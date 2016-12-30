16:40 30 декабря

Индонезийские военные выявили недостатки в конструкции украинских БТР-4М

После первого этапа испытания украинских БТР-4М, поставленных в Индонезию, правительство страны пересматривает планы по дальнейшей закупке этих бронемашин.

Индонезийские военные выявили недостатки в конструкции украинских БТР-4М


«Пересмотр планов наступил после получения отчетов о ходе первого этапа испытаний, в которых указывались различные проблемные вопросы. Так, отмечалась зарываемость носовой части БТР в воду на режиме полного хода. Это было особенно заметно в ходе учений по высадке десанта, которые имели место в декабре», – пишет издание Ridzwan Rahmat со ссылкой на военный источник.


Броневики проходят испытаний во 2-м кавалерийском полку Корпуса морской пехоты Индонезии

Напомним, в феврале 2014 г Минобороны Индонезии заключило контракт на покупку 5-ти БТР-4 в амфибийном варианте. Машины были поставлены в первом полугодии текущего года.

После войсковых испытаний должен быть решен вопрос о дальнейшей закупке бронемашин в количестве 50-ти единиц. Теперь будущее этой сделки представляется неопределенным

Комментарий блога bmpd: «БТР-4М выполнен, как считается, в специализированном амфибийном варианте по требованиям морской пехоты Индонезии (включая дополнительные поплавки и установку "шнорхелей"), хотя первый изготовленный образец БТР-4М в варианте с боевым модулем "Парус" продемонстрировал отнюдь не выдающиеся ходовые качества на плаву во время испытаний в мае 2016 года на Салтовском (Печенежском) водохранилище в Харьковской области. БТР-4М оснащается дизельным двигателем Deutz BF6M 1015CP мощностью 490 л.с. и шестискоростной автоматической трансмиссией Allison 4600SP».


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Комментарии 26
  1. katalonec2014 Сегодня, 13:23
    Да нормально,это он от снарядов пригибается.
    katalonec2014
    1. ИмПерц Сегодня, 13:26
      Умыться забыл, зубы почистить.
      ИмПерц
      1. cniza Сегодня, 13:31
        Ну вот , а так хотелось бабок заработать видать пошлют их лесом.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:45
          Очередное подтверждение состояния ОПК страны 404 ! lol А контракта как пить дать - не будет .
          БТР-4, правда, не в амфибийном варианте, но с тем же модулем «Парус», уже поставлялся на экспорт в Ирак в начале 2010-х. Заказ на 420 этих машин для армии Ирака оплатили США, но проку от этого было немного.

          Украинская сторона регулярно задерживала поставки, объясняя это просьбами принимающей стороны о переносе даты приемки. Также у Ирака возникли нарекания к корпусам поставляемых из Украины бронетранспортеров. В конце концов, иракские военные просто вернули Украине очередную партию БТР.
          laughing
          bouncyhunter
          1. RASKAT Сегодня, 15:23
            Теперь это не так важно Харьковский тракторный режут на метал, скоро ничего там наверное не будет.
            RASKAT
      2. Zibelew Сегодня, 13:34
        Это же легендарный украинский БТР «Трещина»
        Zibelew
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:58
          Тагирьян , привет ! "Трещина" в том смысле , в котором я подумал ? feel
          bouncyhunter
          1. Zibelew Сегодня, 14:17
            Привет Павел! В Ираке уже сталкивались с браком корпусов БТР 4 изготовленных в холодных помещениях без соблюдения технологии
            Zibelew
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:19
              А я , в меру своей распущенности , подумал нечто пошлое ... feel
              bouncyhunter
    2. 210окв Сегодня, 14:49
      От недомыслия он пригибается....А может и от распила с коррупцией..
      Цитата: katalonec2014
      Да нормально,это он от снарядов пригибается.
      210окв
  2. активатор Сегодня, 13:29
    А тут сказано ,что вроде довольны и намеренны увеличить закупкиhttp://warspot.ru/7965-indoneziya-hochet-b
    olshe-ukrainskih-bronetransportyorov
    активатор
    1. katalonec2014 Сегодня, 13:34
      Цитата: активатор
      А тут сказано ,что вроде довольны и намеренны увеличить закупки

