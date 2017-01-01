Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!
Итоги недели. «Позвольте, а как же вы селёдку без водки будете есть?»
Трагедия с Ту-154
25 декабря при взлёте из аэропорта Адлер (Сочи) потерпел крушение авиалайнер Ту-154, принадлежавший министерству обороны Российской Федерации. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Самолёт, как известно, направлялся в сирийскую Латакию (на российскую авиабазу «Хмеймим») с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Ту-154 МО РФ. В плену у версий
"Командир, мы падаем!"
Закон Глинки-Халилова, или Про людей и нелюдей
Погибли 92 человека. Большинство – люди, которых знала вся Россия, и не только Россия. Замечательные люди...
На поверхность подняты все бортовые самописцы Ту-154, продолжается расшифровка данных, продолжается расследование.
На таком фоне отдельные персоны, которые никак не могут дождаться итогов этого расследования (или априори и вовсе игнорируют такие итоги) продолжают предпринимать попытки надувать конспирологический фон. Может, хватит уже делать из трагедии базар со штатными крикунами и зазывалами...
Комментарии наших читателей:
alexneg
Махмут
Alex_59
Сердюковские «капитан-сержанты» уходят в историю
Очередное понятие, ставшее ходовым в сердюковскую и раннюю постсердюковскую эпоху, уходит в историю. Речь идёт о таком понятии как «офицер-сержант» или «офицер-ефрейтор». Родилось понятие в начале «10-х» годов, когда в результате реформы десятки тысяч офицеров ВС РФ оказались Вооружённым силам не нужны.
Уходит в историю ещё одна «гениальнейшая» инициатива эХвективного менеджера, которая сводилась к тезису: «Офицеров слишком много развелось – хочешь остаться в армии, переходи на должность сержанта». И переходили. А что людям оставалось делать?.. Приходилось видеть лейтенантов на должностях командиров отделений, и капитанов – замкомвзводов. Слава богу, от «гениальнейшей» инициативы с 1 января ВС РФ полностью избавляются. Избавиться бы ещё от «эХвективных менеджеров», вследствие критической «незаменимости» которых для них постоянно находятся прикормленные места.
Комментарии наших читателей:
Ихрек
mark2
Фагелов
По газАм
В преддверии нового, 2017, года опять пошли разговоры о газовой транзитной войне между Россией и Украиной, и её последствиях. Вокруг транзита российского газа в Европу давно крутится большая мировая политика, а европейская так вообще, можно сказать, висит на газовом конце.
Газовый вопрос – это наша «карма». Пока на трубе будут сидеть транзитёры, подобные украинским «друзьям» из всевозможных воровских кланов и общаков, ожидать каких-то изменений не приходится. Хотя, думается, что даже если будут построены все морские газопроводы, снова проснётся братский инстинкт, который скажет: а может, всё-таки оставим им что-то в трубе – ну, и пусть приворовывают, пусть на голову гадят... это ж всё ж таки по-братски...
Комментарии наших читателей:
ОдинИзВас
Касым
Изгоняющий либероидов
Так Бацька или Отчим
Многочисленные скандалы с сельхозпродуктами. Когда импортные продукты просто перепродаются под видом белорусских в Россию. Просто бизнес? Да ещё и обида на российских проверяющих за вскрытие таких фактов. Как же так? Зачем портить имидж страны в глазах... мирового сообщества?
Кто недоволен поведением Бацьки, - два шага вперёд... Хай Бацька посмотрит, кого это там его многовекторность и многоягодичность не устраивает. Ишь, взяли моду критиковать Рыгорыча. Что ж ему теперь, российским газком побарыжить нельзя? Или, может, нельзя пойти на новый рекорд по вылову белорусских креветок? Сами же говорим – строим, мол, рыночную экономику. Так и Бацька строит – ён тоже в тренде.
Комментарии наших читателей:
Titsen
skif259
210окв
Как бараны
Украинские войска, в очередной раз нарушив договорённости о перемирии от 23-24 декабря, пошли на прорыв линии соприкосновения. По заявлениям официального представителя Минобороны ДНР полковника Эдуарда Басурина, украинская армия начала обстрелы и наступление в районе так называемой Ясиноватской развязки.
Выйдя на факт новых договорённостей по прекращению огня, украинское стадо в камуфляже снова попёрло вперёд. Снова мины, снова снаряды, снова разрушения и смерти. Под дружное блеянье совершалось очередное заклание самих себя в качестве алтарных агнцев во славу свободы и демократии. Дон Педро и его кукловоды одобряют...
Комментарии наших читателей:
Махмут
Владыка Ситх
Zibelew
Вторые или третьи?
Согласно докладу исследовательской службы американского Конгресса, в 2015 г. лидерство по количеству заключенных военных контрактов осталось за Соединенными Штатами. На втором месте, по данным исследователей, находится Франция. Следующие строчки рейтинга заняли Россия и Китай.
И тут снова обнаружились некоторые, кто говорит: «нашли, понимаешь, чем гордиться – лучше бы вместо танков, гаубиц и самолётов экспортировали лён и пеньку». Мол, тогда бы и экономика каааак рванула бы вверх, и нас перестали бы считать «агрессорами». Нет, ну такая точка зрения, конечно, имеет право на существование, вот только один вопрос: а почему от внушительных объёмов экспорта своих вооружений не откажутся «миролюбивые» США, Франция, Британия, Германия, Швеция, Израиль и др.? Или типа «ну нам-то куда лезть со своей разорванной в клочья экономикой?» Видимо, когда в 90-х мы скатились в самый подвал оружейной торговли, с экономикой у нас было всё просто замечательно...
Комментарии наших читателей:
Muvka
Горный стрелок
a.s.zzz888
И о погоде... Идёт «Торнадо»
В одну из частей Тульского соединения ВДВ поступил батальонный комплект БМД-4М, сообщили в российском военном ведомстве.
Темпы перевооружения российской армии, как отмечают в главном военном ведомстве, в целом сохраняются на плановых отметках. Стоит напомнить, что в этих самых планах обозначено обновление 70% вооружений в ВС РФ к 2020 году. Идёт не просто перевооружение армии, а ещё и её качественное возрождение. Чтобы понять, стоит сопоставить с тем, что было ещё лет 15-20 назад. Тогда о российской армии, что называется, не чокаясь... Теперь главное не свернуть с избранного пути и не забыть о том, что друзей у России всего двое.
Комментарии наших читателей:
Владимир Батькович
Антивирус
Танковые потери
В сети появилась таблица с данными о подбитой в Сирии турецкой военной технике. Согласно приведенным данным, турецкая армия потеряла при штурме города Эль-Баба как минимум десять танков «Leopard 2A4».
Плачевные результаты применения в Сирии танков «Леопард-2А4» и М60Т должны подстегнуть разработчиков турецкой компании «Aselsan» в деле создания комплекса активной защиты (КАЗ) AKKOR, пишет «Вестник Мордовии». «Эта система круговой обороны для перспективной бронетехники, в частности, танков нового поколения "Алтай". Она представляет собой две имеющих круговое вращение сдвоенные пусковые установки для запуска мини-перехватчиков и четыре локатора обнаружения подлетающих к танку объектов. Все параметры AKKOR контролируются компьютером», — поясняет автор статьи Роман Катков.
