другой ситуацией.

От киевской гоп-компании здесь уже ничего не зависит. Они могут только обострить ситуацию, убить еще немало людей. Но стратегически они проиграли. Народ Донбасса по факту отстоял свою свободу.

Вторые или третьи?

Мне интересна цифра Франции. Больше $15 млрд? Вряд ли.

ВПК всегда тянет науку и технологии, и производство станков (средств производства), причём наиточнейших - а ведь под санкциями ничего не продают!

Ну и народ, что не хочет кормить свою армии....

Оружия продали на 14 млрд, а с/х-продукции - на 17! И оружие сейчас мы ПРОДАЁМ, выгодно, и удешевляя его производство для себя, а СССР оружие дарил, продавая его по кредитам, которые сам и выдавал.

Походу, эту цифру "потянули" для Франции «Мистрали», которые ушли от нас и проданы Египту.

И о погоде... Идёт «Торнадо»

Россия заканчивает строительство шести военных баз в Арктике, заложила два атомных ледокола, четыре атомные стратегические подводные лодки, шесть дизельных подлодок последнего поколения, четыре эсминца, двенадцать малых ракетных катеров и два судна технической поддержки флота, успешно испытала новейшие комплексы РЭБ, ПВО и новую межконтинентальную баллистическую ракету, противокорабельные крылатые ракеты, запустила в производство "Армату", построила в 2016 г. 86 школ, 312 детских садов и 147 больниц...



Благодаря западным санкциям подняли сельское хозяйство и промышленный комплекс, постоянно проводим разведку и разработку все новых и новых месторождений газа и нефти; одновременно строим сразу три газопровода (в Китай, в Турцию и Северный Поток-2); по всему миру строим АЭС... Изобрели лекарство от рака... В космос в разы чаще всего остального мира летаем... Рвем в Сирии бармалеев, как Тузик тряпку... Загнали ов под шконку и выбрали у них "своего" президента... Газ в Крым провели, электричество..., мост строим...



Тем временем на Украине торжественно, с митингами и телекамерами, открыли школьную общественную парашу; пилят на металл очередное стратегическое оборонное предприятие - Харьковский тракторный (танковый) завод, и остатки прибитого гвоздями к пирсу флота; дико экономят вертолеты (их на всю Неньку всего семь штук осталось); покупают у ЕС с охрененной наценкой российский газ; за гроши в огромном количестве вывозят панам чернозём; вырубают последние остатки леса...; ностальгируя по Чернобылю и самоотверженно рискуя жизнями, дорогущими и опасными в применении американскими ТВЭЛами калечат (да не-е... просто разрывают в клочья) все свои АЭС; соскучившись по радиации, превратили свою Родину во Всемирную свалку радиоактивных отходов, а в Краматорске киборги из "Айдара" опять сЧи3дили у тётки Авдотьи трёх гусей...

Страшно сказать, но если ружьё вытащили из сейфа (завод) и повесили на стену (МО РФ), ТО ОНО ДОЛЖНО ВЫСТРЕЛИТЬ.

Танковые потери

Вот и сравнение между бронетехникой НАТО и РФ. Лучшей рекламы и не надо.

Какое сравнение? Между чем и чем? Т-90 и «Леопардом» последней модификации? Так те подбитые турецкие машины, скорее, надо сравнивать с Т72.

А ничего, что 72 с 1973 года начал производиться, а «Лео 2А4» — с 1985? Может, всё-таки разные поколения? Хотя, если вы имеете в виду Т-72Б3, то давайте сравним… А не те Т-72, которые в Сирии и Ираке (стоковые, «без ничего»).

Прекращение огня

Зыбкое перемирие заключено на бумаге, но кто сейчас смотрит на то, что подписывал вчера? Пример этому — Украина с юго-востоком. Так получится и в этой ситуации. Сирийская армия прекратит боевые действия, наши приостановят боевые вылеты, а вот бандиты на это «положат» при моральной поддержке Запада. Пока хорошо не полыхнёт в Европе и США, толку не будет.

Главным документом я считаю первый. Если удалось договориться с оппозицией о прекращении огня — это уже полдела! А террористов, рискнувших продолжать войну, будут усмирять всем миром. Разобравшись с террористами, можно будет приступать и к переговорам по сирийскому урегулированию, т. е. вопросу федерализации. По-иному решить сирийский вопрос будет очень трудно.

Там нет одной силы, там множество крупных и мелких банд, даже в ССА далеко не все подчиняются туркам и матрасникам. Там год не могут решить проблему размежевания, в большей мере все банды подчиняются либо нусрачам либо игилоидам (с которыми мы не ведем переговоров). Как вы собираетесь усмирять котлы под Дамаском, они как долбили по Дамаску четыре года, так и долбят, и перемирия им по барабану. И таких точек там море. Да тот же Идлиб вы как хотите усмирить? Там группировка в несколько десятков тысяч штыков, хорошо подготовленных и прекрасно вооруженных теми, с кем Россия и договорилась. У нас, наверное, не читали святых отцов, про то, кому нельзя верить. Сейчас перегруппируются бородатые, и по новой, сколько раз уже проходили.

Последний срок президента Асада

Разделять страну на части, конечно, не самое хорошее решение. Будем смотреть, что будет дальше.

