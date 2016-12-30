"Правительство поддержит ОАК и ОДК за счет доходов от продажи нефти"

Правительство РФ намерено поддержать авиастроительную отрасль за счет сверхнормативных дивидендов "Роснефтегаза" и поступлений от продажи доли "Роснефти", принадлежащей "Роснефтегазу", сообщил авиационный портал ATO.RU.Как отмечается в соответствующих распоряжениях правительства, опубликованных на этой неделе, «вырученные средства будут направлены в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) и Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) под определенные проекты».По данным ресурса, «ОДК получит 783 млн руб. на разработку и организацию серийного производства турбовинтового двигателя ТВ7-117 для регионального самолета Ил-114, а также 1,5 млрд руб. на разработку перспективной силовой установки сверхбольшой тяги ПД-35, предназначенной для дальнемагистральных гражданских воздушных судов».В свою очередь «ОАК может рассчитывать на 1,517 млрд руб. для разработки и организации серийного производства Ил-114 и на 2,4 млрд руб. для модернизации широкофюзеляжного самолета Ил-96», говорится в статье.Взносы в уставные капиталы компаний должен будет сделать Минпромторг.Из документов следует также, что докапитализация может быть и меньше, т. к. «будет осуществляться "в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от дивидендов АО "Роснефтегаз" (принадлежит РФ), сверх суммы 36,039 млрд руб., а также сверхпоступлений, связанных с реализацией пакета акций ПАО НК "Роснефть", принадлежащих "Роснефтегазу"».Ранее о том, что правительство намерено выделить дополнительные средства на поддержку проектов Ил-114 и Ил-96-400 сообщал вице-премьер Дмитрий Рогозин.