Как заявили в компании, КАЗ будет способен перехватывать «все имеющиеся противотанковые управляемые снаряды и реактивные гранаты»
«Маленькая победоносная война», о которой мечтала Турция, похоже, превратилась в полномасштабные боевые действия с реальными потерями.
С другой стороны, боевики отнюдь не празднуют победу. По данным агентства «Anadolu», которые приводит «Газета.ру», террористы потеряли в боях до двухсот человек. Всего же с начала операции «Щит Евфрата» было убито около тысячи боевиков. Именно поэтому президент Эрдоган ранее говорил о том, что «ИГ» (запрещено в РФ) в Эль-Бабе «доживает последние дни».
Комментарии наших читателей:
oleg-gr
210окв
Muvka
Прекращение огня
В Сирии с 30 декабря объявлено перемирие. Президент России Владимир Путин сообщил о прекращении огня в Сирии и переходу к политическому процессу на территориях, освобождённых от террористических группировок, признанных таковыми Совбезом ООН.
В ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым президент России отметил: «Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами».
Правда, накануне перемирия посольство России в Дамаске подверглось сразу нескольким террористическим обстрелам. Сначала 28 декабря, в преддверии подписания документов, а затем 29 декабря, как только об этом подписании стало известно, напоминает Елена Громова. По счастью, никто не пострадал.
Жизнь покажет, как «оппозиция» будет соблюдать режим прекращения огня, но, похоже, что прав все-таки президент САР Башар аль-Асад. В интервью итальянскому телеканалу TG5 он заявил: «Нельзя сказать, что война закончена, до тех пор, пока в Сирии не будут уничтожены террористы. Но, к сожалению, они все еще пользуются внешней поддержкой со стороны других стран. Среди них Турция, Катар, Саудовская Аравия и многие западные государства».
Комментарии наших читателей:
rotmistr60
СРЦ П-15
vanek77
Последний срок президента Асада
Вероятно, Сирию разделят на несколько зон влияния. Как сообщает «Рейтер», раздел может состояться в рамках соглашения между Россией, Ираном и Турцией. Башар Асад сохранит президентское кресло до следующих выборов.
Сэр Тони Брентон, бывший посол Великобритании в России, считает, что, добившись своего, русские возьмут «большой приз». Все привыкли, что в мире меняют что-то Соединённые Штаты, а теперь свои возможности продемонстрирует Россия. Все забыли, что русские способны играть на столь же высоком уровне, и вот они напоминают об этом.
Если стратегия, задуманная Россией, состоится, то новые мирные переговоры между сирийским правительством и оппозицией начнутся в середине января в Астане (столице Казахстана). Переговоры будут отличаться от тех, что велись в своё время при посредничестве ООН. Кроме того, новые переговоры, возможно, не будут связаны с Соединёнными Штатами. Это раздражает «некоторых» в Вашингтоне. Один американский чиновник анонимно сказал агентству, что «эта страна, эта Россия, которая, в сущности, имеет экономику размером с испанскую», даёт понять, что будет делать то, что желает. Правда, аноним-чиновник не верит, что «турки и русские смогут сделать это [провести политические переговоры]» без участия США.
Что касается Башара Асада, добавим, то ему придётся согласиться с тем окончательным (и неизбежно компромиссным) вариантом неформального раздела Сирии, который предложат Россия, Турция и Иран. Надо полагать, что Турция сделает всё, чтобы одобряемая ею антиасадовская оппозиция сохранила силы в своём «безопасном» регионе, а Россия и Иран сделают всё, чтобы президент Асад остался у власти до следующих выборов. Сближать интересы трёх государств будут общие действия против боевиков «Исламского государства».
Комментарии наших читателей:
EvgNik
Stas157
Лелёк
Бандитам прощения нет
В Алеппо обнаружены масштабные захоронения десятков подвергшихся варварским пыткам сирийцев, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало», — рассказал он.
По его словам, «все факты тщательно документируются как тяжелейшие военные преступления террористов и будут преданы максимальной огласке» с тем, «чтобы европейские покровители так называемых «оппозиционеров» в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные, и осознавали свою ответственность за их зверства».
«Единственных, кого пока не удается найти в восточном Алеппо, — это так называемых «волонтеров-спасателей» из «Белых касок», торжественно принимавшихся в лучших домах Парижа и Лондона и едва не представленных на Нобелевскую премию мира», — отметил генерал.
Ранее в городе были найдены многочисленные свидетельства зверств бандитов: видео- и фотоматериалы, на которых сами боевики запечатлели моменты расправ над мирными жителями. Нет прощения кровожадным преступникам!
Комментарии наших читателей:
oleg-gr
Ныробский
СТАРПЕР
Померились факторами
«Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же способные, умные, сильные, с таким хорошим руководством и ресурсами, как армия США сегодня», — сказал представитель Госдепартамента США Джон Кирби в ответ на недавнее заявление президента России.
«С учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого», — сказал ранее В. Путин.
Сравнение армий великих держав и заявления о том политиков находятся в «тренде» новой «холодной войны». Точно так же было принято сравнивать когда-то военную мощь США и СССР. Такое сравнение часто служило пропагандистским целям обеих сторон: от устрашения врага до информирования собственных граждан о непобедимости Советской Армии или воинов Пентагона.
Немцы в 1941 году тоже считали свою армию боеспособной и сильной. И недаром: она имела за плечами ряд военных побед. А уж в «хорошем руководстве» просто не дозволялось усомниться. Но потом пришёл 1945 год.
Американцы же сегодня никакими особыми победами похвастаться не могут, скорее, могут вспомнить о поражениях в Ираке и Афганистане. Да и руководит ими Нобелевский лауреат мира. Такому парню воевать не с руки.
Комментарии наших читателей:
Titsen
Лопатов
To be or not to be
Британская бронекавалерия
Британия сформирует две мобильные «ударные бригады», оснащенные боевыми машинами на платформе «Аякс», предназначенные для «отражения российской агрессии» с использованием танков «Армата» и бронемашин «Курганец».
Каждая из новых бригад будет включать по два бронированных разведывательных полка, оснащенных боевыми машинами на платформе «Аякс» (общей численностью порядка 100 единиц).
По словам министра обороны Британии Майкла Фэллона, «на 2017 год запланировано создание специальной экспериментальной группы, которая займется доработкой концепции ударных бригад и применения на поле боя машин семейства "Аякс"».
К 2020 г. должна быть сформирована полноценная бригада. «Новые воинские части будут мобильным резервом, которые можно перебросить за считанные часы в любой район Европы, начиная от Румынии и заканчивая Прибалтикой», чтобы остановить возможное вторжение российских войск, пояснили в британском ведомстве.
Российские специалисты сомневаются в эффективности создаваемых бригад. К примеру, военный эксперт Алексея Хлопотов говорит: «Для чего нужна эта машина, непонятно. Это нечто среднее между БМП и БРМ. Вооружение слабое, как у БМП, но нет десанта. К тому же у любой современной БМП есть противотанковые ракеты. При этом вес и габариты "Аякса" — как у ОБТ конца 70-х годов».
