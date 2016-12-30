В Минобороны Грузии обсуждается вопрос о снятии с вооружения Су-25
Грузинское военное ведомство в рамках объявленного реформирования вооруженных сил рассматривает возможность снятия с вооружения всех штурмовиков Су-25.
«Министр обороны Грузии Леван Изория и новый назначенный в ноябре 2016 года начальник генерального штаба вооруженных сил Грузии бригадный генерал Владимир Чачибая считают, что в рамках оборонного бюджета 2017 года лучше отказаться от эксплуатации всех Су-25, и продать эти самолеты, пока они еще сохраняют остаток ресурса», – говорится в репортаже телеканала Rustavi 2.
В Грузии на данный момент имеется 12 самолетов Су-25, которые почти достигли своего максимального ресурса по полетам.
«Мы не можем точно сказать на этом этапе, но идет обсуждение [отказа от Су-25]. Речь идет о том, что тратятся суммы на сохранение некоторых летательных аппаратов, которые уже вышли из эксплуатации. Принято решение перенаправить финансовые ресурсы на другое направление, например ПВО», – сказал каналу замначальника Генерального штаба ВС Грузии Шалва Джабахидзе.
Официально республика не имеет ВВС, поскольку они были сокращены в 2010 г, а все имеющиеся самолеты были переданы сухопутным войскам, где сформирована бригада авиации и ПВО.
Ранее в декабре начальник Генштаба Чачибая заявил: «67 % военного бюджета сегодня тратится на зарплаты и административные затраты. Мы должны сократить это процентный показатель и перенаправить ресурсы на повышение военного потенциала». В связи с этим, по его словам, в армии будет проведено сокращение численности гражданского персонала и офицерского состава.
Запланированный на 2017 год бюджет Вооруженных сил Грузии составил 743,2 млн. лари ($ 309,5 млн).
«Министр обороны Грузии Леван Изория и новый назначенный в ноябре 2016 года начальник генерального штаба вооруженных сил Грузии бригадный генерал Владимир Чачибая считают, что в рамках оборонного бюджета 2017 года лучше отказаться от эксплуатации всех Су-25, и продать эти самолеты, пока они еще сохраняют остаток ресурса», – говорится в репортаже телеканала Rustavi 2.
В Грузии на данный момент имеется 12 самолетов Су-25, которые почти достигли своего максимального ресурса по полетам.
«Мы не можем точно сказать на этом этапе, но идет обсуждение [отказа от Су-25]. Речь идет о том, что тратятся суммы на сохранение некоторых летательных аппаратов, которые уже вышли из эксплуатации. Принято решение перенаправить финансовые ресурсы на другое направление, например ПВО», – сказал каналу замначальника Генерального штаба ВС Грузии Шалва Джабахидзе.
Официально республика не имеет ВВС, поскольку они были сокращены в 2010 г, а все имеющиеся самолеты были переданы сухопутным войскам, где сформирована бригада авиации и ПВО.
Ранее в декабре начальник Генштаба Чачибая заявил: «67 % военного бюджета сегодня тратится на зарплаты и административные затраты. Мы должны сократить это процентный показатель и перенаправить ресурсы на повышение военного потенциала». В связи с этим, по его словам, в армии будет проведено сокращение численности гражданского персонала и офицерского состава.
Запланированный на 2017 год бюджет Вооруженных сил Грузии составил 743,2 млн. лари ($ 309,5 млн).
Использованы фотографии: АО "Тбилавиамшени"