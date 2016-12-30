13:19 30 декабря

Правительство поддержит ОАК и ОДК за счет доходов от продажи нефти

Правительство РФ намерено поддержать авиастроительную отрасль за счет сверхнормативных дивидендов "Роснефтегаза" и поступлений от продажи доли "Роснефти", принадлежащей "Роснефтегазу", сообщил авиационный портал ATO.RU.

Правительство поддержит ОАК и ОДК за счет доходов от продажи нефти
Презентация АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" о развитии продуктового ряда на основе создания семейства двигателей на основе ПД-14.

Как отмечается в соответствующих распоряжениях правительства, опубликованных на этой неделе, «вырученные средства будут направлены в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) и Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) под определенные проекты».


По данным ресурса, «ОДК получит 783 млн руб. на разработку и организацию серийного производства турбовинтового двигателя ТВ7-117 для регионального самолета Ил-114, а также 1,5 млрд руб. на разработку перспективной силовой установки сверхбольшой тяги ПД-35, предназначенной для дальнемагистральных гражданских воздушных судов».

В свою очередь «ОАК может рассчитывать на 1,517 млрд руб. для разработки и организации серийного производства Ил-114 и на 2,4 млрд руб. для модернизации широкофюзеляжного самолета Ил-96», говорится в статье.

Взносы в уставные капиталы компаний должен будет сделать Минпромторг.

Из документов следует также, что докапитализация может быть и меньше, т. к. «будет осуществляться "в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от дивидендов АО "Роснефтегаз" (принадлежит РФ), сверх суммы 36,039 млрд руб., а также сверхпоступлений, связанных с реализацией пакета акций ПАО НК "Роснефть", принадлежащих "Роснефтегазу"».

Ранее о том, что правительство намерено выделить дополнительные средства на поддержку проектов Ил-114 и Ил-96-400 сообщал вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Использованы фотографии: АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
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Комментарии 12
  1. cniza Сегодня, 12:32
    Ранее о том, что правительство намерено выделить дополнительные средства на поддержку проектов Ил-114 и Ил-96-400 сообщал вице-премьер Дмитрий Рогозин.


    Очень правильный подход . Успехов.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:39
      Пока есть Рогозин - я спокоен , как удав Каа . lol Удачи в славном начинании !
      bouncyhunter
      1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 12:55
        По данным ресурса, «ОДК получит 783 млн руб. на разработку и организацию серийного производства турбовинтового двигателя ТВ7-117 для регионального самолета Ил-114, а также 1,5 млрд руб. на разработку перспективной силовой установки сверхбольшой тяги ПД-35, предназначенной для дальнемагистральных гражданских воздушных судов».
        Статья.В свою очередь «ОАК может рассчитывать на 1,517 млрд руб. для разработки и организации серийного производства Ил-114 и на 2,4 млрд руб. для модернизации широкофюзеляжного самолета Ил-96», говорится в статье.


        Сколько денюжков нашли у полковника захарченко?
        Сколько таких "хороших" полковников в РФ?
        Есть стойкое убеждение, что только на жульманские уворованные у народа деньги, можно выстроить экономику и РФ и провести нью-индустриализацию.
        В доходы бюджета можно включить "золотые парашюты", з/п, премии топ-манагеров. Сократить расходы гд и совфеда(сов.фел лучше совсем ликвидировать, как совершенно не нужный орган).
        Недра и монополия на алкоголь дадут нужные деньги на развитие страны.
        Но .... политическая воля куда то потерялась , а вместо неё сплошные бла-бла-бла о "скрепах", нац идеях и о надутых процентах роста .
        ФАНТОМ-АС
        1. TarTar Сегодня, 13:09
          Но .... политическая воля куда то потерялась

          Не отрубят же они сами себе руку.
          TarTar
          1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 13:16
            Цитата: TarTar
            Не отрубят же они сами себе руку.

            Ни за что не отрубят, только народ почему то спит пока request
            ФАНТОМ-АС
    2. Koshak Сегодня, 12:48
      Цитата: cniza
      Очень правильный подход . Успехов.

      Выделить деньги - не проблема, главное жестко проконтролировать их использование. Если бы ВСЕ деньги использовались по целевому назначению....
      Koshak
    3. сибиралт Сегодня, 12:56
      А что, дело хорошее. Теперь музыкантов в Сирию будет возить менее опасно. А для большинства народа цены на авиабилеты давно уж не подъемные.
      сибиралт
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:35
    Правительство поддержит ОАК и ОДК за счет доходов от продажи нефти
    Вот это давно нужно было делать.
    Наблюдатель2014
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:35
    Смотреть вперёд - это хороший подтекст нынешних событий с авиадвигателями.
    a.s.zzz888
  4. x.andvlad Сегодня, 12:38
    Никуда не денешься без деньгов. На большие планы и средства требуются соответствующие. Но за расходами требуется - контроль, и еще раз контроль. Рогозина это также касается. Например, на космодроме Восточный опять проблемы. На этот раз с оплатой электроэнергии, которую грозят отключить уже после 9-го января.
    x.andvlad
  5. Jovanni Сегодня, 12:39
    "Правительство поддержит ОАК и ОДК за счет доходов от продажи нефти"

    Очень хорошо! Вот если бы ещё конфискованные у казнокрадов бабосы присовокупить, впереди планеты всей были бы! А то нефть, - она штука такая, сегодня более-менее цена, а завтра неизвестно! А ворья всегда хватало! Стабильность...
    Jovanni
  6. Altona Сегодня, 13:17
    Давно пора. И кстати, эта поддержка будет в два конца. Авиадвигатели используют при прокачке газа. То есть нефтегазовый сектор поддержит технологии, необходимые для него же. hi
    Altona

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