Комментарии наших читателей:
НЕКСУС
Маклуха-Маклауд
Slon_on
Победить Запад его оружием
Под Новый год выяснилось: Россия одерживает победы в новой холодной войне с помощью западного оружия. Либеральные лозунги отобраны у противника и направлены против него. Русские неудержимо наступают; американскому лидерству пришёл конец; полосатый флаг обвис. Таков лейтмотив западной прессы — даже в «Вашингтон Пост» об этом пишут.
Вот выводы некоторых иностранных аналитиков.
1. Президент Обама — политическая фигурка двадцать первого века, которая не смогла усвоить уроки века двадцатого. Этот человек счастлив от того факта, что США потеряли мировое влияние.
2. Россия не смогла преобразиться в либеральное государство. По горькой иронии, именно российские либералы сыграли важную роль в имитации процесса обновления «личной власти». Система сбросила коммунизм, однако либеральные стандарты и партнёрство с Западом были лишь сымитированы. Позднее все эти фальсификации были направлены против Запада.
3. Запад, лишившийся идеологического конкурента (СССР), проложил себе «путь для самоуспокоения». Это не значит, что Россия перестала быть соперником Западу. Но как сдерживать того, кто оперирует твоими же либеральными лозунгами?
4. Сдерживание России становится ещё более проблематичным, когда Москва действует с миролюбивой позиции. «Мы не хотим конфронтации, — настаивает Путин. — Нам нужны друзья».
И вправду, когда Путин говорит это нобелевскому лауреату мира Обаме, тому возразить нечего.
Комментарии наших читателей:
СерегаБосс
rvRomanoff
1536
Обама на пути у Трампа
Власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, сообщило 30 декабря «Рейтер» со ссылкой на представителя американской администрации. По информации агентства, их обвиняют в нарушении дипломатической деятельности. Сообщается, что россияне будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов. Кроме того, по распоряжению американских властей будут закрыты диппредставительства России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые якобы использовались в разведывательных целях.
Решение США о закрытии дипмиссий РФ и высылке российских дипломатов напоминает агонию уходящей команды Барака Обамы, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Это действительно очень тревожные новости. Это все напоминает некую агонию команды Обамы, которая пытается создать трудности для выстраивания отношений нашего руководства с новой администрацией США, с (Дональдом) Трампом. Создаёт ему дополнительные трудности, которые ему потом надо будет преодолевать», — сказал Чепа РИА «Новости».
Ранее, напомним, американская разведка заявила, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Обама отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности. В команде Трампа связали эти заявления с «попыткой делегитимизации» итогов голосования.
Однако на сей раз избранный президент Трамп не бросился критиковать Обаму. Напротив, он, ранее выражавший скептицизм по поводу вмешательства русских в американские выборы, заявил, что пришло время для США «двигаться дальше» касательно расследования хакерского взлома. Трамп сообщил, что встретится с представителями разведки уже на следующей неделе с целью «войти в курс событий».
Уходящий президент Обама продемонстрировал всей планете полное неумение искать политические компромиссы, а также затруднять себя доказательствами. Демократия, насаждающие свои «исключительные» интересы по всему миру, приписала собственное поражение на очередных выборах стране, находящейся далеко за океаном.
Если бы «русские хакеры», чьё участие во взломе серверов Демократической партии не доказано, и ломились действительно в американские компьютерные «двери», то грош цена тем выборам, которые можно «сломать» таким способом.
Обама вошёл в историю как отец новой холодной войны. И у Трампа поэтому появился шанс круто изменить внешнюю политику США, отринув агрессивный курс нобелевского «миротворца». Сумеет ли это сделать Трамп — или, напротив, прислушается к голосам суперсекретных разведчиков, с которыми он собрался на неделе проконсультироваться?..
Комментарии наших читателей:
Офицер запаса
svp67
Zomanus
Dart2027
* «Позвольте, а как же вы селёдку без водки будете есть?» – фраза из кинофильма «Дни Турбиных»
25 декабря при взлёте из аэропорта Адлер (Сочи) потерпел крушение авиалайнер Ту-154, принадлежавший министерству обороны Российской Федерации. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Самолёт, как известно, направлялся в сирийскую Латакию (на российскую авиабазу «Хмеймим») с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Ту-154 МО РФ. В плену у версий
"Командир, мы падаем!"
Закон Глинки-Халилова, или Про людей и нелюдей
Погибли 92 человека. Большинство – люди, которых знала вся Россия, и не только Россия. Замечательные люди...
На поверхность подняты все бортовые самописцы Ту-154, продолжается расшифровка данных, продолжается расследование.
На таком фоне отдельные персоны, которые никак не могут дождаться итогов этого расследования (или априори и вовсе игнорируют такие итоги) продолжают предпринимать попытки надувать конспирологический фон. Может, хватит уже делать из трагедии базар со штатными крикунами и зазывалами...
Комментарии наших читателей:
alexneg
Да задолбали Вы уже своим терактом! То теракт, то вбpocы на выборах. Сколько можно шизофренить? Может, хватит либерастничать. Мир меняется и не в пользу пoдпиндocoвикoв. Не зря либерал стало ругательным словом.
Махмут
Переговоры экипажа опубликованы. Можно делать определённые выводы. После набора высоты пилот опустил закрылки, но механизм не сработал, а пилот этого сразу не заметил. После того, как были убраны шасси, сопротивление воздуха по нижней плоскости уменьшилось, и самолёт начал задирать нос. И только тогда пилоты заметили, что закрылки не ушли в исходное положение (примёрзли) и тормозят поток воздуха в верхней плоскости, создавая опрокидывающий момент. При задирании носа общее сопротивление резко возрастает и горизонтальная скорость, несмотря на полные обороты всех двигателей, падает. Вместе с падением горизонтальной скорости падает и подъёмная сила и высота. Самолёт падает на хвост.
А мог ли экипаж действовать по-другому. Ну, например, быстро выпустить шасси и сбросить обороты двигателя. Наверно на время это могло помочь стабилизировать положение самолёта в горизонтали и сообщить на землю. А вот что делать потом - не ясно.
А мог ли экипаж действовать по-другому. Ну, например, быстро выпустить шасси и сбросить обороты двигателя. Наверно на время это могло помочь стабилизировать положение самолёта в горизонтали и сообщить на землю. А вот что делать потом - не ясно.
Alex_59
Для тех кто хочет понять, как вообще работает авиация, как расследуются катастрофы, т.е. вникнуть в суть, а не просто потрепаться, рекомендую зайти на сайт Международного авиационного комитета РФ в раздел "Расследования" и почитать хотя бы парочку отчетов. Сразу скажу - это нудно, скучно, можно уснуть. Собственно это и будет для вас барьером отсечки - если не осилите, значит вам эта тема не интересна, тогда и высказывать версии не стоит, тем более вслух. А если осилите, то, надеюсь, многое переосмыслите в плане "от нас скрывают", "на мертвых все спишут". За одно чтение отчетов потребует от вас освоить кое-какие понятия из мира авиации, как самолет вообще летает и т.д. и т.п. Человек который высказывает какие-то версии должен хотя бы в общих чертах представлять как самолет в воздухе держится, что такое угол тангажа, закрыли, предкрылки, глиссада, аэродинамическое качество, Су, Сх, и какие силы действуют на самолет в полете (я уже не говорю про такие вещи как чтение РЛЭ или техническое описание самолета). А то судя по 90% комментов никто этих вещей просто не знает, но выводы о происшествии делает уверенно.
