Индонезийские военные выявили недостатки в конструкции украинских БТР-4М

После первого этапа испытания украинских БТР-4М, поставленных в Индонезию, правительство страны пересматривает планы по дальнейшей закупке этих бронемашин.«Пересмотр планов наступил после получения отчетов о ходе первого этапа испытаний, в которых указывались различные проблемные вопросы. Так, отмечалась зарываемость носовой части БТР в воду на режиме полного хода. Это было особенно заметно в ходе учений по высадке десанта, которые имели место в декабре», – пишет издание Ridzwan Rahmat со ссылкой на военный источник.Броневики проходят испытаний во 2-м кавалерийском полку Корпуса морской пехоты ИндонезииНапомним, в феврале 2014 г Минобороны Индонезии заключило контракт на покупку 5-ти БТР-4 в амфибийном варианте. Машины были поставлены в первом полугодии текущего года.После войсковых испытаний должен быть решен вопрос о дальнейшей закупке бронемашин в количестве 50-ти единиц. Теперь будущее этой сделки представляется неопределеннымКомментарий блога bmpd: «БТР-4М выполнен, как считается, в специализированном амфибийном варианте по требованиям морской пехоты Индонезии (включая дополнительные поплавки и установку "шнорхелей"), хотя первый изготовленный образец БТР-4М в варианте с боевым модулем "Парус" продемонстрировал отнюдь не выдающиеся ходовые качества на плаву во время испытаний в мае 2016 года на Салтовском (Печенежском) водохранилище в Харьковской области. БТР-4М оснащается дизельным двигателем Deutz BF6M 1015CP мощностью 490 л.с. и шестискоростной автоматической трансмиссией Allison 4600SP».