      Пути индонезийцев неисповедимы,но явно потребуют устранить замечания,а это потребует дополнительных вложений.
      Если честно,мне вообще фиолетово,купят они или нет.
      katalonec2014
      1. Пришелец Сегодня, 15:15
        Это потребует другой машины, а не просто других денег.
        Сделаеш морду легче - она совсем не вылезет на скользкий берег. Сделаеш тяжелее, чтоб боле-менее выходила - убьеш мореходность.
        Да и вообще у колесных амфибий принципиальных и нерешаемых проблем больше, чем хорошие свойства.
        Пришелец
    2. Вождь краснокожих Сегодня, 13:36
      Да, я, кстати, тоже на других ресурсах прочитал что общий заказ составит 55 машин. Индонезийцы, правда, с комплексом вооружения решают - они два разных варианта испытывали.
      Вождь краснокожих
    3. Zibelew Сегодня, 13:45
      Крупный заказ на БТР-4 сделал в свое время через иракскую армию Аль-Багдади. Так сказать от САЛОфитов для САЛАфитов.
      Zibelew
      1. Shuttle Сегодня, 14:12
        Цитата: Zibelew
        Так сказать от САЛОфитов для САЛАфитов.

        Салафитам от салофилов.
        Shuttle
  3. berserk24 Сегодня, 13:47
    Подумаешь нырнул чуток хорошо что вообще не утонул
    berserk24
  4. Satum Сегодня, 13:48
    Скупой платит дважды smile
    Satum
  5. g1washntwn Сегодня, 14:07
    Знали бы они как индусы УВЗ по контрактам Т-90С/МС гоняли... В аналогичных условиях контракт украинцам накрылся бы уже на первой букве. Как мне кажется, Индонезия просто выжидает определенность в американской политике, а не техусловия выдвигает, потому как ясно прослеживается патронаж "партнеров".
    g1washntwn
    1. katalonec2014 Сегодня, 14:32
      Цитата: g1washntwn
      Знали бы они как индусы УВЗ по контрактам Т-90С/МС гоняли...

      Верно,всё верно.А как они погоняли Сухого,сам контракт только полтора года заключали...под не существующий даже на бумаге самолёт,но ведь сделали Су-30 МКИ.
      katalonec2014
  6. anna1980 Сегодня, 15:04
    ЭТО БЫЛО ЗАМЕТНО В ХОДЕ УЧЕНИЙ ПО ВЫСАДКЕ ДЕСАНТА belay ну можно десант не высаживать и будет всё тип топ good laughing Укропия страна молодая,как говорят первый блин комом. bully
    anna1980
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 15:15
      Зря стебаетесь. Я провентилироал заграничные поставки бтр-3. Так их наследник бтр-80 очень даже популярен!
      Вождь краснокожих
  7. Svoy_tovarish Сегодня, 15:20
    Ну Индонезийцы... лишние деньги у них вряд ли есть, тогда как объяснить их военные контакты с Украиной? Или бтр4продают по цене металлолома
    Svoy_tovarish
    1. APASUS Сегодня, 16:33
      Цитата: Svoy_tovarish
      Или бтр4продают по цене металлолома

      Скорее всего именно в этом кроется секрет успеха.По другому я не могу обьянить такие новости.
      Средняя стоимость БТР-4 по контракту 2009 года на поставку 420 бронетранспортёров в Ирак составила около 1,1 млн долл. за единицу.
      Средняя стоимость БТР-4 по контракту 2012 года на поставку 100 машинокомплектов бронетранспортёров в Казахстан составляла 1,5 млн долл. за единицу.

      А мореходные качества ,скажем вообще никакие..............
      APASUS
  8. Нормаль ок Сегодня, 15:22
    Сколько раз на сайте хоронили БТР4? Не меряно. В общем, поживём - увидим.
    Нормаль ок
  9. Злой 55 Сегодня, 15:32
    Видите ли, даже на первый взгляд бросается в глаза явная перетяжелённость конструкции машины и отсутствие разумного баланса масс по осям..Так что плавучесть и мореходность у сего аппарата явно ниже фекальных отходов человека.
    Злой 55

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