Сердюковские «капитан-сержанты» уходят в историю
Очередное понятие, ставшее ходовым в сердюковскую и раннюю постсердюковскую эпоху, уходит в историю. Речь идёт о таком понятии как «офицер-сержант» или «офицер-ефрейтор». Родилось понятие в начале «10-х» годов, когда в результате реформы десятки тысяч офицеров ВС РФ оказались Вооружённым силам не нужны.
Уходит в историю ещё одна «гениальнейшая» инициатива эХвективного менеджера, которая сводилась к тезису: «Офицеров слишком много развелось – хочешь остаться в армии, переходи на должность сержанта». И переходили. А что людям оставалось делать?.. Приходилось видеть лейтенантов на должностях командиров отделений, и капитанов – замкомвзводов. Слава богу, от «гениальнейшей» инициативы с 1 января ВС РФ полностью избавляются. Избавиться бы ещё от «эХвективных менеджеров», вследствие критической «незаменимости» которых для них постоянно находятся прикормленные места.
Комментарии наших читателей:
Ихрек
Сердюков - останется тёмным пятном, а эта фамилия нарицательной в истории Российской армии. Остаётся открытым вопрос "куда смотрело высшее руководство страны", почему они этого допустили?
mark2
Наворотил. А с 14 декабря 2015 года назначен в Совет директоров холдинга Вертолёты России. Я ни на что не намекаю, но...
Фагелов
Что бы разобраться с Сердюковым, понять почему он "непотопляем", нужны не эмоциональные оценки, а глубокий анализ. Что им было сделано положительно, что отрицательного? Сопоставить и оценить. Кто из комментаторов в теме? Может ли кто то составить сравнительную табличку сердюковских преобразований? Интересно было бы обсуждать конкретику, а не воздыхания.
По газАм
В преддверии нового, 2017, года опять пошли разговоры о газовой транзитной войне между Россией и Украиной, и её последствиях. Вокруг транзита российского газа в Европу давно крутится большая мировая политика, а европейская так вообще, можно сказать, висит на газовом конце.
Газовый вопрос – это наша «карма». Пока на трубе будут сидеть транзитёры, подобные украинским «друзьям» из всевозможных воровских кланов и общаков, ожидать каких-то изменений не приходится. Хотя, думается, что даже если будут построены все морские газопроводы, снова проснётся братский инстинкт, который скажет: а может, всё-таки оставим им что-то в трубе – ну, и пусть приворовывают, пусть на голову гадят... это ж всё ж таки по-братски...
Комментарии наших читателей:
ОдинИзВас
Ничего не поделаешь, если продажа газа за рубеж для России является существенной статьёй дохода.
Россия бы давно закрыла эту тему с транспортировкой газа через Украину, если бы у США и ЕС пропал интерес к Украине, но он не пропадает. Им хочется держать Украину в орбите своих интересов и использовать её как рычаг давления на Россию, но при этом чтобы Украина кормилась за счёт России. Надо отдать должное - у них это пока получается и с этим фактом приходится считаться.
Россия бы давно закрыла эту тему с транспортировкой газа через Украину, если бы у США и ЕС пропал интерес к Украине, но он не пропадает. Им хочется держать Украину в орбите своих интересов и использовать её как рычаг давления на Россию, но при этом чтобы Украина кормилась за счёт России. Надо отдать должное - у них это пока получается и с этим фактом приходится считаться.
Касым
Чтобы не забыли, они стреляют и убивают. И Киев еще найдёт способы напомнить о себе, самолёт завалили, не моргнув глазом. Безвиз у них там случится или еще какой нардеп сольется, но все это военными действиями на Донбассе заканчивается. За такое пора Кремлю наказывать уже - газ, электричество, ГСМ (там один из шести НПЗ остался) и т.д. перекрывать. И пока публично не покаются за пальбу по мирным гражданам даже не разговаривать - Эрдоган сломался, эти тем более. Еще один повод перекрыть - Минские соглашения - электроэнергии даже хватит. Но ВВП до сих пор милосердие проявляет. А может очередной повод ждет? По крайней мере, Киев, потеряв транзит (-2млрд) в 19 году, будет иметь еще одну гору проблем.
Раньше надо было подумать о рынке на Востоке, как альтернативный - ЕС сговорчивее будет.
Раньше надо было подумать о рынке на Востоке, как альтернативный - ЕС сговорчивее будет.
Изгоняющий либероидов
Как это уже настофигело - за счет нас содержится бандитское квазигосударство, и, некоторые господа на сайте радостно визжат что вот в 19-м году мы им да перекроем вентиль, а то, что пока еще 16-й год идёт... и этот фарс терпеть долгих три года!..
Так Бацька или Отчим
Многочисленные скандалы с сельхозпродуктами. Когда импортные продукты просто перепродаются под видом белорусских в Россию. Просто бизнес? Да ещё и обида на российских проверяющих за вскрытие таких фактов. Как же так? Зачем портить имидж страны в глазах... мирового сообщества?
Кто недоволен поведением Бацьки, - два шага вперёд... Хай Бацька посмотрит, кого это там его многовекторность и многоягодичность не устраивает. Ишь, взяли моду критиковать Рыгорыча. Что ж ему теперь, российским газком побарыжить нельзя? Или, может, нельзя пойти на новый рекорд по вылову белорусских креветок? Сами же говорим – строим, мол, рыночную экономику. Так и Бацька строит – ён тоже в тренде.
Комментарии наших читателей:
Titsen
Ничего странного - хитрый Отчим пытается, как несмышленный телок, одновременно у двух маток сиську сосать.
А на деле могут вместо телок оказаться особи мужеского пола...
А на деле могут вместо телок оказаться особи мужеского пола...
skif259
Согласен, я белорус и не разу не слышал что бы лукавого называли отчимом. Он реально от жизни оторвался, как будто на другой планете живет. Все орет про зарплаты в 500$, а в реале люди получают по 200-250$. Он поддержал Россию, когда случилась трагедия с самолетом, и это правильно, но возникает вопрос... Зачем в то же время, "целоваться в засос" с Порошенко? Президентом страны, в которой депутаты Рады истерично радуются трагедии русских? На двух стульях не усидишь, дупа треснет, Янукович яркий тому пример.
210окв
Ну, с Порошенко и Владимир Владимирович здоровкается... Правда может руки потом отмывает... И что вы, белорусы, от него хотите? Чтобы он отвел бы в "светлое будущее"Евросоюза, как Украину? Или чтобы оттяпал у России кусочек Самотлора? Говорите спасибо, что не пьяница, как наш ЕБН и не сдал страну...
Многим здесь это не понравится. Ведет он себя так как считает нужным для блага своей Родины. Безоговорочная поддержка политики России для Белоруссии обернулась бы еще большими и глубокими проблемами в связи с изоляцией страны. И мы бы не помогли бы белорусам в их проблемах... У нас у самих политика невнятная,"помидорная", так скажем. Турция в этом пример.