Я теперь понимаю пассивность Асада в военной кампании. Понятно, что подобный раздел не устраивает сирийского президента. Он был вынужден согласиться. В связи с этим, возможно, и возникла пассивность в действиях сирийской армии: "Раз русские поделили Сирию с турками, пусть сами и воюют за свои интересы!"

Сам же, Асад неоднократно категорически высказывался о турках!

И был прав. Турок нужно "выдавливать" из Сирии тем или иным способом, дабы не иметь большого геморроя в будущем.

Разделение же Сирии по федеративному принципу неизбежно ввиду неоднородности населения в этническом и духовном планах. Асаду-старшему удавалось держать страну в узде, но янки всё разрушили, взрастили монстра (ДАИШ), и теперь возврата к прежнему порядку в стране нет.

Бандитам прощения нет

Что про такие новости скажут на Западе? Постановка сирийских и российских режиссёров? Не удивят нисколечко.

Ничего, вода камень точит. Главное сейчас — всё скрупулезно и добросовестно фиксировать. Было бы неплохо, если бы это делала международная комиссия с привлечением представителей из стран, не питающих большой любви к англосаксам, а не только представители Сирии и России.

Не удивлюсь, если в СМИ западных появится версия, что это русский спецназ творил во время зачисток кварталов от чертей! И ведь поверят… А доказательства им не нужны!

Померились факторами

«Опять очередная истерия Кирби-маньяка! Когда же он наконец заткнётся, а точнее, когда его заткнут!?

Да нет, тут всё намного смешнее. Уж не знаю, сам это Путин, или в команде тех, кто пишет для него, завёлся знатный тролль, но проделано всё было очень красиво.

Путин заявил, что "мы сильнее любого потенциального агрессора".

И эти не очень умные головы на Западе, как собачки Павлова, немедленно среагировали на первую часть фразы. Начав заявлять о могуществе армии США. Не поняв, что основную смысловую нагрузку несёт слово "агрессора".

Короче, Кирби стоит обратиться в Кремль за премией. Красиво разоблачил агрессивную суть американской армии 8)))

Напичканная техникой и инструкциями не есть сильная! Сильная армия — армия, у которой победы!

Выдающаяся победа американской армии в 20 веке: декабрь 1989 г., военная операция США "Правое дело" в Панаме с целью отстранить от власти руководителя страны Мануэля Норьегу, обвиненного в торговле наркотиками и поощрении терроризма.

Где еще победы самой сильной армии?

Британская бронекавалерия

Странно что такие новости кем-то воспринимаются всерьез. Англия — это остров. Какие «Арматы» и «Курганцы» им угрожают? При этом у Лондона есть «цепной пёс» в виде военной машины США.

Не надо их ни в чём переубеждать. А то ещё научим чему-нибудь правильному.

Ну не может англичанка не нагадить от слова никак. И вечно с извращениями: то "Стирлинг" придумают с магазином сбоку, то пулемет с магазином сверху (BESA, кажись), то автоматическую винтовку L85, из которой очередями не постреляешь. А тут и вовсе непонятно что, весом с танк, стреляет какими-то мутными снарядами.

Победить Запад его оружием

Лихо закручен сюжет, не поспоришь. Но факт остаётся фактом: периоды «всемукабздец» приходят и уходят, а Россия есть и будет всегда! С Новым годом, товарищи!

Прочел этот опус о "либеральном оружии России", вошедший в качестве эпиграфа в данную статью. Очередной раз убедился, что все эти "пониматели" и "трактователи" России на Западе понимают в нашей действительности не больше, чем мы в западной. Так что, пока очередного горбача не подсунули, можно не переживать.

Американские "аналитики" анализируют ложь, которую говорят руководители США. О какой бесполетной зоне идет речь, которую Обама должен был создать? В этих местах просто никто не летал и никого не бомбил. А были ли эти "бочковые бомбы" на самом деле? Может, это виделось американскому послу в Москве, который перепутал их с огурцами? Впрочем, это виделось горячечному мозгу Хиллари. Обама ошибся в том, что не стал до конца врать. Объявил бы на словах, что создал эти бесполетные зоны в Сирии, так и прослыл бы сильным президентом.

Обама на пути у Трампа

Обама своими истериками всё более становится похож на девочку-подростка в её критические дни. Ну, у той-то хоть физиология, а у Обамы-то что? Редкое ничтожество, действительно самый слабый и самый подлый президент за всю историю США.

Да у него явный комплекс неполноценности, развитый, видимо в детстве. Когда его били старшие и более сильные пацаны и заставляли "шестерить". А он приучился им гадить исподтишка… И этот человек был избран Амператором всея Мира… Клоун, злой клоун…

Блин, чего ещё вычудит бесноватая мартышка за оставшиеся дни… Не удивлюсь, если украинцам серьёзное оружие закинут или попытаются Асада свергнуть.

Да уж. Раньше в Европе и США умели держать лицо и, хотя грабили и подличали так же, как сейчас, но старались соблюсти видимость приличий. Теперь все эти Обамы и Олланды позорят свои же страны.

* «Позвольте, а как же вы селёдку без водки будете есть?» – фраза из кинофильма «Дни Турбиных»