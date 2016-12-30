13:18 30 декабря

В Минобороны Грузии обсуждается вопрос о снятии с вооружения Су-25

Грузинское военное ведомство в рамках объявленного реформирования вооруженных сил рассматривает возможность снятия с вооружения всех штурмовиков Су-25.

В Минобороны Грузии обсуждается вопрос о снятии с вооружения Су-25


«Министр обороны Грузии Леван Изория и новый назначенный в ноябре 2016 года начальник генерального штаба вооруженных сил Грузии бригадный генерал Владимир Чачибая считают, что в рамках оборонного бюджета 2017 года лучше отказаться от эксплуатации всех Су-25, и продать эти самолеты, пока они еще сохраняют остаток ресурса», – говорится в репортаже телеканала Rustavi 2.


В Грузии на данный момент имеется 12 самолетов Су-25, которые почти достигли своего максимального ресурса по полетам.

«Мы не можем точно сказать на этом этапе, но идет обсуждение [отказа от Су-25]. Речь идет о том, что тратятся суммы на сохранение некоторых летательных аппаратов, которые уже вышли из эксплуатации. Принято решение перенаправить финансовые ресурсы на другое направление, например ПВО», – сказал каналу замначальника Генерального штаба ВС Грузии Шалва Джабахидзе.

Официально республика не имеет ВВС, поскольку они были сокращены в 2010 г, а все имеющиеся самолеты были переданы сухопутным войскам, где сформирована бригада авиации и ПВО.

Ранее в декабре начальник Генштаба Чачибая заявил: «67 % военного бюджета сегодня тратится на зарплаты и административные затраты. Мы должны сократить это процентный показатель и перенаправить ресурсы на повышение военного потенциала». В связи с этим, по его словам, в армии будет проведено сокращение численности гражданского персонала и офицерского состава.

Запланированный на 2017 год бюджет Вооруженных сил Грузии составил 743,2 млн. лари ($ 309,5 млн).

Использованы фотографии: АО "Тбилавиамшени"
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Комментарии 10
  1. Evgen2x Сегодня, 13:00
    Бабки решают усё))
    Evgen2x
    1. cniza Сегодня, 13:03
      Продать то они могут захотеть , только кто их купит.
      cniza
      1. alex-s Сегодня, 13:06
        Каклы в долг возьмут!
        alex-s
        1. rasputin17 Сегодня, 13:14
          Цитата: alex-s
          Каклы в долг возьмут!


          Вот вот!! И мне кажется сейчас бабуиныч даже сможет им в этом помоч!!! negative
          rasputin17
        2. WKS Сегодня, 13:16
          Правильное решение. Грузии штурмовики не нужны, да и вся армия тоже. Торжества грузинской демократии вполне достаточно для национальной гордости.
          WKS
  2. Altona Сегодня, 13:07
    Такое впечатление, что небратья готовы их выкупить по дешёвке.
    Altona
  3. rasputin17 Сегодня, 13:12
    лучше отказаться от эксплуатации всех Су-25, и продать эти самолеты, пока они еще сохраняют остаток ресурса»,

    Если честно то пелевать на то как они будут поступать в своих войсках! hi Вопрос в том кому они продадут эти самолеты?????? Есть большая помойка на территории 404 куда сплавляют все неликвиды! negative
    rasputin17
  4. Morris worm Сегодня, 13:13
    Дайте мне догадаться, снимут и продадут UA. Где местные летчики будут разминаться на жителях Донбасса.
    Morris worm
  5. Маклуха-Маклауд Сегодня, 13:14
    Самолеты оставить. Пусть Кикабидзе летает
    Маклуха-Маклауд
  6. Волька Сегодня, 13:14
    ну все, отлетаюся козлята совсем, по горам скакать придется
    Волька

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