Многим здесь это не понравится. Ведет он себя так как считает нужным для блага своей Родины. Безоговорочная поддержка политики России для Белоруссии обернулась бы еще большими и глубокими проблемами в связи с изоляцией страны. И мы бы не помогли бы белорусам в их проблемах... У нас у самих политика невнятная,"помидорная", так скажем. Турция в этом пример.
Как бараны
Украинские войска, в очередной раз нарушив договорённости о перемирии от 23-24 декабря, пошли на прорыв линии соприкосновения. По заявлениям официального представителя Минобороны ДНР полковника Эдуарда Басурина, украинская армия начала обстрелы и наступление в районе так называемой Ясиноватской развязки.
Выйдя на факт новых договорённостей по прекращению огня, украинское стадо в камуфляже снова попёрло вперёд. Снова мины, снова снаряды, снова разрушения и смерти. Под дружное блеянье совершалось очередное заклание самих себя в качестве алтарных агнцев во славу свободы и демократии. Дон Педро и его кукловоды одобряют...
Комментарии наших читателей:
Махмут
У нас программа утилизации касалась автомобилей, а у них киборгов.
Владыка Ситх
Я писал в своей сводке - вся эта кипучая деятельность и имитация действий будет продолжаться до конца января. Куратор в США поменяется. Трамп уже объявил, что последние указы Обамы отменит. Вы, наверное, заметили активность по всем фронтам, теракты и бои и вообще. Обама уходит и перед уходом, видимо, поступил приказ начать кипучую деятельность. Видимо, в ожидании ответной реакции и как результат подставить Трампа разбираться уже с другой ситуацией.
Zibelew
От киевской гоп-компании здесь уже ничего не зависит. Они могут только обострить ситуацию, убить еще немало людей. Но стратегически они проиграли. Народ Донбасса по факту отстоял свою свободу.
Вторые или третьи?
Согласно докладу исследовательской службы американского Конгресса, в 2015 г. лидерство по количеству заключенных военных контрактов осталось за Соединенными Штатами. На втором месте, по данным исследователей, находится Франция. Следующие строчки рейтинга заняли Россия и Китай.
И тут снова обнаружились некоторые, кто говорит: «нашли, понимаешь, чем гордиться – лучше бы вместо танков, гаубиц и самолётов экспортировали лён и пеньку». Мол, тогда бы и экономика каааак рванула бы вверх, и нас перестали бы считать «агрессорами». Нет, ну такая точка зрения, конечно, имеет право на существование, вот только один вопрос: а почему от внушительных объёмов экспорта своих вооружений не откажутся «миролюбивые» США, Франция, Британия, Германия, Швеция, Израиль и др.? Или типа «ну нам-то куда лезть со своей разорванной в клочья экономикой?» Видимо, когда в 90-х мы скатились в самый подвал оружейной торговли, с экономикой у нас было всё просто замечательно...
Комментарии наших читателей:
Muvka
Мне интересна цифра Франции. Больше $15 млрд? Вряд ли.
Горный стрелок
ВПК всегда тянет науку и технологии, и производство станков (средств производства), причём наиточнейших - а ведь под санкциями ничего не продают!
Ну и народ, что не хочет кормить свою армии....
Оружия продали на 14 млрд, а с/х-продукции - на 17! И оружие сейчас мы ПРОДАЁМ, выгодно, и удешевляя его производство для себя, а СССР оружие дарил, продавая его по кредитам, которые сам и выдавал.
Ну и народ, что не хочет кормить свою армии....
Оружия продали на 14 млрд, а с/х-продукции - на 17! И оружие сейчас мы ПРОДАЁМ, выгодно, и удешевляя его производство для себя, а СССР оружие дарил, продавая его по кредитам, которые сам и выдавал.
a.s.zzz888
Походу, эту цифру "потянули" для Франции «Мистрали», которые ушли от нас и проданы Египту.
И о погоде... Идёт «Торнадо»
В одну из частей Тульского соединения ВДВ поступил батальонный комплект БМД-4М, сообщили в российском военном ведомстве.
В Тульское соединение ВДВ поступил батальонный комплект БМД-4М
Первая партия комплектов «Торнадо-С» поступила в российскую армию
Первая партия комплектов «Торнадо-С» поступила в российскую армию
Темпы перевооружения российской армии, как отмечают в главном военном ведомстве, в целом сохраняются на плановых отметках. Стоит напомнить, что в этих самых планах обозначено обновление 70% вооружений в ВС РФ к 2020 году. Идёт не просто перевооружение армии, а ещё и её качественное возрождение. Чтобы понять, стоит сопоставить с тем, что было ещё лет 15-20 назад. Тогда о российской армии, что называется, не чокаясь... Теперь главное не свернуть с избранного пути и не забыть о том, что друзей у России всего двое.
Комментарии наших читателей:
Владимир Батькович
Россия заканчивает строительство шести военных баз в Арктике, заложила два атомных ледокола, четыре атомные стратегические подводные лодки, шесть дизельных подлодок последнего поколения, четыре эсминца, двенадцать малых ракетных катеров и два судна технической поддержки флота, успешно испытала новейшие комплексы РЭБ, ПВО и новую межконтинентальную баллистическую ракету, противокорабельные крылатые ракеты, запустила в производство "Армату", построила в 2016 г. 86 школ, 312 детских садов и 147 больниц...
Благодаря западным санкциям подняли сельское хозяйство и промышленный комплекс, постоянно проводим разведку и разработку все новых и новых месторождений газа и нефти; одновременно строим сразу три газопровода (в Китай, в Турцию и Северный Поток-2); по всему миру строим АЭС... Изобрели лекарство от рака... В космос в разы чаще всего остального мира летаем... Рвем в Сирии бармалеев, как Тузик тряпку... Загнали ов под шконку и выбрали у них "своего" президента... Газ в Крым провели, электричество..., мост строим...
Тем временем на Украине торжественно, с митингами и телекамерами, открыли школьную общественную парашу; пилят на металл очередное стратегическое оборонное предприятие - Харьковский тракторный (танковый) завод, и остатки прибитого гвоздями к пирсу флота; дико экономят вертолеты (их на всю Неньку всего семь штук осталось); покупают у ЕС с охрененной наценкой российский газ; за гроши в огромном количестве вывозят панам чернозём; вырубают последние остатки леса...; ностальгируя по Чернобылю и самоотверженно рискуя жизнями, дорогущими и опасными в применении американскими ТВЭЛами калечат (да не-е... просто разрывают в клочья) все свои АЭС; соскучившись по радиации, превратили свою Родину во Всемирную свалку радиоактивных отходов, а в Краматорске киборги из "Айдара" опять сЧи3дили у тётки Авдотьи трёх гусей...
Благодаря западным санкциям подняли сельское хозяйство и промышленный комплекс, постоянно проводим разведку и разработку все новых и новых месторождений газа и нефти; одновременно строим сразу три газопровода (в Китай, в Турцию и Северный Поток-2); по всему миру строим АЭС... Изобрели лекарство от рака... В космос в разы чаще всего остального мира летаем... Рвем в Сирии бармалеев, как Тузик тряпку... Загнали ов под шконку и выбрали у них "своего" президента... Газ в Крым провели, электричество..., мост строим...
Тем временем на Украине торжественно, с митингами и телекамерами, открыли школьную общественную парашу; пилят на металл очередное стратегическое оборонное предприятие - Харьковский тракторный (танковый) завод, и остатки прибитого гвоздями к пирсу флота; дико экономят вертолеты (их на всю Неньку всего семь штук осталось); покупают у ЕС с охрененной наценкой российский газ; за гроши в огромном количестве вывозят панам чернозём; вырубают последние остатки леса...; ностальгируя по Чернобылю и самоотверженно рискуя жизнями, дорогущими и опасными в применении американскими ТВЭЛами калечат (да не-е... просто разрывают в клочья) все свои АЭС; соскучившись по радиации, превратили свою Родину во Всемирную свалку радиоактивных отходов, а в Краматорске киборги из "Айдара" опять сЧи3дили у тётки Авдотьи трёх гусей...
Антивирус
Страшно сказать, но если ружьё вытащили из сейфа (завод) и повесили на стену (МО РФ), ТО ОНО ДОЛЖНО ВЫСТРЕЛИТЬ.
Танковые потери
В сети появилась таблица с данными о подбитой в Сирии турецкой военной технике. Согласно приведенным данным, турецкая армия потеряла при штурме города Эль-Баба как минимум десять танков «Leopard 2A4».
Плачевные результаты применения в Сирии танков «Леопард-2А4» и М60Т должны подстегнуть разработчиков турецкой компании «Aselsan» в деле создания комплекса активной защиты (КАЗ) AKKOR, пишет «Вестник Мордовии». «Эта система круговой обороны для перспективной бронетехники, в частности, танков нового поколения "Алтай". Она представляет собой две имеющих круговое вращение сдвоенные пусковые установки для запуска мини-перехватчиков и четыре локатора обнаружения подлетающих к танку объектов. Все параметры AKKOR контролируются компьютером», — поясняет автор статьи Роман Катков.
Как заявили в компании, КАЗ будет способен перехватывать «все имеющиеся противотанковые управляемые снаряды и реактивные гранаты»
Турецкие боевые потери под сирийским городом Эль-Баба
Печальный опыт использования турецких танков в Сирии должен ускорить создание КАЗ
Печальный опыт использования турецких танков в Сирии должен ускорить создание КАЗ
«Маленькая победоносная война», о которой мечтала Турция, похоже, превратилась в полномасштабные боевые действия с реальными потерями.
С другой стороны, боевики отнюдь не празднуют победу. По данным агентства «Anadolu», которые приводит «Газета.ру», террористы потеряли в боях до двухсот человек. Всего же с начала операции «Щит Евфрата» было убито около тысячи боевиков. Именно поэтому президент Эрдоган ранее говорил о том, что «ИГ» (запрещено в РФ) в Эль-Бабе «доживает последние дни».
Комментарии наших читателей:
oleg-gr
Вот и сравнение между бронетехникой НАТО и РФ. Лучшей рекламы и не надо.
210окв
Какое сравнение? Между чем и чем? Т-90 и «Леопардом» последней модификации? Так те подбитые турецкие машины, скорее, надо сравнивать с Т72.
Muvka
А ничего, что 72 с 1973 года начал производиться, а «Лео 2А4» — с 1985? Может, всё-таки разные поколения? Хотя, если вы имеете в виду Т-72Б3, то давайте сравним… А не те Т-72, которые в Сирии и Ираке (стоковые, «без ничего»).
Прекращение огня
В Сирии с 30 декабря объявлено перемирие. Президент России Владимир Путин сообщил о прекращении огня в Сирии и переходу к политическому процессу на территориях, освобождённых от террористических группировок, признанных таковыми Совбезом ООН.
В ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым президент России отметил: «Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами».
Камень за пазухой у «наших партнеров»
Владимир Путин сообщил о договорённостях по прекращению боевых действий в Сирии
Владимир Путин сообщил о договорённостях по прекращению боевых действий в Сирии
Правда, накануне перемирия посольство России в Дамаске подверглось сразу нескольким террористическим обстрелам. Сначала 28 декабря, в преддверии подписания документов, а затем 29 декабря, как только об этом подписании стало известно, напоминает Елена Громова. По счастью, никто не пострадал.
Жизнь покажет, как «оппозиция» будет соблюдать режим прекращения огня, но, похоже, что прав все-таки президент САР Башар аль-Асад. В интервью итальянскому телеканалу TG5 он заявил: «Нельзя сказать, что война закончена, до тех пор, пока в Сирии не будут уничтожены террористы. Но, к сожалению, они все еще пользуются внешней поддержкой со стороны других стран. Среди них Турция, Катар, Саудовская Аравия и многие западные государства».
Комментарии наших читателей:
rotmistr60
Зыбкое перемирие заключено на бумаге, но кто сейчас смотрит на то, что подписывал вчера? Пример этому — Украина с юго-востоком. Так получится и в этой ситуации. Сирийская армия прекратит боевые действия, наши приостановят боевые вылеты, а вот бандиты на это «положат» при моральной поддержке Запада. Пока хорошо не полыхнёт в Европе и США, толку не будет.
СРЦ П-15
Главным документом я считаю первый. Если удалось договориться с оппозицией о прекращении огня — это уже полдела! А террористов, рискнувших продолжать войну, будут усмирять всем миром. Разобравшись с террористами, можно будет приступать и к переговорам по сирийскому урегулированию, т. е. вопросу федерализации. По-иному решить сирийский вопрос будет очень трудно.
vanek77
Там нет одной силы, там множество крупных и мелких банд, даже в ССА далеко не все подчиняются туркам и матрасникам. Там год не могут решить проблему размежевания, в большей мере все банды подчиняются либо нусрачам либо игилоидам (с которыми мы не ведем переговоров). Как вы собираетесь усмирять котлы под Дамаском, они как долбили по Дамаску четыре года, так и долбят, и перемирия им по барабану. И таких точек там море. Да тот же Идлиб вы как хотите усмирить? Там группировка в несколько десятков тысяч штыков, хорошо подготовленных и прекрасно вооруженных теми, с кем Россия и договорилась. У нас, наверное, не читали святых отцов, про то, кому нельзя верить. Сейчас перегруппируются бородатые, и по новой, сколько раз уже проходили.
Последний срок президента Асада
Вероятно, Сирию разделят на несколько зон влияния. Как сообщает «Рейтер», раздел может состояться в рамках соглашения между Россией, Ираном и Турцией. Башар Асад сохранит президентское кресло до следующих выборов.
Сэр Тони Брентон, бывший посол Великобритании в России, считает, что, добившись своего, русские возьмут «большой приз». Все привыкли, что в мире меняют что-то Соединённые Штаты, а теперь свои возможности продемонстрирует Россия. Все забыли, что русские способны играть на столь же высоком уровне, и вот они напоминают об этом.
Если стратегия, задуманная Россией, состоится, то новые мирные переговоры между сирийским правительством и оппозицией начнутся в середине января в Астане (столице Казахстана). Переговоры будут отличаться от тех, что велись в своё время при посредничестве ООН. Кроме того, новые переговоры, возможно, не будут связаны с Соединёнными Штатами. Это раздражает «некоторых» в Вашингтоне. Один американский чиновник анонимно сказал агентству, что «эта страна, эта Россия, которая, в сущности, имеет экономику размером с испанскую», даёт понять, что будет делать то, что желает. Правда, аноним-чиновник не верит, что «турки и русские смогут сделать это [провести политические переговоры]» без участия США.
Что касается Башара Асада, добавим, то ему придётся согласиться с тем окончательным (и неизбежно компромиссным) вариантом неформального раздела Сирии, который предложат Россия, Турция и Иран. Надо полагать, что Турция сделает всё, чтобы одобряемая ею антиасадовская оппозиция сохранила силы в своём «безопасном» регионе, а Россия и Иран сделают всё, чтобы президент Асад остался у власти до следующих выборов. Сближать интересы трёх государств будут общие действия против боевиков «Исламского государства».
Комментарии наших читателей:
EvgNik
Разделять страну на части, конечно, не самое хорошее решение. Будем смотреть, что будет дальше.
Stas157
Я теперь понимаю пассивность Асада в военной кампании. Понятно, что подобный раздел не устраивает сирийского президента. Он был вынужден согласиться. В связи с этим, возможно, и возникла пассивность в действиях сирийской армии: "Раз русские поделили Сирию с турками, пусть сами и воюют за свои интересы!"
Сам же, Асад неоднократно категорически высказывался о турках!
Сам же, Асад неоднократно категорически высказывался о турках!
Лелёк
И был прав. Турок нужно "выдавливать" из Сирии тем или иным способом, дабы не иметь большого геморроя в будущем.
Разделение же Сирии по федеративному принципу неизбежно ввиду неоднородности населения в этническом и духовном планах. Асаду-старшему удавалось держать страну в узде, но янки всё разрушили, взрастили монстра (ДАИШ), и теперь возврата к прежнему порядку в стране нет.
Разделение же Сирии по федеративному принципу неизбежно ввиду неоднородности населения в этническом и духовном планах. Асаду-старшему удавалось держать страну в узде, но янки всё разрушили, взрастили монстра (ДАИШ), и теперь возврата к прежнему порядку в стране нет.
Бандитам прощения нет
В Алеппо обнаружены масштабные захоронения десятков подвергшихся варварским пыткам сирийцев, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало», — рассказал он.
По его словам, «все факты тщательно документируются как тяжелейшие военные преступления террористов и будут преданы максимальной огласке» с тем, «чтобы европейские покровители так называемых «оппозиционеров» в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные, и осознавали свою ответственность за их зверства».
«Единственных, кого пока не удается найти в восточном Алеппо, — это так называемых «волонтеров-спасателей» из «Белых касок», торжественно принимавшихся в лучших домах Парижа и Лондона и едва не представленных на Нобелевскую премию мира», — отметил генерал.
Ранее в городе были найдены многочисленные свидетельства зверств бандитов: видео- и фотоматериалы, на которых сами боевики запечатлели моменты расправ над мирными жителями. Нет прощения кровожадным преступникам!
Комментарии наших читателей:
oleg-gr
Что про такие новости скажут на Западе? Постановка сирийских и российских режиссёров? Не удивят нисколечко.
Ныробский
Ничего, вода камень точит. Главное сейчас — всё скрупулезно и добросовестно фиксировать. Было бы неплохо, если бы это делала международная комиссия с привлечением представителей из стран, не питающих большой любви к англосаксам, а не только представители Сирии и России.
СТАРПЕР
Не удивлюсь, если в СМИ западных появится версия, что это русский спецназ творил во время зачисток кварталов от чертей! И ведь поверят… А доказательства им не нужны!
Померились факторами
«Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же способные, умные, сильные, с таким хорошим руководством и ресурсами, как армия США сегодня», — сказал представитель Госдепартамента США Джон Кирби в ответ на недавнее заявление президента России.
«С учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого», — сказал ранее В. Путин.
Сравнение армий великих держав и заявления о том политиков находятся в «тренде» новой «холодной войны». Точно так же было принято сравнивать когда-то военную мощь США и СССР. Такое сравнение часто служило пропагандистским целям обеих сторон: от устрашения врага до информирования собственных граждан о непобедимости Советской Армии или воинов Пентагона.
Немцы в 1941 году тоже считали свою армию боеспособной и сильной. И недаром: она имела за плечами ряд военных побед. А уж в «хорошем руководстве» просто не дозволялось усомниться. Но потом пришёл 1945 год.
Американцы же сегодня никакими особыми победами похвастаться не могут, скорее, могут вспомнить о поражениях в Ираке и Афганистане. Да и руководит ими Нобелевский лауреат мира. Такому парню воевать не с руки.
Комментарии наших читателей:
Titsen
«Опять очередная истерия Кирби-маньяка! Когда же он наконец заткнётся, а точнее, когда его заткнут!?
Лопатов
Да нет, тут всё намного смешнее. Уж не знаю, сам это Путин, или в команде тех, кто пишет для него, завёлся знатный тролль, но проделано всё было очень красиво.
Путин заявил, что "мы сильнее любого потенциального агрессора".
И эти не очень умные головы на Западе, как собачки Павлова, немедленно среагировали на первую часть фразы. Начав заявлять о могуществе армии США. Не поняв, что основную смысловую нагрузку несёт слово "агрессора".
Короче, Кирби стоит обратиться в Кремль за премией. Красиво разоблачил агрессивную суть американской армии 8)))
Путин заявил, что "мы сильнее любого потенциального агрессора".
И эти не очень умные головы на Западе, как собачки Павлова, немедленно среагировали на первую часть фразы. Начав заявлять о могуществе армии США. Не поняв, что основную смысловую нагрузку несёт слово "агрессора".
Короче, Кирби стоит обратиться в Кремль за премией. Красиво разоблачил агрессивную суть американской армии 8)))
To be or not to be
Напичканная техникой и инструкциями не есть сильная! Сильная армия — армия, у которой победы!
Выдающаяся победа американской армии в 20 веке: декабрь 1989 г., военная операция США "Правое дело" в Панаме с целью отстранить от власти руководителя страны Мануэля Норьегу, обвиненного в торговле наркотиками и поощрении терроризма.
Где еще победы самой сильной армии?
Выдающаяся победа американской армии в 20 веке: декабрь 1989 г., военная операция США "Правое дело" в Панаме с целью отстранить от власти руководителя страны Мануэля Норьегу, обвиненного в торговле наркотиками и поощрении терроризма.
Где еще победы самой сильной армии?
Британская бронекавалерия
Британия сформирует две мобильные «ударные бригады», оснащенные боевыми машинами на платформе «Аякс», предназначенные для «отражения российской агрессии» с использованием танков «Армата» и бронемашин «Курганец».
Каждая из новых бригад будет включать по два бронированных разведывательных полка, оснащенных боевыми машинами на платформе «Аякс» (общей численностью порядка 100 единиц).
По словам министра обороны Британии Майкла Фэллона, «на 2017 год запланировано создание специальной экспериментальной группы, которая займется доработкой концепции ударных бригад и применения на поле боя машин семейства "Аякс"».
К 2020 г. должна быть сформирована полноценная бригада. «Новые воинские части будут мобильным резервом, которые можно перебросить за считанные часы в любой район Европы, начиная от Румынии и заканчивая Прибалтикой», чтобы остановить возможное вторжение российских войск, пояснили в британском ведомстве.
Российские специалисты сомневаются в эффективности создаваемых бригад. К примеру, военный эксперт Алексея Хлопотов говорит: «Для чего нужна эта машина, непонятно. Это нечто среднее между БМП и БРМ. Вооружение слабое, как у БМП, но нет десанта. К тому же у любой современной БМП есть противотанковые ракеты. При этом вес и габариты "Аякса" — как у ОБТ конца 70-х годов».
Комментарии наших читателей:
НЕКСУС
Странно что такие новости кем-то воспринимаются всерьез. Англия — это остров. Какие «Арматы» и «Курганцы» им угрожают? При этом у Лондона есть «цепной пёс» в виде военной машины США.
Маклуха-Маклауд
Не надо их ни в чём переубеждать. А то ещё научим чему-нибудь правильному.
Slon_on
Ну не может англичанка не нагадить от слова никак. И вечно с извращениями: то "Стирлинг" придумают с магазином сбоку, то пулемет с магазином сверху (BESA, кажись), то автоматическую винтовку L85, из которой очередями не постреляешь. А тут и вовсе непонятно что, весом с танк, стреляет какими-то мутными снарядами.
Победить Запад его оружием
Под Новый год выяснилось: Россия одерживает победы в новой холодной войне с помощью западного оружия. Либеральные лозунги отобраны у противника и направлены против него. Русские неудержимо наступают; американскому лидерству пришёл конец; полосатый флаг обвис. Таков лейтмотив западной прессы — даже в «Вашингтон Пост» об этом пишут.
Вот выводы некоторых иностранных аналитиков.
1. Президент Обама — политическая фигурка двадцать первого века, которая не смогла усвоить уроки века двадцатого. Этот человек счастлив от того факта, что США потеряли мировое влияние.
2. Россия не смогла преобразиться в либеральное государство. По горькой иронии, именно российские либералы сыграли важную роль в имитации процесса обновления «личной власти». Система сбросила коммунизм, однако либеральные стандарты и партнёрство с Западом были лишь сымитированы. Позднее все эти фальсификации были направлены против Запада.
3. Запад, лишившийся идеологического конкурента (СССР), проложил себе «путь для самоуспокоения». Это не значит, что Россия перестала быть соперником Западу. Но как сдерживать того, кто оперирует твоими же либеральными лозунгами?
4. Сдерживание России становится ещё более проблематичным, когда Москва действует с миролюбивой позиции. «Мы не хотим конфронтации, — настаивает Путин. — Нам нужны друзья».
И вправду, когда Путин говорит это нобелевскому лауреату мира Обаме, тому возразить нечего.
Комментарии наших читателей:
СерегаБосс
Лихо закручен сюжет, не поспоришь. Но факт остаётся фактом: периоды «всемукабздец» приходят и уходят, а Россия есть и будет всегда! С Новым годом, товарищи!
rvRomanoff
Прочел этот опус о "либеральном оружии России", вошедший в качестве эпиграфа в данную статью. Очередной раз убедился, что все эти "пониматели" и "трактователи" России на Западе понимают в нашей действительности не больше, чем мы в западной. Так что, пока очередного горбача не подсунули, можно не переживать.
1536
Американские "аналитики" анализируют ложь, которую говорят руководители США. О какой бесполетной зоне идет речь, которую Обама должен был создать? В этих местах просто никто не летал и никого не бомбил. А были ли эти "бочковые бомбы" на самом деле? Может, это виделось американскому послу в Москве, который перепутал их с огурцами? Впрочем, это виделось горячечному мозгу Хиллари. Обама ошибся в том, что не стал до конца врать. Объявил бы на словах, что создал эти бесполетные зоны в Сирии, так и прослыл бы сильным президентом.
Обама на пути у Трампа
Власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, сообщило 30 декабря «Рейтер» со ссылкой на представителя американской администрации. По информации агентства, их обвиняют в нарушении дипломатической деятельности. Сообщается, что россияне будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов. Кроме того, по распоряжению американских властей будут закрыты диппредставительства России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые якобы использовались в разведывательных целях.
Решение США о закрытии дипмиссий РФ и высылке российских дипломатов напоминает агонию уходящей команды Барака Обамы, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Это действительно очень тревожные новости. Это все напоминает некую агонию команды Обамы, которая пытается создать трудности для выстраивания отношений нашего руководства с новой администрацией США, с (Дональдом) Трампом. Создаёт ему дополнительные трудности, которые ему потом надо будет преодолевать», — сказал Чепа РИА «Новости».
Ранее, напомним, американская разведка заявила, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Обама отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности. В команде Трампа связали эти заявления с «попыткой делегитимизации» итогов голосования.
Однако на сей раз избранный президент Трамп не бросился критиковать Обаму. Напротив, он, ранее выражавший скептицизм по поводу вмешательства русских в американские выборы, заявил, что пришло время для США «двигаться дальше» касательно расследования хакерского взлома. Трамп сообщил, что встретится с представителями разведки уже на следующей неделе с целью «войти в курс событий».
США высылают 35 российских дипломатов из страны
В ГД прокомментировали решение США о закрытии российских дипмиссий
Мистер Обама, вы враг американского народа!
В ГД прокомментировали решение США о закрытии российских дипмиссий
Мистер Обама, вы враг американского народа!
Уходящий президент Обама продемонстрировал всей планете полное неумение искать политические компромиссы, а также затруднять себя доказательствами. Демократия, насаждающие свои «исключительные» интересы по всему миру, приписала собственное поражение на очередных выборах стране, находящейся далеко за океаном.
Если бы «русские хакеры», чьё участие во взломе серверов Демократической партии не доказано, и ломились действительно в американские компьютерные «двери», то грош цена тем выборам, которые можно «сломать» таким способом.
Обама вошёл в историю как отец новой холодной войны. И у Трампа поэтому появился шанс круто изменить внешнюю политику США, отринув агрессивный курс нобелевского «миротворца». Сумеет ли это сделать Трамп — или, напротив, прислушается к голосам суперсекретных разведчиков, с которыми он собрался на неделе проконсультироваться?..
Комментарии наших читателей:
Офицер запаса
Обама своими истериками всё более становится похож на девочку-подростка в её критические дни. Ну, у той-то хоть физиология, а у Обамы-то что? Редкое ничтожество, действительно самый слабый и самый подлый президент за всю историю США.
svp67
Да у него явный комплекс неполноценности, развитый, видимо в детстве. Когда его били старшие и более сильные пацаны и заставляли "шестерить". А он приучился им гадить исподтишка… И этот человек был избран Амператором всея Мира… Клоун, злой клоун…
Zomanus
Блин, чего ещё вычудит бесноватая мартышка за оставшиеся дни… Не удивлюсь, если украинцам серьёзное оружие закинут или попытаются Асада свергнуть.
Dart2027
Да уж. Раньше в Европе и США умели держать лицо и, хотя грабили и подличали так же, как сейчас, но старались соблюсти видимость приличий. Теперь все эти Обамы и Олланды позорят свои же страны.
* «Позвольте, а как же вы селёдку без водки будете есть?» – фраза из кинофильма «Дни Турбиных»
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин